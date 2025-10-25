Jihlava otevřela novou halu porážkou, divoké přestřelky pro Slavii a Litoměřice

Jihlava v prvním utkání v nové multifunkční aréně neskórovala a v 15. kole první hokejové ligy podlehla Zlínu 0:2. Dukla v této sezoně absolvovala pouze venkovní zápasy, předchozí tři ročníky hrála v azylu v Pelhřimově. Dvěma přesilovkovými góly rozhodl Robert Říčka, zlínský brankář Daniel Huf si z Vysočiny odvezl druhé čisté konto v ročníku.
Gólman Zlína Daniel Huf za dohledu obránce Tomáše Hanouska likviduje šanci jihlavského útočníka Ilariona Kuprianova.

Jihlavská střídačka během utkání se Zlínem.
Čtrnáctigólová přestřelka byla k vidění v Litoměřicích, kde domácí Stadion porazil 8:6 Frýdek-Místek. Oba celky se v zápase vystřídaly ve vedení.

Hosté na začátku 55. minuty vedli 5:4, pak ale přišly čtyři góly Severočechů v poslední pětiminutovce, které rozhodly zápas. Gól a tři asistence si připsal litoměřický veterán Jakub Klepiš.

Slavia vyhrála 6:4 v azylu Třebíče v Moravských Budějovicích a vede stále tabulku o čtyři body před Litoměřicemi. V osmém venkovním zápase si Pražané připsali sedmou výhru.

Hokejová Jihlava má nového majitele, super moderní halu. A teď chce do extraligy

Vsetín už čtvrtý zápas nedokázal zvítězit za tři body, tentokrát podlehl Porubě 2:3 po samostatných nájezdech. Přestože Ostravané dvakrát vedli, Valaši dokázali vyrovnat. V nájezdech dokázal jako jediný dostat puk za záda brankaře Emils Gegeris, který získal pro Porubu bod navíc.

Kolín prohrál 1:4 v Přerově. Zubři tak navázali na středeční výhru nad Pardubicemi B a jsou stále třetí tři body za Litoměřicemi.

Tábor doma po prodloužení prohrál 4:5 se Sokolovem, jenž zapsal třetí výhru v řadě. U všech čtyř gólů domácích asistoval bývalý dlouholetý hráč české nejvyšší soutěže Lukáš Pech.

Maxa liga
15. kolo 25. 10. 2025 16:00
HC Tábor : HC Baník Sokolov 4:5P (1:1, 0:1, 3:2 - 0:1)
Góly:
10:35 Mertl (Pech, Hruška)
41:02 Hruška (Mertl, Pech)
51:23 Kubíček (Pech)
53:27 Weinhold (Bernad, Pech)
Góly:
15:43 Osmík (Krežolek, Pinkas)
31:28 Vrhel (Číp)
43:19 Číp (Krežolek)
45:10 Číp (Dalecký, Osmík)
62:32 Dalecký (Číp, Pinkas)
Sestavy:
Novotný (Žajdlík) – Cícha, Zahradníček, Bernad, Kubíček, Suchánek (A), Plášil (A), Piegl – Hruška, Pech (C), Jungwirth – M. Svoboda, Mertl, Valský – Pospíchal, Dančišin, Matai – Hubata, Doležal, Weinhold – Prášek.
Sestavy:
Habal (Stuchlík) – Rohan (A), Klejna, Pinkas, Šedivý, Pulpán (C), Nedelka – T. Knotek, Dalecký, Číp – Vrhel, Malát, V. Tomeček (A) – Krežolek, Osmík, Csamango – Šlechta, Váňa, Zembol.

