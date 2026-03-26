Mají mečbol. Hokejisté Jihlavy a Zlína jsou výhru od postupu do finále první ligy

Autor: ,
  22:52
Hokejisty Jihlavy a Zlína dělí už jen jedno vítězství od postupu do finále první ligy, v němž se utkali v minulé sezoně. Oba týmy se ujaly v sérii vedení 3:2 a v sobotu mají mečbol. Dukla ve čtvrtek porazila na domácím ledě Litoměřice 4:2, Zlín zvládl dramatický zápas v Kolíně 3:2 v prodloužení.
Fotogalerie2

Litoměřice, 22. 3. 2026. HC Stadion Litoměřice - Dukla Jihlava, semifinále play off Maxa ligy, 3. zápas. Lukáš Mareš (vlevo) a Patriks Ozols po výhře Jihlavy. | foto: Petr Bílek, MF DNES

Jihlava před zaplněnou Horáckou arénou mířila jasně za vítězstvím a ještě deset minut před koncem vedla 3:0. Zasloužili se o to v první třetině v přesilové hře Albert Michnáč, Marcel Štefančík a ve 32. minutě Tomáš Havránek.

Pak ale dvakrát skóroval Stadion. Naději vykřesal Jan Bernovský a pak při hře bez gólmana Lukáš Plos. Minutu před koncem však pečetil výhru úřadujících vítězů soutěže gólem do prázdné branky Lukáš Lhoták.

Semifinále Zlína s Kolínem se vyhrotilo. Do závěrečné strkanice se připletl i maskot

V Kolíně se ujali vedení hosté, v přesilovce se prosadil Jaromír Kverka. Během pěti minut druhé třetiny domácí vývoj otočili, autory tref byli Kristers Zvagulis a Matěj Chalupa. Berany dostal do varu Jesse Paukka: finský útočník poslal zápas do prodloužení a pak ho v 71. minutě rozhodl.

Série mohou skončit v sobotu ve Zlíně a Litoměřicích.

Maxa liga
5. kolo 26. 3. 2026 17:30
HC Dukla Jihlava HC Dukla Jihlava : HC Stadion Litoměřice 4:2 (2:0, 1:0, 1:2)
Góly:
10:59 Michnáč (Bukač, Burkov)
11:31 Štefančík (Menšík)
31:21 T. Havránek (Pořízek)
58:48 Lhoták (Štefančík)
Góly:
50:12 Bernovský (Pavlák, Jelínek)
55:09 Plos (Jiří Pospíšil, Tomov)
Sestavy:
A. Beran (Žukov) – Dundáček, L. Mareš, Ozols, Bukač, Chvátal, Strejček (A), Krenželok – Michnáč, Kulda, Cachnín – Harkabus (C), Kuprijanov, Burkov – Lhoták, Menšík, Štefančík – Jiránek, Pořízek, T. Havránek.
Sestavy:
Michajlov (Volevecký) – Žovinec (A), Suhrada, Smetana (C), J. Tůma, Tomov, Pavlák, Benda, Samson – Plos, Žmola, Jiří Pospíšil – R. Chlán, Kern (A), Lang – Jelínek, Eberle, Bernovský – F. Novák, Špilka, Koštoval.

Rozhodčí: Kostourek, Hacaperka – Jindra, Vašíček

Počet diváků: 5277

Stav série: 3:2

Maxa liga
5. kolo 26. 3. 2026 18:00
SC Marimex Kolín : RI Okna Berani Zlín 2:3P (0:1, 2:0, 0:1 - 0:1)
Góly:
21:52 Zvagulis (Pajer, Dlouhý)
24:31 Skořepa (Chalupa)
Góly:
16:56 Kverka (Válek)
51:17 Paukku (Heš)
70:48 Paukku (Heš)
Sestavy:
Soukup (Kasal) – Černohorský, Kolmann (C), Křepelka, Sýkora, T. Moravec, Hampl, Čech – Musil (A), Štohanzl, Veselý – Gardoň, P. Moravec, Chalupa – Zvagulis, Pajer, Dlouhý (A) – A. Adamec, Skořepa, Pokorný – Šimek.
Sestavy:
Huf (Čiliak) – Zavřel, Veber, Talafa, Štibingr, Riedl (A), A. Salonen, Čáp – Rachůnek, Holík (C), Jarůšek – Šlahař, Kverka, Válek – Říčka, Heš, Paukku – Sedláček (A), Gago, Köhler – Čechmánek.

Rozhodčí: Horák, Jaroš – Zídek, Král

Počet diváků: 4111

Stav série: 2:3

Vstoupit do diskuse
Výsledky

Nejčtenější

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice ve čtvrtfinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá osm týmů, čtyři postupující z předkola a nejlepší čtveřice, která postoupila přímo do...

Červenka vystřelil Dynamu postup. Sparta doma znovu padla a je zápas od vyřazení

Adam Měchura (Plzeň) střílí gól na 2:1 ve 43. minutě čtvrtfinálového zápasu...

Hokejisté Pardubic porazili ve čtvrtém čtvrtfinále obhájce titulu Kometu Brno 1:0, sérii ovládli bez jediného zaváhání a postoupili mezi nejlepší čtyři týmy extraligy. O jejich výhře rozhodla jediná...

Plzeň v Holešovicích udolala Spartu. Pardubice získaly proti Kometě mečbol

Petr Zámorský překonává Josefa Kořenáře.

Na dvou stadionech pokračovalo čtvrtfinále play off hokejové extraligy. Pardubice i potřetí porazily Kometu, v Brně zvítězily 4:2 a získaly mečbol, který můžou v pondělí potvrdit. Sparta ve Sportovní...

