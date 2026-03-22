Jihlava v prvoligovém semifinále otáčela v Litoměřicích, druhou výhru má i Zlín

Autor: ,
  20:23
Jihlavští hokejisté zvítězili v semifinále první ligy po obratu ve třetí třetině v Litoměřicích 4:2. Dukla tak vede v sérii 2:1 na zápasy stejně jako Zlín, který doma zvítězil nad Kolínem 1:0 v prodloužení. Čtvrtá utkání se hrají v pondělí.
Potyčka v semifinále mezi litoměřickým Filipem Novákem (vpravo) a Ondřejem Dlapou z Jihlavy. | foto: Petr Bílek, MF DNES

Závar před Danielem Hufem ze Zlína v semifinále s Kolínem.
Petr Holík ze Zlína v semifinále s Kolínem.
Jihlavský sektor v duelu s Litoměřicemi.
10 fotografií

V Litoměřicích skórovali jako první hosté, když se po necelých pěti minutách hry prosadil Ilarion Kuprijanov. Domácí však dokázali záhy vyrovnat zásluhou Dušana Žovince a do vedení Severočechy poslal krátce před koncem první třetiny Lukáš Plos.

Jihlavský brankář Adam Beran inkasuje v duelu s Litoměřicemi.

Dukla se dlouho marně snažila vymazat litoměřický náskok, až šest minut před koncem vyrovnal z přesilovky Jan Strejček a tři minuty poté rozhodl Matouš Menšík. Skóre pak ještě upravil na konečných 4:2 pro hosty gólem do prázdné branky Lukáš Lhoták.

Utkání mezi Zlínem a Kolínem gól v základní hrací době nenabídlo, poprvé v letošním play off tak po 60 minutách hry zůstal bezbrankový stav. Zápas nakonec v čase 63:54 rozhodl zlínský Petr Holík.

Maxa liga
3. zápasy čtvrtfinále play off 22. 3. 2026 17:00
HC Stadion Litoměřice : HC Dukla Jihlava HC Dukla Jihlava 2:4 (2:1, 0:0, 0:3)
Góly:
06:44 Žovinec (Plos, Suhrada)
19:04 Plos (Hujer)
Góly:
04:31 Kuprijanov (Burkov, Dundáček)
53:54 Strejček (Harkabus, Cachnín)
56:59 Menšík (Lhoták)
59:28 Štefančík (Menšík)
Sestavy:
Michajlov (Volevecký) – Žovinec (A), Suhrada, Smetana (C), J. Tůma, Tomov, Pavlák, Benda – Plos, Hujer, Jiří Pospíšil – Ton, Kern (A), Lang – Jelínek, Eberle, Bernovský – F. Novák, Špilka, Koštoval – R. Chlán.
Sestavy:
A. Beran (Žukov) – Dundáček, L. Mareš, Ozols, Bukač, Chvátal, Strejček (A), Dlapa – Čachotský (C), Kulda, Cachnín – Harkabus (A), Kuprijanov, Burkov – Lhoták, Menšík, Štefančík – Jiránek, Pořízek, Michnáč.

Rozhodčí: Kostourek, Hacaperka – Roischel, Brož

Počet diváků: 1740

Stav série: 1:2

Maxa liga
3. zápasy čtvrtfinále play off 22. 3. 2026 16:00
RI Okna Berani Zlín : SC Marimex Kolín 1:0P (0:0, 0:0, 0:0 - 1:0)
Góly:
63:54 Holík (Jarůšek)
Góly:
Sestavy:
Huf (Čiliak) – Veber, Zavřel, Štibingr, Talafa, A. Salonen, Riedl (A), Čáp – Jarůšek, Holík (C), Rachůnek – Válek, Kverka, Šlahař – Paukku, Heš, Říčka – Köhler, Sadovikov, Sedláček (A) – Gago.
Sestavy:
Soukup (Kasal) – Kolmann (C), Černohorský, Sýkora, Křepelka, Hampl, T. Moravec, Čech, A. Adamec – Štohanzl, Musil (A), Gardoň – P. Moravec, Veselý, Dlouhý (A) – Pajer, Zvagulis, Pokorný – Skořepa, Šimek, Chalupa.

Rozhodčí: Horák, Jaroš – Zídek, Rakušan

Počet diváků: 5036

Stav série: 2:1

Vstoupit do diskuse
Výsledky

Nejčtenější

Sparta - Kladno 3:2P. Drama pro Pražany, postup do čtvrtfinále jim vystřelil Chlapík

Sparťanští hokejisté se radují z vítězného gólu Filipa Chlapíka v prodloužení...

O moc vyrovnanější už tato série být nemohla. Maximální počet pěti zápasů, z toho čtyřikrát se hrálo nad rámec základní doby. Vítězství v nečekaně dramatickém předkole play off hokejové extraligy...

Byl jsem naivní. Voráček přišel v byznysu o desítky milionů, případ řeší policie

Hokejista Jakub Voráček byl hostem pořadu Zakázané uvolnění.

V zámořské NHL prožil úspěšnou kariéru, během které vydělal stovky milionů korun. Po konci hokejové kariéry se Jakub Voráček pustil do podnikání, v jednom případě ale narazil a o významnou část...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice ve čtvrtfinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá osm týmů, čtyři postupující z předkola a nejlepší čtveřice, která postoupila přímo do...

Pardubice po drtivé výhře odskakují Kometě, Plzeň proti Spartě srovnala

Momentka z druhého čtvrtfinále mezi Pardubicemi a Kometou.

