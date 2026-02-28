Slavia vyhrála základní část první ligy, Sokolov v posledním klání přišel o postup

  21:16
Slavia Praha navzdory porážce v Táboře 2:3 vyhrála základní část první hokejové ligy. Kolín totiž v závěrečném 52. kole prohrál ve Vsetíně 1:3 a zůstal s jednobodovou ztrátou druhý. Poslední hrací den dlouhodobé fáze rozhodl o sestupu Poruby, které nepomohlo ani vítězství 4:3 na rezervou Pardubic, protože Chomutov doma porazil 3:0 Jihlavu a skončil předposlední díky lepší bilanci ze vzájemných zápasů s Ostravany.

Účast v předkole play off si zajistily Tábor a Zlín, jenž porazil Litoměřice 5:4. Z postupové pozice vypadl po porážce 1:5 v Přerově Sokolov. Jediný gól Západočechů dal útočník Radek Číp, který s 57 body ovládl produktivitu druhé nejvyšší soutěže a s 27 brankami byl i nejlepším střelcem. Jeho tým ale klesl na 11. místo a vedle Poruby a Chomutova pro něj sezona skončila stejně jako pro Přerov.

Slavia ovládla základní část poprvé od pádu do druhé nejvyšší soutěže v sezoně 2014/15. Pražané nemuseli litovat porážky v derniéře v Táboře, o které rozhodl už v závěru druhé třetiny Jakub Matai. Kolín se ve Vsetíně prosadil až v závěr za stavu 0:3 a šanci na posun do čela nevyužil.

Pro Tábor znamenalo vítězství udržení desáté pozice a v předkole se Jihočeši utkají s Třebíčí. Horácká Slavia do posledního kola bojovala o přímý postup do čtvrtfinále, ale v přímém souboji o šestou pozici prohrála 0:4 s Frýdkem-Místkem. První čisté konto vychytal Daniel Dolejš a Slezané se mohou těšit na sérii se třetí Jihlavou.

Zlínu k výhře nad Litoměřicemi pomohl dvěma góly Lukáš Válek, po jeho druhé trefě Berani vedli 5:1, ale ještě se o výhru strachovali. Po protrápené sezoně skončili devátí a v předkole se utkají s Pardubicemi B. Litoměřice měly o soupeři jasno už po 51. kole. Stadion se ve čtvrtfinále utká se Vsetínem, který zakončil základní část na čtvrtém místě.

Chomutov v pravý čas ukončil sérii porážek. Po pěti zápasech bez bodového zisku překvapil Jihlavu. Blýskl se zejména gólman Pavel Jekel, který chytil všech 23 střel, Piráti dali všechny góly ve druhé třetině.

Maxa liga
52. kolo 28. 2. 2026 17:00
HC Tábor : HC Slavia Praha 3:2 (2:2, 1:0, 0:0)
Góly:
3:16 Červený (Pech, Hruška)
7:07 Pech (Hruška)
37:03 Matai (Dančišin, Zadražil)
Góly:
15:13 Berka (Přikryl)
19:04 J. Knotek (Holý)
Sestavy:
Žajdlík (Málek) – Kříž, Plášil (A), Bernad, Weinhold, Hubata, Suchánek (A), Cícha – Hruška, Pech (C), Červený – Jungwirth, Mertl, Valský – Babka, Dančišin, Matai – T. Doležal, Zadražil, Severa – Všetečka.
Sestavy:
J. Pavelka (Ebenstreit) – Hrdinka, Holý (C), Gaspar (A), Kremláček, Š. Havránek, Perčič, V. Beran – Berka, Přikryl, Kružík – Matěj Beran, Trunda, Gricius – Šťovíček, J. Knotek (A), Průžek – Havrda, Tichý, Slavíček.

Rozhodčí: J.Grygera, V.Schenel – J.Rakušan, H.Kráľ

Maxa liga
52. kolo 28. 2. 2026 17:00
Piráti Chomutov : HC Dukla Jihlava HC Dukla Jihlava 3:0 (0:0, 3:0, 0:0)
Góly:
23:43 Coskey (Jenáček)
35:28 Kratochvíl (Badinka, T. Žižka)
37:46 Gut (Coskey, P. Chlán)
Góly:
Sestavy:
Jekel (Vay) – Krutil, Baláž, Eliáš (A), Hejda, T. Žižka, Jenáček, Havel, Kadeřávek – P. Chlán, Gut, Coskey (A) – Badinka, Forsblom, Kratochvíl – Gajda, Helt, Sklenář – Havelka, Koblížek, M. Tůma (C).
Sestavy:
Žukov (Bican) – Dlapa, Strejček (A), Dundáček, L. Mareš, Ozols, Chvátal, Zmrhal – Čachotský (C), Kulda, Cachnín – Harkabus (A), Kuprijanov, Michnáč – Lhoták, Menšík, Štefančík – Jiránek, Pořízek, T. Havránek.

