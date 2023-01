Třebíčský kapitán Bittner: Jsme trpěliví. Víme, že se hraje šedesát minut

„Myslím, že to byl dost vyrovnaný zápas,“ pustil se do hodnocení třebíčský kapitán Ladislav Bittner, který jeden gól zaznamenal sám a na druhém se podílel asistencí.

Nicméně podle statistik se celkově střílelo spíš sporadicky. Třebíč poslala na vsetínskou bránu 21 pokusů, naopak ona sama čelila 22 střelám. „Ani mi nepřišlo, že bychom stříleli tak málo, asi jsme hodně pálili vedle,“ usmíval se Bittner.

Což ovšem nebyl váš případ, vy jste vsetínského brankáře jednou překonal. Hraje se vám proti Vsetínu dobře?

Dá se to tak říct. Vsetín totiž hraje útočný hokej nahoru dolů, moc se nebrání. Tenhle styl mi sedí.

Rozdílový gól jste zaznamenali chvilku před koncem, což nebylo v tomhle ročníku poprvé. Je to důkaz sebevědomí týmu, trpělivosti?

Přesně jak říkáte, jsme trpěliví, protože víme, že hokej se hraje šedesát minut. Podobné to bylo už předtím s Jihlavou, kdy nám to tam taky padlo takhle na konci. Prostě tomu jdeme naproti a věříme, že zápas zlomíme na svoji stranu.

Když už jste zmínil předchozí domácí souboj s Jihlavou, tak na ten se přišlo podívat přes tři a půl tisíce diváků, zatímco na Vsetín přes dvanáct set...

I tak nám ale fanoušci vytvořili zase parádní atmosféru, hnali nás dopředu. Zimák je plechový, tak se to výborně rozléhá. Navíc dvanáct set lidí by kdykoli jindy bylo skvělých, akorát po Jihlavě se mi zdál stadion poloprázdný. (směje se)

Výhra 2:1 vás aktuálně posunula do čela tabulky Chance ligy, navíc jste ze všech účastníků inkasovali nejméně gólů. To je slušná vizitka, souhlasíte?

Přesně tak, naše hra je na obraně založená, snažíme se inkasovat co nejméně.

Teď v sobotu vás čeká cesta do Litoměřic. Co by na ně podle vás mělo platit?

Je to silný soupeř, který dobře bruslí a je důrazný. Musíme chodit dobře do soubojů a přesně střílet.

Případně začít s doháněním manka dříve než v pondělí v Sokolově (Třebíč prohrála 2:3)...

Cesta je tam o hodinu kratší, tak snad se probereme dřív. (směje se)