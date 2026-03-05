Hop hop hop v hokejovém Kolíně. Kozlové září ve své nejlepší sezoně za 50 let

Petr Procházka
  15:18
Hru bílých proti modrým rozřízne štiplavý zvuk píšťalky. „Hop, hop, hop,“ gestikuluje energicky kouč Petr Martínek směrem k jednomu z útočníků, jehož pohyb se mu zrovna úplně nepozdával. Pokyn navíc doplňuje opakovaným překlápěním ruky, aby projev ještě umocnil. Hokejisté Kolína se chystají na play off Maxa ligy, do něhož pronikli z historického druhého místa. Lepší byla pouze Slavia. Město je poblázněné a těší se na sportovní svátek.
Matej Gardon a Petr Moravec z Kolína se radují z gólu proti Jihlavě.

Matej Gardon a Petr Moravec z Kolína se radují z gólu proti Jihlavě.

Hokejisté Zlína prohráli zůstali po sobotní porážce 0:1 od Kolína na dně Maxa...
Andrej Adamec z Kolína (vlevo) a jihlavský Tomáš Rachůnek
Jihlavský Richard Cachnín (vlevo) a David Sýkora z Kolína
Kolínský Petr Moravec se raduje z jediné branky v utkání proti Zlínu.
7 fotografií

„Lidé mě zastavují na ulici a zajímají se, co se děje, že má tým tak výborné výsledky,“ líčí Stanislav Bednář, bývalý dlouholetý hráč a trenér populárních Kozlů. „Klub prožívá nejlepší sezonu za padesát let a pozornost fanoušků si zaslouží,“ dodává někdejší bek, jenž prvoligové duely pravidelně navštěvuje.

Kolín v play off

Čtvrtfinále Maxa ligy

  • Sérii proti Třebíči začínají Kozlové dvěma domácími zápasy. V neděli se hraje od 15 hodin, v pondělí od 18:00.
  • Odvety u soupeře jsou v plánu ve čtvrtek a v pátek.
  • Případný pátý duel přijde na řadu v neděli 15. března znovu v Kolíně.
  • Vstupenky na první zápasy už jsou v prodeji, klub chystá i bohatý doprovodný program a rozšířené občerstvení.

Další ikona ze sedmdesátých a osmdesátých let, stále dlouhovlasý gólman Luboš Veith, se přišla podívat i na trénink. Kousek za mantinelem sleduje i své nástupce, Jakuba Soukupa s Janem Kasalem.

„Soukup je tady tři roky nejlepší hráč. Dávám mu obrovský kredit,“ chválí brankáře Bednář. „Vypíchl bych i Pavla Musila, který se před sezonou vrátil z extraligy. Stmelí tým a umí se koncentrovat na klíčové momenty.“

Na ledě si bere slovo Lukáš Král, asistent hlavního kouče. Uprostřed klubka svěřenců mluví krátce a hlasitě. Silný moment končí hromadným poklepáním hokejek o led jako výraz soudržnosti. Král pak menší skupince maluje cvičení na zavěšené tabuli, zatímco hlavní trenér Martínek velí na druhé straně kluziště jiné partě.

„Marťas je blázen, hokejový fanatik,“ říká o svém kolegovi Martin Hušek,“ v realizačním týmu expert přes gólmany. „Jsme vrstevníci, v jedné kabině jsme spolu od dětských let. On ví o každém hráči snad úplně všechno. Kde hrál, jak hrál, statistiky, podrobnosti. Všechno má v hlavě.“

Kolínský brankář Jakub Soukup
Kolínský Jaroslav Vlach a Pavel Sedláček ze Zlína se ohlíží za kotoučem.

Pravda, Martínek je trenérské zjevení. V profesionálním sportu se uplatnil až po padesátce, když Kolín v roce 2020 postoupil do druhé nejvyšší soutěže. Ještě loni v lednu byl asistentem, ale pak mužstvo převzal a od té doby v Maxa lize nenajdete úspěšnějšího kouče. Od portálu hokej.cz také v sezoně posbíral několik prestižních ocenění.

„Jako trenér je určitě lepší než býval hráč. Je to dobrý trenér,“ chválí Stanislav Bednář. „Za razantním herním a výsledkovým vzestupem je i loňské odvolání předchozího kouče Jana Šťastného, jehož Martínek nahradil,“ míní Bednář.

