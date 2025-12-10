Jihlava vyhrála desátý zápas v řadě a vede o bod před Slavií, Zlín na dně

Autor: ,
  21:18
Desátý zápas v řadě vyhráli v první lize hokejisté Jihlavy, kteří porazili Litoměřice 6:2. V čele tabulky má Dukla dál jednobodový náskok před Slavií, kterou vystřídala na prvním místě v pondělí. Pražané ve 30. kole vyhráli 2:1 na ledě Frýdku-Místku a uspěli po sérii tří porážek.

Edgars Kulda z Jihlavy slaví gól. | foto: Luboš Vácha / MF DNES

Jihlava zdolala Litoměřice na třetí pokus a částečně jim vrátila debakl 0:7, který na severu Čech schytala v září. Dvě branky Dukly, která rozhodla třemi zásahy v druhé třetině, dal Richard Cachnín.

Matouš Menšík si připsal góly a tři asistence. Domácí před 3811 diváky v nové hale dvakrát skórovali v oslabení. V sobotním šlágru na Slavii může Jihlava jedenáctou výhrou v řadě vyrovnat novodobý klubový rekord.

Slavii zařídili vítězství na ledě devátého týmu tabulky svými trefami Daniel Kružík a Michael Gaspar. Frýdek-Místek v závěru už jen snížil a prohrál popáté z posledních šesti utkání.

Potřetí za sebou vyhrál nováček druhé nejvyšší soutěže Tábor, který zvítězil v Kolíně 4:1. Za hosty poprvé nastoupily dvě ofenzivní posily, kterými se před utkáním stali bývalý reprezentační útočník Rudolf Červený a Ondřej Machala.

Vsetín po sobotním nezdaru v Přerově prohrál i doma s Chomutovem, kterému podlehl 0:3. Výhru Pirátů zpečetil zkušený útočník Jan Káňa, na jehož setrvání v týmu do začátku února se klub domluvil před zápasem s vedením Prostějova. Druhé čisté konto v chomutovském dresu udržel Štěpán Lukeš. Hosté zastavili sérii čtyř porážek.

Poruba doma zdolala 4:1 Přerov a po sérii sedmi proher si připsala druhé vítězství za sebou. Zápas rozhodla třemi góly v poslední třetině.

Zlín prohrál souboj nejhorších týmů soutěže s Pardubicemi B 1:5 a poprvé klesl na poslední místo. Mistr extraligy z let 2004 a 2014 utrpěl dvanáctou prohru z posledních čtrnácti zápasů.

Maxa liga
30. kolo 10. 12. 2025 18:00
SC Marimex Kolín : HC Tábor 1:4 (1:2, 0:2, 0:0)
Góly:
17:29 P. Moravec (Kolmann, Vlach)
Góly:
05:39 Plášil (Doležal, Zadražil)
09:49 Tomáš Chlubna (Hasman, Bernad)
26:14 Hasman (Tomáš Chlubna)
34:32 Dančišin (Hasman, Tomáš Chlubna)
Sestavy:
Soukup (Kasal) – T. Tůma, Kolmann (C), Pilař, Černohorský, Hampl, T. Moravec, Sýkora – Závora, Štohanzl, M. Novák (A) – Vlach, P. Moravec, Veselý – Dlouhý (A), Skořepa, Zvagulis – Pokorný, Pajer, A. Adamec – Šimek.
Sestavy:
Žajdlík (Málek) – Plášil (A), Zahradníček, Kříž, Bernad, Kubíček, Kvasnička, Weinhold – Machala, Pech (C), Hruška – Valský, Červený, Jungwirth – Chlubna, Dančišin, Hasman – Babka, Zadražil (A), Doležal – Karabáček.

