Jihlavští hokejisté smetli Kolín, všech sedm gólů padlo za třetinu

Autor: ,
  20:28
Jihlava deklasovala v první hokejové lize Kolín 6:1 a napravila středeční domácí porážku s béčkem Pardubic. Středočeši klesli na třetí místo za Litoměřice, které zvítězily na ledě Poruby 5:4.

Jihlavští hráči slaví gól proti Slavii. | foto: Luboš Vácha

Hokejistům Dukly se v nové domácí aréně dosud moc nedařilo a z pěti odehraných utkání zvítězili pouze v jediném. Tentokrát však Jihlava smetla Kolín díky vynikající druhé třetině, ve které vstřelila šest branek v rozmezí 14 minut. Středočeši si po čtyřech listopadových výhrách v řadě připsali první porážku.

Na druhé místo v tabulce se po týdnu vrátily Litoměřice. Zápas na ledě Poruby rozhodl v čase 59:07 v přesilovce Jakub Klepiš.

Slavia zvítězila ve Vsetíně 3:2 po samostatných nájezdech. V deváté sérii se o to postaral Daniel Kružík.

Zlín nestačil 1:2 na Chomutov a prohrál šesté utkání v řadě. V tabulce se finalista minulého ročníku stále nachází až na desáté pozici.

Na sedmé místo se posunula Třebíč, která porazila 3:1 pátý Přerov. Horácká Slavia tak ukončila sérii čtyř nezdarů.

Pardubice B zdolaly 5:2 Sokolov, který o skóre klesl za svého soupeře na poslední příčku. Baník má však zápas k dobru.

Maxa liga
22. kolo 15. 11. 2025 17:00
HC Dynamo Pardubice B : HC Baník Sokolov 5:2 (1:1, 1:0, 3:1)
Góly:
13:55 Hrníčko (Nedbal)
37:16 Lučan (Stránský, Jevtěchov)
57:24 Rákos (Herčík, Formánek)
59:10 Herčík (Rákos, Formánek)
59:27 Kaplan (Hrníčko, Stránský)
Góly:
05:33 Číp (Krežolek, Dalecký)
41:42 T. Knotek (Csamango)
Sestavy:
Vomáčka (Vondraš) – Kolář (A), Chabada, Lučan, Nedbal (C), Voženílek, Tvrdík, Rájek – Pekař, Hrníčko, Pochobradský – Kaplan, Rákos (A), Herčík – Formánek, Jevtěchov, Stránský – Pavlata, Rouha, T. Zeman.
Sestavy:
Habal (Stuchlík) – Rohan (A), Dorot, Pinkas, Šedivý, Pulpán (C), Nedelka, Beran – Krežolek, Dalecký, Číp – T. Knotek, Osmík, Csamango – Vildumetz, M. Adámek, Varvařovský – Šlechta, Zembol, Vogel.

Rozhodčí: Pilný, Grygera – Zídek, Roischel

Počet diváků: 269

Maxa liga
22. kolo 15. 11. 2025 16:00
Poruba : HC Stadion Litoměřice 4:5 (0:1, 2:2, 2:2)
Góly:
22:54 Berisha (Haas)
33:24 Gegeris (Mrázek, Razgals)
40:27 Mrázek (Bartko, Pařík)
40:51 Nilsson (Vachovec)
Góly:
11:54 Hrabík (Bernovský)
28:04 Kern (Lisler, Kuťák)
34:14 Vandas (Lang, Costa)
52:09 Hrabík (Kuťák, Bernovský)
59:07 Klepiš
Sestavy:
Pařík (O. Bláha) – Nilsson, Žůrek, Ježek (A), Jeřábek, Bartko, Gutwald, Němec – Šik, Vachovec (A), Lundgren – Razgals, Mikyska, Gegeris – Mrázek, Roman (C), Vehovský – Berisha, Koudelný, Haas – Vehovský.
Sestavy:
Volevecký (Kalista) – Suhrada, Pavlák, Vandas, Koštoval, J. Tůma, Benda, T. Žižka – Bernovský, Kuťák (C), Hrabík – Lisler, Klepiš (A), Jelínek – Lang, Kern, Costa – Jiří Pospíšil, Hujer, Plos.

