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Vsetín protáhl proti Kolínu domácí neporazitelnost, Jihlava selhala v derby

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  20:36
Na ledě ležící Patriks Ozols a Lukáš Nahodil po vzájemném střetu v derby

Na ledě ležící Patriks Ozols a Lukáš Nahodil po vzájemném střetu v derby | foto: Luboš VáchaMAFRA

Tomáš Bartejs z Třebíče v souboji o kotouč s jihlavským Richardem Cachnínem.
David Michálek se raduje z gólu v derby proti Jihlavě.
Fanoušci Jihlavy během derby s Třebíčí.
Trenér Třebíče David Havíř během derby v Jihlavě
6 fotografií
Lídr první hokejové ligy Vsetín porazil Kolín 3:2 v prodloužení a doma na Lapači neprohrál ani desátý zápas sezony. Vítězný gól dal nejlepší střelec Maxa ligy Tomáš Šmerha, trefil se podesáté.

Druhý tým tabulky Pardubice B ve svátečním 18. kole zdolaly jasně 4:0 Slavii. Za Valachy tak rezerva Dynama zaostává o dva body, lídr ale má zápas k dobru.

Vsetín však dlouho neměl zápas ve své moci a dvakrát dotahovat. Vyrovnání zařídili nejprve Petr Straka a poté Pavel Klhůfek. V prodloužení se domácím vyplatil riskantní krok, protože přesilovou hru zdvojnásobil odvoláním brankáře. Kolín je v tabulce sedmý.

Šesté vítězství v řadě vybojovaly Pardubice B, čisté konto udržel podruhé v sezoně Lukáš Matěcha. Slávisté se po čtyřbrankovém debaklu propadli na 12. příčku.

Vysokou porážkou 3:8 od Litoměřic začal angažmá na střídačce posledního Chomutova David Čermák, bývalý trenér extraligového Kladna. Tým s nejhorší defenzivou prohrál popáté za sebou, v dresu Litoměřic se blýskl hattrickem Tomáš Holčák.

Zlín má černou sérii o jednu porážku kratší, ztratil zápas s Táborem 1:2 v prodloužení. Rozhodl o tom v čase 60:42 Radek Prokeš. Neuspěla ani Jihlava doma proti Třebíči (0:4). Horácká Slavia je třetí, první nulu v ročníku si připsal Jan Milčán. Pokryl všech 41 střel Dukly.

Maxa liga
18. kolo 28. 10. 2026 15:15
Piráti Chomutov : HC Stadion Litoměřice 3:8 (1:3, 1:4, 1:1)
Góly:
10:34 Bareš (Žovinec, O. Bláha)
39:39 Bareš (Marha)
43:21 Kadeřávek (M. Tůma)
Góly:
00:24 Malát (Kuťák, Sklenář)
04:54 Holčák (R. Chlán, Samson)
05:19 Kuťák (Sklenář, Malát)
22:41 Holčák (R. Chlán)
30:48 Holčák (R. Chlán, Koštoval)
31:52 Ton (Přibyl)
34:03 Pérez (Jelínek, Bjakov)
40:56 Ton (Kern, Smetana)
Sestavy:
Málek (6.–40. Štěrba) – Pinkas, Žovinec (C), V. Beran, Baránek, Kadeřávek, Matějíček, Havel – Coskey, Hanzl, Boucher – Eret, Přikryl (A), Marha – Bareš, O. Bláha, Lisler – M. Tůma, Matyáš Svoboda, T. Svoboda – Šilar.
Sestavy:
Volevecký (17.–19. Škorpík) – Koštoval, Suhrada, Bjakov, Smetana, Samson, J. Tůma, T. Tůma – Sklenář, Kuťák, Malát – Přibyl, Kern, Ton – Jelínek, Hujer, Pérez – R. Chlán, S. Fiala, Holčák – L. Král.

Rozhodčí: Sýkora, Barek – Kokrment, Maňák

Počet diváků: 1241

Maxa liga
18. kolo 28. 10. 2026 17:00
VHK ROBE Vsetín : SC Retia Kolín 3:2P (0:1, 2:1, 0:0 - 1:0)
Góly:
29:43 Straka (Kříženecký, Šmerha)
36:22 Klhůfek (Suchý, Slováček)
62:34 Šmerha (Klhůfek)
Góly:
16:06 P. Svoboda (Adamec, Ouřada)
33:19 Chalupa (P. Moravec, Kolmann)
Sestavy:
Miroslav Svoboda (Pavlíček) – Slováček (C), Hryciow, Weinhold, Šalda, Zahradníček (A), Jenáček, Kříženecký – Šmerha, Klhůfek (A), Straka – Půček, Matějček, Suchý – Plos, Dědek, Jandus – E. Pospíšil, Š. Bláha, L. Adámek.
Sestavy:
Soukup (Kasal) – Kolmann (C), Křepelka, Bernad, T. Moravec, Hampl, Černohorský, Skärberg – Závora, Hašek, Březina – Chalupa, P. Moravec, Pokorný – Dlouhý (A), Malínek, Šimek – Zvagulis, P. Svoboda, Ouřada – Adamec.

