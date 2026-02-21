Kolín vede první hokejovou ligu o dva body, Jihlava deklasovala Porubu

Kolínští hokejisté porazili v 50. kole první ligy doma Pardubice B 4:2 a zvýšili náskok v čele tabulky před druhou Slavií na rozdíl dvou bodů. Pražané vyhráli 3:2 v prodloužení na ledě dvanáctého Přerova, který si i po čtvrtečním odvolání hlavního trenéra Michala Mikesky připsal pátou porážku za sebou. Zubrům ale i bod stačil k definitivní záchraně. O udržení se bojuje už jen mezi třináctou Porubou, která utrpěla debakl v Jihlavě 1:9, a posledním Chomutovem.

Andrej Adamec z Kolína (vlevo) a jihlavský Tomáš Rachůnek | foto: Luboš Vácha

Kolín prodloužil bodovou sérii na 13 zápasů, z nichž 12 vyhrál, a natáhl vítěznou šňůru na šest utkání. Kozlové opět posílili naděje, že ovládnou poprvé v historii základní část první ligy. Kolín sice prohrával od 11. minuty po brance Tomáše Urbana, ale za 90 sekund vyrovnal Adam Dlouhý a po polovině druhé třetiny otočil stav v přesilové hře Josef Skořepa. Ve 43. minutě pojistil výhru Matěj Gardoň.

Za záložní tým Dynama, které neuspělo poprvé po sérii šesti vítězství, ještě snížil v přesilovce Daniel Rákos, ale výsledek zpečetil také v početní výhodě Pavel Musil.

Přerov po Mikeskově odvolání převzal dosavadní asistent Petr Dočkal, jehož doplnili David Kudělka a Jaroslav Beck. Zubři vedli po gólu Jiřího Krisla a po vyrovnání Marka Berky jim v 18. minutě vrátil náskok Jan Hanák. Po 111 sekundách třetí třetiny ale vyrovnal Tomáš Trunda, který po 20 vteřinách nastavení zápas i rozhodl. Slavia vyhrála teprve podruhé z posledních osmi duelů, Přerov si připsal desátou porážku z uplynulých 11 utkání.

Třetí Jihlava zabrala po čtyřech prohrách. Na její kanonádě se podílel pěti body za čtyři branky a jednu asistenci Lukáš Lhoták. Gól a tři asistence zaznamenal Marcel Štefančík. Poruba nenavázala na poslední dvě výhry a nemá boj o záchranu ve svých rukách. Je sice předposlední o skóre před Chomutovem, ale má horší bilanci ze vzájemných zápasů. Musí tak k záchraně ze zápasů v Sokolově a s Pardubicemi B získat o bod více než Chomutov na Slavii a s Jihlavou.

Čtvrtý Vsetín porazil Sokolov 5:2, bodoval pošesté v řadě a počtvrté z toho zvítězil. Čtyřmi body za hattrick a jednu asistenci zazářil Pavel Klhůfek. Gól a dvě přihrávky si připsal Tomáš Jandus, tři asistence nasbíral Erik Pospíšil. Baník prohrál počtvrté za sebou a vypadl z desítky pro play off.

Posunul se tam Zlín, který vyhrál ve Frýdku-Místku 3:2 v prodloužení a poskočil na 9. místo. Čtvrtou výhru Beranů za sebou zařídil v čase 64:15 druhým gólem v utkání finský útočník Jesse Paukku. Pro Frýdek-Místek to byla teprve druhá prohra z posledních sedmi utkání.

Na desáté místo klesl nováček Tábor, který doma prohrál s Třebíčí 2:4 a zaznamenal třetí porážku za sebou. Ztrácí tak bod na Zlín a má náskok bodu před Sokolovem. Horácká Slavia si připsala čtvrtou výhru v řadě i díky kontumačnímu výsledku s Chomutovem. Třemi body za dvě branky a jednu asistenci k ní přispěl Michal Vodný.

