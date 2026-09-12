Jihlava prohrála na ledě Tábora, Slavia napravila porážku z prvního zápasu

Dukle, jež vyhlásila útok na extraligu, se začátek sezony nepovedl. Ve středu zachraňovala dva body v prodloužení s Frýdkem-Místkem a teď odjela z Tábora s prázdnou. Jihočechům výhru nad favoritem zajistil hattrickem Pavel Novák, který minulou sezonu odehrál v extralize za České Budějovice.
Utkání dvou poražených semifinalistů z minulé sezony mezi Kolínem a Litoměřicemi dopadlo lépe pro Středočechy. Kolín na domácím ledě zvítězil po čtyřech brankách v první třetině 4:2.
Prodloužení rozhodovalo zápasy Frýdek-Místek - Zlín a Vsetín - Třebíč. Oba dovedly do vítězného konce výsledkem 3:2 domácí celky. Ve Frýdku-Místku rozhodl Pavel Průšek a ve Vsetíně svým třetím gólem v sezoně Filip Suchý.
Slavia v předehrávce napravila nezdar z prvního utkání, ve kterém podlehla 0:4 Vsetínu.
Všech pět gólů padlo v přesilových hrách. Pražané využili tři z osmi početních výhod a připsali si první výhru. Naopak Chomutov, který předchozí ročník zakončil na předposledním místě, po prohře 3:6 ve Zlíně opět neuspěl.
16:49 Prokeš (Plášil, Všetečka)
37:39 P. Novák (Kvasnička, Slavíček)
50:10 P. Novák (Slavíček, Eichler)
59:00 P. Novák (Kvasnička)
02:23 Lhoták (Harkabus, Dundáček)
33:01 Menšík (Čachotský)
Mařík (Novotný) – Cícha, Plášil, Kvasnička, Eichler, Benda, Haman, Kříž, Šedivý – Tomáš Chlubna, Mertl (C), Valský (A) – P. Novák, Prokeš (A), Slavíček – Jungwirth, Drančák, Všetečka – Prášek, Zadražil, Dančišin.
A. Beran (Žajdlík) – Ozols, Strejček (A), Bergmanis, Plutnar, Dundáček, Chvátal, Srdínko – Štefančík, Kulda, Winder – Čachotský (C), Menšík, Cachnín – Harkabus (A), Kuprijanov, Michnáč – Jiránek, Pořízek, Lhoták.
Rozhodčí: Barek, Hacaperka – Dědek, Maňák
Počet diváků: 1390
21:12 Dalecký (Osmík, J. Müller)
03:42 Rákos (Nedbal, Formánek)
10:12 Kalužík (Rákos, Kolář)
36:27 Pavlata (Formánek, Kusý)
50:34 Pavlata (Kusý, Chabada)
Habal (Dybal) – Štebih, Perčič, J. Müller, Klejna, Pulpán (C), Vogel, Dorot – Vracovský, Kverka (A), Šiler – Šik, Osmík, Dalecký (A) – Lukošik, Jícha, Csamangó – Šlechta, Dommers, Janata – M. Adámek.
Matěcha (Vondraš) – Kolář (A), Chabada, Lučan, Nedbal (C), Voženílek, Tvrdík – Formánek, Rákos (A), Kalužík – Hauser, Rolinek, Kusý – Štěpánek, Stránský, Pavlata – Rájek, Sekanina, Teplý.
Rozhodčí: Valenta, Turhobr – Bertlík, Malý
Počet diváků: 463
37:48 Ostřížek (Haas)
39:48 Ostřížek (Střondala, Rašner)
63:58 Průšek (Matiaško)
03:18 Válek (Guévin, Doktor)
49:34 Číp (Jarůšek)
Dolejš (Forst) – Rašner, Prčík, Hrbas (A), Ročák, Průšek, Aubrecht, Volas, Zielinski – Lednický, P. Chlán, Střondala – Matiaško (A), Ostřížek (C), Ižacký – Haas, Macháček, Švančara – Vojáček, Rybnikár, Indrst.
