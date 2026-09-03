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První liga mění program. Její vítěz bude mít víc času pro přípravu na baráž o extraligu

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  15:17
Litvínov, 25.4. 2026, Verva Litvínov - Dukla Jihlava, 5. utkání baráže o...

Litvínov, 25.4. 2026, Verva Litvínov - Dukla Jihlava, 5. utkání baráže o hokejovou extraligu. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Litvínovský útočník Matúš Sukeľ slaví gól v pátém barážovém utkání proti...
Litvínovští hokejisté slaví gól v pátém utkání baráže proti Jihlavě.
Hokejisté Litvínova slaví první barážové vítězství. Rozhodli v prodloužení.
Potyčka během barážového klání mezi hokejisty Litvínova a Jihlavy.
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Vítěz první hokejové ligy bude mít oproti minulé sezoně více času na přípravu před baráží o extraligu. Vedení druhé nejvyšší domácí soutěže upravilo program tak, aby se zvýšila šance jeho zástupce na postup mezi elitu.

Prezident sdružení prvoligových klubů Stanislav Tichý na čtvrteční tiskové konferenci zároveň uvedl, že jedná s hokejovým svazem a vedením extraligy o úpravě baráže. V ideálním případě by ale změna mohla přijít od sezony 2028/29.

„Jsme někde uprostřed jednání, takže zatím není nic, co bychom měli nebo chtěli prezentovat. Nás maximálně uspokojí přímý postup a sestup. Musíme být ale realističtí a v této ani další sezoně se tak nestane. Náš cíl je stále stejný - přímý postup a sestup,“ řekl Tichý. Konkrétněji jednání nechtěl popisovat proto, aby nezhoršil pozici prvoligových klubů.

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Extraligové kluby a jejich asociace přímý postup a sestup dlouhodobě většinově odmítají. První liga se pro nadcházející sezonu rozhodla upravit svůj program tak, aby vítěz získal více času na přípravu před baráží. Zatímco letos měla Jihlava po triumfu ve finále první ligy jen tři dny volna, nyní bude mít vítěz minimálně deset dnů volna. A pokud by vyhrál finálovou sérii 4:0 na zápasy, bude to 16 dní. Více času získala první liga změnou formátu předkola play off, které budou hrát týmy na 5. až 12. místě po základní části.

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„Z našeho pohledu je to maximum, jak můžeme program upravit. Není přece možné, abychom končili finále play off ve stejný den, kdy končí základní část extraligy. To bychom museli skončit základní část plus minus koncem ledna. V únoru bychom hráli play off a na začátku března generovali vítěze. Takhle se Maxa liga hrát nedá, takhle se nedá hrát žádná hokejová soutěž, která chce mít nějaký kredit, jméno a sledovanost,“ prohlásil Tichý.

Nová sezona první ligy začne příští týden ve středu.

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