Vsetín protáhl proti Kolínu domácí neporazitelnost, Jihlava selhala v derby

Druhý tým tabulky Pardubice B ve svátečním 18. kole zdolaly jasně 4:0 Slavii. Za Valachy tak rezerva Dynama zaostává o dva body, lídr ale má zápas k dobru.
Vsetín však dlouho neměl zápas ve své moci a dvakrát dotahovat. Vyrovnání zařídili nejprve Petr Straka a poté Pavel Klhůfek. V prodloužení se domácím vyplatil riskantní krok, protože přesilovou hru zdvojnásobil odvoláním brankáře. Kolín je v tabulce sedmý.
Šesté vítězství v řadě vybojovaly Pardubice B, čisté konto udržel podruhé v sezoně Lukáš Matěcha. Slávisté se po čtyřbrankovém debaklu propadli na 12. příčku.
Vysokou porážkou 3:8 od Litoměřic začal angažmá na střídačce posledního Chomutova David Čermák, bývalý trenér extraligového Kladna. Tým s nejhorší defenzivou prohrál popáté za sebou, v dresu Litoměřic se blýskl hattrickem Tomáš Holčák.
Zlín má černou sérii o jednu porážku kratší, ztratil zápas s Táborem 1:2 v prodloužení. Rozhodl o tom v čase 60:42 Radek Prokeš. Neuspěla ani Jihlava doma proti Třebíči (0:4). Horácká Slavia je třetí, první nulu v ročníku si připsal Jan Milčán. Pokryl všech 41 střel Dukly.
10:34 Bareš (Žovinec, O. Bláha)
39:39 Bareš (Marha)
43:21 Kadeřávek (M. Tůma)
00:24 Malát (Kuťák, Sklenář)
04:54 Holčák (R. Chlán, Samson)
05:19 Kuťák (Sklenář, Malát)
22:41 Holčák (R. Chlán)
30:48 Holčák (R. Chlán, Koštoval)
31:52 Ton (Přibyl)
34:03 Pérez (Jelínek, Bjakov)
40:56 Ton (Kern, Smetana)
Málek (6.–40. Štěrba) – Pinkas, Žovinec (C), V. Beran, Baránek, Kadeřávek, Matějíček, Havel – Coskey, Hanzl, Boucher – Eret, Přikryl (A), Marha – Bareš, O. Bláha, Lisler – M. Tůma, Matyáš Svoboda, T. Svoboda – Šilar.
Volevecký (17.–19. Škorpík) – Koštoval, Suhrada, Bjakov, Smetana, Samson, J. Tůma, T. Tůma – Sklenář, Kuťák, Malát – Přibyl, Kern, Ton – Jelínek, Hujer, Pérez – R. Chlán, S. Fiala, Holčák – L. Král.
Rozhodčí: Sýkora, Barek – Kokrment, Maňák
Počet diváků: 1241
29:43 Straka (Kříženecký, Šmerha)
36:22 Klhůfek (Suchý, Slováček)
62:34 Šmerha (Klhůfek)
16:06 P. Svoboda (Adamec, Ouřada)
33:19 Chalupa (P. Moravec, Kolmann)
Miroslav Svoboda (Pavlíček) – Slováček (C), Hryciow, Weinhold, Šalda, Zahradníček (A), Jenáček, Kříženecký – Šmerha, Klhůfek (A), Straka – Půček, Matějček, Suchý – Plos, Dědek, Jandus – E. Pospíšil, Š. Bláha, L. Adámek.
Soukup (Kasal) – Kolmann (C), Křepelka, Bernad, T. Moravec, Hampl, Černohorský, Skärberg – Závora, Hašek, Březina – Chalupa, P. Moravec, Pokorný – Dlouhý (A), Malínek, Šimek – Zvagulis, P. Svoboda, Ouřada – Adamec.
Rozhodčí: Mrkva, Turhobr – Raszka, Kapitanov
Počet diváků: 2890
01:43 Michálek (Malý, A. Svoboda)
09:49 Michálek (Malý, Ferda)
25:23 Malý (Tureček)
55:20 Kozlík (Nahodil, Poledna)
A. Beran (Žajdlík) – Ozols, Bergmanis, Riedl, Strejček (A), Rašner, Dundáček, Srdínko – Winder, Kulda, Michnáč – Čachotský (C), Menšík, Cachnín – Harkabus (A), Kuprijanov, Burkov – Lhoták, Jaroslav Brož, Štefančík.
Mičán (Jan Brož) – Poledna, Ošmera, Bartejs, T. Müller, A. Svoboda, Tureček – Dočekal (C), Bittner (A), Psota – Kozlík, Nahodil (A), Rob – Malý, Michálek, Ferda – Jaša, Vodný, V. Brož.
