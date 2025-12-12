První liga odkládá další zápas. Marodka nedovolí nastoupit ani Přerovu

Řadu nemocných mají také týmy Dukly Jihlava, která měla hrát s pražskou Slavií o vedení v tabulce, a Vsetína. Ten si zápas s Táborem odložil na konec ledna, Slavia s Duklou se utkají 6. února.
Přerov na víkend chystal oslavy a speciálními dresy chtěl připomenout třicáté výročí od postupu do extraligové baráže. „Jenže ligu aktuálně souží velká marodka, která se bohužel nevyhnula ani přerovskému celku,“ uvedli Zubři.
Jihlava vyhrála desátý zápas v řadě a vede o bod před Slavií, Zlín na dně
Z původního sobotního rozpisu 31. kola tak zůstaly jen tři zápasy: Zlín - Kolín, Třebíč - Pardubice B a Sokolov - Litoměřice. Už v pátek se Chomutov utká s Porubou.