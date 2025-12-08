Jihlava porazila doma Přerov. Díky vítězství už vede první ligu o bod před Slavií

Hokejisté Jihlavy porazili doma 3:1 Přerov a po devátém vítězství za sebou se dostali poprvé v sezoně do čela prvoligové tabulky. Po pondělní dohrávce 25. kola vedou o bod před Slavií Praha, navíc mají zápas k dobru. Lídra změnila Maxa liga poprvé od 15. října.

Gólová radost jihlavských hokejistů v duelu proti Vsetínu. | foto: Luboš Vácha

Dukla potvrdila výbornou formu, i když zápas rozhodla až ve třetí třetině.

Stav 1:1 zlomil ve 46. minutě Tomáš Harkabus a minutu a půl po něm potvrdil vítězství domácích Lotyš Edgars Kulda. Přerov tak nedokázal navázat na cenné sobotní domácí vítězství nad Vsetínem a v tabulce je sedmý.

Maxa liga
25. kolo 8. 12. 2025 17:30
HC Dukla Jihlava HC Dukla Jihlava : HC ZUBR Přerov 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)
Góly:
08:29 Cachnín (Čachotský, Harkabus)
45:33 Harkabus (Bilčík)
47:08 Kulda (Cachnín, Ozols)
Góly:
30:59 Süss (Indrák, Hradil)
Sestavy:
A. Beran (Žukov) – Dundáček, L. Mareš, Ozols, Bukač, Krenželok, Strejček (A), Bilčík – Rachůnek, Menšík, Habermann – Harkabus, Toman, Pořízek – Čachotský (C), Kulda, Cachnín – Jiránek, Jáchym, Chvátal.
Sestavy:
Cichoň (Švančara) – Krisl (C), Prčík, Zdráhal, T. Hanák, Zbořil, Pěnčík, Zubíček – Fronk, M. Tomeček, Indrák (A) – Březina (A), Süss, Rob – Boltvan, J. Hanák, Mozr – David Dobša, Hradil, Mácha.

Rozhodčí: Michal Kostourek, Marek Domský – Štefan Belko, Ondřej Malý

Počet diváků: 4286

KLUBZVVPPPPSB
1.Jihlava281732681:5559
2.Slavia Praha291731888:5958
3.Kolín291614880:6554
4.Litoměřice281523888:7652
5.Vsetín29794979:7543
6.Třebíč2910451075:8143
7.Přerov2910511363:7041
8.Frýdek-Místek2910251279:8239
9.Sokolov297741173:8939
10.Tábor298541277:8138
11.Chomutov2810061272:8036
12.Zlín299241465:8335
13.Poruba289231480:8934
14.Pardubice B296541469:8432
Zábranský bodově září: Poslouchám rady, kam střílet. A vysněný tým? Určitě Kometa

Libor Zábranský slaví gól do sítě Sparty.

Neúnavně brání, přesně střílí, tvoří o sto šest. Pětadvacetiletý obránce Komety Brno Libor Zábranský mladší dokázal v letošní sezoně hokejové extraligy nasbírat už 21 kanadských bodů. „Důležité jsou...

8. prosince 2025  7:40

Návrat jako hrom! Olympiádu máš jasnou, hlásili dvougólovému sparťanu Řepíkovi

Hráči Sparty se radují z gólu do sítě Karlových Varů.

Bez dvou dnů po jednom měsíci se představili v domácí areně. A rozhodně je nečekal oblíbený soupeř. Tentokrát ale podala Sparta suverénní výkon a Karlovy Vary ve 30. kole hokejové extraligy...

7. prosince 2025  22:10