Rozhodčí: Berka, Micka – Roischel, Brož

Počet diváků: 1066

Maxa liga
30. kolo 10. 12. 2025 18:00
HC Dynamo Pardubice B : RI Okna Berani Zlín 5:1 (1:0, 3:0, 1:1)
Góly:
13:07 Žálčík (Kaplan, Hrníčko)
20:46 Herčík (Kolář, Rákos)
30:15 Žálčík (Fejes, Chabada)
36:09 Formánek (T. Havránek, Stránský)
55:23 Stránský (T. Havránek, Kolář)
Góly:
55:38 Gago (Riedl)
Sestavy:
Vondraš (Moustafa) – Kolář (A), Chabada, Koudelka, Nedbal (C), Voženílek, Tvrdík – Fejes, Rákos (A), Herčík – Kaplan, Hrníčko, Žálčík – Formánek, T. Havránek, Stránský – Pavlata, Rouha, Pochobradský – Kalužík.
Sestavy:
Huf (31. Čiliak) – A. Salonen, Aubrecht, Veber, Čáp, Talafa, Ondračka, Riedl (A) – Říčka, Holík (C), Vracovský – Válek, Heš, Šlahař – Kordule, Gago, P. Svoboda – Čechmánek, Sedláček (A), Paukku – Sadovikov.

Rozhodčí: Zavřel, Bernat – Bohuněk, Landsmann

Počet diváků: 220

Maxa liga
30. kolo 10. 12. 2025 16:30
Poruba : HC ZUBR Přerov 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)
Góly:
37:46 Razgals (Nilsson)
41:56 Mikyska (Přibyl)
47:56 Gegeris (Marosz)
48:41 Přibyl (Bartko)
Góly:
16:43 Rob (D. Moravec, Süss)
Sestavy:
Pařík (O. Bláha) – Younan, Gutwald, Ježek (A), Bartko, Sedlák, Nilsson, Žůrek – Mrázek, Roman (C), Kotala – Gegeris, Marosz, Razgals – Sloboda, Vachovec (A), Berisha – Lundgren, Mikyska, Přibyl.
Sestavy:
Cichoň (Švančara) – Krisl (C), Prčík, Zdráhal, T. Hanák, Zbořil, Pěnčík, Pala, Mozr – Chludil, M. Tomeček, Indrák (A) – Březina (A), Süss, Rob – Boltvan, D. Moravec, Hradil – J. Hanák, Veselský.

Rozhodčí: Sýkora, Cabák – Otáhal, Kráľ

Počet diváků: 538

Maxa liga
30. kolo 10. 12. 2025 17:30
VHK ROBE Vsetín : Piráti Chomutov 0:3 (0:2, 0:1, 0:0)
Góly:
Góly:
03:24 Badinka (Chlán, Eret)
10:04 Coskey (Eret, Baláž)
34:57 Káňa (Coskey, Sklenář)
Sestavy:
Honzík (Pavlíček) – Stříteský, Dujsík, Ďurkáč, Staněk (A), Černý, Zedek – Šmerha, Klhůfek, Jonák (C) – Valtonen, Prokeš, Jandus – Krajčík, Matějček, L. Adámek – F. Kovář, Dědek, Goiš.
Sestavy:
Lukeš (T. Král) – Baláž, Jenáček, Kadeřávek, Hejda, Krutil, Ulrych (C), Havel – Coskey (A), Eret, Káňa – Chládek, Forsblom, Badinka – Sklenář, Chlán, Ouřada – M. Tůma, Koblížek, Havelka – Tadeáš Svoboda.

Rozhodčí: Schenel, Šico – Bartoň. Komínek

Počet diváků: 1688

Maxa liga
30. kolo 10. 12. 2025 17:30
HC Dukla Jihlava HC Dukla Jihlava : HC Stadion Litoměřice 6:2 (1:1, 3:0, 2:1)
Góly:
18:43 Cachnín (Čachotský, Menšík)
21:39 Cachnín (Čachotský, Strejček)
34:51 Kulda
37:10 Čachotský (Menšík)
43:33 Krenželok (Rachůnek, Čachotský)
58:45 Menšík (Rachůnek)
Góly:
07:36 Žovinec (Ton, Jelínek)
46:36 Bernovský (Ton, Hrabík)
Sestavy:
A. Beran (Žukov) – Dundáček, L. Mareš, Ozols, Bukač, Krenželok, Strejček (A), Bilčík – Rachůnek, Menšík, Chlubna – Harkabus, Toman, Chvátal – Čachotský (C), Kulda, Cachnín – Jiránek, Jáchym, Vovsík.
Sestavy:
Volevecký (41. Michajlov) – Žovinec, Suhrada, Pavlák, Tomov, Smetana, J. Tůma, Koštoval – Hrabík, Kuťák (C), Bernovský – Jelínek, Klepiš (A), Ton – Costa, Kern, Lang – Plos, Hujer, Jiří Pospíšil.

