Chomutov rozdrtil Litoměřice 7:2, pět gólů dal Coskey. Slavia opět vyhrála

  21:56
Americký útočník Cole Coskey zařídil pěti góly vítězství hokejistů Chomutova 7:2 nad druhým týmem prvoligové tabulky Litoměřicemi. Piráti vyhráli doma čtvrtý zápas v řadě a celkově popáté z posledních šesti duelů. Zatímco před třemi týdny byli poslední, po středečním 24. kole jsou v tabulce na desáté pozici.
Cole Coskey z Pirátů vyplazuje jazyk poté, co dovršil hattrick.

Cole Coskey z Pirátů vyplazuje jazyk poté, co dovršil hattrick. | foto: Petr Bílek, MF DNES

Chomutovský Petr Chlán slaví svůj gól.
Rozhodčí sbírá kšiltovky po hattricku, který zaznamenal Cole Coskey z Chomutova.
Piráti slaví gól Colea Coskeyho.
Chomutovský Cole Coskey ohrožuje litoměřického brankáře Tomáše Voleveckého.
6 fotografií

Před pěti týdny ovládly derby Litoměřice (6:2), ve středu však na chomutovském ledě exceloval Coskey a dostal se do čela tabulky střelců. Na kontě má už 15 branek a celkem 29 bodů.

Zaváhání Litoměřic využila Slavia a po vítězství 2:1 v Přerově vede už o 12 bodů.

Největší krizi od pádu do první ligy prožívá Zlín, prohrál už poosmé za sebou.

Týmu nepomohla ani změna trenéra. Martin Janeček odkoučoval po konci Jána Pardavého již čtvrtý zápas, ale po středeční prohře 2:6 s Frýdkem-Místkem má na kontě stále jen jediný bod za prohru v prodloužení při své premiéře proti Přerovu. Berani jsou v tabulce předposlední.

Naopak Vsetín Na Lapači ukončil sérii tří zápasů bez výhry, poté co v prodloužení porazil 3:2 Sokolov. Baníku se tak nepodařilo navázat na cenné vítězství nad Kolínem. Ten ve středu zdolal 3:2 poslední Pardubice B, stejný výsledek si odvezli jihlavští hokejisté z Poruby.

Maxa liga
24. kolo 19. 11. 2025 17:30
HC ZUBR Přerov : HC Slavia Praha 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
Góly:
33:25 Fronk (Süss, M. Tomeček)
Góly:
26:49 Holý (Čermák)
50:41 F. Kočí (Kružík, Polák)
Sestavy:
Švančara (Němeček) – Krisl (C), Šišák, Zdráhal, Prčík, Zbořil, Pěnčík, Mozr – Fronk, M. Tomeček, Süss – Březina (A), Pechanec, Indrák (A) – Ministr, Přibyl, Boltvan – Hradil, Čechmánek, Nášel – J. Hanák.
Sestavy:
Pavelka (Ebenstreit) – Gaspar (A), F. Kočí, Hrdinka, Holý (C), Š. Havránek, Perčič, V. Beran – Gricius, Polák, Kružík – Matěj Beran, Slavíček, Šťovíček – Průžek, Přikryl, Trunda – Berka, Tichý, Čermák.

Rozhodčí: Gebauer, Rapák – Augusta, Vašíček

Maxa liga
24. kolo 19. 11. 2025 18:00
SC Marimex Kolín : HC Dynamo Pardubice B 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)
Góly:
27:33 Veselý (M. Novák)
38:11 Kolmann (Musil, Černohorský)
45:06 Gardoň (Sýkora)
Góly:
36:20 Hrníčko (Pochobradský)
47:52 Formánek (Tvrdík, Rákos)
Sestavy:
Soukup (Kasal) – Černohorský, Kolmann (C), Čech, Sýkora, T. Moravec, Hampl – Musil (A), Štohanzl, Novák (A) – Veselý, P. Moravec, Gardoň – Zvagulis, Skořepa, Závora – A. Adamec, Pokorný, Pajer – Havrda.
Sestavy:
Matěcha (Vondraš) – Chabada, Kolář (A), Nedbal (C), Lučan, Tvrdík, Voženílek, Rájek – Pochobradský, Hrníčko, Pekař – Formánek, Rákos (A), Herčík – Macek, Jevtěchov, Kaplan – Pavlata, Rouha, Fiala – T. Zeman.

