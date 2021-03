Co se nepodařilo Jestřábům, zkusí v play off Zubři

Rychlý konec nabralo letošní účinkování prostějovských hokejistů v play off první ligy.

V předkole hraném na tři vítězná utkání nevybojovali s Porubou ani zápas a mají po sezoně.

„Kluci do toho ale dali všechno, jim se nemůže nic vyčítat. Bohužel vyhrál ten lepší,“ uznal prostějovský trenér Jiří Šejba.

Jestřábi sice v obou duelech v Ostravě Porubu trápili, ale nedokázali zastavit svou sérii porážek na závěr sezony, která se nakonec natáhla až na deset utkání.

„Konec sezony se nám blbě sešel, ale výkony v play off byly úplně jiné než na konci základní části,“ tvrdí prostějovský útočník David Bartoš.

Poruba po gólech Michala Hoťka a Adama Rašky vedla ve třetím zápase v Prostějově v 15. minutě už 2:0. V čase 27:59 snížil David Bartoš, ale v závěrečném dějství pečetil postup šestého celku základní části hattrickem Lukáš Endál. „Je to zklamání, měli jsme na to, abychom si odvezli jeden zápas z Poruby, bylo to hratelné, ale dvakrát nám utekl závěr,“ řekl pro prostějovský web Bartoš. „Hodně kluků hrálo play off poprvé, byla to pro ně obrovská zkušenost. Máme mladý tým a klobouk dolů, protože jsme Porubu fakt potrápili.“

Přerov splnil cíl

Porubu čeká v sobotu ve čtvrtfinále Přerov, třetí tým po základní části. „Splnili jsme cíl. Nikde jsme to nevyhlašovali, ale interním cílem kabiny byla čtyřka. Teprve teď se ale ukáže, jestli máme silný tým a jestli byla sezona úspěšná,“ říká pro klubový web ofenzivní opora Zubrů Roman Pšurný.

Přerovu, který pravidelně do sestavy zapracovává šikovně odchovance, se podařilo vypořádat i s citelnými odchody opor - produktivního obránce Josefa Hrabala a brankáře Ondřeje Kacetla.

„Výsledky hovoří za vše, zvládli jsme to. Kluci budou chybět v play off, ale u Pepy jsme věděli, že u nás být nemusí. A kdyby mi v srpnu někdo řekl, že za nás bude chytat Ondra Kacetl, nevěřil bych mu,“ uvedl pro klubový web trenér Vladimír Kočara. „Pracujeme s hráči, které máme k dispozici. Odchody se nezaobíráme. V základní části jsme se s nimi popasovali na jedničku.“

I díky přesilovým hrám, které má Přerov nejúspěšnější v Chance lize. „Výhodou je, že jsme dlouho pohromadě. Víme, co můžeme jeden od druhého čekat. Máme čas si početní převahy probrat, nacvičit. Vyloženě signál nemáme. Důležité je, aby byl každý ve správný čas na správném místě,“ podotýká Pšurný, jenž za 32 zápasů nasbíral 33 kanadských bodů (12 gólů + 21 asistencí). Přitom před sezonou přišel o parťáka Jakuba Navrátila, jenž zamířil do extraligové Olomouce. Jeho pozici ovšem skvěle zaplnil kanonýr Vlastimil Dostálek.

„Projev se změnil hodně. Kuba je víc do kombinace, Vlasťa zase ryzí střelec. Všechno se snažíme hrát na něj a věříme v jeho střelecké schopnosti. S Kubou jsem nejvíc gólů dával paradoxně já. A všichni víme, jaký jsem střelec,“ usmívá se Pšurný. „Letos to bylo úplně jiné. Věděli jsme ovšem, do čeho jdeme. Vlasťa potvrdil pozici nejlepšího střelce týmu, za což jsme jenom rádi.“

Pšurný v sérii s Porubou odmítá roli favorita. „Poruba bude favorit,“ tvrdí. „Co jsem zaznamenal, chtěla postoupit do extraligy. S jejich rozpočtem a hráčským kádrem by to měli válcovat. My půjdeme do čtvrtfinále s čistou hlavou. Uvidíme, co z toho vznikne.“