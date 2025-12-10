Jihlava zdolala Litoměřice na třetí pokus a částečně jim vrátila debakl 0:7, který na severu Čech schytala v září. Dvě branky Dukly, která rozhodla třemi zásahy v druhé třetině, dal Richard Cachnín.
Matouš Menšík si připsal góly a tři asistence. Domácí před 3811 diváky v nové hale dvakrát skórovali v oslabení. V sobotním šlágru na Slavii může Jihlava jedenáctou výhrou v řadě vyrovnat novodobý klubový rekord.
Slavii zařídili vítězství na ledě devátého týmu tabulky svými trefami Daniel Kružík a Michael Gaspar. Frýdek-Místek v závěru už jen snížil a prohrál popáté z posledních šesti utkání.
Potřetí za sebou vyhrál nováček druhé nejvyšší soutěže Tábor, který zvítězil v Kolíně 4:1. Za hosty poprvé nastoupily dvě ofenzivní posily, kterými se před utkáním stali bývalý reprezentační útočník Rudolf Červený a Ondřej Machala.
Vsetín po sobotním nezdaru v Přerově prohrál i doma s Chomutovem, kterému podlehl 0:3. Výhru Pirátů zpečetil zkušený útočník Jan Káňa, na jehož setrvání v týmu do začátku února se klub domluvil před zápasem s vedením Prostějova. Druhé čisté konto v chomutovském dresu udržel Štěpán Lukeš. Hosté zastavili sérii čtyř porážek.
Poruba doma zdolala 4:1 Přerov a po sérii sedmi proher si připsala druhé vítězství za sebou. Zápas rozhodla třemi góly v poslední třetině.
Zlín prohrál souboj nejhorších týmů soutěže s Pardubicemi B 1:5 a poprvé klesl na poslední místo. Mistr extraligy z let 2004 a 2014 utrpěl dvanáctou prohru z posledních čtrnácti zápasů.
17:29 P. Moravec (Kolmann, Vlach)
05:39 Plášil (Doležal, Zadražil)
09:49 Tomáš Chlubna (Hasman, Bernad)
26:14 Hasman (Tomáš Chlubna)
34:32 Dančišin (Hasman, Tomáš Chlubna)
Soukup (Kasal) – T. Tůma, Kolmann (C), Pilař, Černohorský, Hampl, T. Moravec, Sýkora – Závora, Štohanzl, M. Novák (A) – Vlach, P. Moravec, Veselý – Dlouhý (A), Skořepa, Zvagulis – Pokorný, Pajer, A. Adamec – Šimek.
Žajdlík (Málek) – Plášil (A), Zahradníček, Kříž, Bernad, Kubíček, Kvasnička, Weinhold – Machala, Pech (C), Hruška – Valský, Červený, Jungwirth – Chlubna, Dančišin, Hasman – Babka, Zadražil (A), Doležal – Karabáček.
Rozhodčí: Berka, Micka – Roischel, Brož
Počet diváků: 1066
13:07 Žálčík (Kaplan, Hrníčko)
20:46 Herčík (Kolář, Rákos)
30:15 Žálčík (Fejes, Chabada)
36:09 Formánek (T. Havránek, Stránský)
55:23 Stránský (T. Havránek, Kolář)
55:38 Gago (Riedl)
Vondraš (Moustafa) – Kolář (A), Chabada, Koudelka, Nedbal (C), Voženílek, Tvrdík – Fejes, Rákos (A), Herčík – Kaplan, Hrníčko, Žálčík – Formánek, T. Havránek, Stránský – Pavlata, Rouha, Pochobradský – Kalužík.
Huf (31. Čiliak) – A. Salonen, Aubrecht, Veber, Čáp, Talafa, Ondračka, Riedl (A) – Říčka, Holík (C), Vracovský – Válek, Heš, Šlahař – Kordule, Gago, P. Svoboda – Čechmánek, Sedláček (A), Paukku – Sadovikov.
Rozhodčí: Zavřel, Bernat – Bohuněk, Landsmann
Počet diváků: 220
37:46 Razgals (Nilsson)
41:56 Mikyska (Přibyl)
47:56 Gegeris (Marosz)
48:41 Přibyl (Bartko)
16:43 Rob (D. Moravec, Süss)
Pařík (O. Bláha) – Younan, Gutwald, Ježek (A), Bartko, Sedlák, Nilsson, Žůrek – Mrázek, Roman (C), Kotala – Gegeris, Marosz, Razgals – Sloboda, Vachovec (A), Berisha – Lundgren, Mikyska, Přibyl.
Cichoň (Švančara) – Krisl (C), Prčík, Zdráhal, T. Hanák, Zbořil, Pěnčík, Pala, Mozr – Chludil, M. Tomeček, Indrák (A) – Březina (A), Süss, Rob – Boltvan, D. Moravec, Hradil – J. Hanák, Veselský.
