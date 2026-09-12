Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Jihlava prohrála na ledě Tábora, Slavia napravila porážku z prvního zápasu

Autor: ,
  20:48

Hokejisté Tábora slaví postup do první ligy. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Jihlava prohrála v první hokejové lize na ledě Tábora 2:4 a tým, který útočí na třetí celkový triumf za sebou, má po dvou kolech jen dva body. Jediným celkem s plným počtem bodů jsou Pardubice B. Ty zvítězily 4:1 v Sokolově. Pražská Slavia v páteční předehrávce uspěla 3:2 na ledě Chomutova.

Dukle, jež vyhlásila útok na extraligu, se začátek sezony nepovedl. Ve středu zachraňovala dva body v prodloužení s Frýdkem-Místkem a teď odjela z Tábora s prázdnou. Jihočechům výhru nad favoritem zajistil hattrickem Pavel Novák, který minulou sezonu odehrál v extralize za České Budějovice.

Utkání dvou poražených semifinalistů z minulé sezony mezi Kolínem a Litoměřicemi dopadlo lépe pro Středočechy. Kolín na domácím ledě zvítězil po čtyřech brankách v první třetině 4:2.

Prodloužení rozhodovalo zápasy Frýdek-Místek - Zlín a Vsetín - Třebíč. Oba dovedly do vítězného konce výsledkem 3:2 domácí celky. Ve Frýdku-Místku rozhodl Pavel Průšek a ve Vsetíně svým třetím gólem v sezoně Filip Suchý.

Slavia v předehrávce napravila nezdar z prvního utkání, ve kterém podlehla 0:4 Vsetínu.

Všech pět gólů padlo v přesilových hrách. Pražané využili tři z osmi početních výhod a připsali si první výhru. Naopak Chomutov, který předchozí ročník zakončil na předposledním místě, po prohře 3:6 ve Zlíně opět neuspěl.

Maxa liga
2. kolo 12. 9. 2026 17:00
HC Tábor : HC Dukla Jihlava HC Dukla Jihlava 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)
Góly:
16:49 Prokeš (Plášil, Všetečka)
37:39 P. Novák (Kvasnička, Slavíček)
50:10 P. Novák (Slavíček, Eichler)
59:00 P. Novák (Kvasnička)
Góly:
02:23 Lhoták (Harkabus, Dundáček)
33:01 Menšík (Čachotský)
Sestavy:
Mařík (Novotný) – Cícha, Plášil, Kvasnička, Eichler, Benda, Haman, Kříž, Šedivý – Tomáš Chlubna, Mertl (C), Valský (A) – P. Novák, Prokeš (A), Slavíček – Jungwirth, Drančák, Všetečka – Prášek, Zadražil, Dančišin.
Sestavy:
A. Beran (Žajdlík) – Ozols, Strejček (A), Bergmanis, Plutnar, Dundáček, Chvátal, Srdínko – Štefančík, Kulda, Winder – Čachotský (C), Menšík, Cachnín – Harkabus (A), Kuprijanov, Michnáč – Jiránek, Pořízek, Lhoták.

Rozhodčí: Barek, Hacaperka – Dědek, Maňák

Počet diváků: 1390

Maxa liga
2. kolo 12. 9. 2026 17:00
HC Baník Sokolov : HC Dynamo Pardubice B 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)
Góly:
21:12 Dalecký (Osmík, J. Müller)
Góly:
03:42 Rákos (Nedbal, Formánek)
10:12 Kalužík (Rákos, Kolář)
36:27 Pavlata (Formánek, Kusý)
50:34 Pavlata (Kusý, Chabada)
Sestavy:
Habal (Dybal) – Štebih, Perčič, J. Müller, Klejna, Pulpán (C), Vogel, Dorot – Vracovský, Kverka (A), Šiler – Šik, Osmík, Dalecký (A) – Lukošik, Jícha, Csamangó – Šlechta, Dommers, Janata – M. Adámek.
Sestavy:
Matěcha (Vondraš) – Kolář (A), Chabada, Lučan, Nedbal (C), Voženílek, Tvrdík – Formánek, Rákos (A), Kalužík – Hauser, Rolinek, Kusý – Štěpánek, Stránský, Pavlata – Rájek, Sekanina, Teplý.

