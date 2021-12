Změny u sokolovských hokejistů. Tomi a Pořízek míří do Karlových Varů

Sokolov opouští obránce Jan Strejček, jde do Litvínova. Opačně jde obránce Denis Zeman.

„Jan Strejček podával výborné výkony a obstál i při svých střídavých startech v extralize. Nechceme nikomu bránit v tom, aby nastupoval v nejvyšší soutěži, a i vzhledem k rodinným důvodům jsme na tuto výměnu přistoupili. Denis Zeman přichází do známého prostředí, jedná se o perspektivního, kvalitního obránce, který věřím, že bude posilou,“ uvedl pro klubový web k výměně obránců trenér a sportovní manažer Martin Štrba.

Zatím na měsíční hostování do Havířova jde Adam Křemen. „Je mladý, talentovaný a potřebuje hrát,“ vysvětlil Štrba.

Slovenský útočník Marek Sloboda byl uvolněn do konce ledna 2022 do Přerova odkud naopak přichází Vít Seemann. „Marek je typem poctivého, pracovitého útočníka, který však svou snahu dosud nepřetavil do produktivity. Věříme, že tato výměna bude prospěšná pro oba hráče i s ohledem do závěru sezony,“ dodal Martin Štrba.