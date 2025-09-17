Litoměřice přetlačily Slavii a jsou první, Zlín proti Sokolovu ukončil čekání na výhru

Bez bodu naopak zůstala jako jediná Třebíč, která prohrála s jihlavskou Duklou 0:2. Své první čisté konto v sezoně si připsal gólman Maxim Žukov.
První výhru zaznamenal Zlín, který doma odehrál zatím všechny tři zápasy, ovšem zvítězit dokázal až nyní. Berani si došli pro přesvědčivou výhru 3:0 nad Sokolovem a povedlo se jim odrazit se ode dna tabulky.
Úvodní vítězství zaznamenali i hráči Frýdku-Místku a Pardubic B. Frýdek-Místek zvítězil po dramatické přestřelce s Porubou 4:3. Ostravané se zatím v sezoně trápí, v úvodních třech kolech dokázali posbírat pouze bod za prohru v nájezdech v prvním kole s Kolínem.
Pardubice B uspěly v Táboře nad nováčkem 5:3. Za hosty vstřelil svůj první gól v Maxa lize Tomáš Rolinek, stejnojmenný syn pardubické legendy a kapitána mistrů světa z roku 2010.
Chomutov, který ve druhém kole deklasoval béčko Pardubic 5:1, dokázal opět zvítězit, doma porazil Kolín 3:1. Posunul se tak na druhé místo tabulky.
04:44 Zdráhal (M. Tomeček)
48:00 M. Tomeček (Mácha, Pěnčík)
59:50 Pechanec (Indrák)
04:14 Šmerha (Valtonen)
Švančara (Němeček) – Krisl, Černý, Zdráhal, Prčík, Zbořil, Pěnčík, T. Hanák – Mácha, M. Tomeček, Fronk – Březina, Pechanec, Indrák – Hradil, D. Moravec, Chludil – Dobša, Čechmánek, Nášel – Dobša.
Honzík (Pavlíček) – Hryciow, Stříteský, Marcel, Dujsík, Srdínko, Staněk, Zahradníček – Jonák, Klhůfek, Rob – Šmerha, Prokeš, Valtonen – Straka, Tyczynski, Jandus – Hořanský, Matějček, Š. Bláha – Dědek.
Rozhodčí: Zavřel, Gebauer – Brož, Maštalíř
19:53 Sadovikov (Sedláček, Zavřel)
22:20 Šlahař (Čáp, Veber)
58:56 Válek (Gago)
Huf (Čiliak) – Hanousek, Riedl, Veber, Čáp, Štibingr, Talafa, Zavřel – Paukku, Holík, Říčka (A) – Válek, Kverka, Šlahař (A) – S. Salonen, Gago, Vracovský – Sedláček (C), Sadovikov, Kratochvíl – Pilát.
Habal (Stuchlík) – Rohan (A), M. Kočí, Pinkas, Šedivý, Pulpán (C), Dorot, Vogel, Nedelka – Kreżolek, Malát, V. Tomeček (A) – Kupčo, T. Knotek, Číp – Osmík, Dalecký, Csamango – Šlechta, Adámek, Zembol.
Rozhodčí: Kosnar, Turhobr – Otáhal, Baxa
Počet diváků: 1897
05:03 Chlán (Ouřada, Ulrych)
28:18 Badinka
45:06 Maštalířský
43:01 Gardoň (Kolmann)
Jekel (Běhula) – Jenáček, Kadeřávek, Eliáš (A), Hejda, Ulrych (C), Krutil, Vodička – Badinka, Forsblom, Coskey (A) – Kordule, Eret, Redlich – Ouřada, Chlán, Tadeáš Svoboda – Havelka, Koblížek, M. Tůma – Maštalířský.
Soukup (Kasal) – Kolmann (C), Sýkora, Křepelka, Hampl, T. Tůma, T. Moravec, Černohorský, Vochvest – Veselý, Musil (A), Novák – Gardoň, Štohanzl, P. Král – A. Adamec, P. Moravec, Pokorný – Zvagulis, Skořepa, Dlouhý (A).
Rozhodčí: Kostourek, Domský – Belko, Kokrment
Počet diváků: 1557
26:44 Lang (Costa, Kern)
29:53 Kern (Kuťák, Lisler)
36:16 Ton (Lisler, P. Svoboda)
16:17 M. Beran (Kružík, Gricius)
58:01 Šťovíček (J. Knotek)
Michajlov (Volevecký) – Žovinec (A), Suhrada, Tomov, Pavlák, Smetana, J. Tůma, Koštoval – P. Svoboda, Kuťák (C), Jiří Pospíšil – Ton, Eberle (A), Jelínek – Costa, Kern, Lang – Plos, Vitouch, Ryšavý – Lisler.
Pavelka (Ondrík) – Š. Havránek, Perčič, Hrdinka, Holý (C), Gaspar (A), F. Kočí, Stejskal – M. Beran, Gricius, Kružík – Šťovíček, J. Knotek (A), Berka – Průžek, Polák, Trunda – Slavíček, Tichý, Čermák – Havrda.
Rozhodčí: Barek, Čamra – Malý, Hošťálek
Počet diváků: 910
09:27 Roman
47:03 Younan (Lundgren, Gřeš)
51:51 Mikyska (Razgals)
07:27 Kubiesa (Ostřížek)
33:59 Cedzo
44:41 Matiaško
45:58 Svačina (Volas, Střondala)
O. Bláha (Pařík) – Gutwald, Bartko, Žůrek, Němec, Younan, Ježek (A), Bialy, Jeřábek – Kotala, Roman (C), Mrázek – Gřeš, Vachovec (A), Vehovský – Lundgren, Mikyska, Berisha – Razgals, Haas, Gegeris.
Dolejš (Schnattinger) – Urbanec (A), Haman, Kalkis, Hrbas, Průšek, Homola, Volas – Kofroň, Ostřížek (A), Kubiesa – Klimek, Střondala (C), Svačina – Cedzo, Matiaško, Ramik – Gerych, Šilar, Kozlík.
Rozhodčí: Mrkva, Cabák – Vašíček, Kráľ
04:35 Menšík (Rachůnek, Dundáček)
40:42 Kulda (Bukač, Rachůnek)
J. Brož (Mičán) – Stehlík, Doudera, Tureček, Štebih, Furch, Matějíček, E. Mareš – Psota, Bittner (A), Dočekal (C) – Tomáš Svoboda, Michálek, Kučera – V. Brož, Vodný (A), Malý – Jaša, Kuba, Handl – Michalčuk.
Žukov (A. Beran) – Bukač, Dundáček, Strejček (A), Bilčík (A), L. Mareš, Ozols, Chvátal – Cachnín, Kulda, Čachotský (C) – Štefančík, Menšík, Rachůnek – T. Havránek, Toman, Harkabus – Pořízek, Jáchym, Jungwirth.
Rozhodčí: Veselý, Schenel – Bohuněk, Hájková
Počet diváků: 830