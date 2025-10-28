Slavia ve šlágru zdolala Litoměřice a vede o sedm bodů, Jihlava hraje s Třebíčí

Slavia zvládla šlágr první hokejové ligy a zvítězila doma v Edenu nad Litoměřicemi jednoznačně 5:2. Pražané potvrdili skvělou formu, vyhráli desátý z posledních 11 zápasů a po 16. kole vedou tabulku už o sedm bodů právě před Litoměřicemi.
Litoměřický Stadion přitom vstoupil do prvoligového ročníku fantasticky, v září neztratil ani bod. Pak ale přišel výpadek formy, z posledních devíti zápasů Severočeši vyhráli pouze tři.

Ve sváteční den měli Pražané utkání od začátku pod kontrolou, v 16. minutě zvýšil Berka v oslabení na 2:0. Litoměřice pak sice ještě před koncem první třetiny dokázaly z přesilovky dát kontaktní gól, ale Slavia se následně v druhé třetině opět v oslabení vrátila do dvoubrankového vedení.

Ve třetí třetině na 4:1 navýšil Berka a následně třetí gól domácích v zápase v oslabení přidal Gricius. Litoměřický Svoboda pak už jen upravil skóre na konečných 5:2 pro Slavii.

Maxa liga
16. kolo 28. 10. 2025 17:00
zápas probíhá
HC Dynamo Pardubice B : HC Tábor 2:1 (1:1, -:-, -:-)
Góly:
08:45 Stránský (Pekař, Hrníčko)
25:29 Formánek (Švec)
Góly:
05:06 Mertl (Weinhold)
Sestavy:
Vomáčka (Vondraš) – Kolář (A), Lučan, Rájek, Nedbal (C), Voženílek, Švec, Křečan – Herčík, Rákos (A), Formánek – Pekař, Hrníčko, Pochobradský – Kaplan, Fiala, Stránský – Pavlata, Rouha, Zeman.
Sestavy:
Žajdlík (Málek) – Cícha, Zahradníček, Bernad, Weinhold, Hubata, Suchánek (A), Piegl, Plášil (A) – Hruška, Pech (C), Matai – M. Svoboda, Mertl, Valský – Jungwirth, Dančišin, Karabáček – Doležal, Pospíchal, Vimmer.

Rozhodčí: Šudoma, Grygera – Maštalíř, Bohuněk

Maxa liga
16. kolo 28. 10. 2025 17:00
zápas probíhá
HC Frýdek-Místek : Poruba 1:1 (1:0, -:-, -:-)
Góly:
08:32 Ramik (Matiaško)
Góly:
30:29 Razgals (Bartko, Kotala)
Sestavy:
Dolejš (Schnattinger) – Haman, Hrbas, Zielinski, Urbanec, Teper (A), Průšek, Volas, Kalkis – Svačina (A), Tyczynski, Klimek (C) – Kubiesa, Střondala, Cedzo – Ramik, Matiaško, Gerych – Pindel, Ćmiel, Šilar.
Sestavy:
Pařík (O. Bláha) – Nilsson, Žůrek, Ježek (A), Younan, Bartko, Gutwald, Sedlák – Kotala, Vachovec, Gřeš – Lundgren, Mikyska, Šik – Mrázek, Roman (C), Razgals – Vehovský (A), Haas, Gegeris – Koudelný.

Rozhodčí: Jechoutek, Bernat – Pěkný, Tvrdý

Maxa liga
16. kolo 28. 10. 2025 16:00
zápas probíhá
SC Marimex Kolín : Piráti Chomutov 2:1 (0:1, 1:0, -:-)
Góly:
31:04 Kolmann (Berger)
43:34 Novák
Góly:
06:43 Badinka (Krutil)
Sestavy:
Soukup (Kasal) – Černohorský, Kolmann (C), T. Tůma, Sýkora, T. Moravec, Hampl, A. Adamec – Veselý, Štohanzl, Novák (A) – Král, Musil (A), P. Moravec – Zvagulis, Skořepa, Berger – P. Král, Hora, Pajer – Vlasák.
Sestavy:
Vay (T. Král) – Krutil, Jenáček, Ulrych (C), Eliáš (A), Hejda, Baláž, Havel – Coskey (A), Eret, Badinka – Sklenář, Forsblom, Káňa – Kordule, Chlán, Ouřada – M. Tůma, Koblížek, Havelka – Tadeáš Svoboda.