Rozhodčí: Mrkva, Grygera – Teršíp, Černohlávek

Maxa liga
30. kolo 10. 12. 2025 17:00
HC Frýdek-Místek : HC Slavia Praha 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
Góly:
42:52 Ostřížek (Ižacký)
Góly:
10:36 Kružík (Přikryl, Šalda)
21:18 Gaspar (Trunda, Průžek)
Sestavy:
Schnattinger (Dolejš) – Haman (A), Jank, Volas, Urbanec, Kalkis, L. Kovář, Průšek – Ižacký, Ostřížek (C), Kofroň – Svačina (A), Střondala, Kozlík – Ramik, Tyczynski, Cedzo – Všetečka, Šilar, Spěváček – Matiaško.
Sestavy:
Pavelka (Matěcha) – F. Kočí, Gaspar (A), Holý (C), Š. Havránek, Perčič, Šalda, V. Beran – Kružík, J. Knotek (A), Šťovíček – Trunda, Polák, Průžek – Berka, Přikryl, Gricius – Slavíček, Tichý, Havrda.

Rozhodčí: Wagner, Gebauer – Tvrdý, Frais

Počet diváků: 598

Maxa liga
30. kolo 10. 12. 2025 18:00
HC Baník Sokolov : SK Horácká Slavia Třebíč 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)
Góly:
Góly:
43:52 Psota (Bittner)
56:19 Doudera (Michálek, Malý)
Sestavy:
D. Král (Habal) – Šedivý, Klejna, Rohan (A), Pinkas, Pulpán (C), Nedelka, Dorot – T. Knotek, Sapoušek, Číp – Kupčo, Osmík, Csamango – Vrhel, M. Adámek, Janata – Šlechta, Zembol, Varvařovský.
Sestavy:
Jan Brož (Mičán) – Matějíček, Stehlík, Štebih, Tureček, E. Mareš, Furch, Doudera – Dočekal (C), Bittner (A), Psota – Malý, Michálek, Tomáš Svoboda – Kučera, Vodný (A), Tecl – V. Brož, Kuba, Šprynar – Jaša.

Rozhodčí: Jechoutek, Kostourek – Kokrment, Sýkora

Tabulka:

1.Jihlava291832687:5762
2.Slavia Praha301831890:6061
3.Kolín301614981:6954
4.Litoměřice291523990:8252
5.Třebíč3011451077:8146
6.Vsetín307941079:7843
7.Tábor309541281:8241
8.Přerov3010511464:7441
9.Frýdek-Místek3010251380:8439
10.Chomutov2911061275:8039
11.Sokolov307741273:9139
12.Poruba2910231484:9037
13.Pardubice B307541474:8535
14.Zlín309241566:8835
Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)
title=Tipsport - partner programu
Chicago vs. NY RangersHokej - - 11. 12. 2025:Chicago vs. NY Rangers //www.idnes.cz/sport
11. 12. 01:30
  • 2.86
  • 4.11
  • 2.22
Calgary vs. DetroitHokej - - 11. 12. 2025:Calgary vs. Detroit //www.idnes.cz/sport
11. 12. 02:30
  • 2.51
  • 4.19
  • 2.46
Seattle vs. Los AngelesHokej - - 11. 12. 2025:Seattle vs. Los Angeles //www.idnes.cz/sport
11. 12. 04:00
  • 3.04
  • 4.05
  • 2.13
Utah vs. FloridaHokej - - 11. 12. 2025:Utah vs. Florida //www.idnes.cz/sport
11. 12. 04:00
  • 2.52
  • 4.18
  • 2.46
Česko vs. FinskoHokej - - 11. 12. 2025:Česko vs. Finsko //www.idnes.cz/sport
11. 12. 18:30
  • 2.44
  • 4.08
  • 2.47
Švédsko vs. ŠvýcarskoHokej - - 11. 12. 2025:Švédsko vs. Švýcarsko //www.idnes.cz/sport
11. 12. 19:45
  • 2.18
  • 4.01
  • 2.84
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Pardubice otočily mač s Boleslaví, Sparta padla v Brně. Vítkovice vyhrály v Litvínově

Pardubická radost po gólu Mladé Boleslavi.