Rozhodčí: Schenel, Turhobr – Otáhal, Černohlávek

Počet diváků: 1497

Maxa liga
24. kolo 19. 11. 2025 16:30
Piráti Chomutov : HC Stadion Litoměřice 7:2 (2:0, 3:1, 2:1)
Góly:
05:50 Coskey (Eret)
09:34 Krutil (Ouřada)
24:33 Coskey (Káňa)
32:20 Coskey (Káňa, Eret)
33:32 Chlán (Ouřada, Eliáš)
43:45 Coskey (Eret, Káňa)
46:42 Coskey (Jenáček, Sklenář)
Góly:
25:18 Costa (Kern, Lang)
43:26 Plos
Sestavy:
Vay (T. Král) – Jenáček, Baláž, Hejda, Eliáš (A), Ulrych (C), Krutil, Havel, Kadeřávek – Káňa, Eret, Coskey (A) – Badinka, Tadeáš Svoboda, Kratochvíl – Ouřada, Chlán, Sklenář – Havelka, Koblížek, M. Tůma.
Sestavy:
Michajlov (25. Volevecký) – Pavlák, Suhrada, Tomov, Vandas, Smetana, T. Žižka, Koštoval – Hrabík, Kuťák (C), Bernovský – Jelínek, Klepiš (A), Lisler – Costa, Kern, Lang – Plos, Hujer, Jiří Pospíšil – Žmola.

Rozhodčí: Valenta, Čamra – Malý, Hošťálek

Počet diváků: 2243

Maxa liga
24. kolo 19. 11. 2025 18:00
Poruba : HC Dukla Jihlava HC Dukla Jihlava 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)
Góly:
43:20 Roman (Kotala, Gutwald)
57:57 Šik (Bartko, Roman)
Góly:
07:43 Čachotský (Cachnín, Kulda)
30:21 Čachotský (Kuprijanov, Strejček)
49:23 Krenželok (Čachotský, Kulda)
Sestavy:
Pařík (O. Bláha) – Nilsson, Žůrek, Bartko, Jeřábek, Sedlák, Gutwald, Younan – Razgals, Mikyska, Gegeris – Mrázek, Roman, Kotala – Berisha, Ježek, Šik – Lundgren, Koudelný, Sloboda – Haas.
Sestavy:
A. Beran (Žukov) – L. Mareš, Dundáček, Bukač, Ozols, Strejček, Krenželok, Bilčík – Štefančík, Menšík, Rachůnek – Burkov, Kuprijanov, Harkabus – Cachnín, Kulda, Čachotský – Pořízek, Jáchym, Jiránek.

Rozhodčí: Šudoma, Šico – Rakušan, Tvrdý

Maxa liga
24. kolo 19. 11. 2025 18:00
HC Tábor : SK Horácká Slavia Třebíč 4:6 (1:2, 2:2, 1:2)
Góly:
10:59 Zahradníček (Pech, Mertl)
36:22 Weinhold (P. Novák, Kašlík)
38:33 Pech (Bernad, P. Novák)
59:06 Dančišin (Valský, Weinhold)
Góly:
06:17 Dočekal (Bittner, Doudera)
12:52 Doudera (Dočekal)
30:27 Malý (Vodný, E. Mareš)
36:59 Ekrt (Stehlík)
43:29 Michálek (Vodný, Štebih)
49:48 Michálek (Tomáš Svoboda)
Sestavy:
Málek (Žajdlík) – Zahradníček, Plášil (A), Bernad, Kubíček, Kvasnička, Weinhold, Piegl, Suchánek (A) – Novák, Pech (C), Kašlík – Jungwirth, Mertl, Valský – Handl, Hruška, Dančišin – Doležal, Zadražil, Prášek.
Sestavy:
Jan Brož (Mičán) – Matějíček, Stehlík, Štebih, Tureček, E. Mareš, Furch, Doudera, Dolníček – Dočekal (C), Bittner (A), Psota – Kučera, Michálek, Tomáš Svoboda – Vodný (A), Malý, Ekrt – Bednařík, Kuba, Jaša.

