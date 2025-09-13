Litoměřice navázaly na středeční výhru nad Třebíčí vítězstvím 5:2 proti Frýdku-Místku. Opět se prosadil také Šimon Jelínek, který přidal svůj třetí gól v sezoně.
Navázat na středeční výhru se podařilo i Vsetínu, který po dramatickém boji zvítězil nad Porubou stejně jako v 1. kole nad Frýdkem-Místkem pouze o gól. Rozhodující branku na 4:3 vstřelil v čase 57:59 Tomáš Šmerha a připsal si tak druhý bod v zápase.
Jediný sobotní duel došel až do prodloužení a Sokolov v něm porazil 3:2 nováčka z Tábora, jenž na úvod sezony nečekaně zdolal Jihlavu. Baník ve druhé třetině přišel o vedení 2:0, ale i díky dvougólovému Radkovi Čípovi získal bod navíc.
Dokonalý obrat předvedli doma hokejisté Kolína, kteří od 10. minuty prohrávali 0:1 s Přerovem, ale díky třem gólům ve třetí třetině zápas otočili a zvítězili 3:1. Obrat zahájil svým již třetím gólem v sezoně hráč s extraligovými zkušenostmi Jan Veselý. Druhou trefu domácích přidal obránce Andrej Adamec, který však zaskakoval na pravém křídle třetí formace. Vítězství Středočechů zpečetil Petr Kolmann.
Tři asistence v chomutovském dresu zapsal Pavel Kordule a i díky němu Piráti deklasovali Pardubice B 5:1.
15:11 Cedzo (Haman, Svačina)
48:45 Svačina (Střondala)
08:46 Costa (Kern, Lang)
12:08 Jelínek (Ton, Eberle)
17:53 Suhrada (Vitouch, P. Svoboda)
52:20 Hujer (Vitouch, Žovinec)
58:41 Eberle (Plos)
Dolejš (Schnattinger) – Haman, Urbanec (A), Hrbas, Kalkis, Homola, Průšek, Volas – Kubiesa, Ostřížek (A), Klimek (C) – Svačina, Střondala, Kofroň – Ramik, Matiaško, Cedzo – Kozlík, Šilar, Gerych.
Michajlov (Volevecký) – Suhrada, Žovinec (A), Pavlák, Tomov, J. Tůma, Smetana, Koštoval, Tomek – Bernovský, Kuťák (C), P. Svoboda – Jelínek, Eberle (A), Ton – Lang, Kern, Costa – Vitouch, Hujer, Plos.
Rozhodčí: Šudoma, Šico – Hanzlík, Mikšík
Počet diváků: 805
13:50 Fiala (Rolinek)
03:17 Maštalířský (Kordule, Ulrych)
12:55 Eret (Kordule, Hejda)
51:39 Kadeřávek (Eret, Kordule)
52:35 Coskey (Forsblom)
58:09 Badinka (Eliáš, M. Tůma)
Vomáčka (Vondraš) – Kolář (A), Chabada, Švec, Nedbal (C), Voženílek, Hrádek, Tvrdík – Formánek, Rákos (A), Žálčík – Pochobradský, Fiala, Rouha – Kalužík, Hrníčko, Rolinek – Rájek, Jevtěchov, Lučan.
Jekel (Běhula) – Jenáček, Kadeřávek, Eliáš (A), Hejda, Ulrych (C), Krutil, Vodička – Badinka, Forsblom, Coskey (A) – Kordule, Eret, Maštalířský – Ouřada, Chlán, Tadeáš Svoboda – Havelka, Koblížek, M. Tůma – Redlich.
Rozhodčí: Wagner, Bernat – Roischel, Landsmann
Počet diváků: 170
08:04 Valtonen (Hryciow, Prokeš)
26:13 Straka (Tyczynski)
48:58 Dujsík (Valtonen, Prokeš)
58:00 Šmerha (Prokeš)
14:50 Roman (Kotala, Bartko)
22:59 Razgals (Žůrek)
34:38 Mrázek (Bartko, Kotala)
Honzík (Pavlíček) – Stříteský, Hryciow, Marcel, Dujsík, Srdínko, Staněk (A), Zahradníček – Rob (A), Klhůfek, Jonák (C) – Valtonen, Prokeš, Šmerha – Jandus, Tyczynski, Straka – Š. Bláha, Matějček, Hořanský – Dědek.
