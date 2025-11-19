Před pěti týdny ovládly derby Litoměřice (6:2), ve středu však na chomutovském ledě exceloval Coskey a dostal se do čela tabulky střelců. Na kontě má už 15 branek a celkem 29 bodů.
Zaváhání Litoměřic využila Slavia a po vítězství 2:1 v Přerově vede už o 12 bodů.
Největší krizi od pádu do první ligy prožívá Zlín, prohrál už poosmé za sebou.
Týmu nepomohla ani změna trenéra. Martin Janeček odkoučoval po konci Jána Pardavého již čtvrtý zápas, ale po středeční prohře 2:6 s Frýdkem-Místkem má na kontě stále jen jediný bod za prohru v prodloužení při své premiéře proti Přerovu. Berani jsou v tabulce předposlední.
Naopak Vsetín Na Lapači ukončil sérii tří zápasů bez výhry, poté co v prodloužení porazil 3:2 Sokolov. Baníku se tak nepodařilo navázat na cenné vítězství nad Kolínem. Ten ve středu zdolal 3:2 poslední Pardubice B, stejný výsledek si odvezli jihlavští hokejisté z Poruby.
33:25 Fronk (Süss, M. Tomeček)
26:49 Holý (Čermák)
50:41 F. Kočí (Kružík, Polák)
Švančara (Němeček) – Krisl (C), Šišák, Zdráhal, Prčík, Zbořil, Pěnčík, Mozr – Fronk, M. Tomeček, Süss – Březina (A), Pechanec, Indrák (A) – Ministr, Přibyl, Boltvan – Hradil, Čechmánek, Nášel – J. Hanák.
Pavelka (Ebenstreit) – Gaspar (A), F. Kočí, Hrdinka, Holý (C), Š. Havránek, Perčič, V. Beran – Gricius, Polák, Kružík – Matěj Beran, Slavíček, Šťovíček – Průžek, Přikryl, Trunda – Berka, Tichý, Čermák.
Rozhodčí: Gebauer, Rapák – Augusta, Vašíček
27:33 Veselý (M. Novák)
38:11 Kolmann (Musil, Černohorský)
45:06 Gardoň (Sýkora)
36:20 Hrníčko (Pochobradský)
47:52 Formánek (Tvrdík, Rákos)
Soukup (Kasal) – Černohorský, Kolmann (C), Čech, Sýkora, T. Moravec, Hampl – Musil (A), Štohanzl, Novák (A) – Veselý, P. Moravec, Gardoň – Zvagulis, Skořepa, Závora – A. Adamec, Pokorný, Pajer – Havrda.
Matěcha (Vondraš) – Chabada, Kolář (A), Nedbal (C), Lučan, Tvrdík, Voženílek, Rájek – Pochobradský, Hrníčko, Pekař – Formánek, Rákos (A), Herčík – Macek, Jevtěchov, Kaplan – Pavlata, Rouha, Fiala – T. Zeman.
Rozhodčí: Schenel, Turhobr – Otáhal, Černohlávek
Počet diváků: 1497
05:50 Coskey (Eret)
09:34 Krutil (Ouřada)
24:33 Coskey (Káňa)
32:20 Coskey (Káňa, Eret)
33:32 Chlán (Ouřada, Eliáš)
43:45 Coskey (Eret, Káňa)
46:42 Coskey (Jenáček, Sklenář)
25:18 Costa (Kern, Lang)
43:26 Plos
Vay (T. Král) – Jenáček, Baláž, Hejda, Eliáš (A), Ulrych (C), Krutil, Havel, Kadeřávek – Káňa, Eret, Coskey (A) – Badinka, Tadeáš Svoboda, Kratochvíl – Ouřada, Chlán, Sklenář – Havelka, Koblížek, M. Tůma.
Michajlov (25. Volevecký) – Pavlák, Suhrada, Tomov, Vandas, Smetana, T. Žižka, Koštoval – Hrabík, Kuťák (C), Bernovský – Jelínek, Klepiš (A), Lisler – Costa, Kern, Lang – Plos, Hujer, Jiří Pospíšil – Žmola.
Rozhodčí: Valenta, Čamra – Malý, Hošťálek
Počet diváků: 2243
43:20 Roman (Kotala, Gutwald)
57:57 Šik (Bartko, Roman)
07:43 Čachotský (Cachnín, Kulda)
30:21 Čachotský (Kuprijanov, Strejček)
49:23 Krenželok (Čachotský, Kulda)
Pařík (O. Bláha) – Nilsson, Žůrek, Bartko, Jeřábek, Sedlák, Gutwald, Younan – Razgals, Mikyska, Gegeris – Mrázek, Roman, Kotala – Berisha, Ježek, Šik – Lundgren, Koudelný, Sloboda – Haas.