Rozhodčí: Horák, Micka – Jindra. Teršíp

Maxa liga
24. kolo 19. 11. 2025 17:30
VHK ROBE Vsetín : HC Baník Sokolov 3:2P (0:0, 1:0, 1:2 - 1:0)
Góly:
20:08 Klhůfek (Dujsík)
40:24 Matějček (Stříteský, Straka)
60:47 Stříteský (Jonák, Valtonen)
Góly:
49:56 Krežolek (Dalecký, Osmík)
52:09 Osmík (Csamango)
Sestavy:
Pavlíček (Honzík) – Hryciow, Stříteský, Staněk (A), Ďurkáč, Marcel, Dujsík, Srdínko – Straka, Matějček, E. Pospíšil – Valtonen, Prokeš, Rob (A) – Jonák (C), Klhůfek, Šmerha – Hořanský, Dědek, Š. Bláha – Jandus.
Sestavy:
Habal (Stuchlík) – Rohan (A), Klejna, Pinkas, Nedelka, Pulpán (C), Dorot, Vogel – Krežolek, Dalecký, Číp – Vildumetz, T. Knotek, Csamango – Osmík, M. Adámek, Varvařovský – Šlechta, Zembol, Vrhel.

Rozhodčí: V. Kosnar, M. Domský – O. Polák, J. Maňák

Počet diváků: 1710

Maxa liga
24. kolo 19. 11. 2025 17:00
HC Frýdek-Místek : RI Okna Berani Zlín 6:2 (4:1, 1:1, 1:0)
Góly:
02:19 Cedzo (Volas, Teper)
06:55 Tyczynski (Kubiesa, Kofroň)
16:58 Cedzo (Šilar, Volas)
18:56 Všetečka (Matiaško, Kubiesa)
39:05 Haman (Všetečka, Cedzo)
59:52 Klimek (Ramik)
Góly:
14:53 Holík (Kordule, Heš)
30:07 Říčka (Šlahař, Holík)
Sestavy:
Dolejš (Schnattinger) – Haman, Hrbas, Zielinski, Urbanec (A), Teper (A), Byrtus, Kalkis, Volas – Kofroň, Tyczynski, Klimek (C) – Kozlík, Střondala, Kubiesa – Všetečka, Matiaško, Ramik – Šilar, Cedzo.
Sestavy:
Čiliak (Huf) – Ondračka, A. Salonen (A), Talafa, Aubrecht, Zavřel, Veber, Riedl – Heš, Holík, Kordule – Šlahař (A), Kverka, Válek – Vracovský, Holba, Říčka – Vaculík, Sedláček (C), Paukku – Mužík.

Rozhodčí: Veselý, Grygera – Roischel, Hájková

Počet diváků: 723

Tabulka:

1.Slavia Praha241631484:4755
2.Litoměřice241312879:6943
3.Kolín241213868:5841
4.Jihlava221132657:4841
5.Přerov249411058:6036
6.Vsetín24584769:6735
7.Třebíč24924960:6835
8.Frýdek-Místek23914965:6333
9.Tábor248241068:7132
10.Chomutov23905960:6332
11.Poruba238221164:6730
12.Sokolov23473952:7029
13.Zlín247231256:7228
14.Pardubice B245421356:7325
Výsledky

