Jihlava otevřela novou halu porážkou, divoké přestřelky pro Slavii a Litoměřice

Čtrnáctigólová přestřelka byla k vidění v Litoměřicích, kde domácí Stadion porazil 8:6 Frýdek-Místek. Oba celky se v zápase vystřídaly ve vedení.
Hosté na začátku 55. minuty vedli 5:4, pak ale přišly čtyři góly Severočechů v poslední pětiminutovce, které rozhodly zápas. Gól a tři asistence si připsal litoměřický veterán Jakub Klepiš.
Slavia vyhrála 6:4 v azylu Třebíče v Moravských Budějovicích a vede stále tabulku o čtyři body před Litoměřicemi. V osmém venkovním zápase si Pražané připsali sedmou výhru.
Vsetín už čtvrtý zápas nedokázal zvítězit za tři body, tentokrát podlehl Porubě 2:3 po samostatných nájezdech. Přestože Ostravané dvakrát vedli, Valaši dokázali vyrovnat. V nájezdech dokázal jako jediný dostat puk za záda brankaře Emils Gegeris, který získal pro Porubu bod navíc.
Kolín prohrál 1:4 v Přerově. Zubři tak navázali na středeční výhru nad Pardubicemi B a jsou stále třetí tři body za Litoměřicemi.
Tábor doma po prodloužení prohrál 4:5 se Sokolovem, jenž zapsal třetí výhru v řadě. U všech čtyř gólů domácích asistoval bývalý dlouholetý hráč české nejvyšší soutěže Lukáš Pech.
10:35 Mertl (Pech, Hruška)
41:02 Hruška (Mertl, Pech)
51:23 Kubíček (Pech)
53:27 Weinhold (Bernad, Pech)
15:43 Osmík (Krežolek, Pinkas)
31:28 Vrhel (Číp)
43:19 Číp (Krežolek)
45:10 Číp (Dalecký, Osmík)
62:32 Dalecký (Číp, Pinkas)
Novotný (Žajdlík) – Cícha, Zahradníček, Bernad, Kubíček, Suchánek (A), Plášil (A), Piegl – Hruška, Pech (C), Jungwirth – M. Svoboda, Mertl, Valský – Pospíchal, Dančišin, Matai – Hubata, Doležal, Weinhold – Prášek.
Habal (Stuchlík) – Rohan (A), Klejna, Pinkas, Šedivý, Pulpán (C), Nedelka – T. Knotek, Dalecký, Číp – Vrhel, Malát, V. Tomeček (A) – Krežolek, Osmík, Csamango – Šlechta, Váňa, Zembol.
Rozhodčí: Horák, Gebauer – Zídek, Hošťálek
11:53 Roman (Bartko, Mrázek)
34:41 Gegeris
Gegeris
20:50 Straka (Matějček)
44:05 Šmerha (Straka, Marcel)
Pařík (O. Bláha) – Žůrek, Nilsson, Younan, Ježek (A), Gutwald, Bartko, Jeřábek – Gřeš, Vachovec (A), Kotala – Šik, Mikyska, Lundgren – Razgals, Roman (C), Mrázek – Gegeris, Haas, Vehovský – Koudelný.
Pavlíček (Honzík) – Hryciow, Stříteský, Staněk (A), Srdínko, Marcel, Ďurkáč, Krajčík – Jonák (C), Matějček, L. Adámek – Straka (A), Dědek, Valtonen – Kovář, Klhůfek, Šmerha – Hořanský, Š. Bláha, Jandus.
Rozhodčí: Šudoma, Micka – Kráľ, Bartoň
Počet diváků: 1404
38:04 Říčka (Gago)
43:55 Říčka (Holík)
A. Beran (Žukov) – Ozols, Krenželok, Chvátal, Strejček (A), Dundáček, L. Mareš, Bukač – Rachůnek, Kulda, Burkov – Harkabus, Kuprijanov, T. Havránek – Čachotský (C), Menšík, Cachnín – Jiránek, Toman, Pořízek.
Huf (Čiliak) – A. Salonen (A), Riedl, Hanousek, Ondračka, Veber, Brůna, Zavřel – Paukku, Holík, Heš – Válek, Kverka, Vracovský – Říčka (A), Gago, S. Salonen – Sadovikov, Sedláček (C), Kratochvíl.
Rozhodčí: Kostourek, Sýkora – Kotlík, Teršíp
Počet diváků: 2416
15:29 Šprynar (Matějíček)
23:49 Psota (Dočekal, Bittner)
44:20 Bittner (Psota, Dočekal)
45:37 Dočekal (Bittner, Stehlík)
12:38 M. Beran (Polák, Přikryl)
20:23 Polák (Kružík, M. Beran)
23:32 J. Knotek (Gricius)
34:45 Gricius (J. Knotek, Šťovíček)
50:50 Hrdinka (Šťovíček)
58:53 Trunda (J. Knotek, Šťovíček)
J. Brož (Bizoň) – Stehlík, Matějíček, Furch, Štebih, Tureček, E. Mareš, Doudera – Psota, Bittner (A), Dočekal (C) – Kučera, Michálek, Vodný (A) – Tomáš Svoboda, Malý, V. Brož – Šprynar, Kuba, Handl.
