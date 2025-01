Z juniorské euforie přeskočil do první ligy. Kavan ale ví: Není kam spěchat

„S odstupem času si myslím, že nedostat domácí Kanadu ve čtvrtfinále, ale mít jiného soupeře, tak bychom Američany dokázali potrápit v semifinále víc a mohlo to být ještě o kousek lepší. Kanada nám vzala strašně moc sil. Ale stejně jsme rádi, že to cinklo bronzem. Je až neuvěřitelné, že Česko zvládlo uhrát tři medaile v řadě,“ bilancuje.

Před nájezdy v souboji o třetí místo proti Švédsku jste s brankářským kolegou Michalem Hrabalem něco prohodili. Co to bylo?

Něco jsme si řekli, ale fakt nelžu, když povím, že si to vůbec nepamatuji. Asi jsme řešili průběh utkání, protože na kostce promítali sestřihy. Vím, že jsme na to koukali, ale jinak jsem se ho snažil nechat v jeho zóně, ať je soustředěný. Nechtěl jsem do něj nijak zasahovat.

Zkušenosti sbírá i v seniorském národním týmu Talentovaný brankář Jan Kavan doplní v pozici trojky parťáky Dominika Pavláta s Josefem Kořenářem v rámci přípravy na Švédské hry. S reprezentací se zúčastní kempu v Praze, ale do Stockholmu nepoletí.

Je tam vůbec v takový moment z pozice náhradníka myšlenka, že byste zachytal ještě lépe?

Přiznám se, že jsem spíš Michalovi přál, ať to dochytá. Samozřejmě jsem byl připravený, kdyby se stal nějaký průšvih se zraněním, ale on zvládl celé mistrovství tak fantasticky, že jsem mu fakt upřímně držel palce.

Zaznamenal jste díky úspěchu větší zájem kolem svého jména?

Ten jsem pocítil dávno před šampionátem. Nabídek bylo víc, hlavně když jsem naskočil do branky Komety v extralize. To pochopitelně vyvolá reakce a ptají se na vás. Od té doby se čas od času něco objeví, ale nemyslím si, že by to můj jeden zápas na mistrovství nějak rapidně změnil. Mám navíc platný kontrakt, takže by to stejně asi neprošlo. Kluby to zřejmě ví, a tak se ke mně žádné nabídky nedostaly.

Bronzoví hokejoví junioři se vrátili domů. Zleva sedí Jan Kavan, Adam Novotný, Vojtěch Čihař a Tomáš Galvas.

Ještě v opojení úspěchem jste se měl z Ottawy vracet do Prostějova, ale místo toho jste si poprvé od loňského února střihl v půli ledna zápas v extralize proti Vítkovicím. To byla klubová odměna za skvělou reprezentaci?

To asi ne. Sešlo se to tak, že jsem volal Švárovi (trenérovi brankářů brněnské Komety Janu Švaříčkovi) kdy a kde se mám hlásit na tréninku po šampionátu. A on mi hned říkal, že do Prostějova nejedu, že je komeťácká dvojka Gašper Krošelj nemocný, a tak mě bude potřeba v Brně. Nevěděl jsem, jak dlouho tam budu, nakonec z toho byl jeden extraligový zápas, protože Gašper se dal rychle do kupy.

Dostalo se vám v kabině Brna za bronz alespoň oslavného přivítání a poplácání po zádech?

Každý mi gratuloval, kluci to sledovali a hned se ptali a zajímali. To mě potěšilo. Jen tedy kanadská část kabiny Komety mě tak nadšeně nevítala, už to ale snad také nějak skousli. (směje se)

Nebylo však těch silných psychických rozpoložení příliš? V reprezentaci extáze z turnajového výsledku, v Brně slušná nálada v extralize a zápas s více než 93 procenty úspěšnosti zákroků i vítězstvím. A najednou jste zase mířil do Prostějova, který není v ideálním naladění a bojuje na chvostu tabulky Maxa ligy. Jak jste tohle zvládal?

To byl masakr. Naštěstí je to pro brankáře jednodušší, zavře se do své bubliny a soustředí se sám na sebe. Ale je to fakt obrovský rozdíl. Euforie s dvacítkou se v Kometě neztratila, nálada tam byla dobrá, ale ten přejezd do Prostějova a rozpoložení tam už opravdu nevyšlo podobně. Nějak jsem se to ale snažil nevnímat a jel si pořád to svoje.

U jestřábů je to teď na psychiku dost náročné prostředí, že?

