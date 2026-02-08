Vedoucí Slavia v první lize znovu prohrála, ale Jihlava ji nesesadila. Kolín se dotahuje

  20:00
Hokejisté Slavie prohráli v první lize čtvrtý zápas za sebou, béčko Pardubic je v 46. kole zdolalo 3:0. Přesto Pražané o první místo nepřišli, neuspěla totiž ani druhá Jihlava, která po čtyřzápasové vítězné šňůře podlehla Sokolovu 1:3. Slavia vede tabulku o dva body před Duklou i před třetím Kolínem, který uspěl s Litoměřicemi 5:2.

Jihlavský brankář Adam Beran | foto: Luboš Vácha

Na stadionu v Chrudimi nastoupil v brance pardubického béčka Kanaďan Malcolm Subban, který má za sebou 87 zápasů v NHL, a nepustil ani jednu z 37 slávistických střel. Čisté konto udržel také Miroslav Svoboda v utkání, v němž Vsetín zvítězil 3:0 nad Třebíčí.

Proti Jihlavě se zase zaskvěl sokolovský gólman Daniel Král, hosté ho poprvé překonali až šest minut před koncem. Dvakrát se trefil nejlepší střelec soutěže Radek Číp, v sezoně dal už 25 branek.

Litoměřice vyhrály v Kolíně úvodní třetinu, nakonec ale třetímu celku tabulky podlehly 2:5 a připsaly si pátý nezdar v řadě.

Poslední Poruba se Zlínem ještě půl minuty před koncem třetí třetiny prohrávala, pak ale Tomáš Šoustal v přesilovce vyrovnal a druhý bod získali domácí v nájezdech. Za Zlín dvakrát skóroval bývalý reprezentační útočník Richard Jarůšek, který se v lednu vrátil z angažmá ve Skotsku.

Zlín se posunul na 12. místo. Poruba na předposlední Frýdek-Místek ztrácí tři body, konkurent jí ale může odskočit po pondělní dohrávce v Přerově.

Maxa liga
46. kolo 8. 2. 2026 17:00
HC ZUBR Přerov : HC Tábor 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
Góly:
29:41 Lundgren (Březina, Krisl)
57:52 Fronk (Cichoň)
Góly:
21:04 Valský (Červený, Bernad)
Sestavy:
Cichoň (Švančara) – Krisl (C), Černý, Zdráhal, Šišák, Zbořil, Pěnčík, Svozil – Fronk, M. Tomeček, Ryšavý – Březina (A), Pechanec, Indrák (A) – Lundgren, Süss, Ministr – Hradil, J. Hanák, Nášel – Mácha.
Sestavy:
Mařík (Žajdlík) – Kříž, Plášil (A), Bernad, Piegl, Hubata, Weinhold, Suchánek (A) – Hruška, Pech (C), Hoch – Valský, Mertl, Červený – Dančišin, Zadražil, Matai – T. Doležal, Babka, Všetečka – Handl.

Rozhodčí: Gebauer, Jechoutek – Komínek, Kráľ

Maxa liga
46. kolo 8. 2. 2026 17:00
HC Dynamo Pardubice B : HC Slavia Praha 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
Góly:
15:52 Štěpánek (Rouha)
44:50 Chabada (Herčík, Kaut)
55:49 Herčík (Kaut)
Góly:
Sestavy:
Subban (Matěcha) – Kolář (A), Chabada, Lučan, Nedbal (C), Voženílek, Tvrdík, Švec – Formánek, Rákos (A), Kaut – Kaplan, Urban, Herčík – Pavlata, Stránský, Žálčík – Kalužík, Rouha, Štěpánek.
Sestavy:
Ebenstreit (J. Pavelka) – Š. Havránek, Holý (C), Gaspar (A), Tomka, Stejskal, Perčič, Kříženecký – Průžek, Přikryl, Kružík – Matěj Beran, Gricius, Čermák – Berka, Trunda, Švancar – Havrda, Slavíček, Filip – Ducháček.

Rozhodčí: Mrkva, Valenta – Bohuněk, Tvrdý

Počet diváků: 470

Maxa liga
46. kolo 8. 2. 2026 16:00
Poruba : RI Okna Berani Zlín 4:3N (1:1, 1:1, 1:1 - 0:0)s.n.1:0
Góly:
03:43 Kotala (Berisha)
33:54 Toman (Přibyl, Šoustal)
59:40 Šoustal (Kotala, Bartko)
65:00 Razgals
Góly:
14:27 Kordule (Veber)
34:10 Jarůšek (Rachůnek, A. Salonen)
50:12 Jarůšek (Ondračka, P. Svoboda)
Sestavy:
Kavan (Pařík) – Bialy, Bartko, Žůrek, Haman, Ježek (A), Nilsson, Gutwald – Kotala (C), Mikyska, Mrázek – Berisha, Vachovec (A), Gřeš – Razgals, Marosz, Gegeris – Přibyl, Toman, Šoustal – Sloboda.
Sestavy:
Huf (Šimšálek) – Veber, Ondračka, Brůna, Talafa, A. Salonen, Riedl (A), Zavřel – Jarůšek, Holík (C), Rachůnek – Válek, Heš, Šlahař – Hauser, Sadovikov, Kordule – Paukku, Sedláček (A), Říčka – P. Svoboda.