Fanoušci hokejové extraligy se v pátečním, 29. kole rozhodně nenudili. Za sedm zápasů padlo 42 gólů. Nejvíce gólu padlo v klání druhého týmu se třetím, Liberec nakonec ledě Třinec vyhrál 5:3. Kometa...

Sparta dala Varům šestku, Brno padlo v Ostravě. Pardubice i Třinec zvítězily

Bitka Josefa Myšáka z Karlových Varů (vlevo) a Aarona Irvinga ze Sparty.

Hokejová extraliga na druhou adventní neděli vstupuje už do 30. kola. Hradec Králové zvládl přestřelku s Plzní, vyhrál 5:4, Pardubice otočily zápas s Budějovicemi (6:3), zvítězil i Třinec, jenž doma...

Na špici bodování AHL, a přece nároďák nevolá. Dveře mám zavřené, říká Frk

Premium
Martin Frk

Přehlížená, leč dávno není soutěží pro odpadlíky a zocelované mladíky, kde se to na ledě jenom mydlí a hokej se pořádně nehraje. Farmářská AHL je v Severní Americe také domovem pro víc než třicítku...

Janecký vzpomíná: Hlinky jsme se báli! Pardubice berou legendy jako poddané

Otakar Janecký na tréninku reprezentace během mistrovství světa 1993.

V Síni slávy finského hokeje je už devatenáct let. A teď patří i do té české. „Je krásné, když se toho dožijete,“ uznal spokojeně Otakar Janecký, dvojnásobný mistr tuzemské nejvyšší soutěže a držitel...

Prezident na masce? Na OH už ne. Hnilička žádá hokejisty, ať vynechají politiku

Brankář Karel Vejmelka nastoupil do utkání s novým designem masky s vyobrazeným...

Předpokládaná brankářská jednička českých hokejistů na olympiádě Lukáš Dostál i jeho potenciální parťák Karel Vejmelka netají, že jsou fanoušci současného prezidenta republiky Petra Pavla. Vejmelka...

Jihlava vyhrála desátý zápas v řadě a vede o bod před Slavií, Zlín na dně

Edgars Kulda z Jihlavy slaví gól.

Desátý zápas v řadě vyhráli v první lize hokejisté Jihlavy, kteří porazili Litoměřice 6:2. V čele tabulky má Dukla dál jednobodový náskok před Slavií, kterou vystřídala na prvním místě v pondělí....

10. prosince 2025  21:18

Z Karlových Varů do Los Angeles. Čihař podepsal nováčkovskou smlouvu v NHL

Karlovarský útočník Vojtěch Čihař.

Hokejový útočník Vojtěch Čihař opouští extraligové Karlovy Vary. Osmnáctiletý talent, jenž se na přelomu roku představí s juniorskou reprezentací na mistrovství světa v USA, podepsal tříletý...

10. prosince 2025  20:10

České hokejistky udolaly Švýcarsko i v Lahti, tentokrát 2:1

Klára Hymlárová zdraví fanoušky před utkáním o bronz.

České hokejistky zdolaly na úvod třetího turnaje Euro Hockey Tour ve finském Lahti rivalky ze Švýcarska 2:1. Těsným rozdílem je porazily i potřetí v sezoně. Úvodní gól dala v 10. minutě Michaela...

10. prosince 2025  17:30

Tahoun reprezentace, co v NHL neprorazil. V jaké roli patří Červenka na olympiádu?

Roman Červenka na tréninku české hokejové reprezentace v Liberci.

Reprezentovat miluje, vždyť národní tým hokejistů si bez něj snad ani nejde představit. V posledních letech se stal zkušený útočník Roman Červenka jeho neoddiskutovatelnou oporou, trenér Radim Rulík...