Pardubice po drtivé výhře odskakují Kometě, Plzeň proti Spartě srovnala

Momentka z druhého čtvrtfinále mezi Pardubicemi a Kometou.

Čtvrtfinálové série hokejové extraligy mají za sebou druhé zápasy. Pardubice stejně jako ve středu přehrály brněnskou Kometu, na domácím ledě ji porazily vysoko 8:4. Sparta podlehla Plzni 0:2,...

Sporná chvíle na Spartě. Malík ukradl gól, Nedvěd se divil: Podle nás byl puk za čárou

Sparťanský útočník Michael Špaček před plzeňským brankářem Nickem Malíkem.

Jedna střídačka už se pomalu zvedala s rukama nad hlavou. Na té druhé se všichni trochu polekali. Dvojice hlavních sudích zamířila k videu, nakonec rozhodla ve prospěch Plzně. Nick Malík zastavil puk...

Kluci ze Sparty byli na špičkách, šlo jim o život, uznal plzeňský kapitán Jeřábek

Adam Raška v bitce s Jakubem Jeřábkem před sparťanskou střídačkou.

Není to situace, v níž byste ho viděli často. Na konci pátého čtvrtfinále se kapitán hokejové Plzně Jakub Jeřábek dostal před střídačkou Sparty do potyčky s hostujícím Adamem Raškou. Vyměnili si pár...

26. března 2026  22:25

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice ve čtvrtfinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá osm týmů, čtyři postupující z předkola a nejlepší čtveřice, která postoupila přímo do...

26. března 2026  21:35

Faul na Kousala? I rozhodčí vědí, že simuloval, štve Jandače. Nedvěd děkoval

Sudí od sebe po bitce odtrhávají Iva Sedláčka a Aarona Irvinga.

Nadechl se a pomalu začal s hodnocením. Josef Jandač ale stihl jen první větu, v tu chvíli mezi novináře přišel Jaroslav Nedvěd. „Pardon, omlouvám se,“ hlásil kouč hokejové Sparty. Začátek tiskové...

26. března 2026  21:23

Tři využité přesilovky a Sparta dál dýchá. Zdolala Plzeň a čtvrtfinále vrací do Prahy

Sparťané slaví vedení na ledě Plzně.

První mečbol odvrácen. Hokejisté Sparty zvládli zapeklitou misi na ledě Plzně, kde ve čtvrtek večer zvítězili 4:1, což znamená jediné – čtvrtfinálová série extraligy se vrátí do Prahy k šestému...

26. března 2026  17:15,  aktualizováno  20:16

Kohout za postrčení rozhodčího přijde o klíčová utkání, spoléhá na sedmý zápas

Královehradecký útočník Martin Kohout bojuje u mantinelu s třineckým obráncem...

Hokejový útočník Martin Kohout z Hradce Králové dostal trest na dva zápasy za napadení čárového rozhodčího ve středečním utkání čtvrtfinále play off extraligy proti Třinci. Asociace profesionálních...

26. března 2026  20:09

Vzpruha pro Litvínov, Reichel sestoupil na střídačku. Šlégr: On určuje systém hry

Robert Reichel na střídačce Litvínova.

S legendou za zády. Po 380 dnech se trenér Robert Reichel znovu postavil na střídačku hokejistů Litvínova, zatím ve čtvrtečním testovacím zápase na ledě prvoligových Pirátů Chomutov. Bývalý znamenitý...

26. března 2026  18:51

Zmařené plány, pak životní forma. Zacha tlačí Boston k nečekanému úspěchu

Pavlu Zachovi přistály po třetí brance pod nohy čepice.

Před olympiádou nadšeně mluvil o vidině zlaté medaile a italském setkání s kamarádkou Lindsey Vonnovou. Jenže se zranil a do Milána vůbec neodletěl. Nucená přestávka Pavlu Zachovi svým způsobem...

26. března 2026  16:40

Dostála těší nálada v Anaheimu. Táhneme za jeden provaz, říká. Budaje si pochvaluje

Lukáš Dostál se raduje z cenného vítězství nad Coloradem.

V počtu odchytaných zápasů a především výher se řadí mezi nejužší špičku NHL. Brankářská jednička Anaheimu Lukáš Dostál hodnotil v rozhovoru šance Ducks konečně prolomit sedmileté čekání na postup do...

26. března 2026  14:35

Boj s nervozitou, pak solidní debut v NHL. Sýkora vsadil na rituál s českým parťákem

Slovák Adam Sýkora při rozbruslení před debutem za New York Rangers.

Dočkal se debutu v nejlepší hokejové lize světa v dresu slavných New York Rangers. Jako devátý Slovák naskočil Adam Sýkora do letošní sezony NHL a v utkání s Torontem (3:4) předvedl solidní výkon....

26. března 2026  12:23

Jihlava je jednou z top adres na hokejové mapě. Fink vyhlíží další baráž o extraligu

Někdejší jihlavský hokejista Patrik Fink

Hokej na profesionální úrovni hrál zhruba do svých 32 let. A soubojů, ve kterých šlo o bytí či nebytí, zažil možná víc než kterýkoliv jiný hráč. Baráž o extraligu si zahrál celkem pětkrát......

26. března 2026  11:05

Zacha rozhodl prodloužení na ledě Buffala, Pastrňák zazářil třemi body

Pavel Zacha (18), Charlie McAvoy (73) a David Pastrňák (88) z Boston Bruins...

Den po domácím nezdaru 2:4 s Torontem hokejisté Bostonu v NHL zabrali a hlavně díky produktivitě českých útočníků Davida Pastrňáka (1+2) a Pavla Zachy (1+1) zvítězili 4:3 po prodloužení na ledě...

26. března 2026  6:45,  aktualizováno  7:41

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.