Ebenstreit (Pavelka) – F. Kočí, Gaspar (A), Š. Havránek, Stejskal, V. Beran, Hrdinka – Kružík, Polák, M. Beran – Gricius, J. Knotek (C), Šťovíček – Trunda, Přikryl, Průžek – Slavíček, Tichý, Berka – Čermák.
Rozhodčí: Grygera, Domský – Roischel, Landsmann
Počet diváků: 512
04:20 Boltvan (D. Moravec, Nášel)
12:37 Prčík (Březina, Pechanec)
34:54 Fronk (Prčík)
52:17 Fronk
48:01 Veselý (Kolmann)
Švančara (V. Ryšavý) – Černý (A), Krisl (C), Prčík, Zdráhal, Pěnčík, Zbořil, Šišák – Šoustal, M. Tomeček, Fronk – Indrák (A), Pechanec, Březina – Mácha, Süss, Hradil – Nášel, D. Moravec, Boltvan.
Kasal (21. Soukup) – Černohorský, Kolmann (C), T. Tůma, Sýkora, A. Adamec, Hampl – Veselý, Štohanzl, Novák (A) – Gardoň, Skořepa, P. Moravec – Zvagulis, P. Král, Pajer – Vlasák.
Rozhodčí: Rapák, Šico – Rakušan, Otáhal
11:51 Klepiš (P. Svoboda)
23:35 J. Tůma (Lang, Benda)
30:06 Lang (P. Svoboda, J. Tůma)
33:38 Lisler (Klepiš, Kuťák)
54:29 Lisler (Kern, Lang)
55:21 P. Svoboda (Suhrada, Klepiš)
57:31 Hujer (Plos, Ton)
59:40 Hujer (Ton)
02:55 Svačina (Zielinski)
21:31 Matiaško (Ramik, Gerych)
34:59 Střondala (Zielinski, Průšek)
49:25 Ramik (Šilar, Matiaško)
51:40 Klimek (Zielinski, Kofroň)
59:17 Kofroň (Svačina)
Michajlov (Volevecký) – Pavlák, Suhrada, Smetana (A), T. Žižka, Benda, J. Tůma, Koštoval – P. Svoboda, Kuťák (C), Klepiš (A) – Ton, Hujer, Jelínek – Costa, Kern, Lang – Lisler, Žmola, Bernovský – Plos.
Schnattinger (Dolejš) – Průšek, Zielinski, Byrtus, Haman (A), Kalkis, Volas – Klimek (C), Tyczynski, Svačina (A) – Cedzo, Střondala, Kofroň – Gerych, Matiaško, Ramik – Spěváček, Šilar.
Rozhodčí: Mrkva, Turhobr – Hradil, Juránek
Počet diváků: 902
25:06 Chlán (Tadeáš Svoboda, Ouřada)
37:04 Coskey (Forsblom, Sklenář)
54:50 Coskey (Kordule, Forsblom)
00:29 Formánek (Rákos, Herčík)
31:12 Kolář (Herčík, Rákos)
57:52 Hrníčko
Rákos
Vay (T. Král) – Krutil, Jenáček, Ulrych (C), Eliáš (A), Hejda, Havel, Vodička – Coskey (A), Forsblom, Badinka – Tadeáš Svoboda, Eret, Sklenář – Kordule, Chlán, Ouřada – M. Tůma, Koblížek, Havelka – Chládek.
Vomáčka (Vondraš) – Lučan, Kolář (A), Nedbal (C), Švec, Tvrdík, Voženílek, Rájek – Formánek, Rákos (A), Herčík – Žálčík, Hrníčko, Pekař – Stránský, Urban, Kaplan – Pochobradský, Fiala, Pavlata – Rouha.
Rozhodčí: Petružálek, Čamra – Belko, Kokrment
Počet diváků: 1951
|KLUB
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|S
|B
|1.
|Slavia Praha
|15
|11
|1
|1
|2
|49:25
|36
|2.
|Litoměřice
|15
|10
|0
|2
|3
|54:35
|32
|3.
|Přerov
|15
|8
|2
|1
|4
|42:34
|29
|4.
|Jihlava
|14
|8
|1
|0
|5
|33:32
|26
|5.
|Zlín
|15
|7
|1
|1
|6
|43:38
|24
|6.
|Vsetín
|16
|4
|5
|2
|5
|46:45
|24
|7.
|Kolín
|15
|6
|1
|3
|5
|40:35
|23
|8.
|Poruba
|15
|6
|1
|2
|6
|43:41
|22
|9.
|Třebíč
|15
|5
|2
|2
|6
|38:45
|21
|10.
|Frýdek-Místek
|15
|5
|1
|3
|6
|44:45
|20
|11.
|Sokolov
|14
|1
|7
|0
|6
|33:41
|17
|12.
|Chomutov
|16
|4
|0
|4
|8
|39:53
|16
|13.
|Tábor
|15
|4
|0
|3
|8
|38:49
|15
|14.
|Pardubice B
|15
|1
|3
|1
|10
|30:54
|10