Rozhodčí: Horák, Gebauer – Zídek, Hošťálek

Maxa liga
15. kolo 25. 10. 2025 16:00
Poruba : VHK ROBE Vsetín 3:2N (1:0, 1:1, 0:1 - 0:0)s.n.1:0
Góly:
11:53 Roman (Bartko, Mrázek)
34:41 Gegeris
Gegeris
Góly:
20:50 Straka (Matějček)
44:05 Šmerha (Straka, Marcel)
Sestavy:
Pařík (O. Bláha) – Žůrek, Nilsson, Younan, Ježek (A), Gutwald, Bartko, Jeřábek – Gřeš, Vachovec (A), Kotala – Šik, Mikyska, Lundgren – Razgals, Roman (C), Mrázek – Gegeris, Haas, Vehovský – Koudelný.
Sestavy:
Pavlíček (Honzík) – Hryciow, Stříteský, Staněk (A), Srdínko, Marcel, Ďurkáč, Krajčík – Jonák (C), Matějček, L. Adámek – Straka (A), Dědek, Valtonen – Kovář, Klhůfek, Šmerha – Hořanský, Š. Bláha, Jandus.

Rozhodčí: Šudoma, Micka – Kráľ, Bartoň

Počet diváků: 1404

Maxa liga
15. kolo 25. 10. 2025 16:30
HC Dukla Jihlava HC Dukla Jihlava : RI Okna Berani Zlín 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Góly:
Góly:
38:04 Říčka (Gago)
43:55 Říčka (Holík)
Sestavy:
A. Beran (Žukov) – Ozols, Krenželok, Chvátal, Strejček (A), Dundáček, L. Mareš, Bukač – Rachůnek, Kulda, Burkov – Harkabus, Kuprijanov, T. Havránek – Čachotský (C), Menšík, Cachnín – Jiránek, Toman, Pořízek.
Sestavy:
Huf (Čiliak) – A. Salonen (A), Riedl, Hanousek, Ondračka, Veber, Brůna, Zavřel – Paukku, Holík, Heš – Válek, Kverka, Vracovský – Říčka (A), Gago, S. Salonen – Sadovikov, Sedláček (C), Kratochvíl.

Rozhodčí: Kostourek, Sýkora – Kotlík, Teršíp

Počet diváků: 2416

Maxa liga
15. kolo 25. 10. 2025 17:00
SK Horácká Slavia Třebíč : HC Slavia Praha 4:6 (1:1, 1:3, 2:2)
Góly:
15:29 Šprynar (Matějíček)
23:49 Psota (Dočekal, Bittner)
44:20 Bittner (Psota, Dočekal)
45:37 Dočekal (Bittner, Stehlík)
Góly:
12:38 M. Beran (Polák, Přikryl)
20:23 Polák (Kružík, M. Beran)
23:32 J. Knotek (Gricius)
34:45 Gricius (J. Knotek, Šťovíček)
50:50 Hrdinka (Šťovíček)
58:53 Trunda (J. Knotek, Šťovíček)
Sestavy:
J. Brož (Bizoň) – Stehlík, Matějíček, Furch, Štebih, Tureček, E. Mareš, Doudera – Psota, Bittner (A), Dočekal (C) – Kučera, Michálek, Vodný (A) – Tomáš Svoboda, Malý, V. Brož – Šprynar, Kuba, Handl.
Sestavy:
Ebenstreit (Pavelka) – F. Kočí, Gaspar (A), Š. Havránek, Stejskal, V. Beran, Hrdinka – Kružík, Polák, M. Beran – Gricius, J. Knotek (C), Šťovíček – Trunda, Přikryl, Průžek – Slavíček, Tichý, Berka – Čermák.

Rozhodčí: Grygera, Domský – Roischel, Landsmann

Počet diváků: 512

Maxa liga
15. kolo 25. 10. 2025 17:00
HC ZUBR Přerov : SC Marimex Kolín 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)
Góly:
04:20 Boltvan (D. Moravec, Nášel)
12:37 Prčík (Březina, Pechanec)
34:54 Fronk (Prčík)
52:17 Fronk
Góly:
48:01 Veselý (Kolmann)
Sestavy:
Švančara (V. Ryšavý) – Černý (A), Krisl (C), Prčík, Zdráhal, Pěnčík, Zbořil, Šišák – Šoustal, M. Tomeček, Fronk – Indrák (A), Pechanec, Březina – Mácha, Süss, Hradil – Nášel, D. Moravec, Boltvan.
Sestavy:
Kasal (21. Soukup) – Černohorský, Kolmann (C), T. Tůma, Sýkora, A. Adamec, Hampl – Veselý, Štohanzl, Novák (A) – Gardoň, Skořepa, P. Moravec – Zvagulis, P. Král, Pajer – Vlasák.