Rozhodčí: Horák, Hacaperka – Maštalíř, Teršíp

Počet diváků: 2911

Maxa liga
52. kolo 28. 2. 2026 17:00
VHK ROBE Vsetín : SC Marimex Kolín 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)
Góly:
22:54 Stříteský (Hořanský)
34:06 Dědek (Hořanský)
42:38 Jandus (Jonák, Klhůfek)
Góly:
54:17 Musil (Čech, Gardoň)
Sestavy:
Honzík (Pavlíček) – Stříteský, Zahradníček, Ďurkáč, Staněk (A), Krajčík, Hryciow, Stodůlka – E. Pospíšil, Klhůfek, Jonák (C) – Rob (A), Prokeš, M. Novák – Jandus, Matějček, Straka – Š. Bláha, Dědek, Hořanský.
Sestavy:
Kasal (J. Král) – Černohorský, Kolmann (C), Křepelka, Aubrecht, T. Moravec, Hampl, Čech – Musil (A), Skořepa, Berger – A. Adamec, P. Moravec, Gardoň – Zvagulis, Pajer, Dlouhý (A) – T. Tůma, Hora, P. Král.

Rozhodčí: Mička, Gebauer – Jindra, Polák

Počet diváků: 2280

Maxa liga
52. kolo 28. 2. 2026 17:00
HC ZUBR Přerov : HC Baník Sokolov 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)
Góly:
01:14 Pěnčík
22:01 Mácha (Březina)
27:47 Indrák (Zbořil, Pechanec)
48:44 Fronk (M. Tomeček, Süss)
57:52 Zdráhal (Pechanec)
Góly:
16:40 Číp (Dalecký, Pinkas)
Sestavy:
Švančara (Němeček) – Šišák, Černý, Zdráhal (A), Svozil, Zbořil, Pěnčík, Mozr – Fronk, M. Tomeček, Süss – Lundgren, Pechanec, Indrák (C) – Březina (A), J. Hanák, Mácha – Hradil, Nášel, Boltvan – David Dobša.
Sestavy:
Habal (Stuchlík) – Pulpán (C), Klejna, Lindelöf, Šedivý, Rohan (A), Pinkas, Rulík – Krežolek, Osmík, Číp – Vracovský, T. Knotek, Csamangó – Šilhan, M. Adámek, Janata – Šlechta, Dalecký (A), Vrhel – Varvařovský.

Rozhodčí: Šudoma, Rapák – Roischel, Bohuněk

Maxa liga
52. kolo 28. 2. 2026 17:00
HC Frýdek-Místek : SK Horácká Slavia Třebíč 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)
Góly:
09:10 Younan (Ostřížek)
11:21 Klimek (Ižacký, Svačina)
22:44 Ramik (Střondala, Haas)
56:59 Klimek (Ostřížek)
Góly:
Sestavy:
Dolejš (Forst) – Urbanec, Hrbas, Younan, Průšek, Kalkis, Teper (A), Volas – Klimek (C), Ostřížek (A), Kofroň – Ižacký, Matiaško, Svačina – Cedzo, Střondala, Haas – Ramik, Šilar, Gerych.
Sestavy:
Mičán (Bizoň) – Matějíček, Stehlík, Štebih, T. Vandas, Tureček, Müller, E. Mareš, Furch – Dočekal (C), Bittner (A), Psota – Kučera, Michálek, Tomáš Svoboda – Ondráček, Vodný (A), V. Brož – Jaša, Kuba, Veselský.

Rozhodčí: Wagner, Šico – Vašíček, Tvrdý

Počet diváků: 932

Maxa liga
52. kolo 28. 2. 2026 17:00
Poruba : HC Dynamo Pardubice B 4:3 (1:2, 3:1, 0:0)
Góly:
06:56 Mrázek
21:44 Razgals (Mikyska, Kotala)
31:55 Gegeris (Bartko)
37:47 Gegeris (Haman)
Góly:
04:54 Herčík (Kolář, Rákos)
08:17 Herčík (Formánek, Pavlata)
35:23 Urban (Macek, Švec)
Sestavy:
Kavan (Pařík) – Bialy, Bartko, Nilsson, Haman, Ježek (A), Prčík, Jeřábek – Kotala (C), Vachovec (A), Mrázek – Gegeris, Toman, Sloboda – Razgals, Marosz, Berisha – Gřeš, Mikyska, M. Vehovský – Matěj Svoboda.
Sestavy:
Vondraš (Matěcha) – Kolář (A), Chabada, Švec, Nedbal (C), Voženílek, Tvrdík, Lučan – Kaplan, Rákos (A), Žálčík – Pekař, Herčík, Formánek – Kalužík, Urban, Macek – Pavlata, Jevtěchov, Štěpánek – Rouha.

