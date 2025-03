Vsetín začal prvoligové play off suverénně, Zlín uspěl až v nájezdech

Chomutovský Pavel Jekel zasahuje ve čtvrtfinále play off první ligy proti Zlínu. | foto: Jan Salač, MAFRA

Ve svém azylu v Moravských Budějovicích uspěla Třebíč, která vyhrála v souboji celků z Vysočiny nad Jihlavou. Před vlastním publikem neuspěla jen Poruba, jež podlehla Litoměřicím 3:4. Druhé zápasy sérií na tři vítězství se hrají na stejných místech v pondělí.

Vsetín se záložním týmem Dynama, které v předkole vyřadilo Sokolov 2:0 na zápasy, v základní části ve čtyřech duelech neztratil ani bod a na startu play off také dominoval. V 5. minutě otevřel skóre Vít Jonák a v první třetině ještě přidali další branky Lotyš Patriks Zabusovs a Tomáš Šmerha, který využil přesilovou hru.

Další góly dali Valaši až v závěrečném dějství. Nejdříve se prosadil nejproduktivnější hráč a nejlepší střelec základní části Pavel Klhůfek, potom zužitkovali další tři početní výhody obránce Matěj Stříteský, Tomáš Jandus a svým druhým gólem v utkání Šmerha. Švédský gólman Tomas Rydén udržel ve 14. utkání v první lize poprvé čisté konto.

Chomutov, který v předkole play off vyřadil Přerov po výhře 2:0 na zápasy, držel ve Zlíně bezbrankový stav do času 33:10, kdy skóroval Jakub Šlahař. Dvě a půl minuty před koncem základní hrací doby ale poslal zápas do prodloužení dvaačtyřicetiletý František Lukeš. Rozhodla sedmá série nájezdů, v které zařídil výhru Beranům Petr Holík. Pirátům skončila šestizápasová vítězná série a nenavázali ani na poslední dvě výhry nad Zlínem.

V derby v Moravských Budějovicích se prosadila jako první v 17. minutě domácí Třebíč díky Jakubu Malému. V 49. minutě sice odpověděl osmnáctiletý Estonec Maxim Burkov, ale v čase 52:09 se Horácká Slavia radovala z vítězného gólu Michala Vodného.

Litoměřice porazily Porubu už počtvrté za sebou. Ujaly se vedení po 150 sekundách, kdy skóroval Tomáš Knotek. V 8. minutě sice vyrovnal Michal Vachovec, ale v čase 30:09 vrátil Stadionu náskok Pavel Kordule. Tři sekundy před koncem druhé části zvýšil ve vlastním oslabení Australan Kale Costa.

V polovině třetí třetiny upravil v přesilové hře Šimon Jelínek už na 4:1. Domácí se nevzdali, v 56. minutě jim vykřesal naději Tomáš Gřeš a 71 sekund před koncem je dostal na kontakt Lukáš Krenželok. Těsný náskok ale už Litoměřice udržely.

RI Okna Berani Zlín : Piráti Chomutov 2:1N (0:0, 1:0, 0:1 - 0:0) s.n.3:2 Góly:

33:09 Šlahař (Válek, Kverka)

Holík Góly:

57:30 Lukeš (Kadeřávek, Coskey) Sestavy:

Huf (Pavelka) – Salonen (A), Talafa, Čáp, Urbanec, Riedl, Suhrada, D. Kolář – Paukku, Holík, Kratochvíl – Válek, Kverka, P. Svoboda – Okál, Gago, Süss – Sedláček (C), Sadovikov, Köhler (A) – Šlahař. Sestavy:

Jekel (Běhula) – Kadeřávek, Husinecký, Havel, Eliáš, Hejda, Seemann, Ulrych – Lukeš, Hübl, Coskey – Maštalířský, Eret, Sklenář – Badinka, Hejcman, Vrhel – Tadeáš Svoboda, Koblížek, M. Tůma – Fronk. Rozhodčí: Obadal, Veselý – Komínek, Peluha Počet diváků: 4712 Stav série: 1:0

SK Horácká Slavia Třebíč : HC Dukla Jihlava 2:1 (1:0, 0:0, 1:1) Góly:

16:25 Malý (Ekrt, Vodný)

52:09 Vodný (Stehlík, V. Brož) Góly:

48:05 Burkov (T. Havránek, Kuprijanov) Sestavy:

Jan Brož (Mičán) – Štebih, Stehlík, Bořuta, E. Mareš, Vodička, Furch, Kroupa – Dočekal (C), Bittner (A), V. Brož – Ferda (A), Lichanec, Tomáš Svoboda – Vodný, Malý, Ekrt – Michalčuk, Kuba, Jaša. Sestavy:

A. Beran (Žukov) – Dundáček, Bukač, Ozols, Strejček, Bilčík (A), Kurbaka, Koštoval – Čachotský (C), Kulda, Cachnín – T. Havránek, Kuprijanov, Burkov – Štefančík, Menšík, Jungwirth – Chvátal, R. Toman, Báťa. Rozhodčí: Kubičík, Jaroš – Kokrment, Pěkný Počet diváků: 1350 Stav série: 1:0

Poruba : HC Stadion Litoměřice 3:4 (1:1, 0:2, 2:1) Góly:

07:40 Vachovec

55:08 Gřeš (Vachovec, Ježek)

58:49 Krenželok (Razgals, Christov) Góly:

02:30 Knotek (Vildumetz)

30:09 Kordule (Michajlov)

39:57 Costa (Vitouch)

50:21 Š. Jelínek (Kuťák, Bernovský) Sestavy:

Dolejš (Stojanović) – Nilsson, Ježek, Westlund, Jeřábek, Gutwald, Bartko, Doudera – Krenželok (C), Vachovec (A), Gřeš – Mrázek, Roman (A), Kotala – Berisha, Šoustal, Razgals – Christov, Střondala, Klímek – Vehovský. Sestavy:

Michajlov (Volevecký) – Tomov, Tomek, Žovinec (A), Krutil, Pavlák, J. Tůma, Klikorka – Ton, Kuťák (C), Bernovský – Kordule, Vitouch, Š. Jelínek – Plos, Hujer, Pajer – Vildumetz, Knotek, Costa – J. Pospíšil. Rozhodčí: Cabák, Mejzlík – Kráľ, Augusta Počet diváků: 1812 Stav série: 0:1