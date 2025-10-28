Litoměřický Stadion přitom vstoupil do prvoligového ročníku fantasticky, v září neztratil ani bod. Pak ale přišel výpadek formy, z posledních devíti zápasů Severočeši vyhráli pouze tři.
Ve sváteční den měli Pražané utkání od začátku pod kontrolou, v 16. minutě zvýšil Berka v oslabení na 2:0. Litoměřice pak sice ještě před koncem první třetiny dokázaly z přesilovky dát kontaktní gól, ale Slavia se následně v druhé třetině opět v oslabení vrátila do dvoubrankového vedení.
Ve třetí třetině na 4:1 navýšil Berka a následně třetí gól domácích v zápase v oslabení přidal Gricius. Litoměřický Svoboda pak už jen upravil skóre na konečných 5:2 pro Slavii.
08:45 Stránský (Pekař, Hrníčko)
25:29 Formánek (Švec)
05:06 Mertl (Weinhold)
Vomáčka (Vondraš) – Kolář (A), Lučan, Rájek, Nedbal (C), Voženílek, Švec, Křečan – Herčík, Rákos (A), Formánek – Pekař, Hrníčko, Pochobradský – Kaplan, Fiala, Stránský – Pavlata, Rouha, Zeman.
Žajdlík (Málek) – Cícha, Zahradníček, Bernad, Weinhold, Hubata, Suchánek (A), Piegl, Plášil (A) – Hruška, Pech (C), Matai – M. Svoboda, Mertl, Valský – Jungwirth, Dančišin, Karabáček – Doležal, Pospíchal, Vimmer.
Rozhodčí: Šudoma, Grygera – Maštalíř, Bohuněk
08:32 Ramik (Matiaško)
30:29 Razgals (Bartko, Kotala)
Dolejš (Schnattinger) – Haman, Hrbas, Zielinski, Urbanec, Teper (A), Průšek, Volas, Kalkis – Svačina (A), Tyczynski, Klimek (C) – Kubiesa, Střondala, Cedzo – Ramik, Matiaško, Gerych – Pindel, Ćmiel, Šilar.
Pařík (O. Bláha) – Nilsson, Žůrek, Ježek (A), Younan, Bartko, Gutwald, Sedlák – Kotala, Vachovec, Gřeš – Lundgren, Mikyska, Šik – Mrázek, Roman (C), Razgals – Vehovský (A), Haas, Gegeris – Koudelný.
Rozhodčí: Jechoutek, Bernat – Pěkný, Tvrdý
31:04 Kolmann (Berger)
43:34 Novák
06:43 Badinka (Krutil)
Soukup (Kasal) – Černohorský, Kolmann (C), T. Tůma, Sýkora, T. Moravec, Hampl, A. Adamec – Veselý, Štohanzl, Novák (A) – Král, Musil (A), P. Moravec – Zvagulis, Skořepa, Berger – P. Král, Hora, Pajer – Vlasák.
Vay (T. Král) – Krutil, Jenáček, Ulrych (C), Eliáš (A), Hejda, Baláž, Havel – Coskey (A), Eret, Badinka – Sklenář, Forsblom, Káňa – Kordule, Chlán, Ouřada – M. Tůma, Koblížek, Havelka – Tadeáš Svoboda.
Rozhodčí: Micka, Turhobr – Hradil, Juránek
07:48 Kružík (F. Kočí, Polák)
15:17 Berka (Gricius, F. Kočí)
25:57 Čermák (F. Kočí)
42:32 Berka
54:41 Gricius
16:48 Kuťák (Lisler)
55:48 P. Svoboda (Bernovský, Ton)
Pavelka (Ebenstreit) – Gaspar (A), F. Kočí, Hrdinka, Holý (C), V. Beran, Š. Havránek, Stejskal – M. Beran, Polák, Kružík – Šťovíček, J. Knotek (A), Gricius – Průžek, Přikryl, Trunda – Berka, Tichý, Slavíček – Čermák.
Volevecký (Michajlov) – Pavlák, Suhrada, Smetana (A), T. Žižka, Benda, J. Tůma, Koštoval – P. Svoboda, Kuťák (C), Klepiš (A) – Ton, Hujer, Jiří Pospíšil – Costa, Kern, Lang – Lisler, Plos, Bernovský.
Rozhodčí: Kostourek, Rapák – Roischel, Brož
34:16 Menšík (Čachotský, Cachnín)
20:56 Bittner (Šprynar, Dočekal)
A. Beran (Žukov) – Dundáček, L. Mareš, Ozols, Bukač, Krenželok, Strejček (A), Chvátal – Rachůnek, Kulda, Burkov – Harkabus, Kuprijanov, T. Havránek – Čachotský (C), Menšík, Cachnín – Jiránek, Jáchym, Toman.
J. Brož (Mičán) – Matějíček, Stehlík, Štebih, Furch, E. Mareš, Tureček, Doudera (C) – Bittner (A), Psota, Dočekal – Vodný (A), Michálek, Kučera – Malý, Zeman, Šprynar – V. Brož, Kuba, Handl – Jaša.
Rozhodčí: Zeliska, Čamra – Jindra, Polák
03:02 Šmerha (Klhůfek, Jonák)
06:08 Jonák (Klhůfek, Šmerha)
23:03 E. Pospíšil
26:13 Hradil
Honzík (Pavlíček) – Hryciow, Stříteský, Marcel, Ďurkáč, Staněk (A), Srdínko, Krajčík – Jonák (C), Klhůfek, Šmerha – Valtonen, Prokeš, Rob (A) – Straka, Matějček, E. Pospíšil – Š. Bláha, Jandus, Dědek.
Švančara (V. Ryšavý) – Krisl (C), Černý (A), Zdráhal, Prčík, Zbořil, Pěnčík, Šišák – Fronk, M. Tomeček, Šoustal – Březina, Pechanec, Indrák (A) – Hradil, Süss, Mácha – Boltvan, D. Moravec, Nášel – David Dobša.
Rozhodčí: Valenta, Kosnar – Malý, Frais