Rozhodčí: Zavřel, Barek – Malý, Baxa

Maxa liga
52. kolo 28. 2. 2026 17:00
RI Okna Berani Zlín : HC Stadion Litoměřice 5:4 (3:0, 1:1, 1:3)
Góly:
04:51 Válek (Šlahař)
10:07 Sadovikov (Jarůšek)
17:22 Ondračka (Jarůšek, Köhler)
25:14 Kverka (Veber, Rachůnek)
42:06 Válek (Kverka)
Góly:
27:03 Costa (Kuťák, Klepiš)
50:55 Lang (F. Novák, Samson)
52:03 Suhrada (Klepiš)
59:11 Jiří Pospíšil (Benda, Klepiš)
Sestavy:
Huf (Čiliak) – Veber, Ondračka, Zavřel, Talafa, A. Salonen, Riedl (A), Čáp – Kordule, Holík (C), Rachůnek – Válek, Kverka, Šlahař – Jarůšek, Sadovikov, Paukku – Köhler, Sedláček (A), Říčka – Heš.
Sestavy:
Volevecký (Michajlov) – Žovinec (A), Suhrada, Koštoval, Samson, Tomov, Pavlák, Benda – Costa, Kuťák (C), Klepiš – Ton, Kern, Jelínek – F. Novák, Špilka, Lang – R. Chlán, Hujer, Jiří Pospíšil – Plos.

Rozhodčí: Valenta, Hucl – Otáhal, Maňák

Konečná tabulka

1.Slavia Praha52285613157:120100
2.Kolín52276613144:10999
3.Jihlava52266614158:11296
4.Vsetín52219715149:12688
5.Litoměřice52225322155:15879
6.Frýdek-Místek52213721139:13376
7.Třebíč52195919121:13376
8.Pardubice B52197422149:13875
9.Zlín52185722113:13371
10.Tábor52176821128:14171
11.Sokolov52159622134:16069
12.Přerov52177325114:14568
13.Chomutov52181627121:15162
14.Poruba52157327146:16962
Výsledky

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: výsledky olympijského turnaje

Čeští hokejisté po zvládnutém osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku.

Hokejového turnaje na olympijských hrách se poprvé od roku 2014 zúčastnili hráči ze zámořské NHL. Český tým po rozpačitých výkonech odehrál skvělé čtvrtfinále, ale Kanadě podlehl 3:4 v prodloužení....

Pavouk hokeje na ZOH 2026: Američané zdolali Kanadu a mají zlato, bronz pro Finsko

Martin Nečas (Česko) vstřelil branku. (15. února 2026)

Úchvatný olympijský turnaj hokejistů je za námi. Strhující finálovou bitvu vyhrál tým USA, který v prodloužení porazil Kanadu 2:1. Slováci v utkání o bronz nestačili na Finsko.

Kanada - USA 1:2P. Strhující bitva ve finále her, Američané berou zlato po 46 letech

Zlatí američtí hokejisté se svými medailemi ze zimních olympijských her v...

Mimořádný souboj na závěr. Olympijský turnaj hokejistů vyvrcholil očekávaným střetem zámořských gigantů. Zlaté medaile v Miláně ukořistili Američané, kteří se radují z celkového triumfu potřetí v...

Dojemné gesto Američanů. Slavili s dresem zesnulého kamaráda, na led vzali jeho děti

Dylan Larkin drží syna Johnnyho Gaudreaua Johnnyho juniora.

Už před olympiádou hlásili: „Budeme bojovat i za Johnnyho!“ Učinili tak už na loňském mistrovství světa a také turnaj v Miláně skončil stejně úspěšně. Američtí hokejisté zvládli těsné finále s...

Jágrova kariéra zřejmě skončila. Musel by se stát zázrak, abych ještě hrál, prohlásil

Kladenský útočník Jaromír Jágr

Legendární hokejový útočník Jaromír Jágr uvedl, že jej fanoušci na ledě už asi neuvidí. Druhý nejproduktivnější hráč historie NHL odehrál v této sezoně za extraligové Kladno šest utkání a naposledy...

Slavia vyhrála základní část první ligy, Sokolov v posledním klání přišel o postup

PRŮLOMOVÁ SEZONA? Hokejisté Slavie oslavují v Edenu vítězství, stadion se jim...

Slavia Praha navzdory porážce v Táboře 2:3 vyhrála základní část první hokejové ligy. Kolín totiž v závěrečném 52. kole prohrál ve Vsetíně 1:3 a zůstal s jednobodovou ztrátou druhý. Poslední hrací...

28. února 2026  21:16

Moc absencí? Plníme to, po čem český hokej volá, hlásí po kanonádě Horáček

Brněnský brankář Aleš Stezka.