10. prosince 2025  16:45

Spengler Cup 2025: program, výsledky, s kým hraje Sparta, kde sledovat

Michal Řepík ze Sparty slaví gól proti Karlovým Varům.

Vánoční svátky jsou v hokejovém prostředí spojené s velkou zápasovou nadílkou. Jednou z tradičních akcí je Spengler Cup. Turnaj pro zvané týmy se hraje už od roku 1923. Českým zástupcem je...

10. prosince 2025

Když bude led špatný, nepřijedeme! NHL hrozí pořadatelům her, vyslala i pomoc

Práce na ledě v olympijské hale v Miláně stále pokračují.

Netěší je, že se z toho stalo velké téma. Takové, které se řeší každý den. Nejen v dějišti nadcházejících olympijských her, ale také v NHL, kterou komplikacemi sužovaná stavba hokejové arény v Miláně...

10. prosince 2025  15:16

Pravidla jako v ženském hokeji. Svaz omezil mládeži do 14 let hru do těla

Trénink dětí. Hokejový svaz pro ně nově zavádí pravidlo o zákazu hry do těla.

Z hokejového svazu nedávno doputovala nečekaná zpráva trenérům, rodičům i samotným hráčům. V rozběhnuté sezoně omezil v kategorii starších žáků do 14 let hru do těla. Situace se mají posuzovat jako v...

10. prosince 2025  13:46,  aktualizováno  14:19

Rány do krku a hlavy. Násilník při hokeji v Jihlavě napadl diváka

Policie žádá občany, kteří poznají muže na fotografii, aby se ozvali na...

Jihlavští policisté řeší další incident z Horácké multifunkční arény. Tentokrát hledali agresora, který při zápasu mezi domácí Duklou a Kolínem 15. listopadu napadl v prostorách haly jiného fanouška....

9. prosince 2025  14:48,  aktualizováno  10. 12. 13:24

Pastrňák je zpět a ve formě, zářil s novými parťáky. Hráli spolu tři mladí kluci, smál se

David Pastrňák střílí na branku San Jose.

Nastoupil netradičně mimo první formaci. Ale šlo o pochopitelné důvody, však se hokejistům Bostonu vrátil po dvoutýdenní absenci způsobené nespecifikovaným zraněním. I přesto se David Pastrňák vrátil...

10. prosince 2025  13:15

Eliášův vliv, plnější tribuny a vize nového stadionu. Posouvá se Slavia k extralize?

Premium
PRŮLOMOVÁ SEZONA? Hokejisté Slavie oslavují v Edenu vítězství, stadion se jim...

V posledních třech zápasech sice padla a zřejmě si vybírá počáteční krizi v dosavadním průběhu sezony. Stále se ale i tak drží těsně za vedoucí příčkou v první hokejové lize. Slavia zažívá nejlepší...

10. prosince 2025

Vánoční úklid bez stresu: Jak mít doma čisto a přitom se nezhroutit
Vánoční úklid bez stresu: Jak mít doma čisto a přitom se nezhroutit

Vánoční úklid se sám neudělá, to víme všechny. Zároveň ale nemusí být zdlouhavým utrpením. Stačí pár šikovných tipů, trocha plánování a moderní...

Slovenská parta z Třince na olympiádě? Myšlenky máme, ale hry jsou daleko, hlásí

Třinečtí hokejisté slaví gól proti Plzni.

Zatímco vítkovickým hokejistům v nynější extraligové pauze kvůli reprezentačním povinnostem nechybí nikdo, třinečtí Oceláři se musejí obejít hned bez šesti hráčů povolaných do národních celků Česka a...

10. prosince 2025  11:14

Švýcarské hokejové hry 2025: program, výsledky, tabulky, kde sledovat

Čeští hokejisté oslavují gól obránce Mariana Adámka (vlevo na ledě).

Hokejovou reprezentaci čeká poslední zkouška před únorovou zimní olympiádou. Švýcarské hry startují ve čtvrtek zápasem českého týmu proti Finsku. Program turnaje, výsledky, soupisky i kde zápasy...

10. prosince 2025  10:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.