Rozhodčí: Mrkva, Turhobr – Raszka, Kapitanov

Počet diváků: 2890

Maxa liga
18. kolo 28. 10. 2026 17:30
HC Dukla Jihlava HC Dukla Jihlava : SK Horácká Slavia Třebíč 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)
Góly:
Góly:
01:43 Michálek (Malý, A. Svoboda)
09:49 Michálek (Malý, Ferda)
25:23 Malý (Tureček)
55:20 Kozlík (Nahodil, Poledna)
Sestavy:
A. Beran (Žajdlík) – Ozols, Bergmanis, Riedl, Strejček (A), Rašner, Dundáček, Srdínko – Winder, Kulda, Michnáč – Čachotský (C), Menšík, Cachnín – Harkabus (A), Kuprijanov, Burkov – Lhoták, Jaroslav Brož, Štefančík.
Sestavy:
Mičán (Jan Brož) – Poledna, Ošmera, Bartejs, T. Müller, A. Svoboda, Tureček – Dočekal (C), Bittner (A), Psota – Kozlík, Nahodil (A), Rob – Malý, Michálek, Ferda – Jaša, Vodný, V. Brož.

Rozhodčí: Hucl, Grygera – Roischel, Nezval

Počet diváků: 5750

Maxa liga
18. kolo 28. 10. 2026 15:00
HC Slavia Praha : HC Dynamo Pardubice B 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)
Góly:
Góly:
25:13 J. Stránský (M. Pekař, Nedbal)
35:59 Macek (Hauser, Kalužík)
40:46 Macek (Hrníčko, M. Pekař)
51:42 Formánek (Voženílek, Rákos)
Sestavy:
Vomáčka (8. Pavelka) – Holý (C), Gaspar (A), Kočí, Piskáček, Hrdinka, Havlín, Mack – Kružík, Gricius, M. Beran – Elias, Trunda, Průžek – Berka, Polák, Šťovíček – Varvařovský, Tichý, Židlický.
Sestavy:
Matěcha (Vondraš) – Kolář (A), Chabada, Vápeník, Nedbal (C), Voženílek, Tvrdík, Švec – Formánek, Rákos (A), Kusý – M. Pekař, Hrníčko, Macek – Hauser, A. Fiala, Kalužík – Kaplan, J. Stránský, Pavlata.

Rozhodčí: Petružálek, Valenta – Hájková, Maštalíř

Maxa liga
18. kolo 28. 10. 2026 17:00
HC ZUBR Přerov : HC Baník Sokolov 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)
Góly:
06:53 Mrázek (Krisl, Černý)
18:13 Pajer
49:03 Černý (Mrázek, D. Novotný)
57:35 Žálčík (Pechanec, Mácha)
Góly:
Sestavy:
Honzík (Schnattinger) – Krisl (C), Černý, Zbořil (A), Pěnčík, Zdráhal, Řezníček, Nedelka – M. Novák (A), D. Novotný, Mrázek – Mácha, Pechanec, Žálčík – Pajer, Hanák, Ministr – Chludil, Nášel, Hradil – Mozr.
Sestavy:
Dybal (Habal) – Štebih, Klejna, Pulpán (C), J. Müller, Dlapa, Dorot, Perčič – Osmík, M. Adámek, Koffer – Vracovský, Kverka (A), Csamangó – Šik, Dalecký (A), Janata – Šlechta, Dommers, Šiler – Jan Kučera.

Rozhodčí: Jechoutek, Kostourek – Hanzlík, Hošťálek

Počet diváků: 861

Maxa liga
18. kolo 28. 10. 2026 17:00
AZ Havířov : HC Frýdek-Místek 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
Góly:
03:22 Teper (Jáchym)
22:51 Kotala (Kucsera, Chroboček)
24:08 Stříteský (Razgals, Kotala)
48:56 Šuhaj (Bednář, Kordule)
Góly:
12:26 Haas (Hrbas)
Sestavy:
Žukov (Kořének) – Majkowski, Stříteský, Drábek, Chroboček (A), Teper, Kubíček, Bilčík – Zaťovič (A), Mrva, Kucsera – Kotala (C), Jáchym, Razgals – Šuhaj, Bednář, O. Šedivý – Kordule, Glas, Vehovský – Koudelný.
Sestavy:
Dolejš (Javorek) – Hrbas (A), Holub, Volas, M. Pospíšil, M. Sedláček, Ročák – Kofroň (A), Ostřížek (C), Matiaško – Haas, Střondala, Ižacký – Gerych, Rybnikár, R. Švančara – Vojáček, Macháček, Indrst – Spěváček.

Rozhodčí: Bernat, Čamra – Juránek, Zídek

Počet diváků: 1932

Maxa liga
18. kolo 28. 10. 2026 17:00
HC Tábor : RI Okna Berani Zlín 2:1P (0:0, 1:1, 0:0 - 1:0)
Góly:
28:56 Tomáš Chlubna (Prokeš, Slavíček)
60:42 Prokeš (Mertl, Pech)
Góly:
25:39 Doktor
Sestavy:
Mařík (F. Novotný) – Kachyňa, Plášil, Kvasnička, Eichler, Benda, Hubata, Kříž – Tomáš Chlubna, Mertl, Valský – Jungwirth, Pech, Slavíček – P. Novák, Prokeš, Lev – Babka, Zadražil, Dančišin – Humeník.
Sestavy:
Huf (Kantor) – Štibingr, Talafa, Škůrek (A), Ondračka, Guévin, Zavřel, Veber – Číp, P. Sedláček (C), Jarůšek (A) – Doktor, Holík, Válek – Heš, Süss, Vaculík – Bačo, Sadovikov, Čechmánek – Holba.

Tabulka:

1.Vsetín171132168:3041
2.Pardubice B181130462:4639
3.Třebíč18933351:3836
4.Tábor17931447:3534
5.Litoměřice16912461:4231
6.Jihlava17732556:4929
7.Kolín17643444:4029
8.Přerov187101042:6223
9.Frýdek-Místek18523850:5922
10.Havířov18424841:5020
11.Zlín18414944:5818
12.Slavia Praha183321045:6017
13.Sokolov184121142:5916
14.Chomutov183131150:7514
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