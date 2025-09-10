Slávisté uspěli ve Zlíně, nováček z Tábora porazil favorizovanou Jihlavu

  22:35
Nováčci z Tábora, kteří se do první hokejové ligy vrátili po 14 letech, na úvod sezony doma porazili 6:3 úřadujícího vítěze Jihlavu. Dukla je stejně jako v minulých letech pasována do role jednoho z největších favoritů a jejím cílem je postup do extraligy. V dresu vítězů si tři asistence připsal bývalý dlouholetý hráč extraligy Lukáš Pech, který v průběhu minulého ročníku přišel do Tábora z Českých Budějovic.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Sabina Prokešová

Další překvapení se zrodilo na stadionu Luďka Čajky, kde pražská Slavia deklasovala loňské finalisty Zlín 6:1. Pod výhru jedenáctého celku minulé sezony se podepsali shodně gólem a asistencí Vojtěch Polák, Martin Šťovíček a Milan Čermák, který v první lize debutoval po příchodu z Chatham University z třetí divize NCAA.

Naopak Vsetín potvrdil roli favorita a vstoupil doma Na Lapači do sezony vítězstvím 2:1 nad Frýdkem-Místkem. Na přesilovkou branku Davida Ostřížka z 32. minuty odpověděli také ve druhé části Fin Julius Valtonen trefou v početní výhodě a v čase 38:37 bek Tomáš Dujsík.

Kolín vyhrál 3:2 po samostatných nájezdech na ledě favorizované Poruby. Dvě trefy si připsal Jan Veselý a rozhodl Pavel Musil. V rozstřelu se rozhodovalo i o vítězi zápasu mezi Chomutovem a Sokolovem. Bod navíc vybojoval hostující Baník také výsledkem 3:2 díky nájezdu Ľubomíra Kupča.

Třebíč, která pokračuje v exilu v Moravských Budějovicích, prohrála před poloprázdným stadionem 3:4 s Litoměřicemi, v jejichž dresu se dvakrát prosadil Šimon Jelínek.

Přerov porazil Pardubice B 6:3, dvěma góly k tomu přispěl dvacetiletý David Moravec. Syn olympijského vítěze z Nagana a dvojnásobného mistra světa Davida Moravce patří Kometě Brno a v první lize měl dosud jediný start v sezoně 2023/24 za Porubu.

Maxa liga
1. kolo 10. 9. 2025 18:00
SK Horácká Slavia Třebíč : HC Stadion Litoměřice 3:4 (0:1, 1:1, 2:2)
Góly:
32:12 Psota (Michálek, Stehlík)
43:18 Handl (Štebih, Tomáš Svoboda)
56:16 Stehlík (Dočekal)
Góly:
19:26 Jelínek (Suhrada, Kuťák)
24:34 Kern (Costa)
41:39 Kuťák
47:40 Jelínek (Ton)
Sestavy:
J. Brož (Mičán) – Stehlík, Doudera, Tureček, Štebih, Furch, E. Mareš, Dolníček – Psota, Bittner (A), Dočekal (C) – Tomáš Svoboda, Michálek, Vodný (A) – Handl, Malý, Kučera – Jaša, Kuba, V. Brož – Michalčuk.
Sestavy:
Michajlov (Volevecký) – Suhrada, Žovinec (A), Pavlák, Tomov, J. Tůma, Smetana, Koštoval, Aubrecht – Bernovský, Kuťák (C), P. Svoboda – Jelínek, Eberle (A), Ton – Lang, Kern, Costa – Jiří Pospíšil, Hujer, Plos.

Rozhodčí: Micka, Grygera – Zídek, Polák

Počet diváků: 421

Maxa liga
1. kolo 10. 9. 2025 18:00
Poruba : SC Marimex Kolín 2:3N (0:1, 2:1, 0:0 - 0:0)s.n.1:2
Góly:
34:21 Mrázek
37:48 Bartko (Mrázek, Roman)
Góly:
09:55 Veselý (Novák, Musil)
31:27 Veselý (Musil, Pajer)
Musil
Sestavy:
Pařík (O. Bláha) – Jeřábek, Bartko, Gutwald, Němec, Younan, Nilsson, Ježek (A), Žůrek – Kotala, Roman (C), Mrázek – Gřeš, Vachovec (A), Berisha – Lundgren, Mikyska, Šoustal – Razgals, Haas, Gegeris.
Sestavy:
Soukup (J. Král) – Sýkora, Kolmann (C), Hampl, Křepelka, T. Moravec, T. Tůma, Vochvest, Černohorský – Novák, Musil (A), Veselý – Pajer, Štohanzl, P. Moravec – Šimek, Pokorný, Gardoň – Dlouhý (A), Skořepa, Zvagulis.

Rozhodčí: Zavřel, Bernat – Rakušan, Otáhal

Maxa liga
1. kolo 10. 9. 2025 17:30
VHK ROBE Vsetín : HC Frýdek-Místek 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)
Góly:
35:31 Valtonen
38:37 Dujsík (Rob, Jonák)
Góly:
31:52 Ostřížek (Urbanec)
Sestavy:
Honzík (Pavlíček) – Hryciow, Stříteský, Marcel, Dujsík, Srdínko, Staněk (A), Zahradníček – Jonák (C), Klhůfek, Rob (A) – Šmerha, Prokeš, Valtonen – Straka, Tyczynski, Jandus – Hořanský, Matějček, Š. Bláha – Dědek.
Sestavy:
Dolejš (Schnattinger) – Urbanec (A), Haman, Kalkis, Hrbas, Průšek, Homola, Volas – Klimek (C), Ostřížek (A), Kubiesa – Kofroň, Střondala, Svačina – Cedzo, Matiaško, Ramik – Gerych, Šilar, Kozlík.