Rozhodčí: Wagner, Kosnar – Mikšík, Peluha

Počet diváků: 1006

Maxa liga
22. kolo 15. 11. 2025 17:00
HC Frýdek-Místek : HC Tábor 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
Góly:
22:44 Kubiesa (Ostřížek, Zielinski)
59:47 Střondala (Ostřížek, Kubiesa)
Góly:
24:44 Prášek (Pech, Mertl)
Sestavy:
Dolejš (Schnattinger) – Hrbas, Haman, Urbanec, Zielinski, Byrtus, Teper (A), Kalkis – Klimek (C), Ostřížek (A), Kofroň – Kubiesa, Střondala, Kozlík – Cedzo, Tyczynski, Ramik – Gerych, Matiaško, Šilar – Všetečka.
Sestavy:
Žajdlík (Málek) – Cícha, Zahradníček, Bernad, Kubíček, Kvasnička, Plášil (A), Piegl, Suchánek (A) – Hruška, Pech (C), M. Svoboda – Jungwirth, Mertl, Valský – Prášek, Handl, Dančišin – Hubata, Doležal, Weinhold.

Rozhodčí: Roman Mrkva, Martin Rapák – Matěj Bartoň, Michal Frais

Maxa liga
22. kolo 15. 11. 2025 17:30
Piráti Chomutov : RI Okna Berani Zlín 2:1 (2:1, 0:0, 0:0)
Góly:
13:52 Baláž (Coskey)
19:21 Ouřada (Jaroslav Brož, Eret)
Góly:
05:25 Říčka (A. Salonen)
Sestavy:
Vay (T. Král) – Baláž, Jenáček, Hejda, Eliáš (A), Krutil, Ulrych (C), Havel – Coskey (A), Eret, Káňa – Badinka, Tadeáš Svoboda, Maštalířský – Jaroslav Brož, Chlán, Ouřada – M. Tůma, Koblížek, Zygmunt – Sklenář.
Sestavy:
Huf (Čiliak) – Riedl, A. Salonen (A), Talafa, Hanousek, Zavřel, Veber, Ondračka – Kratochvíl, Holík, Paukku – Šlahař (A), Kverka, Válek – Vracovský, Sadovikov, Říčka – Mužík, Sedláček (C), S. Salonen – Gago.

Rozhodčí: Horák, Kostourek – Baxa Hradil

Počet diváků: 1974

Maxa liga
22. kolo 15. 11. 2025 16:30
HC Dukla Jihlava HC Dukla Jihlava : SC Marimex Kolín 6:1 (0:0, 6:1, 0:0)
Góly:
20:22 Kulda
26:32 Burkov (Harkabus, L. Mareš)
27:14 Kuprijanov
29:06 Strejček (Čachotský, Pořízek)
31:36 Kuprijanov (Harkabus, Burkov)
33:21 Pořízek (Cachnín)
Góly:
38:34 Kolmann (Gardoň)
Sestavy:
Žukov (A. Beran) – L. Mareš, Dundáček, Bukač, Ozols, Strejček (A), Krenželok, Chvátal – Cachnín, Kulda, Rachůnek – Burkov, Kuprijanov, Harkabus – Štefančík, Menšík, Čachotský (C) – Pořízek, Toman, T. Havránek.
Sestavy:
Kasal (30. Soukup) – Černohorský, Kolmann (C), Čech, Sýkora, T. Moravec, Hampl, T. Tůma – Musil (A), Štohanzl, Novák (A) – Veselý, P. Moravec, Gardoň – Zvagulis, Skořepa, Závora – Havrda, Pajer, Pokorný – A. Adamec.