K prvnímu čtvrtfinále play off dorazí Třebíč, která už vítězně prošla předkolem. Kozlové s ní v probíhajícím ročníku v základní hrací době ze čtyř zápasů ani jeden neprohráli. „S vyřazovací částí ale mají větší zkušenosti než my,“ varuje Martin Hušek. „Vzájemně se známe a dobře víme, jaké nebezpečí nám od nich hrozí. Připravíme se,“ slibuje.

Nejdřív Plzeň, teď Kolín. Nejbohatší Čech vstupuje po fotbalu také do hokeje

Připraven bude celý klub, tak aby to byl pro diváky v neděli komplexní zážitek. Na stadionu se zrovna doplňuje občerstvení do automatů, počet stánků se rozšíří ze tří na pět. Před úvodním hvizdem zazní hymna, chystá se soutěž o finanční jackpot i sbírka plyšáků pro místní nemocnici. „Už jsme letos měli třítisícové návštěvy, snad bude tenhle boom pokračovat,“ věří Hušek.

Pod střechou haly visí mezi dalšími panely nová reklamní plachta, jejíž obsah hlásá: „Retia. Hrdý partner kolínských Kozlů.“ Firma miliardáře a nejbohatšího Čecha Michala Strnada vstoupila do klubu nedávno a zajistí mu stabilitu do dalších sezon. A pak je tu ještě jeden plakát. Na vitríně bufetu láká k návštěvě filmového hitu Neporazitelní.

Že by aktuální heslo Kozlů?

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Sparta vybouchla v Hradci, Kladno otočilo s Kometou. Derby pro Třinec, slaví i Plzeň

David Němeček ze Sparty padá po kontaktu s Connorem Bunnamanem z Hradce Králové.

V 50. kole hokejové extraligy nezvládla Sparta klíčový duel o nejlepší čtyřku, Hradci Králové podlehla 3:6. Kladno zvítězilo 4:2 nad mistrovskou Kometou, Pardubice udolaly Karlovy Vary 4:3 po...

Postupová matematika: tři týmy jsou ve čtvrtfinále, o co se hraje v posledním kole?

Potyčka v utkání Sparty s Plzní.

Zbývá poslední kolo. A pořád je o co hrát. Jistotu čtvrtfinále už mají tři mužstva ze čtyř, jasno je také o složení postupující dvanáctky do play off. Jak aktuálně vypadá situace v tabulce hokejové...

Liberec a Plzeň mají jisté čtvrtfinále, play off si zahrají také Kladno a Olomouc

Plzeňští hokejisté se radují z vedoucí trefy proti Mladé Boleslavi.

Předposlední kolo hokejové extraligy určilo další dva čtvrtfinalisty. Liberec získal jistotu výhrou 4:0 nad Hradcem, Plzeň po vítězství 2:0 v Mladé Boleslavi. O čtvrtou příčku kromě Hradce dál...

Měli jsme starý tým, ale co čekat? Nahoře si myslí, že to dělají dobře, štve Tlustého

Nový asistent trenéra Kladna Jiří Tlustý.

Uzavřel bizarní sázku, že půjde naboso z letiště domů, když čeští hokejisté porazí Kanadu ve čtvrtfinále olympijských her. Jiří Tlustý ale zázrak nečekal. V dalším díle podcastu Prodloužení kritizuje...

5. března 2026  15:18

Postupová matematika: tři týmy jsou ve čtvrtfinále, o co se hraje v posledním kole?

Potyčka v utkání Sparty s Plzní.

Zbývá poslední kolo. A pořád je o co hrát. Jistotu čtvrtfinále už mají tři mužstva ze čtyř, jasno je také o složení postupující dvanáctky do play off. Jak aktuálně vypadá situace v tabulce hokejové...

5. března 2026  14:02

Výměna po pár měsících? Mrtka má zamířit do St. Louis, čeká na verdikt jiného beka

Radim Mrtka se raduje ze svého premiérového gólu v přípravě v dresu Buffala.

Další ukázka nevyzpytatelného trhu v NHL? Zatímco v červnu si ho Buffalo v draftu vybralo na 9. místě, nyní klub Radima Mrtku nabízí jiným. Podle informací ze zámoří je na spadnutí výměna k...