Čtvrtfinálové série hokejové extraligy mají za sebou druhé zápasy. Pardubice stejně jako ve středu přehrály brněnskou Kometu, na domácím ledě ji porazily vysoko 8:4. Sparta podlehla Plzni 0:2,...

Rulík a spol. po MS skončí u reprezentace. Od nové sezony převezmou Kladno

Kouč Radim Rulík sleduje zápas českých hokejistů se Slovenskem.

Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík po letošním mistrovství světa u národního týmu skončí. Hokejový svaz v úterý odpoledne potvrdil informace iDNES.cz. S Rulíkem odchází i celý realizační tým a...

Skvělý Nečas přihrál na dva góly včetně vítězné akce z prodloužení

Aktualizujeme
Coloradský brankář MacKenzie Blackwood zasahuje v utkání proti Washingtonu.

Hokejový útočník Martin Nečas pokračuje v NHL v bodových hodech. Naposledy vyprodukoval dvě asistence u výhry Colorada 3:2 po prodloužení z ledu Washingtonu. Zlepšil se tak na průběžných 86 bodů,...

22. března 2026  20:10,  aktualizováno  20:31

ONLINE: Pardubice opět předčily Kometu a mají mečbol. Sparta s Plzní znovu srovnává

Sledujeme online
Pardubičtí hokejisté se radují z gólu Martina Kauta.

Na dvou stadionech pokračuje čtvrtfinále play off hokejové extraligy. Pardubice i potřetí porazily Kometu, v Brně zvítězily 4:2 a získaly mečbol, který můžou v pondělí potvrdit. V 18 hodin nastupuje...

22. března 2026  20:25

Liberec nepustil karlovarské fanoušky do haly. Prali se mezi sebou, přijela i policie

Před libereckou brankou se strhla šarvátka.

Hokejisté Karlových Varů odjížděli z Liberce v dobré náladě. Zvládli oba zápasy a ve čtvrtfinálové sérii vedou. Zato některé jejich fanoušky potkaly i horší chvíle. Pár z nich se totiž na druhé...

22. března 2026  15:32

Varaďa je kvalitní kouč a zaslouží si šanci, týmu má co dát, věří bývalý hráč Vítkovic

Trenér Václav Varaďa z Vítkovic po vyřazení svého týmu v předkole play off.

Pavel Prorok patří k těm hráčům, kteří s Vítkovicemi slavili v roce 1981 prozatím poslední klubový titul. 63letý bývalý hokejista stále sleduje klub svého srdce. Přestože nejen jeho uplynulá sezona...

22. března 2026  15:31

Pastrňák dal gól a připsal si 500. asistenci v NHL. Vladař vychytal výhru

Hokejisté Bostonu slaví gól. Zleva: Charlie McAvoy, David Pastrňák, Pavel Zacha...

David Pastrňák přispěl v sobotním zápase NHL gólem a přihrávkou k vítězství Bostonu nad Detroitem 4:2 a jako šestý Čech v soutěži zaznamenal 500. asistenci. Byl také vyhlášen druhou hvězdou utkání....

22. března 2026  12:07

Historický moment v extralize, Růžička předstihl Kratěnu: Ale teď řeším jiné věci

Třinecký kapitán Martin Růžička.

Asistoval u vítězné trefy Miloše Romana. Přispěl k třinecké výhře 3:2 v prodloužení, také k vedení 2:0 na zápasy nad Hradcem Králové. Pro Martina Růžičku šlo už o 134. bod v kariéře v play off....

22. března 2026  10:58

Hradecký Kohout: Jak zopakovat loňský obrat? Vyčistit hlavy a nepolevovat

Královéhradecký útočník Martin Kohout oslavuje vstřelený gól.

Před rokem u toho Martin Kohout, tehdy hráč Olomouce, nebyl, proto si bude muset možný recept vyslechnout od ostatních. Hradec totiž stejně jako loni vyrazí ke třetímu zápasu čtvrtfinálové série...

21. března 2026  23:39

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice ve čtvrtfinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá osm týmů, čtyři postupující z předkola a nejlepší čtveřice, která postoupila přímo do...

21. března 2026  21:47

Druhý bod pro Třinec, Hradec zdolal po prodloužení. Venku opět zvítězily také Vary

Třinečtí hokejisté se radují z vítězství v prodloužení.

Hokejová extraliga pokračovala dalšími čtvrtfinálovými zápasy. Karlovy Vary ovládly v sobotu i druhý zápas na ledě Liberce, zvítězily 3:1 a na západ Čech si vezou příznivý stav 2:0 na zápasy. Stejně...

21. března 2026  17:45,  aktualizováno  21:33

Jak na Dynamo? Napadat a zavřít ho v pásmu, radí Svoboda hráčům Komety

Brněnský Lukáš Cingel pálí na pardubického brankáře Malcolma Subbana.

Kometa ve čtvrtfinále hokejové extraligy s Pardubicemi zaostává 0:2 na zápasy. „Ale ještě může sérii zvrátit,“ míní bývalý hráč obou týmů Tomáš Svoboda.

21. března 2026  10:44

Nečas třemi body režíroval výhru, Dostál uspěl v souboji českých gólmanů

Martin Nečas z Colorada oslavuje svůj gól se spolihráči.

Další skvělý zápas odehrál v hokejové NHL útočník Martin Nečas. Páteční výhru Colorada 4:1 na ledě Chicaga režíroval úvodním gólem a dvěma asistencemi. Stejným výsledkem skončila i konfrontace...

21. března 2026  7:23,  aktualizováno  8:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.