Jihlava porazila doma Přerov. Díky vítězství už vede první ligu o bod před Slavií

Dukla potvrdila výbornou formu, i když zápas rozhodla až ve třetí třetině.
Stav 1:1 zlomil ve 46. minutě Tomáš Harkabus a minutu a půl po něm potvrdil vítězství domácích Lotyš Edgars Kulda. Přerov tak nedokázal navázat na cenné sobotní domácí vítězství nad Vsetínem a v tabulce je sedmý.
08:29 Cachnín (Čachotský, Harkabus)
45:33 Harkabus (Bilčík)
47:08 Kulda (Cachnín, Ozols)
30:59 Süss (Indrák, Hradil)
A. Beran (Žukov) – Dundáček, L. Mareš, Ozols, Bukač, Krenželok, Strejček (A), Bilčík – Rachůnek, Menšík, Habermann – Harkabus, Toman, Pořízek – Čachotský (C), Kulda, Cachnín – Jiránek, Jáchym, Chvátal.
Cichoň (Švančara) – Krisl (C), Prčík, Zdráhal, T. Hanák, Zbořil, Pěnčík, Zubíček – Fronk, M. Tomeček, Indrák (A) – Březina (A), Süss, Rob – Boltvan, J. Hanák, Mozr – David Dobša, Hradil, Mácha.
Rozhodčí: Michal Kostourek, Marek Domský – Štefan Belko, Ondřej Malý
Počet diváků: 4286
|KLUB
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|S
|B
|1.
|Jihlava
|28
|17
|3
|2
|6
|81:55
|59
|2.
|Slavia Praha
|29
|17
|3
|1
|8
|88:59
|58
|3.
|Kolín
|29
|16
|1
|4
|8
|80:65
|54
|4.
|Litoměřice
|28
|15
|2
|3
|8
|88:76
|52
|5.
|Vsetín
|29
|7
|9
|4
|9
|79:75
|43
|6.
|Třebíč
|29
|10
|4
|5
|10
|75:81
|43
|7.
|Přerov
|29
|10
|5
|1
|13
|63:70
|41
|8.
|Frýdek-Místek
|29
|10
|2
|5
|12
|79:82
|39
|9.
|Sokolov
|29
|7
|7
|4
|11
|73:89
|39
|10.
|Tábor
|29
|8
|5
|4
|12
|77:81
|38
|11.
|Chomutov
|28
|10
|0
|6
|12
|72:80
|36
|12.
|Zlín
|29
|9
|2
|4
|14
|65:83
|35
|13.
|Poruba
|28
|9
|2
|3
|14
|80:89
|34
|14.
|Pardubice B
|29
|6
|5
|4
|14
|69:84
|32