Rozhodčí: Hucl, Grygera – Roischel, Nezval
Počet diváků: 5750
25:13 J. Stránský (M. Pekař, Nedbal)
35:59 Macek (Hauser, Kalužík)
40:46 Macek (Hrníčko, M. Pekař)
51:42 Formánek (Voženílek, Rákos)
Vomáčka (8. Pavelka) – Holý (C), Gaspar (A), Kočí, Piskáček, Hrdinka, Havlín, Mack – Kružík, Gricius, M. Beran – Elias, Trunda, Průžek – Berka, Polák, Šťovíček – Varvařovský, Tichý, Židlický.
Matěcha (Vondraš) – Kolář (A), Chabada, Vápeník, Nedbal (C), Voženílek, Tvrdík, Švec – Formánek, Rákos (A), Kusý – M. Pekař, Hrníčko, Macek – Hauser, A. Fiala, Kalužík – Kaplan, J. Stránský, Pavlata.
Rozhodčí: Petružálek, Valenta – Hájková, Maštalíř
06:53 Mrázek (Krisl, Černý)
18:13 Pajer
49:03 Černý (Mrázek, D. Novotný)
57:35 Žálčík (Pechanec, Mácha)
Honzík (Schnattinger) – Krisl (C), Černý, Zbořil (A), Pěnčík, Zdráhal, Řezníček, Nedelka – M. Novák (A), D. Novotný, Mrázek – Mácha, Pechanec, Žálčík – Pajer, Hanák, Ministr – Chludil, Nášel, Hradil – Mozr.
Dybal (Habal) – Štebih, Klejna, Pulpán (C), J. Müller, Dlapa, Dorot, Perčič – Osmík, M. Adámek, Koffer – Vracovský, Kverka (A), Csamangó – Šik, Dalecký (A), Janata – Šlechta, Dommers, Šiler – Jan Kučera.
Rozhodčí: Jechoutek, Kostourek – Hanzlík, Hošťálek
Počet diváků: 861
03:22 Teper (Jáchym)
22:51 Kotala (Kucsera, Chroboček)
24:08 Stříteský (Razgals, Kotala)
48:56 Šuhaj (Bednář, Kordule)
12:26 Haas (Hrbas)
Žukov (Kořének) – Majkowski, Stříteský, Drábek, Chroboček (A), Teper, Kubíček, Bilčík – Zaťovič (A), Mrva, Kucsera – Kotala (C), Jáchym, Razgals – Šuhaj, Bednář, O. Šedivý – Kordule, Glas, Vehovský – Koudelný.
Dolejš (Javorek) – Hrbas (A), Holub, Volas, M. Pospíšil, M. Sedláček, Ročák – Kofroň (A), Ostřížek (C), Matiaško – Haas, Střondala, Ižacký – Gerych, Rybnikár, R. Švančara – Vojáček, Macháček, Indrst – Spěváček.
Rozhodčí: Bernat, Čamra – Juránek, Zídek
Počet diváků: 1932
28:56 Tomáš Chlubna (Prokeš, Slavíček)
60:42 Prokeš (Mertl, Pech)
25:39 Doktor
Mařík (F. Novotný) – Kachyňa, Plášil, Kvasnička, Eichler, Benda, Hubata, Kříž – Tomáš Chlubna, Mertl, Valský – Jungwirth, Pech, Slavíček – P. Novák, Prokeš, Lev – Babka, Zadražil, Dančišin – Humeník.
Huf (Kantor) – Štibingr, Talafa, Škůrek (A), Ondračka, Guévin, Zavřel, Veber – Číp, P. Sedláček (C), Jarůšek (A) – Doktor, Holík, Válek – Heš, Süss, Vaculík – Bačo, Sadovikov, Čechmánek – Holba.
Tabulka:
|1.
|Vsetín
|17
|11
|3
|2
|1
|68:30
|41
|2.
|Pardubice B
|18
|11
|3
|0
|4
|62:46
|39
|3.
|Třebíč
|18
|9
|3
|3
|3
|51:38
|36
|4.
|Tábor
|17
|9
|3
|1
|4
|47:35
|34
|5.
|Litoměřice
|16
|9
|1
|2
|4
|61:42
|31
|6.
|Jihlava
|17
|7
|3
|2
|5
|56:49
|29
|7.
|Kolín
|17
|6
|4
|3
|4
|44:40
|29
|8.
|Přerov
|18
|7
|1
|0
|10
|42:62
|23
|9.
|Frýdek-Místek
|18
|5
|2
|3
|8
|50:59
|22
|10.
|Havířov
|18
|4
|2
|4
|8
|41:50
|20
|11.
|Zlín
|18
|4
|1
|4
|9
|44:58
|18
|12.
|Slavia Praha
|18
|3
|3
|2
|10
|45:60
|17
|13.
|Sokolov
|18
|4
|1
|2
|11
|42:59
|16
|14.
|Chomutov
|18
|3
|1
|3
|11
|50:75
|14