5. března 2026  13:13

Kladno srazily na Spartě fauly, smutnit ale nemusí. Po 13 letech si zahraje play off

Kladenští hokejisté se radují z vyrovnávací trefy na Spartě.

V první třetině sváděli se soupeřem vyrovnaný boj, po dvojitém vyloučení se ale zápas zlomil. Kladenské fauly ve druhé dvacetiminutovce výrazně pomohly Spartě k vítězství 6:3. Přesto se i Rytíři...

5. března 2026  10:26

Hronek v NHL zazářil třemi body, Hertl řídil vítězný obrat Vegas

Útočník Vegas Tomáš Hertl (vpravo) se raduje ze svého gólu v prodloužení proti...

Hokejový obránce Filip Hronek v NHL vyprodukoval tři body za gól a dvě nahrávky, jeho Vancouver přesto na Carolinu nestačil a prohrál 4:6. Naopak vítězství ve středečním programu režíroval centr...

5. března 2026  6:38,  aktualizováno  9:53

1 000. výhra v extralize a Třinec žije. I předkolo zvládneme, věří Kovařčík

Litvínov, 4.3. 2026, Verva Litvínov - Oceláři Třinec, utkání hokejové...

Forma? Skvělá! Sebevědomí? Rostoucí. Milník? Ano, tisící výhra v extralize! Hokejový Třinec si udržel naději na přímý postup do čtvrtfinále play off díky středeční výhře 4:1 na ledě barážisty z...

5. března 2026  7:56

Sparta před play off doufá ve čtyřku a řádí v přesilovkách: Můžou být gamechanger

Sparťanský kapitán Filip Chlapík tečuje puk před kladenskou brankou.

Do té doby se jim v zápase příliš nedařilo. Soupeř měl více šancí, dokázal na ně zatlačit. Jenže sparťanští hokejisté Kladno v 51. extraligovém kole (6:3) zlomili během krátké doby díky využité...

4. března 2026  22:23

Kapitán zůstává až do roku 2029. Vary se domluvily na nové smlouvě s Černochem

Plzeňský Ville Petman brání karlovarského Jiřího Černocha.

Hokejový útočník Jiří Černoch prodloužil smlouvu v Karlových Varech o tři sezony. Kapitán týmu bude na západě Čech pokračovat minimálně do roku 2029. Klub to uvedl na svém webu.

4. března 2026  21:49

Zlín odvrátil vyřazení, vynutil si rozhodující zápas. Tábor končí, dál postupuje Třebíč

Zlínští hokejisté se radují z gólu proti béčku Pardubic.

Hokejisté Zlína odvrátili na domácím ledě hrozící vyřazení z play off první ligy. Po výhře 5:4 nad Pardubicemi B rozhodne jejich sérii předkola páteční třetí zápas. Sezona naopak skončila pro nováčka...

4. března 2026  21:25

Liberec a Plzeň mají jisté čtvrtfinále, play off si zahrají také Kladno a Olomouc

Plzeňští hokejisté se radují z vedoucí trefy proti Mladé Boleslavi.

Předposlední kolo hokejové extraligy určilo další dva čtvrtfinalisty. Liberec získal jistotu výhrou 4:0 nad Hradcem, Plzeň po vítězství 2:0 v Mladé Boleslavi. O čtvrtou příčku kromě Hradce dál...

4. března 2026  21:19

Vzhůru na nákupy! Boston věří v lepší časy, Pastrňák volá po posilách: Zasloužíme si je

Pavel Zacha (18) a David Pastrňák (88) slaví gól Boston Bruins.

Loni touto dobou se zbavili posledních šancí na play off a šli do výprodeje. Hokejový Boston opustil i ostřílený lídr Brad Marchand, klub se soustředil na budoucnost. Stačil však jediný rok a Bruins...

4. března 2026  19:20

Další dva roky pro oporu. Mám ke Spartě speciální vztah, těšilo Řepíka po podpisu

Sparťan Michal Řepík slaví druhý gól v zápase s Plzní.

Platí za dlouholetého tahouna hokejové Sparty. A ve spolupráci s pražským klubem bude Michal Řepík pokračovat minimálně další dva roky. Zkušený útočník, jemuž po aktuální sezoně končila smlouva,...

4. března 2026  18:33