Rozhodčí: Rapák, Šico – Rakušan, Otáhal

Maxa liga
15. kolo 25. 10. 2025 17:00
HC Stadion Litoměřice : HC Frýdek-Místek 8:6 (1:1, 3:2, 4:3)
Góly:
11:51 Klepiš (P. Svoboda)
23:35 J. Tůma (Lang, Benda)
30:06 Lang (P. Svoboda, J. Tůma)
33:38 Lisler (Klepiš, Kuťák)
54:29 Lisler (Kern, Lang)
55:21 P. Svoboda (Suhrada, Klepiš)
57:31 Hujer (Plos, Ton)
59:40 Hujer (Ton)
Góly:
02:55 Svačina (Zielinski)
21:31 Matiaško (Ramik, Gerych)
34:59 Střondala (Zielinski, Průšek)
49:25 Ramik (Šilar, Matiaško)
51:40 Klimek (Zielinski, Kofroň)
59:17 Kofroň (Svačina)
Sestavy:
Michajlov (Volevecký) – Pavlák, Suhrada, Smetana (A), T. Žižka, Benda, J. Tůma, Koštoval – P. Svoboda, Kuťák (C), Klepiš (A) – Ton, Hujer, Jelínek – Costa, Kern, Lang – Lisler, Žmola, Bernovský – Plos.
Sestavy:
Schnattinger (Dolejš) – Průšek, Zielinski, Byrtus, Haman (A), Kalkis, Volas – Klimek (C), Tyczynski, Svačina (A) – Cedzo, Střondala, Kofroň – Gerych, Matiaško, Ramik – Spěváček, Šilar.

Rozhodčí: Mrkva, Turhobr – Hradil, Juránek

Počet diváků: 902

Maxa liga
15. kolo 25. 10. 2025 17:30
Piráti Chomutov : HC Dynamo Pardubice B 3:4N (0:1, 2:1, 1:1 - 0:0)s.n.0:2
Góly:
25:06 Chlán (Tadeáš Svoboda, Ouřada)
37:04 Coskey (Forsblom, Sklenář)
54:50 Coskey (Kordule, Forsblom)
Góly:
00:29 Formánek (Rákos, Herčík)
31:12 Kolář (Herčík, Rákos)
57:52 Hrníčko
Rákos
Sestavy:
Vay (T. Král) – Krutil, Jenáček, Ulrych (C), Eliáš (A), Hejda, Havel, Vodička – Coskey (A), Forsblom, Badinka – Tadeáš Svoboda, Eret, Sklenář – Kordule, Chlán, Ouřada – M. Tůma, Koblížek, Havelka – Chládek.
Sestavy:
Vomáčka (Vondraš) – Lučan, Kolář (A), Nedbal (C), Švec, Tvrdík, Voženílek, Rájek – Formánek, Rákos (A), Herčík – Žálčík, Hrníčko, Pekař – Stránský, Urban, Kaplan – Pochobradský, Fiala, Pavlata – Rouha.

Rozhodčí: Petružálek, Čamra – Belko, Kokrment

Počet diváků: 1951

KLUBZVVPPPPSB
1.Slavia Praha151111249:2536
2.Litoměřice151002354:3532
3.Přerov15821442:3429
4.Jihlava14810533:3226
5.Zlín15711643:3824
6.Vsetín16452546:4524
7.Kolín15613540:3523
8.Poruba15612643:4122
9.Třebíč15522638:4521
10.Frýdek-Místek15513644:4520
11.Sokolov14170633:4117
12.Chomutov16404839:5316
13.Tábor15403838:4915
14.Pardubice B151311030:5410
25. října 2025  21:24,  aktualizováno  21:56

Jihlava otevřela novou halu porážkou, divoké přestřelky pro Slavii a Litoměřice

