Hokejistům Dukly se v nové domácí aréně dosud moc nedařilo a z pěti odehraných utkání zvítězili pouze v jediném. Tentokrát však Jihlava smetla Kolín díky vynikající druhé třetině, ve které vstřelila šest branek v rozmezí 14 minut. Středočeši si po čtyřech listopadových výhrách v řadě připsali první porážku.
Na druhé místo v tabulce se po týdnu vrátily Litoměřice. Zápas na ledě Poruby rozhodl v čase 59:07 v přesilovce Jakub Klepiš.
Slavia zvítězila ve Vsetíně 3:2 po samostatných nájezdech. V deváté sérii se o to postaral Daniel Kružík.
Zlín nestačil 1:2 na Chomutov a prohrál šesté utkání v řadě. V tabulce se finalista minulého ročníku stále nachází až na desáté pozici.
Na sedmé místo se posunula Třebíč, která porazila 3:1 pátý Přerov. Horácká Slavia tak ukončila sérii čtyř nezdarů.
Pardubice B zdolaly 5:2 Sokolov, který o skóre klesl za svého soupeře na poslední příčku. Baník má však zápas k dobru.
13:55 Hrníčko (Nedbal)
37:16 Lučan (Stránský, Jevtěchov)
57:24 Rákos (Herčík, Formánek)
59:10 Herčík (Rákos, Formánek)
59:27 Kaplan (Hrníčko, Stránský)
05:33 Číp (Krežolek, Dalecký)
41:42 T. Knotek (Csamango)
Vomáčka (Vondraš) – Kolář (A), Chabada, Lučan, Nedbal (C), Voženílek, Tvrdík, Rájek – Pekař, Hrníčko, Pochobradský – Kaplan, Rákos (A), Herčík – Formánek, Jevtěchov, Stránský – Pavlata, Rouha, T. Zeman.
Habal (Stuchlík) – Rohan (A), Dorot, Pinkas, Šedivý, Pulpán (C), Nedelka, Beran – Krežolek, Dalecký, Číp – T. Knotek, Osmík, Csamango – Vildumetz, M. Adámek, Varvařovský – Šlechta, Zembol, Vogel.
Rozhodčí: Pilný, Grygera – Zídek, Roischel
Počet diváků: 269
22:54 Berisha (Haas)
33:24 Gegeris (Mrázek, Razgals)
40:27 Mrázek (Bartko, Pařík)
40:51 Nilsson (Vachovec)
11:54 Hrabík (Bernovský)
28:04 Kern (Lisler, Kuťák)
34:14 Vandas (Lang, Costa)
52:09 Hrabík (Kuťák, Bernovský)
59:07 Klepiš
Pařík (O. Bláha) – Nilsson, Žůrek, Ježek (A), Jeřábek, Bartko, Gutwald, Němec – Šik, Vachovec (A), Lundgren – Razgals, Mikyska, Gegeris – Mrázek, Roman (C), Vehovský – Berisha, Koudelný, Haas – Vehovský.
Volevecký (Kalista) – Suhrada, Pavlák, Vandas, Koštoval, J. Tůma, Benda, T. Žižka – Bernovský, Kuťák (C), Hrabík – Lisler, Klepiš (A), Jelínek – Lang, Kern, Costa – Jiří Pospíšil, Hujer, Plos.
Rozhodčí: Wagner, Kosnar – Mikšík, Peluha
Počet diváků: 1006
22:44 Kubiesa (Ostřížek, Zielinski)
59:47 Střondala (Ostřížek, Kubiesa)
24:44 Prášek (Pech, Mertl)
Dolejš (Schnattinger) – Hrbas, Haman, Urbanec, Zielinski, Byrtus, Teper (A), Kalkis – Klimek (C), Ostřížek (A), Kofroň – Kubiesa, Střondala, Kozlík – Cedzo, Tyczynski, Ramik – Gerych, Matiaško, Šilar – Všetečka.
Žajdlík (Málek) – Cícha, Zahradníček, Bernad, Kubíček, Kvasnička, Plášil (A), Piegl, Suchánek (A) – Hruška, Pech (C), M. Svoboda – Jungwirth, Mertl, Valský – Prášek, Handl, Dančišin – Hubata, Doležal, Weinhold.
Rozhodčí: Roman Mrkva, Martin Rapák – Matěj Bartoň, Michal Frais
13:52 Baláž (Coskey)
19:21 Ouřada (Jaroslav Brož, Eret)
05:25 Říčka (A. Salonen)
Vay (T. Král) – Baláž, Jenáček, Hejda, Eliáš (A), Krutil, Ulrych (C), Havel – Coskey (A), Eret, Káňa – Badinka, Tadeáš Svoboda, Maštalířský – Jaroslav Brož, Chlán, Ouřada – M. Tůma, Koblížek, Zygmunt – Sklenář.
