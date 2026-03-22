Jihlava v prvoligovém semifinále otáčela v Litoměřicích, druhou výhru má i Zlín

V Litoměřicích skórovali jako první hosté, když se po necelých pěti minutách hry prosadil Ilarion Kuprijanov. Domácí však dokázali záhy vyrovnat zásluhou Dušana Žovince a do vedení Severočechy poslal krátce před koncem první třetiny Lukáš Plos.
Dukla se dlouho marně snažila vymazat litoměřický náskok, až šest minut před koncem vyrovnal z přesilovky Jan Strejček a tři minuty poté rozhodl Matouš Menšík. Skóre pak ještě upravil na konečných 4:2 pro hosty gólem do prázdné branky Lukáš Lhoták.
Utkání mezi Zlínem a Kolínem gól v základní hrací době nenabídlo, poprvé v letošním play off tak po 60 minutách hry zůstal bezbrankový stav. Zápas nakonec v čase 63:54 rozhodl zlínský Petr Holík.
06:44 Žovinec (Plos, Suhrada)
19:04 Plos (Hujer)
04:31 Kuprijanov (Burkov, Dundáček)
53:54 Strejček (Harkabus, Cachnín)
56:59 Menšík (Lhoták)
59:28 Štefančík (Menšík)
Michajlov (Volevecký) – Žovinec (A), Suhrada, Smetana (C), J. Tůma, Tomov, Pavlák, Benda – Plos, Hujer, Jiří Pospíšil – Ton, Kern (A), Lang – Jelínek, Eberle, Bernovský – F. Novák, Špilka, Koštoval – R. Chlán.
A. Beran (Žukov) – Dundáček, L. Mareš, Ozols, Bukač, Chvátal, Strejček (A), Dlapa – Čachotský (C), Kulda, Cachnín – Harkabus (A), Kuprijanov, Burkov – Lhoták, Menšík, Štefančík – Jiránek, Pořízek, Michnáč.
Rozhodčí: Kostourek, Hacaperka – Roischel, Brož
Počet diváků: 1740
Stav série: 1:2
63:54 Holík (Jarůšek)
Huf (Čiliak) – Veber, Zavřel, Štibingr, Talafa, A. Salonen, Riedl (A), Čáp – Jarůšek, Holík (C), Rachůnek – Válek, Kverka, Šlahař – Paukku, Heš, Říčka – Köhler, Sadovikov, Sedláček (A) – Gago.
Soukup (Kasal) – Kolmann (C), Černohorský, Sýkora, Křepelka, Hampl, T. Moravec, Čech, A. Adamec – Štohanzl, Musil (A), Gardoň – P. Moravec, Veselý, Dlouhý (A) – Pajer, Zvagulis, Pokorný – Skořepa, Šimek, Chalupa.
Rozhodčí: Horák, Jaroš – Zídek, Rakušan
Počet diváků: 5036
Stav série: 2:1