Rozhodčí: Pilný – Maštalíř, Brož

Počet diváků: 2034

Maxa liga
46. kolo 8. 2. 2026 17:00
VHK ROBE Vsetín : SK Horácká Slavia Třebíč 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Góly:
13:20 Matějček (E. Pospíšil, Ďurkáč)
36:29 Matějček (Stříteský, Šmerha)
57:57 Šmerha (M. Novák)
Góly:
Sestavy:
Miroslav Svoboda (Honzík) – Zahradníček, Stříteský, Dujsík, Hryciow, Marcel, Staněk (A), Ďurkáč – Jonák (C), Klhůfek, Rob (A) – Jandus, M. Novák, Šmerha – Straka, Matějček, E. Pospíšil – Hořanský, Dědek, L. Adámek.
Sestavy:
Mičán (Vejmelka) – Matějíček, Stehlík, Port, L. Vandas, E. Mareš, Tureček, Müller – Dočekal (C), Bittner (A), Psota – Kučera, Michálek, Tomáš Svoboda – Tecl, Vodný (A), Ekrt – Jenyš, Kuba, V. Brož.

Rozhodčí: Mick, Zeliska – Otáhal, Vašíček

Počet diváků: 2288

Maxa liga
46. kolo 8. 2. 2026 17:00
HC Baník Sokolov : HC Dukla Jihlava HC Dukla Jihlava 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)
Góly:
04:38 Kupčo
16:01 Číp (Vracovský)
51:40 Číp (Sapoušek)
Góly:
54:23 Harkabus (Strejček)
Sestavy:
D. Král (Habal) – Klejna, Lindelöf, M. Kočí, Šedivý, Pinkas, Rohan (C), Rulík – Číp, Sapoušek, Krežolek – T. Knotek, Osmík, Vracovský – Csamangó, M. Váňa, Kupčo – Vrhel, M. Adámek, Šlechta – Varvařovský.
Sestavy:
Žukov (Tuláček) – Strejček (A), Dlapa, Bukač, Ozols, L. Mareš, Krenželok, Dundáček – Cachnín, Menšík, Čachotský (C) – Burkov, Lhoták, Harkabus (A) – Štefančík, Kulda, Michnáč – Chvátal, Pořízek, Jiránek.

Rozhodčí: Hucl, Šudoma – Roischel, Pěkný

Počet diváků: 596

Maxa liga
46. kolo 8. 2. 2026 16:00
SC Marimex Kolín : HC Stadion Litoměřice 5:2 (1:2, 2:0, 2:0)
Góly:
05:57 Štohanzl (P. Moravec, Kolmann)
24:56 Veselý (P. Moravec, Gardoň)
28:26 P. Moravec (Veselý)
49:37 Musil (Štohanzl, Vlach)
59:52 Štohanzl
Góly:
00:33 Žovinec (Kuťák, Costa)
07:03 Žovinec (M. Vitouch, Bareš)
Sestavy:
Soukup (Kasal) – Kolmann (C), T. Pavelka, Křepelka, Sýkora, T. Moravec, Hampl, T. Tůma, Čech – Musil (A), Štohanzl, Vlach – Veselý, P. Moravec, Gardoň – Zvagulis, Skořepa, Dlouhý (A) – A. Adamec, Pajer, Pokorný.
Sestavy:
Volevecký (Michajlov) – Suhrada, Žovinec (A), Samson, Smetana (A), Tomov, Pavlák, Benda – Lisler, Kuťák (C), Costa – Lang, Kern, Jelínek – Hrabík, M. Vitouch, Bareš – Jiří Pospíšil, Hujer, Plos – R. Chlán.

Rozhodčí: Josef Barek, Jan Grygera – Ondřej Polák, Jan Rakušan

Počet diváků: 1721

Výsledky

8. února 2026

Vedoucí Slavia v první lize znovu prohrála, ale Jihlava ji nesesadila. Kolín se dotahuje

Dostál na ledě, Pastrňák už v Miláně. Češi trénovali i s dvojicí nečekaných brankářů

První trénink českých hokejistů na olympiádě v Miláně.

Od našeho zpravodaje v Itálii První posila z NHL se v pátek připojila k evropskému jádru hokejové reprezentace v Miláně. Brankářskou výstroj oblékla očekávaná jednička Lukáš Dostál, na ledě se navíc objevili další dva nečekaní...

6. února 2026  13:32

Hertl asistoval u výhry Vegas, Vladař byl mezi hvězdami zápasu

Tim Stützle překonává Dana Vladaře.

Poslední hrací den před olympijskou přestávkou hokejová NHL nabídla sedm zápasů. Z Čechů se bodově prosadil Tomáš Hertl, jenž asistoval u výhry Vegas 4:1 nad Los Angeles. Gólman Dan Vladař byl zvolen...

6. února 2026  7:18,  aktualizováno  8:21