V Kometě byla pohoda, šlo to znát i v kabině, když jsem tam přišel. To se mi líbilo, protože jsem ze šampionátu neskočil hned do těch průserů, které jsme letos dokázali v Prostějově vyrobit. Dalo se očekávat, že ta nálada tady nebude úplně nejlepší, ale zase děláme všechno pro to, aby se to brzy změnilo.

Prostějovské angažmá má pro vás sloužit jako takové výchovné prostředí, podobně jako u staršího kolegy z Komety Michala Postavy to byl Přerov. Daří se to?

Beru to jako odrazový můstek do dalších let. Jsem tu od toho, abych se pořádně rozchytal mezi chlapy, to je můj hlavní cíl. Nechci a nebudu řešit týmové situace, soustředím se opravdu na sebe.

Jan Kavan v prostějovském dresu.

V Prostějově to máte nyní ještě o kousek složitější. V průběhu juniorského šampionátu vám do brány přišel konkurent v podobě Samuela Baroše a chytal výborně. Jak to teď máte mezi sebou rozdané?

Trenéři nám řekli, že se budeme střídat. Samozřejmě když se někomu z nás velmi povede zápas, tak pochopím, když do branky půjde hned znova. Konkurence k hokeji patří, beru to tak a jsem za ni rád. S Barim navíc vycházíme dobře, sedli jsme lidsky. Je trochu starší, tak jsem rád, že přišel a může mně i týmu pomoci.

Jste ročník narození 2005, mohl byste tedy ještě klidně chytat juniorské soutěže. Nebyla varianta, že půjdete mateřské Kometě pomoci tam, když je v tabulce druhá za Spartou?

Věkově bych mohl. Nevím, jestli tak přemýšleli trenéři, ale já na rovinu říkám, že s tím nepočítám. Raději bych rozhodně zůstal v chlapském hokeji, je to pro mě hodnotnější. Byl by to stejně poslední rok mezi juniory, od toho dalšího jsem čistě v mužské kategorii, to už žádnou juniorskou síť pro případ, že se mezi chlapy neprobojuju do brány, mít nebudu, tak bych si na ni nechtěl zvykat ani teď.

V minulém ročníku jste přelétával dokonce mezi juniorkou, extraligou a první ligou za znojemské Orly. Extraligová místa v Brně ale na novou sezonu obsadili Michal Postava s Krošeljem, vás Kometa poslala rozchytat se do Maxa ligy. Nechtělo by to z vašeho pohledu ještě něco mezi těmito soutěžemi?

Mentálně i fyzicky jsem připravený chytat extraligu, už bych se tam rád viděl, ale situace v brněnském brankovišti je teď pro mě taková, jaká je. Jsou tam zkrátka dva výborní gólmani. Není kam zásadně spěchat, je mi devatenáct, takže chytat pravidelně v první lize není špatné.

Když jste mluvil o nabídkách a zájmu a teď zaplněném brankovišti v Brně, nebyla tedy na stole možnost vycestovat do zahraničí? Říká se o vás, že jste hodně rodinný typ a že se vám ven moc nechtělo...

Že mám skvělé rodinné vztahy, je pravda, ale já nevím, kde se tento narativ vzal. Já už i loni říkal, že se netajím ambicemi jít do zahraničí. Klidně hned, kdybych neměl platnou smlouvu v Brně. Extraliga se ale za poslední roky hodně zvedla, takže nabídka z ciziny musí dávat smysl. Musel bych prostě vědět, že budu chytat, protože tady v Brně vidinu extraligy mám. Teď už se také zužuje to spektrum možností, kanadská juniorka už pro mě zkrátka nedává smysl. Když tedy přijde možnost chytat extraligu, tak rád zůstanu, ale pokud by přišla smysluplná nabídka ze zahraničí, tak se jí nebráním ani nebojím.

Kam by to tedy ve vašem případě mělo směřovat, když pomineme jasnou odpověď v podobě elitní NHL?

Příští rok za Kometu v extralize a potom do Švýcarska. To je moje vysněná destinace. Měl jsem možnost tam být na pár reprezentačních akcích. Stadiony, hokej i země jako taková se mi moc líbí.

Než to přijde, je potřeba dokončit tuto sezonu. Kde visí vaše laťka osobního úspěchu?

Já mám už svůj cíl splněný, protože mým vrcholem ročníku bylo mistrovství dvacítek. Samozřejmě teď bych chtěl pomoct Prostějovu udržet první ligu, a co bude po sezoně zde, to se teprve uvidí. Předpokládám, že se připojím ke Kometě.