Sedm zápasů, sedm výher. Litoměřice dál válcují první ligu, Zlín nestačil na Porubu

Na opačném konci tabulky se nacházejí Pardubice B, kterým se nepodařilo vstřelit gól už 166 minut a 52 sekund. Východočeši prohráli 0:3 s pražskou Slavií, která si pojistila druhé místo v tabulce šest bodů za Litoměřicemi.
Trápí se i nováček z Tábora, který od úvodní překvapivé výhry nad Jihlavou ještě nezvítězil. V sobotu Jihočeši o gól podlehli Porubě a tentokrát opět rozdílem jedné branky prohráli 4:5 s Přerovem, který si udržel domácí neporazitelnost a posunul se na třetí místo tabulky.
Zlín si v derby poradil se Vsetínem, Litoměřice prodloužily sérii bez porážky
Ukončit sérii tří proher se povedlo Frýdku-Místku, jenž doma porazil 4:2 Chomutov. Piráti prohráli podruhé ve dvou dnech a klesli na šesté místo.
Úvodní hattrick nové prvoligové sezony vstřelil lotyšský útočník Emils Gegeris a pomohl Porubě k výhře 4:2 ve Zlíně. Berani po sobotním vítězství v derby ve Vsetíně vyšli naprázdno.
Třebíč, která hraje domácí utkání v Moravských Budějovicích, podlehla 3:4 po nájezdech Vsetínu. Horácká Slavia ani jednou nevedla a do prodloužení zápas poslal vyrovnáním na 3:3 Ladislav Bittner v čase 58:48. V nájezdech rozhodl Petr Straka.
01:07 Šťovíček (Gricius, Holý)
29:07 Berka (Kružík)
59:46 Gaspar
Pavelka (Ebenstreit) – Gaspar (A), F. Kočí, V. Beran, Holý (C), Stejskal, Tittl, Kříženecký – M. Beran, Přikryl, Kružík – Šťovíček, J. Knotek (A), Gricius – Průžek, Polák, Slavíček – Berka, Trunda, Čermák – Tichý.
Vondraš (Moustafa) – Kolář (A), Chabada, Švec, Nedbal (C), Voženílek, Tvrdík, Lučan – Herčík, Rákos (A), Formánek – Stránský, Urban, Žálčík – Pochobradský, Rolinek, Kalužík – Rouha, Fiala, Zeman.
Rozhodčí: Zeliska, Čamra – Maštalíř, Černohlávek
Počet diváků: 807
27:15 Říčka (Válek, Zavřel)
37:43 Paukku (Holík)
28:53 Bartko (Mrázek)
34:53 Gegeris (Sedlák, Gutwald)
44:02 Gegeris (Roman, Mrázek)
59:30 Gegeris (Gřeš)
Huf (Čiliak) – A. Salonen, Riedl, Čáp, Hanousek, Veber, Talafa, Zavřel – Heš, Sedláček, Kratochvíl – Paukku, Holík, Šlahař – Válek, Kverka, Říčka – S. Salonen, Sadovikov, Vracovský.
O. Bláha (Mareček) – Jeřábek, Bartko, Nilsson, Younan, Žůrek, Ježek, Gutwald, Sedlák – Razgals, Roman, Mrázek – Christov, Mikyska, Lundgren – Gřeš, Vachovec, Gegeris – Šik, Haas, Vehovský.
Rozhodčí: Sýkora, Valenta – Maňák, Hošťálek
17:44 Kubiesa (Hrbas, Šilar)
49:52 Cedzo (Ostřížek)
57:26 Teper (Průšek, Ostřížek)
59:16 Ostřížek (Svačina)
13:13 Coskey (Jenáček, Ouřada)
23:27 Forsblom (Jenáček, Coskey)
Dolejš (Schnattinger) – Kalkis, Hrbas, Volas, Teper (A), Homola, Průšek – Cedzo, Ostřížek (A), Kofroň – Klimek (C), Střondala, Svačina – Kozlík, Šilar, Kubiesa – Konečný, Matiaško, Ramik.
Běhula (12. Jekel) – Jenáček, Kadeřávek, Eliáš (A), Hejda, Ulrych (C), Krutil, Vodička – Badinka, Forsblom, Coskey (A) – Kordule, Eret, M. Tůma – Ouřada, Chlán, Tadeáš Svoboda – Havelka, Koblížek.
Rozhodčí: Kostourek, Rapák – Belko, Kokrment
02:33 Fronk (Zdráhal, Mozr)
03:44 Boltvan
24:23 Fronk
26:56 Zdráhal (Fronk)
57:29 Šoustal (Fronk)
07:22 Humeník
12:09 Doležal (Cícha, Plášil)
43:23 Vildumetz (Piegl, Pech)
48:38 Doležal
Švančara (Němeček) – Krisl (C), Černý (A), Zdráhal, Mozr, Zbořil, Pěnčík, Šišák – Fronk, M. Tomeček, Šoustal – Březina, Pechanec, Indrák (A) – Hradil, Boltvan, Mácha – David Dobša, T. Hanák.
Žajdlík (Málek) – Cícha, Plášil (A), Piegl, Weinhold, Hubata, Suchánek (A), Bůžek – Severa, Pech (C), Vildumetz – Matai, Mertl, M. Svoboda – Humeník, Hruška, Babka – Doležal, Zadražil, Vlček – V. Adamec.
Rozhodčí: Mrkva, Gebauer – Otáhal, Tvrdý
20:45 Kuťák (Klepiš, Suhrada)
33:09 Lang (Pavlák)
52:12 Novák (Křepelka, Štohanzl)
Volevecký (Kalista) – Suhrada, Pavlák, T. Žižka, Tomov, J. Tůma, Smetana, Koštoval – Klepiš, Kuťák (C), P. Svoboda – Hujer, Eberle (A), Ton – Lang, Kern, Costa – Jiří Pospíšil, Žmola, Plos – Jelínek.
Soukup (Kasal) – Kolmann (C), Sýkora, Křepelka, Hampl, T. Tůma, T. Moravec, Černohorský, A. Adamec – Musil (A), Štohanzl, Novák – Veselý, P. Moravec, Gardoň – Šimek, Pokorný, Pajer – Zvagulis, Skořepa, Dlouhý (A).
Rozhodčí: Horák, Micka – Jindra, Baxa
Počet diváků: 890
19:22 Kučera (Vodný, Tureček)
50:14 Dočekal (Psota, Vodný)
58:48 Bittner (Dočekal)
16:29 Dujsík (Hořanský, Slováček)
19:42 Klhůfek (Šmerha)
56:50 Straka (Prokeš)
Straka
J. Brož (Mičán) – Doudera, Stehlík, Štebih, Furch, E. Mareš, Tureček, Dolníček – Dočekal (C), Bittner (A), Psota – Vodný (A), Michálek, Kučera – Jenyš, Malý, Tomáš Svoboda – V. Brož, Kuba, Handl – Jaša.
Pavlíček (Honzík) – Hryciow, Stříteský, Slováček, Dujsík, Srdínko, Staněk (A), Ďurkáč – Jonák (C), Tyczynski, Klhůfek – Šmerha, Prokeš, Valtonen – Straka (A), Dědek, E. Pospíšil – Hořanský, Matějček, Š. Bláha – Jandus.
Rozhodčí: Šico, Schenel – Polák, Kráľ
Počet diváků: 413