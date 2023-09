Díra ve střeše, kaluže na ledě. A v Prostějově zápas brzy skončil

„Je to nešťastné pro všechny zúčastněné. Bohužel led byl v tak špatném stavu, že bylo velké riziko zranění a to nechtěl podstoupit nikdo,“ řekl prostějovský kapitán Matouš Venkrbec. „Věřím, že se brzy najde shoda na náhradním termínu a utkání se dohraje bez dalších problémů. Vstup do sezony je důležitý pro každý tým a jeho sebevědomí.“

Čtyřiatřicetiletý centr nic podobného v kariéře nezažil. „Nedohrál jsem, akorát když v Třebíči kdysi zkolaboval hráč a jednou kvůli fanouškům v utkání s Havířovem, ale kvůli ledu ještě ne,“ dodal někdejší útočník Olomouce, Pardubic či Českých Budějovic.

Ambiciózní Prostějov by rád vylepšil minulou sezonu, kdy byl blízko finále. V přípravě v osmi zápasech prohrál jen dva duely. Jeden z nich přitom právě s B týmem Pardubic. „Tým už jsme dokázali nastavit tak, jak by měl fungovat v následujících soutěžních utkáních, a jsem rád, že jsme to takhle zvládli,“ ohlédl se za přípravou trenér Prostějova Martin Štěrba, který před startem nové sezony nahradil trenéra Aleše Tottera.

„Spolupráci jsme ukončili. Bohužel můj cíl splněn v uplynulé sezoně nebyl, protože jsme chtěli minimálně do finále. Potřebujeme se posunout dál a Aleš zase toužil trénovat extraligu,“ komentoval pro klubový web majitel Jestřábů Jaroslav Luňák. Totter nakonec zamířil do Popradu.

Fanoušci hokejistů Prostějova.

Jestřáby v létě opustilo deset hráčů, což je oproti minulým sezonám úbytek, i tak se ale obměnila stále velká část týmu. Kromě Venkrbce zůstali například i zkušení útočníci Vilém Burian a David Ostřížek. Kabina Prostějova přivítala jedenáct nových borců. Z extraligového Litvínova přišel forvard Jiří Fronk.

Zubři Meoptu nahradili

Přerovští hokejisté mají premiéru v ročníku za sebou, avšak neúspěšně; v Kolíně prohráli 0:2. Přitom Zubři jej porazili ve všech čtyřech vzájemných zápasech uplynulé sezony se skóre 16:5.

Příprava se však Přerovu výsledkově nepovedla; v šesti zápasech vyhrál pouze dvakrát, z toho jednou po prodloužení. „Zkoušeli jsme různé varianty, byť je pravdou, že bychom byli raději, kdyby výher bylo více. Jsme všichni zdraví, což v¬ přípravě nebylo,“ uvedl na předsezonní tiskové konferenci trenér Robert Svoboda, který je u týmu od prosince roku 2021.

Během léta bylo pro Zubry kruciální nahrazení klíčového partnera Meopty-optiky. Firma se rozhodla dále přerovský hokej nepodporovat, třebaže tak s přestávkami činila od padesátých let minulého století. „Podepsali jsme smlouvu s dalšími třemi partnery, to pro nás bylo zásadní. Věřím, že s jejich podporou a podporou města vše zvládneme,“ pověděl jednatel Zubrů Tomáš Pluháček a vzkázal, že cílem letošní sezony je postup do play off.

Přerov představil pět nově příchozích hráčů, odešlo jich osm.