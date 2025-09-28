Sedm zápasů, sedm výher. Litoměřice dál válcují první ligu, Zlín nestačil na Porubu

Litoměřice porazily v 7. kole první hokejové ligy 2:1 Kolín a nadále vedou tabulku s plným počtem bodů. Kolín nenavázal na sobotní přesvědčivé domácí vítězství proti Třebíči, ve třetí třetině ale po 234 minutách a 11 sekundách ukončil neprůstřelnost litoměřických brankářů.

Hokejisté Litomeřic se radují z gólu ve třetím semifinále první ligy proti Zlínu. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Na opačném konci tabulky se nacházejí Pardubice B, kterým se nepodařilo vstřelit gól už 166 minut a 52 sekund. Východočeši prohráli 0:3 s pražskou Slavií, která si pojistila druhé místo v tabulce šest bodů za Litoměřicemi.

Trápí se i nováček z Tábora, který od úvodní překvapivé výhry nad Jihlavou ještě nezvítězil. V sobotu Jihočeši o gól podlehli Porubě a tentokrát opět rozdílem jedné branky prohráli 4:5 s Přerovem, který si udržel domácí neporazitelnost a posunul se na třetí místo tabulky.

Zlín si v derby poradil se Vsetínem, Litoměřice prodloužily sérii bez porážky

Ukončit sérii tří proher se povedlo Frýdku-Místku, jenž doma porazil 4:2 Chomutov. Piráti prohráli podruhé ve dvou dnech a klesli na šesté místo.

Úvodní hattrick nové prvoligové sezony vstřelil lotyšský útočník Emils Gegeris a pomohl Porubě k výhře 4:2 ve Zlíně. Berani po sobotním vítězství v derby ve Vsetíně vyšli naprázdno.

Třebíč, která hraje domácí utkání v Moravských Budějovicích, podlehla 3:4 po nájezdech Vsetínu. Horácká Slavia ani jednou nevedla a do prodloužení zápas poslal vyrovnáním na 3:3 Ladislav Bittner v čase 58:48. V nájezdech rozhodl Petr Straka.

Maxa liga
7. kolo 28. 9. 2025 15:00
HC Slavia Praha : HC Dynamo Pardubice B 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Góly:
01:07 Šťovíček (Gricius, Holý)
29:07 Berka (Kružík)
59:46 Gaspar
Góly:
Sestavy:
Pavelka (Ebenstreit) – Gaspar (A), F. Kočí, V. Beran, Holý (C), Stejskal, Tittl, Kříženecký – M. Beran, Přikryl, Kružík – Šťovíček, J. Knotek (A), Gricius – Průžek, Polák, Slavíček – Berka, Trunda, Čermák – Tichý.
Sestavy:
Vondraš (Moustafa) – Kolář (A), Chabada, Švec, Nedbal (C), Voženílek, Tvrdík, Lučan – Herčík, Rákos (A), Formánek – Stránský, Urban, Žálčík – Pochobradský, Rolinek, Kalužík – Rouha, Fiala, Zeman.

Rozhodčí: Zeliska, Čamra – Maštalíř, Černohlávek

Počet diváků: 807

Maxa liga
7. kolo 28. 9. 2025 16:00
RI Okna Berani Zlín : Poruba 2:4 (0:0, 2:2, 0:2)
Góly:
27:15 Říčka (Válek, Zavřel)
37:43 Paukku (Holík)
Góly:
28:53 Bartko (Mrázek)
34:53 Gegeris (Sedlák, Gutwald)
44:02 Gegeris (Roman, Mrázek)
59:30 Gegeris (Gřeš)
Sestavy:
Huf (Čiliak) – A. Salonen, Riedl, Čáp, Hanousek, Veber, Talafa, Zavřel – Heš, Sedláček, Kratochvíl – Paukku, Holík, Šlahař – Válek, Kverka, Říčka – S. Salonen, Sadovikov, Vracovský.
Sestavy:
O. Bláha (Mareček) – Jeřábek, Bartko, Nilsson, Younan, Žůrek, Ježek, Gutwald, Sedlák – Razgals, Roman, Mrázek – Christov, Mikyska, Lundgren – Gřeš, Vachovec, Gegeris – Šik, Haas, Vehovský.

