První hokejová liga má po 49. kole nového lídra, Slavii v čele vystřídal Kolín

  22:12
První hokejová liga má nového lídra. Slavia Praha doma prohrála 4:5 po nájezdech s poslední Porubou a do čela tabulky se dostal tři kola před koncem základní části Kolín, který se do vedení dostal vůbec poprvé. Třetí Jihlava počtvrté v řadě prohrála a na první místo ztrácí už šest bodů.

Kolínský brankář Jakub Soukup | foto: Luboš Vácha

Poruba po první třetině vedla nad Pražany 3:1, jenže ve druhé části se Slavia trefila třikrát v rozmezí necelých čtyř minut. Ostravané však v posledním dějství dokázali vyrovnat a v nájezdech zásluhou Petra Mrázka získali druhý bod.

Poruba si tak udržuje naději na záchranu. Na předposlední Chomutov, který vyhrál v Moravských Budějovicích nad Třebíčí 3:1 díky dvěma gólům v poslední minutě, ztrácí tři body.

Do čela se s náskokem bodu před druhou Slavií dostal Kolín, který v Sokolově zvítězil jednoznačně 6:3. Středočeši potvrdili výbornou formu, když vyhráli jedenácté z posledních dvanácti utkání a bodovali už podvacáté za sebou.

Naopak Sokolov klesl mimo pozice pro play off. Na desáté příčce ho díky lepšímu skóre vystřídal Zlín, který porazil Tábor 3:1.

Prvenství v základní části se vzdaluje třetí Jihlavě, která doma podlehla Vsetínu 2:4. Valaši tak zvítězili po dvou porážkách a drží se na čtvrtém místě s náskokem pěti bodů na páté Litoměřice. Ty doma rozstřílely 5:0 Přerov a tři body získaly po osmi zápasech. Čisté konto udržel Martin Michajlov.

Šesté Pardubice B zvládly koncovku utkání s Frýdkem-Místkem a dvěma góly v poslední dvouminutovce otočily na konečných 5:4. Východočeši se tak odpoutali od sedmého Tábora na rozdíl pěti bodů a přiblížili se přímému postupu do čtvrtfinále.

Maxa liga
49. kolo 18. 2. 2026 18:00
HC Slavia Praha : Poruba 4:5N (1:3, 3:0, 0:1 - 0:0)s.n.1:2
Góly:
00:36 Průžek (Trunda, Kružík)
28:13 Trunda (Průžek)
31:39 Holý (Kružík)
32:00 Čermák (Matěj Beran)
Góly:
12:56 Mrázek (Kotala, Nilsson)
14:02 Haman (Razgals, Marosz)
18:55 Kotala (Mrázek, Mikyska)
53:25 Sloboda (Toman)
Mrázek
Sestavy:
Růžička (19. Ebenstreit) – Š. Havránek, Holý (C), Gaspar (A), Tittl, V. Beran, Perčič, Tomka – Průžek, Trunda, Kružík – Matěj Beran, Gricius, Čermák – Berka, Přikryl, Havrda – Šindelář, Slavíček, Holejšovský.
Sestavy:
Kavan (Pařík) – Bialy, Bartko, Gutwald, Haman, Ježek (A), Nilsson, Prčík – Kotala (C), Mikyska, Mrázek – Berisha, Vachovec (A), Gřeš – Razgals, Marosz, Gegeris – Sloboda, Toman, Šoustal – Matěj Svoboda.

Rozhodčí: Barek, Pražák – Dědek, Jindra

Počet diváků: 451

Maxa liga
49. kolo 18. 2. 2026 18:00
HC Baník Sokolov : SC Marimex Kolín 3:6 (0:1, 1:2, 2:3)
Góly:
31:00 Osmík (Vracovský, Pulpán)
42:49 Nedelka (Vracovský)
59:52 Klejna
Góly:
02:13 P. Král
20:43 Hora (Pajer, Marha)
23:14 Dlouhý (Zvagulis)
41:21 Gardoň (Hora)
45:42 Skořepa (Křepelka, Sýkora)
46:46 Pajer (Gardoň, T. Moravec)
Sestavy:
Habal (46. Stuchlík) – Lindelöf, Klejna, Pulpán (C), Šedivý, Rohan (A), Pinkas, Vogel – Vracovský, Osmík, Krežolek – Kupčo, T. Knotek, Csamangó – Vrhel, M. Adámek, Janata – Šlechta, Varvařovský, Nedelka.
Sestavy:
Kasal (Soukup) – A. Vlasák, T. Pavelka, Sýkora, Křepelka, Hampl, T. Moravec, Čech – Musil (C), Skořepa (A), Marha – Pajer, Hora, Gardoň – Zvagulis, Pokorný, Dlouhý (A) – T. Tůma, P. Král, A. Adamec.