Rozhodčí: Jechoutek, Sýkora – Jindra, Polák

Počet diváků: 5366

Maxa liga
22. kolo 15. 11. 2025 17:00
VHK ROBE Vsetín : HC Slavia Praha 2:3N (1:2, 0:0, 1:0 - 0:0)s.n.2:3
Góly:
01:36 Valtonen (Prokeš, Rob)
49:15 Marcel (Jonák)
Góly:
03:33 M. Beran (Přikryl)
10:25 Průžek
Kružík
Sestavy:
Honzík (Pavlíček) – Stříteský, Hryciow, Dujsík, Marcel, Ďurkáč, Staněk (A), Srdínko – Šmerha, Klhůfek, Jonák (C) – Rob (A), Prokeš, Valtonen – L. Adámek, Matějček, Straka – Jandus, Š. Bláha, Hořanský – Dědek.
Sestavy:
Pavelka (Höhlig) – F. Kočí, Gaspar (A), Holý (C), Hrdinka, Perčič, Š. Havránek, V. Beran – Kružík, Polák, Gricius – Šťovíček, J. Knotek (A), M. Beran – Trunda, Přikryl, Průžek – Čermák, Tichý, Slavíček.

Rozhodčí: Šico, Hacaperka – Bohuněk, Landsmann

Počet diváků: 2890

Maxa liga
22. kolo 15. 11. 2025 17:00
HC ZUBR Přerov : SK Horácká Slavia Třebíč 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)
Góly:
40:47 Březina (Zdráhal, Švančara)
Góly:
16:26 Kuba (Matějíček, V. Brož)
28:36 Matějíček (A. Zeman, Malý)
45:36 Dočekal (Bittner)
Sestavy:
Švančara (Němeček) – Krisl (C), Černý (A), Zdráhal, Prčík, Šišák, Pěnčík, Mozr – Fronk, M. Tomeček, Hradil – Březina, Pechanec, Indrák (A) – Ministr, Süss, Boltvan – D. Moravec, Čechmánek, Nášel – J. Hanák.
Sestavy:
Mičán (Jan Brož) – Matějíček, Stehlík, Štebih, Tureček, E. Mareš, Furch, Doudera – Vodný (A), Bittner (A), Psota – Dočekal (C), Michálek, Kučera – Malý, A. Zeman, Tomáš Svoboda – V. Brož, Kuba, Jaša – Bednařík.

Rozhodčí: Obada, Veselý – Otáhal, Kráľ

Tabulka:

1.Slavia Praha221431474:4649
2.Litoměřice221212773:6040
3.Kolín221113765:5538
4.Jihlava201022651:4436
5.Přerov22941855:5436
6.Vsetín22573764:6232
7.Třebíč22824854:6132
8.Poruba21822962:5630
9.Tábor22724961:6429
10.Zlín227231053:6328
11.Frýdek-Místek21714956:6027
12.Chomutov21705950:6126
13.Pardubice B225421153:6725
14.Sokolov21372949:6725
Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Florida vs. TampaHokej - - 15. 11. 2025:Florida vs. Tampa //www.idnes.cz/sport
15. 11. 23:00
  • 2.25
  • 3.98
  • 2.86
Minnesota vs. AnaheimHokej - - 16. 11. 2025:Minnesota vs. Anaheim //www.idnes.cz/sport
16. 11. 00:00
  • 2.29
  • 4.11
  • 2.75
Chicago vs. TorontoHokej - - 16. 11. 2025:Chicago vs. Toronto //www.idnes.cz/sport
16. 11. 01:00
  • 2.66
  • 4.06
  • 2.37
Columbus vs. NY RangersHokej - - 16. 11. 2025:Columbus vs. NY Rangers //www.idnes.cz/sport
16. 11. 01:00
  • 2.58
  • 4.05
  • 2.44
Carolina vs. EdmontonHokej - - 16. 11. 2025:Carolina vs. Edmonton //www.idnes.cz/sport
16. 11. 01:00
  • 2.38
  • 4.10
  • 2.63
Washington vs. New JerseyHokej - - 16. 11. 2025:Washington vs. New Jersey //www.idnes.cz/sport
16. 11. 01:00
  • 2.08
  • 4.15
  • 3.11
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Proboha ne, Pelle! Náhlá tragédie šokovala NHL. Gólman draze zaplatil za chybu

Premium
Reportéři si prohlíží auto, ve kterém havaroval Pelle Lindbergh.

