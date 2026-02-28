Slavia vyhrála základní část první ligy, Sokolov v posledním klání přišel o postup

Účast v předkole play off si zajistily Tábor a Zlín, jenž porazil Litoměřice 5:4. Z postupové pozice vypadl po porážce 1:5 v Přerově Sokolov. Jediný gól Západočechů dal útočník Radek Číp, který s 57 body ovládl produktivitu druhé nejvyšší soutěže a s 27 brankami byl i nejlepším střelcem. Jeho tým ale klesl na 11. místo a vedle Poruby a Chomutova pro něj sezona skončila stejně jako pro Přerov.
Slavia ovládla základní část poprvé od pádu do druhé nejvyšší soutěže v sezoně 2014/15. Pražané nemuseli litovat porážky v derniéře v Táboře, o které rozhodl už v závěru druhé třetiny Jakub Matai. Kolín se ve Vsetíně prosadil až v závěr za stavu 0:3 a šanci na posun do čela nevyužil.
Pro Tábor znamenalo vítězství udržení desáté pozice a v předkole se Jihočeši utkají s Třebíčí. Horácká Slavia do posledního kola bojovala o přímý postup do čtvrtfinále, ale v přímém souboji o šestou pozici prohrála 0:4 s Frýdkem-Místkem. První čisté konto vychytal Daniel Dolejš a Slezané se mohou těšit na sérii se třetí Jihlavou.
Zlínu k výhře nad Litoměřicemi pomohl dvěma góly Lukáš Válek, po jeho druhé trefě Berani vedli 5:1, ale ještě se o výhru strachovali. Po protrápené sezoně skončili devátí a v předkole se utkají s Pardubicemi B. Litoměřice měly o soupeři jasno už po 51. kole. Stadion se ve čtvrtfinále utká se Vsetínem, který zakončil základní část na čtvrtém místě.
Chomutov v pravý čas ukončil sérii porážek. Po pěti zápasech bez bodového zisku překvapil Jihlavu. Blýskl se zejména gólman Pavel Jekel, který chytil všech 23 střel, Piráti dali všechny góly ve druhé třetině.
3:16 Červený (Pech, Hruška)
7:07 Pech (Hruška)
37:03 Matai (Dančišin, Zadražil)
15:13 Berka (Přikryl)
19:04 J. Knotek (Holý)
Žajdlík (Málek) – Kříž, Plášil (A), Bernad, Weinhold, Hubata, Suchánek (A), Cícha – Hruška, Pech (C), Červený – Jungwirth, Mertl, Valský – Babka, Dančišin, Matai – T. Doležal, Zadražil, Severa – Všetečka.
J. Pavelka (Ebenstreit) – Hrdinka, Holý (C), Gaspar (A), Kremláček, Š. Havránek, Perčič, V. Beran – Berka, Přikryl, Kružík – Matěj Beran, Trunda, Gricius – Šťovíček, J. Knotek (A), Průžek – Havrda, Tichý, Slavíček.
Rozhodčí: J.Grygera, V.Schenel – J.Rakušan, H.Kráľ
23:43 Coskey (Jenáček)
35:28 Kratochvíl (Badinka, T. Žižka)
37:46 Gut (Coskey, P. Chlán)
Jekel (Vay) – Krutil, Baláž, Eliáš (A), Hejda, T. Žižka, Jenáček, Havel, Kadeřávek – P. Chlán, Gut, Coskey (A) – Badinka, Forsblom, Kratochvíl – Gajda, Helt, Sklenář – Havelka, Koblížek, M. Tůma (C).
Žukov (Bican) – Dlapa, Strejček (A), Dundáček, L. Mareš, Ozols, Chvátal, Zmrhal – Čachotský (C), Kulda, Cachnín – Harkabus (A), Kuprijanov, Michnáč – Lhoták, Menšík, Štefančík – Jiránek, Pořízek, T. Havránek.
Rozhodčí: Horák, Hacaperka – Maštalíř, Teršíp
Počet diváků: 2911
22:54 Stříteský (Hořanský)
34:06 Dědek (Hořanský)
42:38 Jandus (Jonák, Klhůfek)
54:17 Musil (Čech, Gardoň)
Honzík (Pavlíček) – Stříteský, Zahradníček, Ďurkáč, Staněk (A), Krajčík, Hryciow, Stodůlka – E. Pospíšil, Klhůfek, Jonák (C) – Rob (A), Prokeš, M. Novák – Jandus, Matějček, Straka – Š. Bláha, Dědek, Hořanský.
Kasal (J. Král) – Černohorský, Kolmann (C), Křepelka, Aubrecht, T. Moravec, Hampl, Čech – Musil (A), Skořepa, Berger – A. Adamec, P. Moravec, Gardoň – Zvagulis, Pajer, Dlouhý (A) – T. Tůma, Hora, P. Král.