Rozhodčí: Valenta, Turhobr – Bertlík, Malý

Počet diváků: 463

Maxa liga
2. kolo 12. 9. 2026 17:00
HC Frýdek-Místek : RI Okna Berani Zlín 3:2P (0:1, 2:0, 0:1 - 1:0)
Góly:
37:48 Ostřížek (Haas)
39:48 Ostřížek (Střondala, Rašner)
63:58 Průšek (Matiaško)
Góly:
03:18 Válek (Guévin, Doktor)
49:34 Číp (Jarůšek)
Sestavy:
Dolejš (Forst) – Rašner, Prčík, Hrbas (A), Ročák, Průšek, Aubrecht, Volas, Zielinski – Lednický, P. Chlán, Střondala – Matiaško (A), Ostřížek (C), Ižacký – Haas, Macháček, Švančara – Vojáček, Rybnikár, Indrst.
Sestavy:
Huf (Kantor) – Šenkeřík (A), Štibingr, Škůrek, Ondračka, Guévin, Port, Zavřel – Číp, Heš, Jarůšek (A) – Doktor, Holík (C), Válek – Vaculík, Sadovikov, Paukku – Köhler, Sedláček, Říčka – Holba.

Rozhodčí: Obadal, Vrba – Tvrdý, Kapitanov

Počet diváků: 916

Maxa liga
2. kolo 12. 9. 2026 17:00
HC ZUBR Přerov : AZ Havířov 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)
Góly:
12:47 Tomeček (Indrák, Černý)
58:28 Žálčík (Indrák, Zdráhal)
Góly:
59:18 Razgals (Bednář, Ševčík)
Sestavy:
Švančara (Schnattinger) – Zbořil (A), Černý, Zdráhal, Šišák, Pěnčík, Ďurkáč, Mozr – Březina, M. Novák (A), Mrázek – Indrák (C), Tomeček, Žálčík – Hradil, Hanák, Ministr – Nášel, D. Moravec, Mácha – Vehovský.
Sestavy:
Žukov (Kořének) – Stříteský, Teper, Chroboček (A), Kubíček, Bilčík, Ševčík, Hromádka – Kotala (C), Jáchym, Razgals – Zaťovič (A), Süss, Kucsera – Šuhaj, Bednář, Kordule – Šedivý, Koudelný, Tvrdý.

Rozhodčí: Mrkva, Gebauer – Kráľ, Nezval

Počet diváků: 1716

Maxa liga
2. kolo 12. 9. 2026 17:00
VHK ROBE Vsetín : SK Horácká Slavia Třebíč 3:2P (1:0, 1:2, 0:0 - 1:0)
Góly:
06:15 Š. Bláha (L. Adámek, Hořanský)
35:59 Straka (Šalda, Šmerha)
62:38 Suchý (Klhůfek)
Góly:
23:07 Malý (Bukač)
29:51 Dočekal (V. Brož, Bittner)
Sestavy:
Miroslav Svoboda (Pavlíček) – Slováček (C), Hryciow, Šalda, Stejskal, Jenáček, Zahradníček (A), Kříženecký – Půček, Suchý, Jandus – Straka, Matějček, Šmerha – Costa, Dědek, Plos – Hořanský, Š. Bláha, L. Adámek – Klhůfek (A).
Sestavy:
Mičán (Jan Brož) – Poledna, Stehlík, Bartejs, Tureček, E. Mareš, Bukač, A. Svoboda – Bittner (A), Ferda, Psota – Dočekal (C), Nahodil (A), Rob – Malý, Michálek, Kozlík – Jan Kučera, Vodný, V. Brož.

Rozhodčí: Cabák, Rapák – Vašíček, Raszka

Počet diváků: 2510

Maxa liga
2. kolo 12. 9. 2026 16:00
SC Retia Kolín : HC Stadion Litoměřice 4:2 (4:1, 0:0, 0:1)
Góly:
6:02 Pokorný (Ouřada)
8:00 Chalupa (Černohorský)
15:55 Adamec (Kolmann)
16:53 T. Moravec (Chalupa)
Góly:
18:09 Holčák (J. Tůma, Samson)
44:38 Daníček
Sestavy:
Soukup (Kasal) – Černohorský, Kolmann (C), Křepelka, Sýkora, T. Moravec, Hampl, Vlasák – Veselý, P. Moravec, Hašek – Zvagulis, Závora, Chalupa – P. Svoboda, Pokorný, Ouřada – Adamec, Pajer, Dlouhý (A) – Šimek.
Sestavy:
Michajlov (8. Volevecký) – Pavlák (A), Suhrada (A), Koštoval, Tomov, Samson, J. Tůma, Dvořák – Přibyl, Hrabík, Daníček – Lang, Kern (C), Ton – J. Pospíšil, Hujer, Pšenička – Jelínek, Špilka, Holčák – R. Chlán.

