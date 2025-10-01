Vsetín ukončil vítězné tažení Litoměřic, Tábor sérii proher. Slaví také Slavia i Zlín

Vsetín dokázal do konce první třetiny vyrovnat, hosté ale šli znovu do vedení. Na začátku druhé třetiny se po 50 sekundách hry trefil Petr Ton, který ještě v úterý nastoupil v extralize za partnerskou Spartu.
Za dalších 25 sekund navíc přidal další branku a navýšil vedení na 3:1. Valachům se ale povedlo vyrovnat díky dvěma gólům Víta Jonáka a poslat zápas do prodloužení, ve kterém rozhodl polský útočník Damian Tyczynski. Ukončil tak sérii sedmi zápasů Stadionu bez porážky.
|
Stadion v rauši, extraligu ale neřeší. Baráž? Anti fair play, zní z Litoměřic
Kolín doma nestačil na pražskou Slavii a prohrál 3:4. Přestože na začátku třetí třetiny dokázali Středočeši smazat vedení Pražanů 3:1 a vyrovnat na 3:3, poslední slovo v zápase měl slávistický útočník Filip Jansa. Slavie se tak s 18 body drží i po 8. kole na druhém místě tabulky za Litoměřicemi.
Přerov, který v uplynulém týdnu slavil tři výhry v řadě, tentokrát doma nestačil na Zlín. Berani i díky dvěma gólům Lukáše Válka vyhráli 4:2, a napravili tak nedělní porážku od Poruby.
Po šesti porážkách v řadě se dočkal vítězství Tábor. Jihočeši sice s Chomutovem brzy prohrávali 0:2, ale zápas dokázali otočit a vyhrát 3:2. Naopak Piráti, kteří vstoupili do sezony dobře a drželi se na předních příčkách tabulky, zaznamenali pokles formy, když prohráli čtyři z posledních pěti zápasů.
Drama nabídl zápas mezi Porubou a Třebíčí. Oba týmy se vystřídaly ve vedení, zápas ale v základní hrací době skončil 2:2 a tak muselo rozhodnout prodloužení, ve kterém byli úspěšnější hosté. V čase 63:16 rozhodl bývalý dlouholetý hráč české nejvyšší soutěže Martin Dočekal, který tak vystřelil Horácké Slavii bod navíc.
17:05 E. Pospíšil (Straka, Honzík)
39:06 Jonák (Slováček, Rob)
49:22 Jonák (Dujsík, Prokeš)
63:04 Tyczynski (Straka, Slováček)
00:31 Klepiš (Kuťák, Pavlák)
20:50 Ton (Vitouch, Koštoval)
21:15 Ton (Eberle)
Honzík (Pavlíček) – Hryciow, Stříteský, Srdínko, Dujsík, Slováček, Staněk (A), Krajčík – Jonák (C), Klhůfek, Šmerha – Jandus, Prokeš, Rob – Straka (A), Dědek, E. Pospíšil – Hořanský, Matějček, Š. Bláha – Tyczynski.
Volevecký (Kalista) – Pavlák, Suhrada, Tomov, T. Žižka, Smetana, J. Tůma, Koštoval – Vitouch, Kuťák (C), Klepiš – Ton, Eberle (A), Hujer – Jelínek, Kern, Lang – Plos, Žmola, Jiří Pospíšil.
Rozhodčí: Hucl, Gebauer – Hanzlík, Vašíček
Počet diváků: 1820
14:32 Březina (Černý)
47:54 Fronk (Krisl)
20:59 Paukku (Hanousek)
30:05 Válek (Riedl)
34:04 Válek (Holík, Vracovský)
50:51 Talafa (Válek, Sadovikov)
Cichoň (Švančara) – Krisl (C), Černý (A), Zdráhal, Mozr, Zbořil, Pěnčík, Šišák – T. Hanák, Fronk, M. Tomeček – Šoustal, Březina, Pechanec – Indrák (A), Hradil, Boltvan – Mácha, Přibyl, David Dobša – Nášel.
Čiliak (Huf) – A. Salonen, Riedl, Hanousek, Čáp, Veber, Talafa, Zavřel – Heš, Sedláček (C), Kratochvíl – Paukku, Holík, Šlahař (A) – S. Salonen, Kverka, Říčka (A) – Válek, Sadovikov, Vracovský – Pilát.
Rozhodčí: Veselý, Pilný – Mikšík, Bartoň
07:09 Badinka (Coskey)
07:58 Ouřada (Forsblom, Coskey)
10:28 Babka (Doležal, Zadražil)
28:54 Hruška (Matai)
38:11 Severa (Babka, Hruška)
Jekel (Pešout) – Kadeřávek, Jenáček, Hejda, Eliáš (A), Krutil, Ulrych (C), Vodička, Husinecký – Coskey (A), Forsblom, Badinka – Redlich, Eret, Kordule – Tadeáš Svoboda, Chlán, Ouřada – M. Tůma, Koblížek, Havelka.
