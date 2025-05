Pod neúspěchem je podepsán také šéf a jednatel klubu Jaroslav Luňák. Před novou sezonou fanoušky Jestřábů ubezpečuje: Cíl je co nejrychlejší návrat zpátky do první ligy. Mužstvo navzdory sestupu do neprofesionální soutěže zůstává nadále plně profesionální, momentálně hráči trénují třikrát denně.

„Zásadní pro mě bylo jednání s radnicí. Bez podpory Prostějova by to v žádném případě nešlo, bez něj by tady žádný sport nebyl. Měli jsme velké ambice, bohužel to nedopadlo, ale věřte, že uděláme maximum pro to, abychom to napravili. Podporu od města jsem dostal, to bylo důležité. Kdyby zaujalo k našemu sportovnímu neúspěchu jiný postoj, těžko bychom složili takový tým, jaký máme teď,“ vysvětluje Luňák, jenž Prostějov převzal v roce 2013.

Město bude vaším hlavním partnerem. Prozradíte, s jakým rozpočtem budete v následující sezoně pracovat?

Nechci to konkretizovat. Nemáme tak vysoký rozpočet jako loni, to ne. Ale jsme v pozici, že trenér Říha má všechny hráče, o které si řekl.

V roli hlavního kouče pokračuje právě Miloš Říha, jenž přišel v průběhu minulé sezony. Bylo pro vás jeho setrvání důležité?

Jednoznačně. Stál jsem o to, abychom spolupracovali, aby se mnou tu káru táhl dál, a to i v soutěži, kterou asi nikdy nezažil. Kdyby si Miloš udělal tabulku od doby, co tým převzal, tak bychom zkrátka nespadli. Jsem rád, že zůstává. Složení realizačního týmu bude do nové sezony ještě silnější než loni. Miloš samozřejmě chce, aby tady byla kvalita, dostatek trenérů, aby kluci měli servis k podávání dobrých výkonů.

lhkjestrabiprostejov ⏱️ | Miloš Říha pokračuje v Prostějově a bude vést sportovní úsek klubu v nadcházející sezóně!



Nebudete kvůli tomu vypadat ve druhé lize jako megalomani?

Hokej je o penězích, to si nemusíme nalhávat. Ale i v druhé lize najdete dobré, ambiciózní celky. Havířov dva roky po sobě útočil na postup a nevyšlo mu to, motivaci bude mít obrovskou. Máme zprávy o tom, že zbrojí i Znojmo. Nebude to snadné. Nejambicióznější týmy budou v naší moravské skupině.

O městu jste mluvil, jak se k sestupu postavili další partneři?

Drtivá většina jich zůstala na první dobrou, z toho máme samozřejmě radost. Nejenže zůstali, ale i udrželi finanční plnění, které bylo v první lize. Ale stejně myslím, že pro fanoušky je jedno, jestli tady bude hrát Havířov, nebo Sokolov. Oni přijdou na hokej s tím, že chtějí mít prožitek ze sportovního zápasu.

To skoro zní, jako by vám sestup nevadil.

Vůbec ne! Nebudeme ostatní přesvědčovat, že se chceme druhé ligy jen zúčastnit. To ne, chceme udělat vše pro to, aby byl tým konkurenceschopný. Chceme se pokusit soutěž vyhrát. Tak jak jsme si mysleli, že budeme mezi nejlepšími v první lize, tak teď doufáme, že tam budeme doopravdy v lize druhé. Cílem klubu je co nejrychlejší návrat.

Ještě k fanouškům: minimálně na rok přijdete o pikantní derby s Přerovem...

Na druhou stranu nám to v historii dělalo tolik starostí, že když si od něj rok odpočineme, bude to prospěšné. (smích) Třeba se zase posune fanouškovská základna, která musí vnímat, že pyrotechnika v roce 2025 nepatří na zimní stadiony ani omylem. Nemůžeme to omlouvat tím, že dřív to tolik nevadilo. Je to nežádoucí a nepřípustné. Ale musím říct, že v uplynulé sezoně byli fanoušci absolutně, ale fakt o parník nejvzornější za celou dobu, co jsem u klubu. Stejně to ale nestačilo na to, abychom nemuseli řešit nějaké nepříjemnosti. Doufám, že budeme mít sílu promluvit jim do duše a že nás v druhé lize budou fanoušci maximálně podporovat. Teď sice odpadne Přerov, ale divácky budeme mít asi strach z Havířova. To bylo vždy peklo, když přijeli. Možná i větší než Přerov.

Nenapadlo vás po neúspěchu, že hokej v Prostějově opustíte?