A. Beran (Žukov) – L. Mareš, Dundáček, Bukač, Ozols, Strejček, Krenželok, Bilčík – Štefančík, Menšík, Rachůnek – Burkov, Kuprijanov, Harkabus – Cachnín, Kulda, Čachotský – Pořízek, Jáchym, Jiránek.
Rozhodčí: Šudoma, Šico – Rakušan, Tvrdý
10:59 Zahradníček (Pech, Mertl)
36:22 Weinhold (P. Novák, Kašlík)
38:33 Pech (Bernad, P. Novák)
59:06 Dančišin (Valský, Weinhold)
06:17 Dočekal (Bittner, Doudera)
12:52 Doudera (Dočekal)
30:27 Malý (Vodný, E. Mareš)
36:59 Ekrt (Stehlík)
43:29 Michálek (Vodný, Štebih)
49:48 Michálek (Tomáš Svoboda)
Málek (Žajdlík) – Zahradníček, Plášil (A), Bernad, Kubíček, Kvasnička, Weinhold, Piegl, Suchánek (A) – Novák, Pech (C), Kašlík – Jungwirth, Mertl, Valský – Handl, Hruška, Dančišin – Doležal, Zadražil, Prášek.
Jan Brož (Mičán) – Matějíček, Stehlík, Štebih, Tureček, E. Mareš, Furch, Doudera, Dolníček – Dočekal (C), Bittner (A), Psota – Kučera, Michálek, Tomáš Svoboda – Vodný (A), Malý, Ekrt – Bednařík, Kuba, Jaša.
Rozhodčí: Horák, Micka – Jindra. Teršíp
20:08 Klhůfek (Dujsík)
40:24 Matějček (Stříteský, Straka)
60:47 Stříteský (Jonák, Valtonen)
49:56 Krežolek (Dalecký, Osmík)
52:09 Osmík (Csamango)
Pavlíček (Honzík) – Hryciow, Stříteský, Staněk (A), Ďurkáč, Marcel, Dujsík, Srdínko – Straka, Matějček, E. Pospíšil – Valtonen, Prokeš, Rob (A) – Jonák (C), Klhůfek, Šmerha – Hořanský, Dědek, Š. Bláha – Jandus.
Habal (Stuchlík) – Rohan (A), Klejna, Pinkas, Nedelka, Pulpán (C), Dorot, Vogel – Krežolek, Dalecký, Číp – Vildumetz, T. Knotek, Csamango – Osmík, M. Adámek, Varvařovský – Šlechta, Zembol, Vrhel.
Rozhodčí: V. Kosnar, M. Domský – O. Polák, J. Maňák
Počet diváků: 1710
02:19 Cedzo (Volas, Teper)
06:55 Tyczynski (Kubiesa, Kofroň)
16:58 Cedzo (Šilar, Volas)
18:56 Všetečka (Matiaško, Kubiesa)
39:05 Haman (Všetečka, Cedzo)
59:52 Klimek (Ramik)
14:53 Holík (Kordule, Heš)
30:07 Říčka (Šlahař, Holík)
Dolejš (Schnattinger) – Haman, Hrbas, Zielinski, Urbanec (A), Teper (A), Byrtus, Kalkis, Volas – Kofroň, Tyczynski, Klimek (C) – Kozlík, Střondala, Kubiesa – Všetečka, Matiaško, Ramik – Šilar, Cedzo.
Čiliak (Huf) – Ondračka, A. Salonen (A), Talafa, Aubrecht, Zavřel, Veber, Riedl – Heš, Holík, Kordule – Šlahař (A), Kverka, Válek – Vracovský, Holba, Říčka – Vaculík, Sedláček (C), Paukku – Mužík.
Rozhodčí: Veselý, Grygera – Roischel, Hájková
Počet diváků: 723
Tabulka:
|1.
|Slavia Praha
|24
|16
|3
|1
|4
|84:47
|55
|2.
|Litoměřice
|24
|13
|1
|2
|8
|79:69
|43
|3.
|Kolín
|24
|12
|1
|3
|8
|68:58
|41
|4.
|Jihlava
|22
|11
|3
|2
|6
|57:48
|41
|5.
|Přerov
|24
|9
|4
|1
|10
|58:60
|36
|6.
|Vsetín
|24
|5
|8
|4
|7
|69:67
|35
|7.
|Třebíč
|24
|9
|2
|4
|9
|60:68
|35
|8.
|Frýdek-Místek
|23
|9
|1
|4
|9
|65:63
|33
|9.
|Tábor
|24
|8
|2
|4
|10
|68:71
|32
|10.
|Chomutov
|23
|9
|0
|5
|9
|60:63
|32
|11.
|Poruba
|23
|8
|2
|2
|11
|64:67
|30
|12.
|Sokolov
|23
|4
|7
|3
|9
|52:70
|29
|13.
|Zlín
|24
|7
|2
|3
|12
|56:72
|28
|14.
|Pardubice B
|24
|5
|4
|2
|13
|56:73
|25