Huf (Kantor) – Šenkeřík (A), Štibingr, Škůrek, Ondračka, Guévin, Port, Zavřel – Číp, Heš, Jarůšek (A) – Doktor, Holík (C), Válek – Vaculík, Sadovikov, Paukku – Köhler, Sedláček, Říčka – Holba.
Rozhodčí: Obadal, Vrba – Tvrdý, Kapitanov
Počet diváků: 916
12:47 Tomeček (Indrák, Černý)
58:28 Žálčík (Indrák, Zdráhal)
59:18 Razgals (Bednář, Ševčík)
Švančara (Schnattinger) – Zbořil (A), Černý, Zdráhal, Šišák, Pěnčík, Ďurkáč, Mozr – Březina, M. Novák (A), Mrázek – Indrák (C), Tomeček, Žálčík – Hradil, Hanák, Ministr – Nášel, D. Moravec, Mácha – Vehovský.
Žukov (Kořének) – Stříteský, Teper, Chroboček (A), Kubíček, Bilčík, Ševčík, Hromádka – Kotala (C), Jáchym, Razgals – Zaťovič (A), Süss, Kucsera – Šuhaj, Bednář, Kordule – Šedivý, Koudelný, Tvrdý.
Rozhodčí: Mrkva, Gebauer – Kráľ, Nezval
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06:15 Š. Bláha (L. Adámek, Hořanský)
35:59 Straka (Šalda, Šmerha)
62:38 Suchý (Klhůfek)
23:07 Malý (Bukač)
29:51 Dočekal (V. Brož, Bittner)
Miroslav Svoboda (Pavlíček) – Slováček (C), Hryciow, Šalda, Stejskal, Jenáček, Zahradníček (A), Kříženecký – Půček, Suchý, Jandus – Straka, Matějček, Šmerha – Costa, Dědek, Plos – Hořanský, Š. Bláha, L. Adámek – Klhůfek (A).
Mičán (Jan Brož) – Poledna, Stehlík, Bartejs, Tureček, E. Mareš, Bukač, A. Svoboda – Bittner (A), Ferda, Psota – Dočekal (C), Nahodil (A), Rob – Malý, Michálek, Kozlík – Jan Kučera, Vodný, V. Brož.
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8:00 Chalupa (Černohorský)
15:55 Adamec (Kolmann)
16:53 T. Moravec (Chalupa)
18:09 Holčák (J. Tůma, Samson)
44:38 Daníček
Soukup (Kasal) – Černohorský, Kolmann (C), Křepelka, Sýkora, T. Moravec, Hampl, Vlasák – Veselý, P. Moravec, Hašek – Zvagulis, Závora, Chalupa – P. Svoboda, Pokorný, Ouřada – Adamec, Pajer, Dlouhý (A) – Šimek.
Michajlov (8. Volevecký) – Pavlák (A), Suhrada (A), Koštoval, Tomov, Samson, J. Tůma, Dvořák – Přibyl, Hrabík, Daníček – Lang, Kern (C), Ton – J. Pospíšil, Hujer, Pšenička – Jelínek, Špilka, Holčák – R. Chlán.
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21:56 Šilar (Baránek)
59:10 Hanzl (Šprynar, Přikryl)
10:39 Průžek (Holý, Šťovíček)
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45:33 Havlín (Polák, Trunda)
Málek (Jekel) – Krutil, Žovinec (C), Žižka, Baránek, Vandas, Matějíček, Kadeřávek – Coskey, Přikryl (A), Boucher – Bareš, Hanzl, O. Bláha – M. Tůma (A), Badinka, Šprynar – Redlich, Šilar, Matyáš Svoboda – T. Svoboda.
Pavelka (Ebenstreit) – Holý (C), Havlín, Kočí, Piskáček, Havránek, Gaspar (A), Hrdinka – Průžek, Knotek (A), Šťovíček – Kružík, Polák, M. Beran – Elias, Trunda, Gricius – Berka, Tichý, Židlický – Varvařovský.
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