Nedělní ráno přineslo šílený šok. A pondělní dopoledne zničilo i titěrné zbytečky víry v zázrak. Nejen fanoušky klubu Philadelphia Flyers ochromil žal, když před čtyřiceti lety skonal hokejový...

Kladno v přestřelce zdolalo Třinec, Sparta padla v Liberci. Hořava po návratu zvítězil

Hokejisté Kladna slaví gól proti Třinci.

Třinečtí hokejisté i ve 22. kole extraligy prohráli, když nestačili na Kladno (3:5). Přesto zůstávají v čele tabulky. Sparta nezvládla utkání v Liberci, padla 0:3 a klesla na třetí příčku. Trenér...

Pastrňák pokořil metu 400 gólů v NHL, trefil se i Zacha. Nečas překonal Dostála

David Pastrňák z Boston Bruins slaví svůj 400. gól v NHL.

Snový večer prožil hokejový útočník David Pastrňák. Hvězda NHL bilancí 2+1 režírovala úterní triumf Bostonu nad Torontem (5:3). Na sedmé výhře Bruins v řadě se jednou trefou podílel i centr Pavel...

Česko - Švýcarsko 4:0. Jasné vítězství a vylepšení dojmu na závěr turnaje

Český tým slaví gól Matěje Stránského v utkání se Švýcarskem.

Čeští hokejisté na poslední chvíli odvrátili hrozbu zcela nepovedeného vstupu do olympijské sezony. Po dvou jasných porážkách na Finských hrách vstoupili do závěrečného utkání se Švýcarskem (4:0)...

Vždyť je mu jen osmnáct! Obří talent v NHL zastiňuje hvězdy, z parťáků má ochranku

Matthew Schaefer se raduje z vítězné trefy proti Utahu.

Fanoušci si občas musí promnout oči. Možná je napadne: Nezdá se nám to náhodou? Takový klid. Takový přehled. Taková elegance. Taková technická vytříbenost! NHL se učí nové jméno. Matthew Schaefer,...

Jihlavští hokejisté smetli Kolín, všech sedm gólů padlo za třetinu

Jihlavští hráči slaví gól proti Slavii.

Jihlava deklasovala v první hokejové lize Kolín 6:1 a napravila středeční domácí porážku s béčkem Pardubic. Středočeši klesli na třetí místo za Litoměřice, které zvítězily na ledě Poruby 5:4.

15. listopadu 2025  20:28

NHL vybírá pořadatele Světového poháru, česká účast na turnaji je jistá

Bill Daly, Gary Bettman, Marty Walsh a Ron Hainsey na tiskové konferenci.

Od našeho zpravodaje ve Švédsku Před úvodním zápasem NHL Global Series 2025 ve švédském Stockholmu mezi týmy Nashville Predators a Pittsburgh Penguins k novinářům v Avicii aréně promluvil šéf zámořské soutěže Gary Bettman. Nejvíce...

15. listopadu 2025  10:16,  aktualizováno  17:55

Hronka vyřadila ruská zákeřnost. Agent soptil a obul se do NHL: Liga otřesů mozku

Filip Hronek v akci proti Carolině, stíhá ho Jordan Martinook.

Třetí dějství se blížilo ke konci. Zápas za vyrovnaného stavu 3:3 směřoval do prodloužení. A pak to přišlo. Vystrčený loket, úder do hlavy. Filip Hronek se u mantinelu skácel, po střetu s Andrejem...

15. listopadu 2025  13:45

Vždyť je mu jen osmnáct! Obří talent v NHL zastiňuje hvězdy, z parťáků má ochranku

Matthew Schaefer se raduje z vítězné trefy proti Utahu.

Fanoušci si občas musí promnout oči. Možná je napadne: Nezdá se nám to náhodou? Takový klid. Takový přehled. Taková elegance. Taková technická vytříbenost! NHL se učí nové jméno. Matthew Schaefer,...

15. listopadu 2025  11:46

Ať vám brusle jezdí rychleji, než JJ68 rostou vlasy! A Kladno poslechlo

Kladno, 14. 11. 2025, Rytíři Kladno - Oceláři Třinec, hokejová extraliga. Dort...

Oslavy bez poskvrny. Hokejové Kladno si v pátek užívalo 101. narozeniny, fanoušci mávali transparenty, psali vzkazy na tabuli, děti se zakously do dortu a do slavnostní nálady přispěli i hráči....

15. listopadu 2025  9:42

Baráž? Zhýralost! Pešout by extraligu otevřel zdola: Ať je platové dno 40 milionů

Chomutov, 8. 11. 2025. První hokejová liga, Piráti Chomutov - Frýdek-Místek. ...

Když slyší slovo baráž, vaří se v Martinu Pešoutovi krev. „Zhýralost!“ nelíbí se trenérovi hokejistů Chomutova prolínací soutěž mezi extraligou a první ligou. Tuší, že přímý postup a sestup je...

15. listopadu 2025  8:33

Nashville ve Švédsku přetlačil Pittsburgh, legendárního Forsberga potěšil Forsberg

Filip Forsberg slaví branku v zápasu NHL Global Series ve Stockholmu.

V prvním ze dvou zápasů NHL Global Series 2025 ve švédském Stockholmu dokázal Nashville v samém závěru otočit skóre z 0:1 na 2:1 po prodloužení proti Pittsburghu. V zámořských zápasech přinesla...

14. listopadu 2025  22:48,  aktualizováno  15. 11. 7:46

Mladí baví NHL. Uhranou i na olympiádě? Ze zázračné trojky má klid jen jediný

Premium
Kanadský útočník Connor Bedard.

Kdyby si dělal olympijské ambice před sezonou, šlo by spíš o zbožné přání. Nezapomínejme, konkurenci má mezi kanadskými hokejisty kvalitní a neúprosnou. Teď už vás nezaskočí, když si Connor Bedard...

15. listopadu 2025

Kladno v přestřelce zdolalo Třinec, Sparta padla v Liberci. Hořava po návratu zvítězil

Hokejisté Kladna slaví gól proti Třinci.

Třinečtí hokejisté i ve 22. kole extraligy prohráli, když nestačili na Kladno (3:5). Přesto zůstávají v čele tabulky. Sparta nezvládla utkání v Liberci, padla 0:3 a klesla na třetí příčku. Trenér...

14. listopadu 2025  17:20,  aktualizováno  21:50

Ovace vestoje pro Brada! Marchand oslavil tisícovku, poté se i kál: Nehrál jsem dobře

ŠIROKÝ ÚSMĚV. Floridský útočník Brad Marchand oslavuje velké jubileum, právě...

Velký rozruch někdy umí vyvolat i gól do prázdné branky. A to během čtvrteční noci na Floridě ani nešlo o jeho autora Eetu Luostarinena. „Koupím mu večeři, vzal mi i puk,“ smál se Brad Marchand....

14. listopadu 2025  16:50

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Sparta konejší fanoušky po debaklu v Lize mistrů. Zpětně jim zaplatí cestu do Zugu

Fanoušci Sparty při utkání proti Lulea.

Po vysoké porážce v úvodním osmifinále Ligy mistrů v Zugu (0:6) se hokejová Sparta rozhodla pro gesto směrem k fanouškům. Desítkám příznivců zpětně zaplatí náklady spojené s cestou do Švýcarska.

14. listopadu 2025  16:08

Martinové začali na zlínské střídačce prohrou. Víme, jak z krize, ujišťuje Janeček

Martin Janeček na zlínské střídačce

Ve druhé nejvyšší soutěži odkoučoval stovky zápasů, ovšem nikdy nevedl tým, který cílí na baráž o hokejovou extraligu. Tuto šanci dostal Martin Janeček teprve ve Zlíně. Premiéra na střídačce mu ale...

14. listopadu 2025  13:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.