Huf (Čiliak) – Riedl, A. Salonen (A), Talafa, Hanousek, Zavřel, Veber, Ondračka – Kratochvíl, Holík, Paukku – Šlahař (A), Kverka, Válek – Vracovský, Sadovikov, Říčka – Mužík, Sedláček (C), S. Salonen – Gago.
Rozhodčí: Horák, Kostourek – Baxa Hradil
Počet diváků: 1974
20:22 Kulda
26:32 Burkov (Harkabus, L. Mareš)
27:14 Kuprijanov
29:06 Strejček (Čachotský, Pořízek)
31:36 Kuprijanov (Harkabus, Burkov)
33:21 Pořízek (Cachnín)
38:34 Kolmann (Gardoň)
Žukov (A. Beran) – L. Mareš, Dundáček, Bukač, Ozols, Strejček (A), Krenželok, Chvátal – Cachnín, Kulda, Rachůnek – Burkov, Kuprijanov, Harkabus – Štefančík, Menšík, Čachotský (C) – Pořízek, Toman, T. Havránek.
Kasal (30. Soukup) – Černohorský, Kolmann (C), Čech, Sýkora, T. Moravec, Hampl, T. Tůma – Musil (A), Štohanzl, Novák (A) – Veselý, P. Moravec, Gardoň – Zvagulis, Skořepa, Závora – Havrda, Pajer, Pokorný – A. Adamec.
Rozhodčí: Jechoutek, Sýkora – Jindra, Polák
Počet diváků: 5366
01:36 Valtonen (Prokeš, Rob)
49:15 Marcel (Jonák)
03:33 M. Beran (Přikryl)
10:25 Průžek
Kružík
Honzík (Pavlíček) – Stříteský, Hryciow, Dujsík, Marcel, Ďurkáč, Staněk (A), Srdínko – Šmerha, Klhůfek, Jonák (C) – Rob (A), Prokeš, Valtonen – L. Adámek, Matějček, Straka – Jandus, Š. Bláha, Hořanský – Dědek.
Pavelka (Höhlig) – F. Kočí, Gaspar (A), Holý (C), Hrdinka, Perčič, Š. Havránek, V. Beran – Kružík, Polák, Gricius – Šťovíček, J. Knotek (A), M. Beran – Trunda, Přikryl, Průžek – Čermák, Tichý, Slavíček.
Rozhodčí: Šico, Hacaperka – Bohuněk, Landsmann
Počet diváků: 2890
40:47 Březina (Zdráhal, Švančara)
16:26 Kuba (Matějíček, V. Brož)
28:36 Matějíček (A. Zeman, Malý)
45:36 Dočekal (Bittner)
Švančara (Němeček) – Krisl (C), Černý (A), Zdráhal, Prčík, Šišák, Pěnčík, Mozr – Fronk, M. Tomeček, Hradil – Březina, Pechanec, Indrák (A) – Ministr, Süss, Boltvan – D. Moravec, Čechmánek, Nášel – J. Hanák.
Mičán (Jan Brož) – Matějíček, Stehlík, Štebih, Tureček, E. Mareš, Furch, Doudera – Vodný (A), Bittner (A), Psota – Dočekal (C), Michálek, Kučera – Malý, A. Zeman, Tomáš Svoboda – V. Brož, Kuba, Jaša – Bednařík.
Rozhodčí: Obada, Veselý – Otáhal, Kráľ
Tabulka:
|1.
|Slavia Praha
|22
|14
|3
|1
|4
|74:46
|49
|2.
|Litoměřice
|22
|12
|1
|2
|7
|73:60
|40
|3.
|Kolín
|22
|11
|1
|3
|7
|65:55
|38
|4.
|Jihlava
|20
|10
|2
|2
|6
|51:44
|36
|5.
|Přerov
|22
|9
|4
|1
|8
|55:54
|36
|6.
|Vsetín
|22
|5
|7
|3
|7
|64:62
|32
|7.
|Třebíč
|22
|8
|2
|4
|8
|54:61
|32
|8.
|Poruba
|21
|8
|2
|2
|9
|62:56
|30
|9.
|Tábor
|22
|7
|2
|4
|9
|61:64
|29
|10.
|Zlín
|22
|7
|2
|3
|10
|53:63
|28
|11.
|Frýdek-Místek
|21
|7
|1
|4
|9
|56:60
|27
|12.
|Chomutov
|21
|7
|0
|5
|9
|50:61
|26
|13.
|Pardubice B
|22
|5
|4
|2
|11
|53:67
|25
|14.
|Sokolov
|21
|3
|7
|2
|9
|49:67
|25