Ještě než sezona skončila, mi bylo jasné, že budu pokračovat. Jasně, smutnil jsem, ale věděl jsem, že to nevzdám. Pokud bych jednou chtěl z Prostějova odejít, určitě ne jako poražený.

Proč se podle vás minulá sezona vašim Jestřábům tak hrubě nepovedla?

Doufali jsme, že to konečně bude vítězná sezona. A nakonec jsme to vzali z opačného konce... Tak špatnou jsem za svůj hokejový život ještě nezažil. Můžu vám říct, že je to lidské utrpení. Hrát s týmem, kterému se nedaří, je neskutečně těžké. To dokazuje i fotbalová Sparta. Je pak obtížné kluky zvednout. Ale důvodů neúspěchu je asi více.

Povídejte.

Víte, tým přišel do sezony nepřipravený. Tak to je. My jsme dlouhá léta zastávali pravidlo, že letní přípravu dělají kluci individuálně. Bohužel jsem až s poměrně velkým odstupem zjistil, že výsledky testů VO2 max ukázaly, že skoro dvě třetiny hráčů nejsou na sezonu nachystaní! Kdo vystudoval tělesnou výchovu, ví, jak velký je to problém. A v už započaté sezoně je prakticky nemožné to dohnat. To byl první klíčový problém. Ten druhý je v tom, že v týmu bylo plno individualit. A ty jsme naprosto upřímně nedokázali ukoučovat. Kluci vám na začátku řeknou, že jsou týmoví, že táhnou za jeden provaz, ale pak zjistíte, že to tak není. Že mají problémy i mezi sebou, že jsou složití a že se s nimi blbě jedná.

Je příklad za všechny Martin Chalupa? Dnes se řeší, že údajně bral v sezoně nedovolené látky.

Nejen on. Teď řeší to, co řeší. Ale u nás byl nulovej. Prý tesknil po domově, přitom já sám o něj hodně stál. Z Boleslavi jsme dovedli Zdeňka Doležala, který u nás v předchozí sezoně hrál výborně. Odehrál první zápas proti Sokolovu na skvělé úrovni a... Tím to skončilo. A vlastně všichni další hráči, co sem přišli, se nedokázali prosadit. Ke konci už si i trenér Říha přivedl nějaké své hráče, které znal, ale to naše prostředí je jednoduše semlelo, takže ani oni nám nepomohli. Začátek sezony se nám prostě nepovedl. Trenéři, kteří u toho byli, tak odešli. Ale nezvládli jsme to všichni, včetně mě. Je třeba říct, že ryba smrdí od hlavy. Není třeba se schovávat, hlavní zodpovědnost byla moje. Než jsem začal zjišťovat, že se loď potápí, bylo už pozdě. Hráčské trejdy se nám hodně nepovedly.

Čí je to vina? Tým si skládali trenéři sami, což platí i letos.

Tým určitě celý skládají trenéři, žádné jméno se nepřivedlo proti vůli kouče, ale u všeho jsem byl i já. Když jste poslední, nikdo k vám nechce. To není trejd, to je přesvědčování, slibování, přemlouvání. Pro mě to byla v 65 letech životní zkušenost, už ji ale nechci zažít. Jediná moje odměna je, když jsem po výhře v autě a můžu si to vstřebat. Nejsem slavící typ, co by skákal v kabině. Potřebuju si to prožít sám. Tentokrát jsem to ale vůbec nezažil, šli jsme od porážky k porážce.

Jak to letos změnit?

Zvučných jmen máme jen pár. Bez mazáků to dělat nejde, mladí to neuhrají. A takoví hráči nejsou zadarmo a loni byli dost finančně nároční. Že i s tímhle skončíte poslední, je zdrcující. Takže teď jsme se snažili přilákat hlavně mladé kluky s charakterem, kterým jde o sportovní úspěch a chtějí se posunout. Na nich jsme to postavili a chceme se znovu vrátit do první ligy a tam se zkusit zase dostat mezi špičku.

Kdy jste v uplynulé sezoně poznal, že to bude průšvih?

Asi po pěti zápasech bylo vidět, že tým evidentně zaostával. Zkoušeli jsme leccos, ale nic nepřineslo výsledky. Až do poslední chvíle jsme si nepřipouštěli, že bychom mohli spadnout, protože zázemí našeho klubu a složení týmu je nadstandardní. Myslím, že rozpočtem jsme byli v top trojce z celé Maxa ligy. Sestup byl nejhorším možným scénářem, ale naplnil se. Pro mě to byl týden totálního zklamání. Pak jsem si ale řekl, že začneme v druhé lize od znovu. A že uděláme vše pro to, abychom postavili takový tým, který bude bojovat zpátky o postup.