Rozhodčí: Sýkora, Cabák – Otáhal, Kráľ
Počet diváků: 538
03:24 Badinka (Chlán, Eret)
10:04 Coskey (Eret, Baláž)
34:57 Káňa (Coskey, Sklenář)
Honzík (Pavlíček) – Stříteský, Dujsík, Ďurkáč, Staněk (A), Černý, Zedek – Šmerha, Klhůfek, Jonák (C) – Valtonen, Prokeš, Jandus – Krajčík, Matějček, L. Adámek – F. Kovář, Dědek, Goiš.
Lukeš (T. Král) – Baláž, Jenáček, Kadeřávek, Hejda, Krutil, Ulrych (C), Havel – Coskey (A), Eret, Káňa – Chládek, Forsblom, Badinka – Sklenář, Chlán, Ouřada – M. Tůma, Koblížek, Havelka – Tadeáš Svoboda.
Rozhodčí: Schenel, Šico – Bartoň. Komínek
Počet diváků: 1688
18:43 Cachnín (Čachotský, Menšík)
21:39 Cachnín (Čachotský, Strejček)
34:51 Kulda
37:10 Čachotský (Menšík)
43:33 Krenželok (Rachůnek, Čachotský)
58:45 Menšík (Rachůnek)
07:36 Žovinec (Ton, Jelínek)
46:36 Bernovský (Ton, Hrabík)
A. Beran (Žukov) – Dundáček, L. Mareš, Ozols, Bukač, Krenželok, Strejček (A), Bilčík – Rachůnek, Menšík, Chlubna – Harkabus, Toman, Chvátal – Čachotský (C), Kulda, Cachnín – Jiránek, Jáchym, Vovsík.
Volevecký (41. Michajlov) – Žovinec, Suhrada, Pavlák, Tomov, Smetana, J. Tůma, Koštoval – Hrabík, Kuťák (C), Bernovský – Jelínek, Klepiš (A), Ton – Costa, Kern, Lang – Plos, Hujer, Jiří Pospíšil.
Rozhodčí: Mrkva, Grygera – Teršíp, Černohlávek
42:52 Ostřížek (Ižacký)
10:36 Kružík (Přikryl, Šalda)
21:18 Gaspar (Trunda, Průžek)
Schnattinger (Dolejš) – Haman (A), Jank, Volas, Urbanec, Kalkis, L. Kovář, Průšek – Ižacký, Ostřížek (C), Kofroň – Svačina (A), Střondala, Kozlík – Ramik, Tyczynski, Cedzo – Všetečka, Šilar, Spěváček – Matiaško.
Pavelka (Matěcha) – F. Kočí, Gaspar (A), Holý (C), Š. Havránek, Perčič, Šalda, V. Beran – Kružík, J. Knotek (A), Šťovíček – Trunda, Polák, Průžek – Berka, Přikryl, Gricius – Slavíček, Tichý, Havrda.
Rozhodčí: Wagner, Gebauer – Tvrdý, Frais
Počet diváků: 598
43:52 Psota (Bittner)
56:19 Doudera (Michálek, Malý)
D. Král (Habal) – Šedivý, Klejna, Rohan (A), Pinkas, Pulpán (C), Nedelka, Dorot – T. Knotek, Sapoušek, Číp – Kupčo, Osmík, Csamango – Vrhel, M. Adámek, Janata – Šlechta, Zembol, Varvařovský.
Jan Brož (Mičán) – Matějíček, Stehlík, Štebih, Tureček, E. Mareš, Furch, Doudera – Dočekal (C), Bittner (A), Psota – Malý, Michálek, Tomáš Svoboda – Kučera, Vodný (A), Tecl – V. Brož, Kuba, Šprynar – Jaša.
Rozhodčí: Jechoutek, Kostourek – Kokrment, Sýkora
Tabulka:
|1.
|Jihlava
|29
|18
|3
|2
|6
|87:57
|62
|2.
|Slavia Praha
|30
|18
|3
|1
|8
|90:60
|61
|3.
|Kolín
|30
|16
|1
|4
|9
|81:69
|54
|4.
|Litoměřice
|29
|15
|2
|3
|9
|90:82
|52
|5.
|Třebíč
|30
|11
|4
|5
|10
|77:81
|46
|6.
|Vsetín
|30
|7
|9
|4
|10
|79:78
|43
|7.
|Tábor
|30
|9
|5
|4
|12
|81:82
|41
|8.
|Přerov
|30
|10
|5
|1
|14
|64:74
|41
|9.
|Frýdek-Místek
|30
|10
|2
|5
|13
|80:84
|39
|10.
|Chomutov
|29
|11
|0
|6
|12
|75:80
|39
|11.
|Sokolov
|30
|7
|7
|4
|12
|73:91
|39
|12.
|Poruba
|29
|10
|2
|3
|14
|84:90
|37
|13.
|Pardubice B
|30
|7
|5
|4
|14
|74:85
|35
|14.
|Zlín
|30
|9
|2
|4
|15
|66:88
|35