Pařík (O. Bláha) – Bartko, Jeřábek, Němec, Gutwald, Ježek (A), Younan, Žůrek – Mrázek, Roman (C), Kotala – Berisha, Vachovec (A), Gřeš – Šoustal, Mikyska, Lundgren – Gegeris, Haas, Razgals – Šik.
Rozhodčí: Grygera, Domský – Vašíček, Hošťálek
Počet diváků: 2620
44:19 Holý (Trunda)
50:55 J. Knotek (Hrdinka, Perčič)
51:45 Průžek (F. Kočí, Polák)
36:41 Bittner (Psota)
Pavelka (Ebenstreit) – Š. Havránek, Perčič, Hrdinka, Holý (C), Gaspar (A), F. Kočí, Stejskal – M. Beran, Gricius, Kružík – Šťovíček, J. Knotek (A), Berka – Průžek, Polák, Trunda – Slavíček, Tichý, Čermák – Havrda.
Mičán (J. Brož) – Doudera, Stehlík, Štebih, Tureček, Matějíček, Furch, E. Mareš – Dočekal (C), Bittner (A), Psota – Kučera, Michálek, Tomáš Svoboda – Malý, Vodný (A), Handl – V. Brož, Kuba, Jaša – Michalčuk.
Rozhodčí: Hucl, Čamra – Maňák, Černohlávek
Počet diváků: 1012
43:59 Veselý (Kolmann, Musil)
48:46 A. Adamec (P. Moravec, Pokorný)
57:34 Kolmann (Černohorský)
09:18 Boltvan (M. Tomeček, Mácha)
Soukup (Kasal) – Sýkora, Kolmann (C), Hampl, Křepelka, T. Moravec, T. Tůma, Vochvest, Černohorský – Novák, Musil (A), Veselý – Král, Štohanzl, Gardoň – Pokorný, P. Moravec, A. Adamec – Dlouhý (A), Skořepa, Zvagulis.
Švančara (Němeček) – Krisl (C), Černý (A), Zdráhal, Prčík, Zbořil, Pěnčík, Mozr – Hradil, Süss, Fronk – Březina, Pechanec, Indrák (A) – Mácha, M. Tomeček, Boltvan – Dobša, D. Moravec, Nášel – Čechmánek.
Rozhodčí: Jechoutek, Micka – Sýkora, Teršíp
Počet diváků: 846
08:43 Číp (Kupčo, Dorot)
21:02 Pinkas (Pulpán, T. Knotek)
61:18 Číp (V. Tomeček, T. Knotek)
31:52 Valský (Chlubna, Pech)
33:21 Weinhold (M. Svoboda, Mertl)
Habal (Stuchlík) – M. Kočí, Rohan (A), Dorot, Pinkas, Vogel, Pulpán (C), Nedelka – V. Tomeček (A), Malát, Kreżolek – Číp, T. Knotek, Kupčo – Csamango, Dalecký, Osmík – Zembol, Váňa, Šlechta.
Žajdlík (Málek) – Babka, Piegl, Kubeš, Cícha, Weinhold, Hubata, Suchánek – Chlubna, Pech, Hruška – Valský, Mertl, M. Svoboda – Severa, Dančišin, Matai – V. Adamec, Zadražil, Doležal – Vlček.
Rozhodčí: Zubzanda, Kostourek – Belko, Kokrment
Počet diváků: 511
|KLUB
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|S
|B
|1.
|Slavia Praha
|2
|2
|0
|0
|0
|9:2
|6
|2.
|Litoměřice
|2
|2
|0
|0
|0
|9:5
|6
|3.
|Vsetín
|2
|2
|0
|0
|0
|6:4
|6
|4.
|Kolín
|2
|1
|1
|0
|0
|6:3
|5
|5.
|Sokolov
|2
|0
|2
|0
|0
|6:4
|4
|6.
|Chomutov
|2
|1
|0
|1
|0
|7:4
|4
|7.
|Tábor
|2
|1
|0
|1
|0
|8:6
|4
|8.
|Přerov
|2
|1
|0
|0
|1
|7:5
|3
|9.
|Jihlava
|2
|1
|0
|0
|1
|7:9
|3
|10.
|Poruba
|2
|0
|0
|1
|1
|5:7
|1
|11.
|Třebíč
|2
|0
|0
|0
|2
|4:7
|0
|12.
|Frýdek-Místek
|2
|0
|0
|0
|2
|3:7
|0
|13.
|Zlín
|2
|0
|0
|0
|2
|4:10
|0
|14.
|Pardubice B
|2
|0
|0
|0
|2
|3:11
|0