Rozhodčí: Sýkora, Valenta – Maňák, Hošťálek

Maxa liga
7. kolo 28. 9. 2025 16:00
HC Frýdek-Místek : Piráti Chomutov 4:2 (1:1, 0:1, 3:0)
Góly:
17:44 Kubiesa (Hrbas, Šilar)
49:52 Cedzo (Ostřížek)
57:26 Teper (Průšek, Ostřížek)
59:16 Ostřížek (Svačina)
Góly:
13:13 Coskey (Jenáček, Ouřada)
23:27 Forsblom (Jenáček, Coskey)
Sestavy:
Dolejš (Schnattinger) – Kalkis, Hrbas, Volas, Teper (A), Homola, Průšek – Cedzo, Ostřížek (A), Kofroň – Klimek (C), Střondala, Svačina – Kozlík, Šilar, Kubiesa – Konečný, Matiaško, Ramik.
Sestavy:
Běhula (12. Jekel) – Jenáček, Kadeřávek, Eliáš (A), Hejda, Ulrych (C), Krutil, Vodička – Badinka, Forsblom, Coskey (A) – Kordule, Eret, M. Tůma – Ouřada, Chlán, Tadeáš Svoboda – Havelka, Koblížek.

Rozhodčí: Kostourek, Rapák – Belko, Kokrment

Maxa liga
7. kolo 28. 9. 2025 16:00
HC ZUBR Přerov : HC Tábor 5:4 (2:2, 2:0, 1:2)
Góly:
02:33 Fronk (Zdráhal, Mozr)
03:44 Boltvan
24:23 Fronk
26:56 Zdráhal (Fronk)
57:29 Šoustal (Fronk)
Góly:
07:22 Humeník
12:09 Doležal (Cícha, Plášil)
43:23 Vildumetz (Piegl, Pech)
48:38 Doležal
Sestavy:
Švančara (Němeček) – Krisl (C), Černý (A), Zdráhal, Mozr, Zbořil, Pěnčík, Šišák – Fronk, M. Tomeček, Šoustal – Březina, Pechanec, Indrák (A) – Hradil, Boltvan, Mácha – David Dobša, T. Hanák.
Sestavy:
Žajdlík (Málek) – Cícha, Plášil (A), Piegl, Weinhold, Hubata, Suchánek (A), Bůžek – Severa, Pech (C), Vildumetz – Matai, Mertl, M. Svoboda – Humeník, Hruška, Babka – Doležal, Zadražil, Vlček – V. Adamec.

Rozhodčí: Mrkva, Gebauer – Otáhal, Tvrdý

Maxa liga
7. kolo 28. 9. 2025 17:00
HC Stadion Litoměřice : SC Marimex Kolín 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)
Góly:
20:45 Kuťák (Klepiš, Suhrada)
33:09 Lang (Pavlák)
Góly:
52:12 Novák (Křepelka, Štohanzl)
Sestavy:
Volevecký (Kalista) – Suhrada, Pavlák, T. Žižka, Tomov, J. Tůma, Smetana, Koštoval – Klepiš, Kuťák (C), P. Svoboda – Hujer, Eberle (A), Ton – Lang, Kern, Costa – Jiří Pospíšil, Žmola, Plos – Jelínek.
Sestavy:
Soukup (Kasal) – Kolmann (C), Sýkora, Křepelka, Hampl, T. Tůma, T. Moravec, Černohorský, A. Adamec – Musil (A), Štohanzl, Novák – Veselý, P. Moravec, Gardoň – Šimek, Pokorný, Pajer – Zvagulis, Skořepa, Dlouhý (A).

Rozhodčí: Horák, Micka – Jindra, Baxa

Počet diváků: 890

Maxa liga
7. kolo 28. 9. 2025 17:00
SK Horácká Slavia Třebíč : VHK ROBE Vsetín 3:4N (1:2, 0:0, 2:1 - 0:0)s.n.0:2
Góly:
19:22 Kučera (Vodný, Tureček)
50:14 Dočekal (Psota, Vodný)
58:48 Bittner (Dočekal)
Góly:
16:29 Dujsík (Hořanský, Slováček)
19:42 Klhůfek (Šmerha)
56:50 Straka (Prokeš)
Straka
Sestavy:
J. Brož (Mičán) – Doudera, Stehlík, Štebih, Furch, E. Mareš, Tureček, Dolníček – Dočekal (C), Bittner (A), Psota – Vodný (A), Michálek, Kučera – Jenyš, Malý, Tomáš Svoboda – V. Brož, Kuba, Handl – Jaša.
Sestavy:
Pavlíček (Honzík) – Hryciow, Stříteský, Slováček, Dujsík, Srdínko, Staněk (A), Ďurkáč – Jonák (C), Tyczynski, Klhůfek – Šmerha, Prokeš, Valtonen – Straka (A), Dědek, E. Pospíšil – Hořanský, Matějček, Š. Bláha – Jandus.

Rozhodčí: Šico, Schenel – Polák, Kráľ

Počet diváků: 413