Maxa liga
50. kolo 21. 2. 2026 16:00
SC Marimex Kolín : HC Dynamo Pardubice B 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)
Góly:
12:29 Dlouhý (Zvagulis)
31:04 Skořepa (Křepelka, Marha)
42:19 Gardoň (Čech)
57:14 Musil (Gardoň, Kolmann)
Góly:
10:49 Urban (Formánek)
46:53 Rákos (Herčík, Kolář)
Sestavy:
Soukup (Kasal) – Aubrecht, Kolmann (C), Sýkora, Křepelka, Hampl, T. Moravec, Čech, T. Tůma – Marha, Skořepa, Musil (A) – Gardoň, P. Moravec, Veselý – Dlouhý (A), Pajer, Zvagulis – P. Král, A. Adamec, Šimek.
Sestavy:
Vomáčka (Vondraš) – Kolář (A), Chabada, Švec, Nedbal (C), Voženílek, Tvrdík, Lučan – Kaplan, Rákos (A), Herčík – Formánek, Urban, Žálčík – Kalužík, Jevtěchov, Macek – Pavlata, Rouha, Štěpánek.

Rozhodčí: J.Barek, P.Obadal – D.Otáhal, H.Kráľ

Počet diváků: 2480

Maxa liga
50. kolo 21. 2. 2026 17:00
HC ZUBR Přerov : HC Slavia Praha 2:3P (2:1, 0:0, 0:1 - 0:1)
Góly:
04:23 Krisl (Hradil)
17:05 J. Hanák (Süss)
Góly:
12:26 Berka
41:51 Trunda
60:20 Trunda (Berka)
Sestavy:
Švančara (Němeček) – Krisl (C), Černý, Zdráhal, Šišák, Zbořil, Pěnčík, T. Hanák – Fronk, M. Tomeček, Březina (A) – Lundgren, Pechanec, Indrák (A) – Mácha, J. Hanák, Süss – Hradil, Nášel, David Dobša – Zembol.
Sestavy:
J. Pavelka (Ebenstreit) – Hrdinka, Holý (C), Gaspar (A), V. Beran, Š. Havránek, Perčič, Tittl – Průžek, Přikryl, Kružík – Matěj Beran, Gricius, Čermák – Berka, J. Knotek (A), Trunda – Slavíček, Tichý, Havrda.

Rozhodčí: Ondráček, Gebauer – Augusta, Vašíček

Maxa liga
50. kolo 21. 2. 2026 17:00
HC Tábor : SK Horácká Slavia Třebíč 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)
Góly:
14:54 Mertl (Jungwirth, Červený)
32:58 Hruška (Bernad, Suchánek)
Góly:
14:21 Psota (Bittner, Stehlík)
24:14 Vodný (Dočekal, Stehlík)
41:59 Vodný (A. Zeman, Tureček)
58:56 Dočekal
Sestavy:
Mařík (Žajdlík) – Plášil (A), Kříž, Weinhold, Bernad, Suchánek (A), Hubata, Cícha – Všetečka, Pech (C), Hruška – Červený, Mertl, Jungwirth – Dančišin, Handl, Valský – Severa, Zadražil, T. Doležal – Karabáček.
Sestavy:
Mičán (Bizoň) – Stehlík, Matějíček, T. Vandas, Štebih, Tureček, Müller, Furch – Psota, Bittner (A), Dočekal (C) – Tomáš Svoboda, Michálek, Kučera – A. Zeman, Vodný (A), V. Brož – Veselský, Kuba, E. Mareš.

Rozhodčí: Pražák, Jaroš – Jindra, Dědek

Počet diváků: 2350

Maxa liga
50. kolo 21. 2. 2026 17:00
HC Frýdek-Místek : RI Okna Berani Zlín 2:3P (1:1, 0:1, 1:0 - 0:1)
Góly:
12:17 Svačina
56:52 Matiaško (Teper, Svačina)
Góly:
00:38 Paukku (Jarůšek, Sadovikov)
35:07 Jarůšek (Válek, A. Salonen)
64:15 Paukku (Riedl)
Sestavy:
Kacetl (Dolejš) – Younan, Urbanec, Průšek, Hrbas, Teper (A), Kalkis, Byrtus – Kofroň, Ostřížek (A), Klimek (C) – Svačina, Matiaško, Ižacký – Haas, Střondala, Cedzo – Volas, Šilar, Ramik.
Sestavy:
Huf (Čiliak) – Ondračka, Veber, Talafa, Zavřel, Riedl (A), A. Salonen, Čáp – Rachůnek, Holík (C), Kordule – Šlahař, Heš, Válek – Paukku, Sadovikov, Jarůšek – Říčka, Sedláček (A), Köhler – Kverka.

