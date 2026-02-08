Vedoucí Slavia v první lize znovu prohrála, ale Jihlava ji nesesadila. Kolín se dotahuje

Na stadionu v Chrudimi nastoupil v brance pardubického béčka Kanaďan Malcolm Subban, který má za sebou 87 zápasů v NHL, a nepustil ani jednu z 37 slávistických střel. Čisté konto udržel také Miroslav Svoboda v utkání, v němž Vsetín zvítězil 3:0 nad Třebíčí.
Proti Jihlavě se zase zaskvěl sokolovský gólman Daniel Král, hosté ho poprvé překonali až šest minut před koncem. Dvakrát se trefil nejlepší střelec soutěže Radek Číp, v sezoně dal už 25 branek.
Litoměřice vyhrály v Kolíně úvodní třetinu, nakonec ale třetímu celku tabulky podlehly 2:5 a připsaly si pátý nezdar v řadě.
Poslední Poruba se Zlínem ještě půl minuty před koncem třetí třetiny prohrávala, pak ale Tomáš Šoustal v přesilovce vyrovnal a druhý bod získali domácí v nájezdech. Za Zlín dvakrát skóroval bývalý reprezentační útočník Richard Jarůšek, který se v lednu vrátil z angažmá ve Skotsku.
Zlín se posunul na 12. místo. Poruba na předposlední Frýdek-Místek ztrácí tři body, konkurent jí ale může odskočit po pondělní dohrávce v Přerově.
29:41 Lundgren (Březina, Krisl)
57:52 Fronk (Cichoň)
21:04 Valský (Červený, Bernad)
Cichoň (Švančara) – Krisl (C), Černý, Zdráhal, Šišák, Zbořil, Pěnčík, Svozil – Fronk, M. Tomeček, Ryšavý – Březina (A), Pechanec, Indrák (A) – Lundgren, Süss, Ministr – Hradil, J. Hanák, Nášel – Mácha.
Mařík (Žajdlík) – Kříž, Plášil (A), Bernad, Piegl, Hubata, Weinhold, Suchánek (A) – Hruška, Pech (C), Hoch – Valský, Mertl, Červený – Dančišin, Zadražil, Matai – T. Doležal, Babka, Všetečka – Handl.
Rozhodčí: Gebauer, Jechoutek – Komínek, Kráľ
15:52 Štěpánek (Rouha)
44:50 Chabada (Herčík, Kaut)
55:49 Herčík (Kaut)
Subban (Matěcha) – Kolář (A), Chabada, Lučan, Nedbal (C), Voženílek, Tvrdík, Švec – Formánek, Rákos (A), Kaut – Kaplan, Urban, Herčík – Pavlata, Stránský, Žálčík – Kalužík, Rouha, Štěpánek.
Ebenstreit (J. Pavelka) – Š. Havránek, Holý (C), Gaspar (A), Tomka, Stejskal, Perčič, Kříženecký – Průžek, Přikryl, Kružík – Matěj Beran, Gricius, Čermák – Berka, Trunda, Švancar – Havrda, Slavíček, Filip – Ducháček.
Rozhodčí: Mrkva, Valenta – Bohuněk, Tvrdý
Počet diváků: 470
03:43 Kotala (Berisha)
33:54 Toman (Přibyl, Šoustal)
59:40 Šoustal (Kotala, Bartko)
65:00 Razgals
14:27 Kordule (Veber)
34:10 Jarůšek (Rachůnek, A. Salonen)
50:12 Jarůšek (Ondračka, P. Svoboda)
Kavan (Pařík) – Bialy, Bartko, Žůrek, Haman, Ježek (A), Nilsson, Gutwald – Kotala (C), Mikyska, Mrázek – Berisha, Vachovec (A), Gřeš – Razgals, Marosz, Gegeris – Přibyl, Toman, Šoustal – Sloboda.
Huf (Šimšálek) – Veber, Ondračka, Brůna, Talafa, A. Salonen, Riedl (A), Zavřel – Jarůšek, Holík (C), Rachůnek – Válek, Heš, Šlahař – Hauser, Sadovikov, Kordule – Paukku, Sedláček (A), Říčka – P. Svoboda.
Rozhodčí: Pilný – Maštalíř, Brož
Počet diváků: 2034
13:20 Matějček (E. Pospíšil, Ďurkáč)
36:29 Matějček (Stříteský, Šmerha)
57:57 Šmerha (M. Novák)
Miroslav Svoboda (Honzík) – Zahradníček, Stříteský, Dujsík, Hryciow, Marcel, Staněk (A), Ďurkáč – Jonák (C), Klhůfek, Rob (A) – Jandus, M. Novák, Šmerha – Straka, Matějček, E. Pospíšil – Hořanský, Dědek, L. Adámek.
Mičán (Vejmelka) – Matějíček, Stehlík, Port, L. Vandas, E. Mareš, Tureček, Müller – Dočekal (C), Bittner (A), Psota – Kučera, Michálek, Tomáš Svoboda – Tecl, Vodný (A), Ekrt – Jenyš, Kuba, V. Brož.
Rozhodčí: Mick, Zeliska – Otáhal, Vašíček
Počet diváků: 2288
04:38 Kupčo
16:01 Číp (Vracovský)
51:40 Číp (Sapoušek)
54:23 Harkabus (Strejček)
D. Král (Habal) – Klejna, Lindelöf, M. Kočí, Šedivý, Pinkas, Rohan (C), Rulík – Číp, Sapoušek, Krežolek – T. Knotek, Osmík, Vracovský – Csamangó, M. Váňa, Kupčo – Vrhel, M. Adámek, Šlechta – Varvařovský.
Žukov (Tuláček) – Strejček (A), Dlapa, Bukač, Ozols, L. Mareš, Krenželok, Dundáček – Cachnín, Menšík, Čachotský (C) – Burkov, Lhoták, Harkabus (A) – Štefančík, Kulda, Michnáč – Chvátal, Pořízek, Jiránek.
Rozhodčí: Hucl, Šudoma – Roischel, Pěkný
Počet diváků: 596
05:57 Štohanzl (P. Moravec, Kolmann)
24:56 Veselý (P. Moravec, Gardoň)
28:26 P. Moravec (Veselý)
49:37 Musil (Štohanzl, Vlach)
59:52 Štohanzl
00:33 Žovinec (Kuťák, Costa)
07:03 Žovinec (M. Vitouch, Bareš)
Soukup (Kasal) – Kolmann (C), T. Pavelka, Křepelka, Sýkora, T. Moravec, Hampl, T. Tůma, Čech – Musil (A), Štohanzl, Vlach – Veselý, P. Moravec, Gardoň – Zvagulis, Skořepa, Dlouhý (A) – A. Adamec, Pajer, Pokorný.
Volevecký (Michajlov) – Suhrada, Žovinec (A), Samson, Smetana (A), Tomov, Pavlák, Benda – Lisler, Kuťák (C), Costa – Lang, Kern, Jelínek – Hrabík, M. Vitouch, Bareš – Jiří Pospíšil, Hujer, Plos – R. Chlán.
Rozhodčí: Josef Barek, Jan Grygera – Ondřej Polák, Jan Rakušan
Počet diváků: 1721