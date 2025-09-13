Slavia, Litoměřice a Vsetín zůstávají v první hokejové lize stoprocentní

Autor: ,
  21:29
Hokejisté Slavie vyhráli i druhý zápas v ročníku první ligy a stále vedou o skóre tabulku. Pražané porazili díky třem gólům ve třetí třetině 3:1 Třebíč a mají plný počet bodů stejně jako Litoměřice a Vsetín. Horácká Slavia naopak i po 2. kole zůstala bez bodu stejně jako Frýdek-Místek, Pardubice B a překvapivě Zlín, který v páteční předehrávce nestačil na Jihlavu.

Vojtěch Polák se raduje z gólu Slavie. | foto: Jan SalačMAFRA

Litoměřice navázaly na středeční výhru nad Třebíčí vítězstvím 5:2 proti Frýdku-Místku. Opět se prosadil také Šimon Jelínek, který přidal svůj třetí gól v sezoně.

Navázat na středeční výhru se podařilo i Vsetínu, který po dramatickém boji zvítězil nad Porubou stejně jako v 1. kole nad Frýdkem-Místkem pouze o gól. Rozhodující branku na 4:3 vstřelil v čase 57:59 Tomáš Šmerha a připsal si tak druhý bod v zápase.

Jediný sobotní duel došel až do prodloužení a Sokolov v něm porazil 3:2 nováčka z Tábora, jenž na úvod sezony nečekaně zdolal Jihlavu. Baník ve druhé třetině přišel o vedení 2:0, ale i díky dvougólovému Radkovi Čípovi získal bod navíc.

Dokonalý obrat předvedli doma hokejisté Kolína, kteří od 10. minuty prohrávali 0:1 s Přerovem, ale díky třem gólům ve třetí třetině zápas otočili a zvítězili 3:1. Obrat zahájil svým již třetím gólem v sezoně hráč s extraligovými zkušenostmi Jan Veselý. Druhou trefu domácích přidal obránce Andrej Adamec, který však zaskakoval na pravém křídle třetí formace. Vítězství Středočechů zpečetil Petr Kolmann.

Tři asistence v chomutovském dresu zapsal Pavel Kordule a i díky němu Piráti deklasovali Pardubice B 5:1.

Maxa liga
2. kolo 13. 9. 2025 17:00
HC Frýdek-Místek : HC Stadion Litoměřice 2:5 (1:3, 0:0, 1:2)
Góly:
15:11 Cedzo (Haman, Svačina)
48:45 Svačina (Střondala)
Góly:
08:46 Costa (Kern, Lang)
12:08 Jelínek (Ton, Eberle)
17:53 Suhrada (Vitouch, P. Svoboda)
52:20 Hujer (Vitouch, Žovinec)
58:41 Eberle (Plos)
Sestavy:
Dolejš (Schnattinger) – Haman, Urbanec (A), Hrbas, Kalkis, Homola, Průšek, Volas – Kubiesa, Ostřížek (A), Klimek (C) – Svačina, Střondala, Kofroň – Ramik, Matiaško, Cedzo – Kozlík, Šilar, Gerych.
Sestavy:
Michajlov (Volevecký) – Suhrada, Žovinec (A), Pavlák, Tomov, J. Tůma, Smetana, Koštoval, Tomek – Bernovský, Kuťák (C), P. Svoboda – Jelínek, Eberle (A), Ton – Lang, Kern, Costa – Vitouch, Hujer, Plos.

Rozhodčí: Šudoma, Šico – Hanzlík, Mikšík

Počet diváků: 805

Maxa liga
2. kolo 13. 9. 2025 17:00
HC Dynamo Pardubice B : Piráti Chomutov 1:5 (1:2, 0:0, 0:3)
Góly:
13:50 Fiala (Rolinek)
Góly:
03:17 Maštalířský (Kordule, Ulrych)
12:55 Eret (Kordule, Hejda)
51:39 Kadeřávek (Eret, Kordule)
52:35 Coskey (Forsblom)
58:09 Badinka (Eliáš, M. Tůma)
Sestavy:
Vomáčka (Vondraš) – Kolář (A), Chabada, Švec, Nedbal (C), Voženílek, Hrádek, Tvrdík – Formánek, Rákos (A), Žálčík – Pochobradský, Fiala, Rouha – Kalužík, Hrníčko, Rolinek – Rájek, Jevtěchov, Lučan.
Sestavy:
Jekel (Běhula) – Jenáček, Kadeřávek, Eliáš (A), Hejda, Ulrych (C), Krutil, Vodička – Badinka, Forsblom, Coskey (A) – Kordule, Eret, Maštalířský – Ouřada, Chlán, Tadeáš Svoboda – Havelka, Koblížek, M. Tůma – Redlich.