Rozhodčí: Rapák, Schenel – Bartoň, Frais

Počet diváků: 2340

Maxa liga
1. kolo 10. 9. 2025 18:00
HC Tábor : HC Dukla Jihlava HC Dukla Jihlava 6:3 (2:1, 3:1, 1:1)
Góly:
00:30 Hruška (Pech)
12:12 Babka (Hubata, Dančišin)
30:17 Hruška (Pech, Pospíchal)
32:20 Zadražil (Babka)
39:27 Matai (Valský, Piegl)
58:03 Mertl (Pech, Plášil)
Góly:
10:12 Rachůnek (Menšík, Štefančík)
33:43 Kulda
55:41 Dundáček (Čachotský, Jáchym)
Sestavy:
Žajdlík (Málek) – Plášil (A), Piegl, Bernad, Kubeš, Hubata, Weinhold, Suchánek (A) – Hruška, Pech (C), Pospíchal – Svoboda, Mertl, Valský – Prášek, Dančišin, Matai – Doležal, Zadražil, Babka – Adamec.
Sestavy:
A. Beran (41. Žukov) – Dundáček, Bukač, Bilčík, Strejček (A), Ozols, L. Mareš, Chvátal – Čachotský (C), Kulda, Cachnín – Rachůnek, Menšík, Štefančík – Harkabus (A), Kuprijanov, Burkov – Jiránek, Jáchym, Pořízek.

Rozhodčí: Horák, Hacaperka – Jindra, Hradil

Počet diváků: 3326

Maxa liga
1. kolo 10. 9. 2025 17:30
Piráti Chomutov : HC Baník Sokolov 2:3N (1:2, 0:0, 1:0 - 0:0)s.n.1:2
Góly:
01:13 Eliáš (Hejda)
56:07 Coskey (Ouřada, Eret)
Góly:
02:46 V. Tomeček (Malát)
13:25 Csamango (Dalecký)
Kupčo
Sestavy:
Jekel (sn. Běhula) – Jenáček, Kadeřávek, Eliáš, Hejda, Ulrych (C), Krutil, Vodička, Baláž – Badinka, Forsblom, Coskey (A) – Kordule, Eret, Maštalířský – Ouřada, Chlán, Tadeáš Svoboda – Havelka, Koblížek, M. Tůma.
Sestavy:
Habal (Stuchlík) – M. Kočí, Rohan (A), Šedivý, Pinkas, Vogel, Pulpán (C), Dorot – V. Tomeček (A), Malát, Kreżolek – Číp, T. Knotek, Kupčo – Csamango, Dalecký, Osmík – Janata, Váňa, Šlechta.

Rozhodčí: Petružálek, Domský – Juránek, Baxa

Počet diváků: 1702

Maxa liga
1. kolo 10. 9. 2025 17:30
RI Okna Berani Zlín : HC Slavia Praha 1:6 (1:0, 0:2, 0:4)
Góly:
05:25 Paukku (Holík, Salonen)
Góly:
25:48 Polák
34:25 Trunda (Polák)
41:38 Průžek (Šťovíček, J. Knotek)
45:57 Polák (F. Kočí)
56:19 Šťovíček (J. Knotek, Perčič)
58:37 Slavíček (Čermák)
Sestavy:
Huf (Čiliak) – Salonen, Riedl, Hanousek, Čáp, Veber, Talafa, Zavřel – Salonen, Holík, Říčka – Válek, Kverka, Šlahař – Paukku, Gago, Vracovský – Heš, Sedláček, Sadovikov – Kratochvíl.
Sestavy:
Pavelka (Ebenstreit) – Perčič, Š. Havránek, Hrdinka, Holý, Gaspar, F. Kočí, V. Beran – M. Beran, Jansa, Kružík – Šťovíček, J. Knotek, Gricius – Průžek, Polák, Trunda – Berka, Slavíček, Čermák – Tichý.

Rozhodčí: Mrkva, Jechoutek – Vašíček, Kráľ

Maxa liga
1. kolo 10. 9. 2025 17:30
HC ZUBR Přerov : HC Dynamo Pardubice B 6:2 (2:2, 3:0, 1:0)
Góly:
06:04 Moravec (Dobša, Nášel)
10:48 Mácha (Indrák, Pechanec)
21:52 M. Tomeček (Zbořil)
30:07 Mácha (Zdráhal, Indrák)
33:00 Moravec
43:10 Březina (Zdráhal)
Góly:
16:10 Nedbal (Rákos)
17:37 Švec (Rákos, Žálčík)
Sestavy:
Švančara (Němeček) – Černý (A), Krisl (C), Prčík, Zdráhal, Zbořil, Pěnčík, Mozr – Fronk, Süss, Hradil – Indrák (A), Pechanec, Březina – Boltvan, M. Tomeček, Mácha – Nášel, Moravec, Dobša – Čechmánek.
Sestavy:
Vondraš (Matěcha) – Kolář (A), Chabada, Švec, Nedbal (C), Voženílek, Hrádek, Tvrdík – Žálčík, Rákos (A), Rolinek – Rouha, Fiala, Pochobradský – Macek, Hrníčko, Kalužík – Lučan, Jevtěchov, Rájek.

Rozhodčí: Šudoma, Šico – Hanzlík, Mikšlík