Rozhodčí: Horák, Jaroš – Kokrment, Pěkný

Počet diváků: 215

Maxa liga
49. kolo 18. 2. 2026 17:30
RI Okna Berani Zlín : HC Tábor 3:1 (0:1, 0:0, 3:0)
Góly:
42:36 Jarůšek (Holík, A. Salonen)
53:36 Říčka (Paukku, Sadovikov)
59:39 A. Salonen (Sedláček)
Góly:
00:20 Matai (Hruška, Pech)
Sestavy:
Huf (Čiliak) – Ondračka, Veber, Talafa, Riedl (A), Zavřel, A. Salonen, Čáp – Rachůnek, Holík (C), Jarůšek – Šlahař, Heš, Válek – Kordule, Sadovikov, Paukku – Říčka, Sedláček (A), Köhler – Mužík.
Sestavy:
Mařík (Žajdlík) – Plášil (A), Kříž, Cícha, Bernad, Weinhold, Hubata, Suchánek (A) – Matai, Pech (C), Hruška – Červený, Mertl, Valský – Karabáček, Dančišin, Jungwirth – Babka, Zadražil, T. Doležal – Všetečka.

Rozhodčí: Jeřábek, Mejzlík – Peluha, Augusta

Počet diváků: 1148

Maxa liga
49. kolo 18. 2. 2026 18:00
HC Dynamo Pardubice B : HC Frýdek-Místek 5:4 (2:1, 0:1, 3:2)
Góly:
03:35 Macek (Kaplan, Chabada)
11:19 Herčík (Kaplan, Chabada)
49:56 Herčík (Formánek, Nedbal)
58:03 Macek (Kalužík, Kolář)
59:22 Formánek (Kolář, Chabada)
Góly:
16:35 Haas (Hrbas, Průšek)
35:03 Matiaško (Klimek, Kofroň)
51:58 Svačina (Ostřížek, Younan)
54:31 Cedzo (Matiaško, Kofroň)
Sestavy:
Vondraš (Matěcha) – Kolář (A), Chabada, Švec, Nedbal (C), Voženílek, Tvrdík, Lučan – Kaplan, Rákos (A), Herčík – Formánek, Urban, Fejes – Pavlata, Rouha, Žálčík – Kalužík, Jevtěchov, Macek – Štěpánek.
Sestavy:
Dolejš (Forst) – Urbanec, Younan, Hrbas, Průšek, Kalkis, Volas, Byrtus, Teper (A) – Klimek (C), Ostřížek (A), Kofroň – Ižacký, Matiaško, Svačina – Cedzo, Střondala, Haas – Kozlík, Šilar, Ramik.

Rozhodčí: Sýkora, Vrba – Belko, Malý

Počet diváků: 145

Maxa liga
49. kolo 18. 2. 2026 17:30
HC Dukla Jihlava HC Dukla Jihlava : VHK ROBE Vsetín 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)
Góly:
36:49 Kulda (Menšík, Bukač)
42:06 Menšík (Strejček)
Góly:
00:43 Rob (Prokeš)
23:23 Klhůfek (M. Novák, E. Pospíšil)
37:47 Matějček (Dvořáček)
49:35 Prokeš
Sestavy:
A. Beran (Žukov) – Dlapa, Strejček (A), Ozols, Bukač, Krenželok, L. Mareš – Čachotský (C), Kulda, Cachnín – T. Havránek, Kuprijanov, Burkov – Lhoták, Menšík, Štefančík – Michnáč, Pořízek, Chvátal.
Sestavy:
Miroslav Svoboda (Honzík) – Zahradníček, Stříteský, Dujsík, Hryciow, Ďurkáč, Staněk (A), Marcel – Jonák (C), Klhůfek, E. Pospíšil – M. Novák, Prokeš, Rob (A) – Dvořáček, Matějček, Jandus – Hořanský, Dědek, Š. Bláha – L. Adámek.

Rozhodčí: Václav Kosnar, Lukáš Květoň – Ondřej Bohuněk, Dominik Brož

Počet diváků: 4632

Maxa liga
49. kolo 18. 2. 2026 18:00
SK Horácká Slavia Třebíč : Piráti Chomutov 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)
Góly:
53:20 Bittner (Dočekal, Vodný)
Góly:
34:32 Forsblom (Peksa, M. Tůma)
59:20 P. Chlán (Coskey)
59:45 Maštalířský (Badinka, Gajda)
Sestavy:
Mičán (Bizoň) – Matějíček, Stehlík, Štebih, Vandas, Müller, Tureček, E. Mareš – Dočekal (C), Bittner (A), Psota – Kučera, Michálek, Tomáš Svoboda – Ondráček, Vodný (A), Veselský – V. Brož, Kuba, Jaša.
Sestavy:
Vay (Jekel) – Kadeřávek, Baláž, Eliáš (A), Hejda, Havel, Jenáček, T. Žižka – Kratochvíl, P. Chlán, Coskey (A) – Maštalířský, Badinka, Gajda – Peksa, Forsblom, M. Tůma (C) – Havelka, Koblížek, Hlaváček.

Rozhodčí: Kika, Gebauer – Otáhal, Vašíček

Počet diváků: 251