Strmeň (Žajdlík) – Plášil (A), Cícha, Kubeš, Piegl, Suchánek (A), Hubata, Weinhold – Vildumetz, Pech (C), Severa – Dančišin, Mertl, Matai – Prášek, Hruška, Humeník – Babka, Zadražil, Doležal – Vlček.
Rozhodčí: Zeliska, Čamra – Klouček (33. Tichý), Pěkný
Počet diváků: 1623
15:49 Štohanzl (Gardoň, Křepelka)
41:48 Novák (P. Moravec)
42:59 Křepelka (Skořepa)
22:35 Šťovíček (J. Knotek)
23:16 M. Beran (Přikryl, Kružík)
38:51 Kružík
47:54 Jansa (Polák, V. Beran)
Soukup (Kasal) – Hampl, Kolmann (C), T. Moravec, Křepelka, Černohorský, T. Tůma – Musil (A), Štohanzl, Novák – Veselý, P. Moravec, Gardoň – Pokorný, Malínek, Šimek – Zvagulis, Skořepa, Dlouhý (A) – Pajer, Pilař.
Pavelka (Ebenstreit) – F. Kočí, Gaspar (A), Holý, V. Beran, Tittl, Stejskal, Kříženecký – Kružík, Přikryl, M. Beran – Gricius, J. Knotek, Šťovíček – Jansa, Polák, Průžek – Slavíček, Trunda, Berka – Tichý.
Rozhodčí: Sýkora, Kosnar – Hradil, Teršíp
Počet diváků: 1043
16:51 Žálčík (Rákos, Herčík)
25:01 Menšík (Štefančík, Rachůnek)
26:17 Kulda (Krenželok, Rachůnek)
55:46 Štefančík (Jáchym, Rachůnek)
59:51 Štefančík (Rachůnek, Ozols)
Vondraš (Veřmiřovský) – Kolář (A), Chabada, Švec, Nedbal (C), Voženílek, Tvrdík, Rájek – Herčík, Rákos (A), Žálčík – Urban, Fiala, Stránský – Kaplan, Hrníčko, Formánek – Pochobradský, Rouha, Kalužík.
A. Beran (Žukov) – L. Mareš, Bilčík (A), Ozols, Strejček (A), Dundáček, Krenželok, Chvátal – Čachotský (C), Kulda, Cachnín – Rachůnek, Menšík, Štefančík – Harkabus, Jáchym, Burkov – Jiránek, Pořízek, T. Havránek.
Rozhodčí: Wagner, Hacaperka – Roischel, Bohuněk
Počet diváků: 224
16:18 Nilsson (Younan, Mikyska)
19:35 Gegeris (Gřeš)
06:32 Psota (Dočekal, Vodný)
38:02 Malý (Michálek)
63:16 Dočekal
O. Bláha (Mareček) – Jeřábek, Bartko, Nilsson, Žůrek, Younan, Ježek (A), Gutwald, Sedlák – Razgals, Roman (C), Mrázek – Christov, Mikyska, Lundgren – Gřeš, Vachovec (A), Gegeris – Šik, Haas, Berisha.
J. Brož (Mičán) – Matějíček, Stehlík, Štebih, Furch, E. Mareš, Tureček, Doudera – Dočekal (C), Bittner (A), Psota – Vodný (A), Michálek, Kučera – Handl, Malý, Tomáš Svoboda – V. Brož, Kuba, Jaša.
Rozhodčí: Barek, Jaroš – Peluha, Augusta
Počet diváků: 592
Tabulka
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|S
|B
|1.
|Litoměřice
|8
|7
|0
|1
|0
|31:12
|22
|2.
|Slavia Praha
|8
|5
|1
|1
|1
|26:12
|18
|3.
|Vsetín
|8
|2
|4
|0
|2
|27:24
|14
|4.
|Přerov
|8
|4
|1
|0
|3
|27:24
|14
|5.
|Jihlava
|7
|4
|1
|0
|2
|17:19
|14
|6.
|Zlín
|8
|4
|0
|1
|3
|21:23
|13
|7.
|Kolín
|8
|3
|1
|0
|4
|22:19
|11
|8.
|Chomutov
|8
|3
|0
|2
|3
|23:21
|11
|9.
|Poruba
|8
|3
|0
|2
|3
|24:25
|11
|10.
|Třebíč
|8
|2
|1
|1
|4
|20:23
|9
|11.
|Tábor
|8
|2
|0
|2
|4
|26:30
|8
|12.
|Frýdek-Místek
|7
|2
|0
|2
|3
|17:21
|8
|13.
|Pardubice B
|8
|1
|1
|0
|6
|13:31
|5
|14.
|Sokolov
|6
|0
|2
|0
|4
|9:19
|4