Rozhodčí: Sýkora, Pilný – Maštalíř, Brož

Počet diváků: 864

Maxa liga
2. kolo 11. 9. 2026 17:00
Piráti Chomutov : HC Slavia Praha 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)
Góly:
21:56 Šilar (Baránek)
59:10 Hanzl (Šprynar, Přikryl)
Góly:
10:39 Průžek (Holý, Šťovíček)
39:12 M. Beran (Trunda, Havlín)
45:33 Havlín (Polák, Trunda)
Sestavy:
Málek (Jekel) – Krutil, Žovinec (C), Žižka, Baránek, Vandas, Matějíček, Kadeřávek – Coskey, Přikryl (A), Boucher – Bareš, Hanzl, O. Bláha – M. Tůma (A), Badinka, Šprynar – Redlich, Šilar, Matyáš Svoboda – T. Svoboda.
Sestavy:
Pavelka (Ebenstreit) – Holý (C), Havlín, Kočí, Piskáček, Havránek, Gaspar (A), Hrdinka – Průžek, Knotek (A), Šťovíček – Kružík, Polák, M. Beran – Elias, Trunda, Gricius – Berka, Tichý, Židlický – Varvařovský.

Rozhodčí: Mejzlík, Zeliska – Kokrment, Teršíp

Počet diváků: 1731

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu
Fribourg vs. MannheimHokej - 4. kolo - 13. 9. 2026:Fribourg vs. Mannheim //www.idnes.cz/sport
13. 9. 14:00
  • 1.75
  • 4.44
  • 3.58
Rögle BK vs. TapparaHokej - 4. kolo - 13. 9. 2026:Rögle BK vs. Tappara //www.idnes.cz/sport
13. 9. 15:00
  • 1.76
  • 4.32
  • 3.61
Växjö vs. SalzburgHokej - 4. kolo - 13. 9. 2026:Växjö vs. Salzburg //www.idnes.cz/sport
13. 9. 15:00
  • 1.40
  • 5.15
  • 5.79
Liberec vs. Moser Medical Graz 99ersHokej - 4. kolo - 13. 9. 2026:Liberec vs. Moser Medical Graz 99ers //www.idnes.cz/sport
13. 9. 16:00
  • 1.46
  • 4.96
  • 5.15
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Patnáct let od letecké tragédie v Jaroslavli. Na palubě zemřeli i tři čeští mistři světa

Letecká katastrofa si 7. září 2011 na letišti v Jaroslavli vyžádala 37 obětí z...

Sedmé září. Tohle datum navždy zůstane jedním z těch nejtemnějších v dějinách hokeje. Už to je patnáct let, co v ruské Jaroslavli krátce po vzletu havaroval letoun Jak-42. S 45 lidmi na palubě, z...

Násilnosti na hokeji v Jihlavě. Lidé s dětmi prchali ven, hledal se muž ze záznamu

ilustrační snímek

Horácká aréna v Jihlavě má za sebou vážný incident. Během zářijového přípravného hokejového zápasu mezi domácí Duklou a Českými Budějovicemi napadla skupina výtržníků hostující fanoušky i členy...

Utekl z hořící věže. Bývalý hráč NHL přežil teroristický útok 11. září. Myslel si, že umře

Teroristický útok na Světové obchodní centrum (11. září 2001)

Myslel si, že ho čeká běžný den. Už sice ne jako hokejistu, ale začínajícího investičního makléře, jenž vstupoval do poslední fáze školícího programu jedné z finančních společností ve Spojených...

Tohle má být Pastrňák? Fanoušci slavné videohry kritizují podobizny hráčů

David Pastrňák ve hře NHL 27.

Nové vydání tradiční videohry NHL, tentokrát s označením 27, vyvolalo obrovskou vlnu reakcí na sociálních sítích. Často udivených, nechápavých, mnohdy až posměšných. Hokejoví fanoušci se totiž...

Přeceňovaný Nečas, toxický Hertl. Kteří Češi se vešli mezi TOP 150 hráčů v NHL?

Čeští hokejisté David Pastrňák a Martin Nečas.

Už třetím rokem renomovaný server The Athletic vydává seznam 150 nejlepších hokejistů v NHL, jenž vzniká pomocí pokročilých statistik i názorů funkcionářů klubů. A ani tentokrát v něm nechybí někteří...

Jihlava prohrála na ledě Tábora, Slavia napravila porážku z prvního zápasu

Hokejisté Tábora slaví postup do první ligy.

Jihlava prohrála v první hokejové lize na ledě Tábora 2:4 a tým, který útočí na třetí celkový triumf za sebou, má po dvou kolech jen dva body. Jediným celkem s plným počtem bodů jsou Pardubice B. Ty...

12. září 2026  20:48

Pardubice v Lize mistrů přestřílely finské KooKoo a mají třetí výhru v soutěži

Hokejisté Pardubic slaví gól do sítě GKS Tychy.

Tři vítězství, jedna porážka. Taková je zatím bilance pardubických hokejistů v novém ročníku Ligy mistrů. Český šampion ve čtvrtému utkání na ledě finského celku KooKoo uspěl 6:3, rozhodl třemi góly...