Rozhodčí: Kika, Pilný – Maštalíř, Brož

Počet diváků: 1007

Maxa liga
50. kolo 21. 2. 2026 17:00
VHK ROBE Vsetín : HC Baník Sokolov 5:2 (2:0, 1:1, 2:1)
Góly:
07:45 Klhůfek (Jandus)
09:16 Š. Bláha (Ďurkáč, Hořanský)
24:19 Klhůfek (M. Novák, E. Pospíšil)
40:27 Klhůfek (Jandus, E. Pospíšil)
45:09 Jandus (Klhůfek, E. Pospíšil)
Góly:
39:23 Krežolek (Vracovský, T. Knotek)
40:47 M. Adámek (Lindelöf, Kupčo)
Sestavy:
Honzík (Miroslav Svoboda) – Stříteský, Zahradníček, Marcel, Staněk (A), Ďurkáč, Hryciow, Krajčík – E. Pospíšil, Klhůfek (C), Jandus – Rob (A), Prokeš, M. Novák – L. Adámek, Matějček, Straka – Š. Bláha, Dědek, Hořanský.
Sestavy:
Habal (Stuchlík) – Klejna, Pulpán (C), Šedivý, Lindelöf, Pinkas, Rohan (A) – Krežolek, T. Knotek, Vracovský – Csamangó, M. Adámek, Kupčo – Vogel, Varvařovský, Janata – Vrhel, Šlechta.

Rozhodčí: Robin Šír, Tomáš Cabák – Martin Tvrdý, Jaroslav Peluha

Počet diváků: 2140

Maxa liga
50. kolo 21. 2. 2026 17:30
HC Dukla Jihlava HC Dukla Jihlava : Poruba 9:1 (3:0, 3:0, 3:1)
Góly:
04:51 Lhoták (Štefančík, Menšík)
06:07 Lhoták (Strejček, L. Mareš)
19:46 Harkabus (L. Mareš)
27:15 Štefančík (Menšík, Lhoták)
28:32 Pořízek (T. Havránek)
34:58 Dundáček (T. Havránek)
41:42 Lhoták (Menšík, Štefančík)
55:04 Lhoták (Štefančík)
58:59 T. Havránek
Góly:
48:31 Mrázek (Berisha)
Sestavy:
A. Beran (Žukov) – Dlapa, Strejček (A), Krenželok, Bukač, Dundáček, L. Mareš, Chvátal – Čachotský (C), Kulda, Cachnín – Harkabus (A), Kuprijanov, Burkov – Lhoták, Menšík, Štefančík – Michnáč, Pořízek, T. Havránek.
Sestavy:
Kavan (20. Pařík) – Bialy, Bartko, Gutwald, Haman, Ježek (A), Nilsson, Prčík – Kotala (C), Mikyska, Mrázek – Berisha, Vachovec (A), Gřeš – Razgals, Marosz, Gegeris – Sloboda, Toman, Šoustal – Matěj Svoboda.

Rozhodčí: Jeřábek, Zeliska – Rakušan, Maňák

Počet diváků: 4977

Tabulka:

1.Kolín50276611142:10499
2.Slavia Praha50275612151:11597
3.Jihlava50256613151:10993
4.Vsetín50209714144:12085
5.Litoměřice50224321148:15177
6.Třebíč50185918117:12873
7.Pardubice B50187421141:13272
8.Frýdek-Místek50193721133:13270
9.Zlín50175721107:12568
10.Tábor50166721123:13667
11.Sokolov50149621129:15466
12.Přerov50167324109:13765
13.Poruba50147326141:16259
14.Chomutov50171626116:14759