Rozhodčí: Wagner, Bernat – Roischel, Landsmann

Počet diváků: 170

Maxa liga
2. kolo 13. 9. 2025 17:00
VHK ROBE Vsetín : Poruba 4:3 (1:1, 1:2, 2:0)
Góly:
08:04 Valtonen (Hryciow, Prokeš)
26:13 Straka (Tyczynski)
48:58 Dujsík (Valtonen, Prokeš)
58:00 Šmerha (Prokeš)
Góly:
14:50 Roman (Kotala, Bartko)
22:59 Razgals (Žůrek)
34:38 Mrázek (Bartko, Kotala)
Sestavy:
Honzík (Pavlíček) – Stříteský, Hryciow, Marcel, Dujsík, Srdínko, Staněk (A), Zahradníček – Rob (A), Klhůfek, Jonák (C) – Valtonen, Prokeš, Šmerha – Jandus, Tyczynski, Straka – Š. Bláha, Matějček, Hořanský – Dědek.
Sestavy:
Pařík (O. Bláha) – Bartko, Jeřábek, Němec, Gutwald, Ježek (A), Younan, Žůrek – Mrázek, Roman (C), Kotala – Berisha, Vachovec (A), Gřeš – Šoustal, Mikyska, Lundgren – Gegeris, Haas, Razgals – Šik.

Rozhodčí: Grygera, Domský – Vašíček, Hošťálek

Počet diváků: 2620

Maxa liga
2. kolo 13. 9. 2025 15:00
HC Slavia Praha : SK Horácká Slavia Třebíč 3:1 (0:0, 0:1, 3:0)
Góly:
44:19 Holý (Trunda)
50:55 J. Knotek (Hrdinka, Perčič)
51:45 Průžek (F. Kočí, Polák)
Góly:
36:41 Bittner (Psota)
Sestavy:
Pavelka (Ebenstreit) – Š. Havránek, Perčič, Hrdinka, Holý (C), Gaspar (A), F. Kočí, Stejskal – M. Beran, Gricius, Kružík – Šťovíček, J. Knotek (A), Berka – Průžek, Polák, Trunda – Slavíček, Tichý, Čermák – Havrda.
Sestavy:
Mičán (J. Brož) – Doudera, Stehlík, Štebih, Tureček, Matějíček, Furch, E. Mareš – Dočekal (C), Bittner (A), Psota – Kučera, Michálek, Tomáš Svoboda – Malý, Vodný (A), Handl – V. Brož, Kuba, Jaša – Michalčuk.

Rozhodčí: Hucl, Čamra – Maňák, Černohlávek

Počet diváků: 1012

Maxa liga
2. kolo 13. 9. 2025 16:00
SC Marimex Kolín : HC ZUBR Přerov 3:1 (0:1, 0:0, 3:0)
Góly:
43:59 Veselý (Kolmann, Musil)
48:46 A. Adamec (P. Moravec, Pokorný)
57:34 Kolmann (Černohorský)
Góly:
09:18 Boltvan (M. Tomeček, Mácha)
Sestavy:
Soukup (Kasal) – Sýkora, Kolmann (C), Hampl, Křepelka, T. Moravec, T. Tůma, Vochvest, Černohorský – Novák, Musil (A), Veselý – Král, Štohanzl, Gardoň – Pokorný, P. Moravec, A. Adamec – Dlouhý (A), Skořepa, Zvagulis.
Sestavy:
Švančara (Němeček) – Krisl (C), Černý (A), Zdráhal, Prčík, Zbořil, Pěnčík, Mozr – Hradil, Süss, Fronk – Březina, Pechanec, Indrák (A) – Mácha, M. Tomeček, Boltvan – Dobša, D. Moravec, Nášel – Čechmánek.

Rozhodčí: Jechoutek, Micka – Sýkora, Teršíp

Počet diváků: 846

Maxa liga
2. kolo 13. 9. 2025 17:00
HC Baník Sokolov : HC Tábor 3:2P (1:0, 1:2, 0:0 - 1:0)
Góly:
08:43 Číp (Kupčo, Dorot)
21:02 Pinkas (Pulpán, T. Knotek)
61:18 Číp (V. Tomeček, T. Knotek)
Góly:
31:52 Valský (Chlubna, Pech)
33:21 Weinhold (M. Svoboda, Mertl)
Sestavy:
Habal (Stuchlík) – M. Kočí, Rohan (A), Dorot, Pinkas, Vogel, Pulpán (C), Nedelka – V. Tomeček (A), Malát, Kreżolek – Číp, T. Knotek, Kupčo – Csamango, Dalecký, Osmík – Zembol, Váňa, Šlechta.
Sestavy:
Žajdlík (Málek) – Babka, Piegl, Kubeš, Cícha, Weinhold, Hubata, Suchánek – Chlubna, Pech, Hruška – Valský, Mertl, M. Svoboda – Severa, Dančišin, Matai – V. Adamec, Zadražil, Doležal – Vlček.