12. září 2026  18:20

Zvládání emocí? Musím jít příkladem, hlásí Žabka. S Třincem chce hrát zase útočně

Třinecký trenér Boris Žabka debatuje s rozhodčím během čtvrtého finálového...

V minulé sezoně to byl oproti předchozím rokům trochu neobvyklý pohled. Ač byl Boris Žabka během své kariéry obránce, třinečtí hokejisté pod ním začali hrát útočněji. „A chceme v tom pokračovat,“...

12. září 2026  13:06

Hokejový Litvínov představil nové dresy pro extraligu. Jak se vám líbí?

Hokejový Litvínov představil dresy pro sezonu 2026/27 - zleva Pavel Čajan,...

Žluté a černé. Dresy hokejového Litvínova pro novou extraligovou sezonu ctí klubové barvy, dominantou jsou čisté klubové pruhy, které definují rukávy i spodní lem trikotu. Stojí za nimi grafik Karel...

12. září 2026  12:15

Táto, já chci hrát za Čechy... Tak jedem. Jak se Šmíd sbalil a podepsal se Spartou

Premium
Ladislav Šmíd, asistent trenéra, na přípravném kempu české hokejové...

Rozhodl se synovi splnit sen. Aby měl jednou šanci hrát za českou reprezentaci, musel opustit rodnou Kanadu a na dva roky se přestěhovat na jiný kontinent. „Táto, já chci hrát za Čechy. Tak to celé...

12. září 2026

Rozverný Patera: Bronz je pro Vary jako titul. Vy mi ho chcete ukrást?

Karlovy Vary, 25. 11. 2025. Energie Karlovy Vary - Oceláři Třinec, extraliga,...

Opájet se bronzem? Ani náhodou! Karlovarský trenér Pavel Patera hříšné myšlenky v hlavách svých hokejistů vyzkratoval. Ani se zlatým olympionikem už medaile, kterou západočeský klub získal po 17...

12. září 2026  10:30

Navýšení rozpočtu, tři kapitáni, rekordní počet cizinců. Cíle ale Motor nevyhlásil

Tomáš Kundrátek pózuje v dresu Českých Budějovic pro nadcházející sezonu.

Noví trenéři, sportovní manažer i kapitán. Českobudějovický Motor vstoupí do nového ročníku hokejové extraligy s řadou změn. Sezonu začnou ve středu proti Mladé Boleslavi. Jihočeši se pokusí vylepšit...

12. září 2026  9:03

Padal do prázdna, pak Fribourg skolil. Daří se nám rovnat nejlepším, těší Filipa

Plzeňský Matyáš Filip slaví gól svého týmu proti Pardubicím.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Byl takřka u všeho důležitého, co plzeňští hokejisté při vítězství 4:2 ve Fribourgu předvedli. Zapsal nahrávku, tři plusové body, a především - svou trefou rozhodl utkání. „Měl jsem štěstí, jak se ke...

12. září 2026  8:25

Stopka od hokeje. Jecho vstoupil do asistenčního programu NHL

Chomutov, 12. 7. 2024. Přípravný kemp české hokejové reprezentace do 20 let....

Dvacetiletý český hokejista Adam Jecho vstoupil do asistenčního programu NHL a hráčské asociace NHLPA, který pomáhá hráčům či jejich rodinám v případě psychických problémů nebo závislostí. K týmu St....

12. září 2026  7:28

Plzeň v Lize mistrů vyloupila Fribourg. Liberec udolal Herning až po nájezdech

Liberečtí hráči dávají gól v utkání Ligy mistrů proti Herningu.

Pouhých 19 vteřin je dělilo od prvního tříbodového zisku v letošní Lize mistrů. Jenže hokejisté Liberce proti Herningu nejtěsnější vedení v základní hrací době neuhájili a dánského soupeře nakonec...

11. září 2026  17:50,  aktualizováno  22:33

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Ty už kapitánem nejsi, ty už ne. Larkin ale v Detroitu přípravu i tak zahájí

Kapitán Detroitu Dylan Larkin slaví svou trefu v přípravném utkání proti...

Detroitský útočník Dylan Larkin, který po minulé sezoně NHL požádal o výměnu do jiného klubu, přišel o funkci kapitána hokejistů Red Wings. Oznámilo to v pátek vedení Detroitu s tím, že Larkin ale...

11. září 2026  19:33

Sázka na klubové a regionální vazby. Vítkovice věří, že našly cestu k úspěchu

Třinecký útočník Andrej Nestrašil atakuje ujíždějícího vítkovického obránce...

Hráči i trenéři spojeni s krajem by měli v nadcházející sezoně více než obvykle táhnout hokejisty Vítkovic v extralize. „Ano, chceme odchovance a hráče z regionu. Taková cesta je určitě nejlepší,“...

11. září 2026  15:54

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet