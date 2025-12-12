První liga odkládá další zápas. Marodka nedovolí nastoupit ani Přerovu

Autor: ,
  10:28
Zdravotní problémy postihly vedle hokejistů Jihlavy a Vsetína také kádr Přerova, proto klub odložil sobotní zápas první ligy s Frýdkem-Místkem. Duel měl být přitom slavnostní v retro dresech ze sezony 1995/96, ale Zubry trápí rozsáhlá marodka. Nový termín s Frýdkem-Místkem řeší.

Momentka ze zápasu Zlín - Přerov | foto: Jan SalačMAFRA

Řadu nemocných mají také týmy Dukly Jihlava, která měla hrát s pražskou Slavií o vedení v tabulce, a Vsetína. Ten si zápas s Táborem odložil na konec ledna, Slavia s Duklou se utkají 6. února.

Přerov na víkend chystal oslavy a speciálními dresy chtěl připomenout třicáté výročí od postupu do extraligové baráže. „Jenže ligu aktuálně souží velká marodka, která se bohužel nevyhnula ani přerovskému celku,“ uvedli Zubři.

Jihlava vyhrála desátý zápas v řadě a vede o bod před Slavií, Zlín na dně

Z původního sobotního rozpisu 31. kola tak zůstaly jen tři zápasy: Zlín - Kolín, Třebíč - Pardubice B a Sokolov - Litoměřice. Už v pátek se Chomutov utká s Porubou.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Chomutov vs. Poruba 2011Hokej - 31. kolo - 12. 12. 2025:Chomutov vs. Poruba 2011 //www.idnes.cz/sport
12. 12. 17:30
  • 2.20
  • 4.10
  • 2.65
St. Louis vs. ChicagoHokej - - 13. 12. 2025:St. Louis vs. Chicago //www.idnes.cz/sport
13. 12. 02:00
  • 2.26
  • 4.05
  • 2.69
Utah vs. SeattleHokej - - 13. 12. 2025:Utah vs. Seattle //www.idnes.cz/sport
13. 12. 03:00
  • 1.91
  • 4.14
  • 3.37
Finsko vs. ŠvédskoHokej - - 13. 12. 2025:Finsko vs. Švédsko //www.idnes.cz/sport
13. 12. 14:00
  • 2.79
  • 3.80
  • 2.20
Zlín vs. KolínHokej - 31. kolo - 13. 12. 2025:Zlín vs. Kolín //www.idnes.cz/sport
13. 12. 16:00
  • 2.20
  • 4.10
  • 2.65
Sokolov vs. LitoměřiceHokej - 31. kolo - 13. 12. 2025:Sokolov vs. Litoměřice //www.idnes.cz/sport
13. 12. 17:00
  • 2.96
  • 4.19
  • 2.00
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Pardubice otočily mač s Boleslaví, Sparta padla v Brně. Vítkovice vyhrály v Litvínově

Pardubická radost po gólu Mladé Boleslavi.

Fanoušci hokejové extraligy se v pátečním, 29. kole rozhodně nenudili. Za sedm zápasů padlo 42 gólů. Nejvíce gólu padlo v klání druhého týmu se třetím, Liberec nakonec ledě Třinec vyhrál 5:3. Kometa...

Sparta dala Varům šestku, Brno padlo v Ostravě. Pardubice i Třinec zvítězily

Bitka Josefa Myšáka z Karlových Varů (vlevo) a Aarona Irvinga ze Sparty.

Hokejová extraliga na druhou adventní neděli vstupuje už do 30. kola. Hradec Králové zvládl přestřelku s Plzní, vyhrál 5:4, Pardubice otočily zápas s Budějovicemi (6:3), zvítězil i Třinec, jenž doma...

Na špici bodování AHL, a přece nároďák nevolá. Dveře mám zavřené, říká Frk

Premium
Martin Frk

Přehlížená, leč dávno není soutěží pro odpadlíky a zocelované mladíky, kde se to na ledě jenom mydlí a hokej se pořádně nehraje. Farmářská AHL je v Severní Americe také domovem pro víc než třicítku...

Janecký vzpomíná: Hlinky jsme se báli! Pardubice berou legendy jako poddané

Otakar Janecký na tréninku reprezentace během mistrovství světa 1993.

V Síni slávy finského hokeje je už devatenáct let. A teď patří i do té české. „Je krásné, když se toho dožijete,“ uznal spokojeně Otakar Janecký, dvojnásobný mistr tuzemské nejvyšší soutěže a držitel...

Česko - Finsko 3:1, parádní drama v závěru. Po odvolaném gólu domácí rozhodli

Čeští hokejisté po výhře nad Finskem.

Čeští hokejisté úspěšně zahájili Švýcarské hry. V liberecké Home Credit Areně zdolali Finsko 3:1. V poslední minutě soupeř smazal dvoubrankový náskok, po trenérské výzvě však rozhodčí gól odvolali...

První liga odkládá další zápas. Marodka nedovolí nastoupit ani Přerovu

Momentka ze zápasu Zlín - Přerov

Zdravotní problémy postihly vedle hokejistů Jihlavy a Vsetína také kádr Přerova, proto klub odložil sobotní zápas první ligy s Frýdkem-Místkem. Duel měl být přitom slavnostní v retro dresech ze...