Rozhodčí: Zubzanda, Kostourek – Belko, Kokrment

Počet diváků: 511

KLUBZVVPPPPSB
1.Slavia Praha220009:26
2.Litoměřice220009:56
3.Vsetín220006:46
4.Kolín211006:35
5.Sokolov202006:44
6.Chomutov210107:44
7.Tábor210108:64
8.Přerov210017:53
9.Jihlava210017:93
10.Poruba200115:71
11.Třebíč200024:70
12.Frýdek-Místek200023:70
13.Zlín200024:100
14.Pardubice B200023:110
Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
K. Vary vs. OlomoucHokej - 3. kolo - 14. 9. 2025:K. Vary vs. Olomouc //www.idnes.cz/sport
14. 9. 16:00
  • 1.60
  • 4.55
  • 4.64
Kladno vs. Hradec Kr.Hokej - 3. kolo - 14. 9. 2025:Kladno vs. Hradec Kr. //www.idnes.cz/sport
14. 9. 16:00
  • 2.15
  • 4.20
  • 2.79
Kometa vs. SpartaHokej - 3. kolo - 14. 9. 2025:Kometa vs. Sparta //www.idnes.cz/sport
14. 9. 16:30
  • 2.42
  • 4.28
  • 2.42
Plzeň vs. Č. BudějoviceHokej - 3. kolo - 14. 9. 2025:Plzeň vs. Č. Budějovice //www.idnes.cz/sport
14. 9. 16:30
  • 1.97
  • 4.30
  • 3.12
Pardubice vs. Ml. BoleslavHokej - 3. kolo - 14. 9. 2025:Pardubice vs. Ml. Boleslav //www.idnes.cz/sport
14. 9. 17:00
  • 1.43
  • 4.80
  • 6.41
Třinec vs. LiberecHokej - 3. kolo - 14. 9. 2025:Třinec vs. Liberec //www.idnes.cz/sport
14. 9. 17:00
  • 1.66
  • 4.50
  • 4.25
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

OBRAZEM: Kometa v ledu, neotřelé Vary. Podívejte se na dresy extraligových týmů

Do nové sezony v novém hávu. Na některých extraligových adresách jen s decentními změnami, jinde naopak s poměrně výraznými. Všech čtrnáct mužstev už před startem základní části představilo dresy, v...

KVÍZ: Nová hokejová sezona se rozjíždí. Otestujte své extraligové znalosti

Nový extraligový ročník odstartoval v úterý předehrávkou mezi Českými Budějovicemi a pražskou Spartou, ve středu se do akce zapojuje i zbylých 12 týmů. Co si pamatujete z minulé sezony a jak jste...

Hlinka ožil díky AI v Kolečkově klipu. A fanoušci Litvínova při premiéře slzeli

Hokejový velikán Ivan Hlinka, který na svět shlíží už přes dvě dekády z nebe, ožil v záchranářském klipu Litvínova. A Jiří Šlégr, další legenda chemiků, v něm naopak zkolaboval. Dojemné, silné,...

Lauko se podepsal pod debakl Hradce. Třinec rozprášil Olomouc, Jágr chyběl

Hokejová extraliga má za sebou první kolo. Na úterní předkrm v podobě vítězství Sparty v Českých Budějovicích (3:2) navázal ve středu zbytek kola. Pardubice v derby deklasovaly Hradec Králové 7:1,...

Sparta ve šlágru přehrála Třinec. Liberec otočil duel s Pardubicemi, uspělo i Brno

Hokejová extraliga má za sebou kompletní druhé kolo. Liberec otočil duel s Pardubicemi a vyhrál 4:2, Sparta ve šlágru na domácím ledě přehrála Třinec 5:2. Opět uspěla i mistrovská Kometa, v Mladé...

Slavia, Litoměřice a Vsetín zůstávají v první hokejové lize stoprocentní

Hokejisté Slavie vyhráli i druhý zápas v ročníku první ligy a stále vedou o skóre tabulku. Pražané porazili díky třem gólům ve třetí třetině 3:1 Třebíč a mají plný počet bodů stejně jako Litoměřice a...

13. září 2025  21:29

Fleury se ve čtyřiceti vrací do Pittsburghu. Aby v jeho dresu ukončil kariéru

Čtyřicetiletý hokejový brankář Marc-André Fleury se s kariérou symbolicky rozloučí v dresu Pittsburghu, se kterým třikrát získal Stanley Cup. Legendární Kanaďan oznámil po sezoně odchod do hokejového...

13. září 2025  20:57

Liberecký útočník Vlach je po úspěšné operaci páteře. Čeká ho pauza

Liberecký hokejový útočník Jaroslav Vlach utrpěl v pátečním utkání 2. kola extraligy po nárazu do mantinelu poranění páteře a po chirurgickém zákroku jej čeká blíže nespecifikovaná pauze. V...

13. září 2025  14:52

Po fiasku vychytaná nula. Nejlepší odpověď, historie se opakuje, zářil Frodl

Inkasoval čtyři góly, pak se už jen ze střídačky díval, jak letošní extraligová premiéra hokejistů Karlových Varů s Vítkovicemi končí fiaskem 4:7. Přesto i do pátečního zápasu v Litvínově šel brankář...

13. září 2025  12:38

Bezzubý Litvínov. Ale i bez Ondry Kašeho máme kvalitu, burcuje Polášek

Vycenit tesáky umí, ale kousnout ještě pořádně ne. Hokejový Litvínov je po dvou kolech extraligy nulový a uzavírá žebříček střelby. Za dva zápasy vyslal na soupeřovy brankáře jen 38 ran, dal dva...

13. září 2025  11:20

Pešán na cizí střídačce? Divné, ale mám ho rád, říká liberecký střelec Musil

V čase 51:05 šikovně tečoval střelu od modré a třetím gólem dokonal parádní obrat hokejistů Liberce v domácí bitvě s Pardubicemi. Útočník Adam Musil se výrazně zasloužil o výhru Bílých Tygrů 4:2 nad...

13. září 2025

Marš městem, pak fanoušci „rozsvítili“ stadion a skandovali: Litvínov nezhasne!

Diváci na plných tribunách symbolicky rozsvítili mobily a kotel rozvinul transparent Litvínov nezhasne. Hokejová bašta při domácí extraligové premiéře pulzovala mottem fanoušků, kteří pod patronátem...

12. září 2025  21:34,  aktualizováno  23:57

Souboj favoritů o první body vyhrála Jihlava, Zlín před koncem zlomil Kulda

Hokejisté Jihlavy vyhráli v předehrávaném utkání druhého kola první hokejové ligy na ledě Zlína 4:3. Rozhodující gól vstřelil Lotyš Edgars Kulda dvě minuty před koncem, třemi asistencemi se na výhře...

12. září 2025,  aktualizováno  23:36

Zpoždění na cestě pomohlo. Lev ukončil rok a půl dlouhý půst. S*alo mě to, netajil

Cesta z Plzně na Hanou? „Jeli jsme osm hodin!“ odfrknul si útočník hokejové Plzně Jakub Lev. Zápas Indiánů s domácí Olomoucí ve druhém kole extraligy tak začal s půlhodinovým zpožděním. 34letému...

12. září 2025  22:56

Experiment na přesilovce, Sparta ji zkouší bez beků. Žolík Horák nakonec uspěl jinak

Nejde o úplnou novinku, ale stále se tento tah řadí mezi výjimečné, ojedinělé. Sparťanští hokejisté zkusili v zápase proti Třinci (5:2) nasadit na početní výhodu pět útočníků. Bez jediného zadáka, s...

12. září 2025  22:38

Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky
Prolistujte naše letáky a ulovte slevy pro děti i maminky

Nejnovější akční zboží z letáků (celkem 1384 výrobků)

Sparta ve šlágru přehrála Třinec. Liberec otočil duel s Pardubicemi, uspělo i Brno

Hokejová extraliga má za sebou kompletní druhé kolo. Liberec otočil duel s Pardubicemi a vyhrál 4:2, Sparta ve šlágru na domácím ledě přehrála Třinec 5:2. Opět uspěla i mistrovská Kometa, v Mladé...

12. září 2025  17:20,  aktualizováno  21:55

Překvapivá šance na návrat, obránce Šustr s Rangers zabojuje o místo v NHL

Hokejový obránce Andrej Šustr se podle informací zámořských médií domluvil na zkušební smlouvě s týmem New York Rangers a v přípravě se pokusí vybojovat si návrat do NHL. Čtyřiatřicetiletý bek, který...

12. září 2025  17:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.