Rozhodčí: Micka, Turhobr – Hradil, Juránek

Maxa liga
16. kolo 28. 10. 2025 15:00
HC Slavia Praha : HC Stadion Litoměřice 5:2 (2:1, 1:0, 2:1)
Góly:
07:48 Kružík (F. Kočí, Polák)
15:17 Berka (Gricius, F. Kočí)
25:57 Čermák (F. Kočí)
42:32 Berka
54:41 Gricius
Góly:
16:48 Kuťák (Lisler)
55:48 P. Svoboda (Bernovský, Ton)
Sestavy:
Pavelka (Ebenstreit) – Gaspar (A), F. Kočí, Hrdinka, Holý (C), V. Beran, Š. Havránek, Stejskal – M. Beran, Polák, Kružík – Šťovíček, J. Knotek (A), Gricius – Průžek, Přikryl, Trunda – Berka, Tichý, Slavíček – Čermák.
Sestavy:
Volevecký (Michajlov) – Pavlák, Suhrada, Smetana (A), T. Žižka, Benda, J. Tůma, Koštoval – P. Svoboda, Kuťák (C), Klepiš (A) – Ton, Hujer, Jiří Pospíšil – Costa, Kern, Lang – Lisler, Plos, Bernovský.

Rozhodčí: Kostourek, Rapák – Roischel, Brož

Maxa liga
16. kolo 28. 10. 2025 16:30
zápas probíhá
HC Dukla Jihlava HC Dukla Jihlava : SK Horácká Slavia Třebíč 1:1 (0:0, 1:1, -:-)
Góly:
34:16 Menšík (Čachotský, Cachnín)
Góly:
20:56 Bittner (Šprynar, Dočekal)
Sestavy:
A. Beran (Žukov) – Dundáček, L. Mareš, Ozols, Bukač, Krenželok, Strejček (A), Chvátal – Rachůnek, Kulda, Burkov – Harkabus, Kuprijanov, T. Havránek – Čachotský (C), Menšík, Cachnín – Jiránek, Jáchym, Toman.
Sestavy:
J. Brož (Mičán) – Matějíček, Stehlík, Štebih, Furch, E. Mareš, Tureček, Doudera (C) – Bittner (A), Psota, Dočekal – Vodný (A), Michálek, Kučera – Malý, Zeman, Šprynar – V. Brož, Kuba, Handl – Jaša.

Rozhodčí: Zeliska, Čamra – Jindra, Polák

Maxa liga
16. kolo 28. 10. 2025 17:00
zápas probíhá
VHK ROBE Vsetín : HC ZUBR Přerov 3:1 (2:0, -:-, -:-)
Góly:
03:02 Šmerha (Klhůfek, Jonák)
06:08 Jonák (Klhůfek, Šmerha)
23:03 E. Pospíšil
Góly:
26:13 Hradil
Sestavy:
Honzík (Pavlíček) – Hryciow, Stříteský, Marcel, Ďurkáč, Staněk (A), Srdínko, Krajčík – Jonák (C), Klhůfek, Šmerha – Valtonen, Prokeš, Rob (A) – Straka, Matějček, E. Pospíšil – Š. Bláha, Jandus, Dědek.
Sestavy:
Švančara (V. Ryšavý) – Krisl (C), Černý (A), Zdráhal, Prčík, Zbořil, Pěnčík, Šišák – Fronk, M. Tomeček, Šoustal – Březina, Pechanec, Indrák (A) – Hradil, Süss, Mácha – Boltvan, D. Moravec, Nášel – David Dobša.

Rozhodčí: Valenta, Kosnar – Malý, Frais

Dva roky v jedné minutě. Jihlava ukázala, jak Horácká aréna nahradila starý zimák

Dvouletý proces od bourání Horáckého zimního stadionu až po dokončení stavby Horácké Arény v Jihlavě zachycuje minutové časosběrné video, které zveřejnilo město coby investor stavby multifunkční haly...

27. října 2025  11:37,  aktualizováno  12:29

Trenér na tři zápasy. Mladou Boleslav dočasně povede manažer mládeže Haken

Hokejisty Mladé Boleslavi povede po odvolání Richarda Krále po nedělní extraligové prohře s Vítkovicemi v roli dočasného hlavního kouče Petr Haken. K ruce bude mít dosavadního asistenta Martina...

27. října 2025  11:35,  aktualizováno  12:15

