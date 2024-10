Hokejisté Prostějova spadli na dno první ligy. A stále nemají trenéra

„Měli jsme slušný start do utkání, pak nás zastavilo dvojnásobné vyloučení, za které nás Chomutov potrestal. Z dalšího vyloučení jsme pak dostali další gól, ve třetí třetině už nám chyběl kyslík na to, abychom zápas zvrátili. Chyba je na naší straně, jednoznačně jsme odtud měli odvézt body,“ uvědomoval si asistent trenéra Lukáš Majer.

Jestřábi zároveň stále nemají nového kouče, třebaže sportovní manažer klubu Ivo Peštuka, který dočasně mužstvo vede jako hlavní trenér, už minulý víkend sliboval, že fandové Prostějova se dozví jméno nového trenéra v uplynulém týdnu.

„Trápení už je katastrofálně dlouhé. Opět nemůžu hráčům upřít snahu, ale zkrátka nedáme gól, netlačíme se do brány a ani do vyložených gólových šancí se nedostáváme, protože si nevytvoříme tlak. Samozřejmě se musíme dívat po nějakých výměnách, protože útok je potřeba oživit. Zatím nemáme také trenéra, ale jednání probíhají. Jednali jsme už s X trenéry a už to bylo s jedním z nich na dobré cestě, bohužel z rodinných důvodů to nevyšlo,“ uvedl Peštuka.

Už dnes čeká Prostějov výjezd na led Kolína, jednoho ze dvou celků, který dokázali Jestřábi v aktuálním ročníku Maxa ligy porazit.