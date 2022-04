K euforii stačila jedna trefa, teď čekají Jihlavu bitvy s Kladnem o extraligu

Náměstek primátora: Extraligu by Dukla hrála asi v Jindřichově Hradci Sezona pro jihlavské hokejisty ještě neskončila, nicméně už teď je jisté, že tu další na ledě CZ Loko Arény nezačnou. Už nějakou dobu se v souvislosti s tím mluví o dohodě s Pelhřimovem, kde by měla Dukla najít azyl. „V tuto chvíli se ale trošku změnily podmínky, hlavně kvůli růstu cen energií. Z Pelhřimova proto přišli s tím, jestli by se nedala dohoda upravit,“ přiznává první náměstek jihlavské primátorky Petr Ryška (ODS). Původní dohoda je v ohrožení?

Jednali jsme o tom a myslím, že jsme se s Pelhřimovem domluvili. Akceptovali jsme navýšení ceny. Můžete prozradit, jak vysoké je ono zmiňované navýšení?

Relativně značné, ale akceptuje situaci. Konkrétnější bych ovšem v tuto chvíli být nechtěl. Byly ve hře i jiné možnosti?

Ano, pan Ščerban (jednatel Dukly – pozn. red.) jednal i s Jindřichovým Hradcem a Havlíčkovým Brodem. Každopádně Pelhřimov nám v tomto ohledu vychází pořád nejlépe. Pokud jde o financování nové Horácké multifunkční arény, stále platí dotace od kraje?

Ano, kraj potvrdil, že i nadále počítá se svým závazkem. Už je jasné, kdy se budou otevírat obálky výběrového řízení na stavbu nové arény?

19. května. Ale jestli to bude konečný termín, to netuším. Některé věci se dolaďují. Je možné, že se prodlouží, nicméně by to nemělo být déle než do konce května. Existuje ještě i nějaká byť jen teoretická možnost, že by Dukla hrála dál na stávajícím zimním stadionu?

Problém je v tom, že životnost střechy končí 30. dubna. A v tuto chvíli si nemyslím, že by byl statik ochoten termín prodlužovat. Jenže stadion v Pelhřimově zcela jistě nesplňuje podmínky pro extraligu, o kterou nyní bude Dukla bojovat v baráži...

Je pravda, že tam by se extraliga hrát nemohla. Proto máme i nějakou záložní variantu. A v tomto případě už byste konkrétní být mohl?

Variantou při postupu je Jindřichův Hradec.