Rozhodčí: Mička, Gebauer – Jindra, Polák
Počet diváků: 2280
01:14 Pěnčík
22:01 Mácha (Březina)
27:47 Indrák (Zbořil, Pechanec)
48:44 Fronk (M. Tomeček, Süss)
57:52 Zdráhal (Pechanec)
16:40 Číp (Dalecký, Pinkas)
Švančara (Němeček) – Šišák, Černý, Zdráhal (A), Svozil, Zbořil, Pěnčík, Mozr – Fronk, M. Tomeček, Süss – Lundgren, Pechanec, Indrák (C) – Březina (A), J. Hanák, Mácha – Hradil, Nášel, Boltvan – David Dobša.
Habal (Stuchlík) – Pulpán (C), Klejna, Lindelöf, Šedivý, Rohan (A), Pinkas, Rulík – Krežolek, Osmík, Číp – Vracovský, T. Knotek, Csamangó – Šilhan, M. Adámek, Janata – Šlechta, Dalecký (A), Vrhel – Varvařovský.
Rozhodčí: Šudoma, Rapák – Roischel, Bohuněk
09:10 Younan (Ostřížek)
11:21 Klimek (Ižacký, Svačina)
22:44 Ramik (Střondala, Haas)
56:59 Klimek (Ostřížek)
Dolejš (Forst) – Urbanec, Hrbas, Younan, Průšek, Kalkis, Teper (A), Volas – Klimek (C), Ostřížek (A), Kofroň – Ižacký, Matiaško, Svačina – Cedzo, Střondala, Haas – Ramik, Šilar, Gerych.
Mičán (Bizoň) – Matějíček, Stehlík, Štebih, T. Vandas, Tureček, Müller, E. Mareš, Furch – Dočekal (C), Bittner (A), Psota – Kučera, Michálek, Tomáš Svoboda – Ondráček, Vodný (A), V. Brož – Jaša, Kuba, Veselský.
Rozhodčí: Wagner, Šico – Vašíček, Tvrdý
Počet diváků: 932
06:56 Mrázek
21:44 Razgals (Mikyska, Kotala)
31:55 Gegeris (Bartko)
37:47 Gegeris (Haman)
04:54 Herčík (Kolář, Rákos)
08:17 Herčík (Formánek, Pavlata)
35:23 Urban (Macek, Švec)
Kavan (Pařík) – Bialy, Bartko, Nilsson, Haman, Ježek (A), Prčík, Jeřábek – Kotala (C), Vachovec (A), Mrázek – Gegeris, Toman, Sloboda – Razgals, Marosz, Berisha – Gřeš, Mikyska, M. Vehovský – Matěj Svoboda.
Vondraš (Matěcha) – Kolář (A), Chabada, Švec, Nedbal (C), Voženílek, Tvrdík, Lučan – Kaplan, Rákos (A), Žálčík – Pekař, Herčík, Formánek – Kalužík, Urban, Macek – Pavlata, Jevtěchov, Štěpánek – Rouha.
Rozhodčí: Zavřel, Barek – Malý, Baxa
04:51 Válek (Šlahař)
10:07 Sadovikov (Jarůšek)
17:22 Ondračka (Jarůšek, Köhler)
25:14 Kverka (Veber, Rachůnek)
42:06 Válek (Kverka)
27:03 Costa (Kuťák, Klepiš)
50:55 Lang (F. Novák, Samson)
52:03 Suhrada (Klepiš)
59:11 Jiří Pospíšil (Benda, Klepiš)
Huf (Čiliak) – Veber, Ondračka, Zavřel, Talafa, A. Salonen, Riedl (A), Čáp – Kordule, Holík (C), Rachůnek – Válek, Kverka, Šlahař – Jarůšek, Sadovikov, Paukku – Köhler, Sedláček (A), Říčka – Heš.
Volevecký (Michajlov) – Žovinec (A), Suhrada, Koštoval, Samson, Tomov, Pavlák, Benda – Costa, Kuťák (C), Klepiš – Ton, Kern, Jelínek – F. Novák, Špilka, Lang – R. Chlán, Hujer, Jiří Pospíšil – Plos.
Rozhodčí: Valenta, Hucl – Otáhal, Maňák
Konečná tabulka
|1.
|Slavia Praha
|52
|28
|5
|6
|13
|157:120
|100
|2.
|Kolín
|52
|27
|6
|6
|13
|144:109
|99
|3.
|Jihlava
|52
|26
|6
|6
|14
|158:112
|96
|4.
|Vsetín
|52
|21
|9
|7
|15
|149:126
|88
|5.
|Litoměřice
|52
|22
|5
|3
|22
|155:158
|79
|6.
|Frýdek-Místek
|52
|21
|3
|7
|21
|139:133
|76
|7.
|Třebíč
|52
|19
|5
|9
|19
|121:133
|76
|8.
|Pardubice B
|52
|19
|7
|4
|22
|149:138
|75
|9.
|Zlín
|52
|18
|5
|7
|22
|113:133
|71
|10.
|Tábor
|52
|17
|6
|8
|21
|128:141
|71
|11.
|Sokolov
|52
|15
|9
|6
|22
|134:160
|69
|12.
|Přerov
|52
|17
|7
|3
|25
|114:145
|68
|13.
|Chomutov
|52
|18
|1
|6
|27
|121:151
|62
|14.
|Poruba
|52
|15
|7
|3
|27
|146:169
|62