Hop hop hop v hokejovém Kolíně. Kozlové září ve své nejlepší sezoně za 50 let

„Lidé mě zastavují na ulici a zajímají se, co se děje, že má tým tak výborné výsledky,“ líčí Stanislav Bednář, bývalý dlouholetý hráč a trenér populárních Kozlů. „Klub prožívá nejlepší sezonu za padesát let a pozornost fanoušků si zaslouží,“ dodává někdejší bek, jenž prvoligové duely pravidelně navštěvuje.
Kolín v play off
Čtvrtfinále Maxa ligy
Další ikona ze sedmdesátých a osmdesátých let, stále dlouhovlasý gólman Luboš Veith, se přišla podívat i na trénink. Kousek za mantinelem sleduje i své nástupce, Jakuba Soukupa s Janem Kasalem.
„Soukup je tady tři roky nejlepší hráč. Dávám mu obrovský kredit,“ chválí brankáře Bednář. „Vypíchl bych i Pavla Musila, který se před sezonou vrátil z extraligy. Stmelí tým a umí se koncentrovat na klíčové momenty.“
Na ledě si bere slovo Lukáš Král, asistent hlavního kouče. Uprostřed klubka svěřenců mluví krátce a hlasitě. Silný moment končí hromadným poklepáním hokejek o led jako výraz soudržnosti. Král pak menší skupince maluje cvičení na zavěšené tabuli, zatímco hlavní trenér Martínek velí na druhé straně kluziště jiné partě.
„Marťas je blázen, hokejový fanatik,“ říká o svém kolegovi Martin Hušek,“ v realizačním týmu expert přes gólmany. „Jsme vrstevníci, v jedné kabině jsme spolu od dětských let. On ví o každém hráči snad úplně všechno. Kde hrál, jak hrál, statistiky, podrobnosti. Všechno má v hlavě.“
Pravda, Martínek je trenérské zjevení. V profesionálním sportu se uplatnil až po padesátce, když Kolín v roce 2020 postoupil do druhé nejvyšší soutěže. Ještě loni v lednu byl asistentem, ale pak mužstvo převzal a od té doby v Maxa lize nenajdete úspěšnějšího kouče. Od portálu hokej.cz také v sezoně posbíral několik prestižních ocenění.
„Jako trenér je určitě lepší než býval hráč. Je to dobrý trenér,“ chválí Stanislav Bednář. „Za razantním herním a výsledkovým vzestupem je i loňské odvolání předchozího kouče Jana Šťastného, jehož Martínek nahradil,“ míní Bednář.
K prvnímu čtvrtfinále play off dorazí Třebíč, která už vítězně prošla předkolem. Kozlové s ní v probíhajícím ročníku v základní hrací době ze čtyř zápasů ani jeden neprohráli. „S vyřazovací částí ale mají větší zkušenosti než my,“ varuje Martin Hušek. „Vzájemně se známe a dobře víme, jaké nebezpečí nám od nich hrozí. Připravíme se,“ slibuje.
|
Nejdřív Plzeň, teď Kolín. Nejbohatší Čech vstupuje po fotbalu také do hokeje
Připraven bude celý klub, tak aby to byl pro diváky v neděli komplexní zážitek. Na stadionu se zrovna doplňuje občerstvení do automatů, počet stánků se rozšíří ze tří na pět. Před úvodním hvizdem zazní hymna, chystá se soutěž o finanční jackpot i sbírka plyšáků pro místní nemocnici. „Už jsme letos měli třítisícové návštěvy, snad bude tenhle boom pokračovat,“ věří Hušek.
Pod střechou haly visí mezi dalšími panely nová reklamní plachta, jejíž obsah hlásá: „Retia. Hrdý partner kolínských Kozlů.“ Firma miliardáře a nejbohatšího Čecha Michala Strnada vstoupila do klubu nedávno a zajistí mu stabilitu do dalších sezon. A pak je tu ještě jeden plakát. Na vitríně bufetu láká k návštěvě filmového hitu Neporazitelní.
Že by aktuální heslo Kozlů?