Po neúspěchu v Pardubicích si v pátek hokejisté Komety spravili chuť a na domácí půdě rozstříleli Třinec 5:1. Ocelářům se tak zase o kousek vzdálila možnost vyhnout se předkolu play off. „Neodehráli...

28. února 2026  17:15

Dílčí cíl splněn. I díky ponaučení a rozvaze. Co dovedlo Pardubice k prvenství?

Hráči Pardubic se radují z demolice Brna.

Ačkoliv základní část ještě pokračuje, o jejím vítězi už je rozhodnuto. Tři kola před koncem si Pohár Jaroslava Pouzara zajistili hokejisté Pardubic. Co dovedlo velkého favorita k prvnímu dílčímu...

28. února 2026

Fanoušek Taclík: Litvínov extraligu udrží, Jihlava si bude muset počkat

Herec Marek Taclík, patron Vlasatého zápasu

I když má hokejový Litvínov už dlouho smutnou jistotu, že spadne do baráže o záchranu extraligy, vyhlášený komik a velký fanoušek Vervy Marek Taclík věří, že to pro jeho klub dopadne vesele. „Těším...

28. února 2026  13:15

Kladenský lid versus Jágr aneb historky o kotelně, nočních šichtách i rozhodčích

Jaromír Jágr a lidé spjatí s kladenským hokejem.

Proč se Jaromír Jágr po prohraných zápasech schovával v kotelně? Jak se v chodbě choval k rozhodčím? V jakou nekřesťanskou noční hodinu ho viděli trénovat? Hokejový génius před pár dny zvěstoval svůj...

28. února 2026  10:30

Pardubice ovládly základní část extraligy. Neměli jsme žádné výkyvy, těší Smejkala

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

První úkol: splněno! Pardubické Dynamo, kandidát na extraligový titul, má po výhře 4:1 v Litvínově už tři kola před koncem jistý triumf v základní části a Pohár Jaroslava Pouzara. A jako bonus účast...

28. února 2026  9:15

Dostál s Vejmelkou vychytali výhry, Hertl slavil 600. bod kariéry NHL

Lukáš Dostál blokuje střelu Jonathana Toewse.

V pátečních zápasech hokejové NHL se dařilo českým gólmanům. Lukáš Dostál si připsal výhru i ve druhém startu po olympijském turnaji poté, co jeho Anaheim přetlačil 5:4 po prodloužení Winnipeg....

28. února 2026  7:12,  aktualizováno  8:26

Řepíkův skvostný večer s extraligovým rekordem. Možná zraju, vtipkoval sparťan

Sparťan Michal Řepík slaví rekordní trefu, kterou po šesti sekundách otevřel...

Nikdo nebyl v historii české extraligy rychlejší. Pouhých šest vteřin stačilo Michalu Řepíkovi, aby po nabídce sparťanského kapitána Filipa Chlapíka otevřel skóre v duelu s hokejisty Plzně. A navíc...

27. února 2026  22:09

Pardubice mají jistý triumf v základní části. Výhry slaví i Sparta, Hradec a Liberec

Pardubičtí hokejisté slaví gól na ledě Litvínova.

Pardubičtí hokejisté si výhrou 4:1 na ledě beznadějně posledního Litvínova zajistili triumf v základní části extraligy. Pomohla jim prohra druhé Plzně 0:3 na Spartě, která si polepšila v boji o...

27. února 2026  20:51,  aktualizováno  21:08

Falešná kauza, uvařené z vody. Slovenský kouč se hájí, kritiku opory prý myslel jinak

Trenér Vladimír Országh na střídačce slovenských hokejistů na olympijském...

Jeho nešťastný výrok na adresu Dalibora Dvorského se po olympijském turnaji nesetkal s pochopením. Za vycházející hvězdu slovenského hokeje se postavili i spoluhráči, názorově šli proti trenérovi....

27. února 2026  15:30

Měli jsme starý tým, ale co čekat? Nahoře si myslí, že to dělají dobře, štve Tlustého

Nový asistent trenéra Kladna Jiří Tlustý.

Uzavřel bizarní sázku, že půjde naboso z letiště domů, když čeští hokejisté porazí Kanadu ve čtvrtfinále olympijských her. Jiří Tlustý ale zázrak nečekal. V dalším díle podcastu Prodloužení kritizuje...

27. února 2026  14:01

Nečas útočí na maxima, dožene Pastrňáka? Brankář soupeře zvracel a musel střídat

Martin Nečas, útočník Colorada, se snaží tečovat puk před brankou Minnesoty.

Zase vyčníval, podobně jako na olympijském turnaji. V NHL útočí na osobní maxima, je pouze otázkou času, kdy je překoná. Martin Nečas pouze mírnil porážku 2:5 s Minnesotou, z hokejistů Colorada se...

27. února 2026  13:10