12. prosince 2025  10:28

Skandální! Finové po prohře zuří, Čechům prý pomohli rozhodčí: Gól měl jasně platit

Finský trenér Antti Pennanen není spokojený s verdiktem rozhodčích, jejich...

V zápase dali stejně gólů jako Češi, jen s tím rozdílem, že jim rozhodčí zpětně dva z nich sebrali. I proto Finové v úvodním zápase Švýcarských her, jenž se hrál v Liberci, padli 1:3. A především...

12. prosince 2025  10:05

Další čtyřicátník mezi střelci. Červenka pálí dál, po gólu hlásil: Dejte mi s tím pokoj!

Ke gólu si gratulují Filip Chlapík a Roman Červenka (vpravo), přijíždí k nim...

K této společnosti se připojil teprve jako třetí muž v historii. Roman Červenka se ve čtvrtek stal dalším čtyřicátníkem, který dokázal v dresu hokejové reprezentace vstřelit branku. „Ale radost z...

12. prosince 2025  8:39

Pastrňák čtyřmi body režíroval výhru, Rittich vychytal triumf nad Anaheimem

Bostonský křídelník David Pastrňák přijímá gratulace ke vstřelenému gólu.

Po nedávné pauze kvůli zranění ukázal David Pastrňák velký hlad po hokeji. Ze dvou startů po návratu do sestavy Bostonu vyprodukoval celkově sedm bodů. Naposledy bilancí 2+2 režíroval triumf Bruins...

12. prosince 2025  5:49,  aktualizováno  7:11

Švýcarské hokejové hry 2025: program, výsledky, tabulky, kde sledovat

Česko - Finsko, mela před domácí brankou.

Hokejová reprezentace prochází poslední zkouškou před únorovou zimní olympiádou. Švýcarské hry odstartovaly výhrou českého týmu proti Finsku. Program turnaje, výsledky, soupisky i kde zápasy sledovat...

11. prosince 2025  11:08,  aktualizováno  23:39

Švédové v nájezdech udolali Švýcarsko, vyhráli i čtvrtý zápas na Euro Hockey Tour

Andre Petersson při nájezdu na Leonarda Genoniho.

Švédští hokejisté zvítězili při vstupu do Švýcarských her v Curychu nad domácí reprezentací 3:2 po nájezdech a uspěli i ve čtvrtém duelu v Euro Hockey Tour v sezoně. Po suverénním vystoupení na...

11. prosince 2025  23:10

Výzvy? Neváháme a bereme, hlásil Rulík po výhře. Tým trápí viróza, vymění se brankáři

Trenér reprezentace Radim Rulík po příletu českých hokejistů z mistrovství...

Odveta z prvního turnaje sezony se povedla, čeští hokejisté zdolali Finsko 3:1. Kouč Radim Rulík ocenil své svěřence za solidní výkon, vyzdvihl především dobrý pohyb. Jenže musí řešit také starosti....

11. prosince 2025  22:08

Česko - Finsko 3:1, parádní drama v závěru. Po odvolaném gólu domácí rozhodli

Čeští hokejisté po výhře nad Finskem.

Čeští hokejisté úspěšně zahájili Švýcarské hry. V liberecké Home Credit Areně zdolali Finsko 3:1. V poslední minutě soupeř smazal dvoubrankový náskok, po trenérské výzvě však rozhodčí gól odvolali...

11. prosince 2025  21:16

Hokejistky na EHT v Lahti podlehly Švédkám, rozhodla první třetina

Česká hokejistka Daniela Pejšová (vpravo) útočí kolem Hanny Olssonové ze...

České hokejistky prohrály druhé utkání na turnaji Euro Hockey Tour v Lahti se Švédkami 1:3. Šanci navázat na úvodní vítězství 2:1 nad Švýcarkami si svěřenkyně kanadské trenérky Carly MacLeodové...

11. prosince 2025  16:55,  aktualizováno  20:29

Po začátku války podepsal v Rusku. Nyní bývalý reprezentant Červený posílil Tábor

Hokejový útočník Rudolf Červený.

Když v únoru 2022 vypukla válka na Ukrajině, nastupoval v té době v KHL za lotyšskou Rigu. Ta kvůli konfliktu soutěž opustila, on se ale do hokejové ligy, kterou hrají především ruské kluby, vrátil....

11. prosince 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Vejmelka nezastavil sérii porážek, Florida rozhodla gólem z 60. minuty

Útočník Floridy Mackie Samoskevich zakončuje z úhlu, po puku se natahuje...

Už potřetí za sebou v NHL neuspěli hokejisté Utahu. Naposledy tým českého brankáře Karla Vejmelky doma podlehl 3:4 Floridě, za kterou rozhodl gólem z 60. minuty centr Anton Lundell. Stejným výsledkem...

11. prosince 2025  7:12,  aktualizováno  8:03

Jihlava vyhrála desátý zápas v řadě a vede o bod před Slavií, Zlín na dně

Edgars Kulda z Jihlavy slaví gól.

Desátý zápas v řadě vyhráli v první lize hokejisté Jihlavy, kteří porazili Litoměřice 6:2. V čele tabulky má Dukla dál jednobodový náskok před Slavií, kterou vystřídala na prvním místě v pondělí....

10. prosince 2025  21:18

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.