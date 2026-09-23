Záložní tým Dynama neudržel proti Slavii třígólové vedení. Ve třetí třetině vyrovnal dvěma trefami Tomáš Trunda, který si v 54. minutě v početní výhodě vynutil prodloužení. V čase 63:44 rozhodl zápas Denis Kusý.
Vedle Pardubic B zůstává bez porážky jen Vsetín, třebaže prohrával v Kolíně od 4. minuty po brance Matěje Chalupy. V polovině druhé části vyrovnal Lukáš Adámek a v čase 64:19 otočil výsledek Tomáš Šmerha. Pro Kozly to byla teprve druhá prohra v šestém utkání v ročníku.
Obhájce triumfu v první lize Jihlava vyhrála v derby v Třebíči 2:1 v prodloužení a uspěla po dvou porážkách. Ve třetím utkání venku si připsala první body. Duklu dostal do vedení ve 47. minutě Albert Michnáč, ale 117 sekund před vypršením běžné hrací doby vyrovnal v power play Ladislav Bittner. Po 50 sekundách nastavení rozhodl svou premiérovou trefou v šestém duelu v druhé nejvyšší české soutěži lotyšský bek Ralfs Bergmanis.
Zlín podlehl Táboru 0:1 a utrpěl třetí porážku za sebou. Ve třetím utkání doma neuspěl poprvé. Jedinou branku vstřelil po 101 sekundách druhé části v přesilové hře Pavel Novák. Brankář Matyáš Mařík udržel poprvé v ročníku čisté konto. Tábor se radoval ze čtvrté výhry z uplynulých pěti duelů. Horácká Slavia prohrála potřetí v řadě.
Frýdek-Místek zdolal nováčka Havířov 3:2 po samostatných nájezdech a doma uspěl ve třetím ze čtyř zápasů v sezoně. Vítězný gól v rozstřelu dal sedmnáctiletý slovenský útočník Michal Lazovský. Havířov prohrál i pátý duel v ročníku, ale dosáhl alespoň na druhý bod.
Třetí výhru za sebou oslavil Přerov, který zvítězil v Sokolově 3:1. O vítězný gól Zubrů se postaral ve 44. minutě polský obránce Ihnat Kašalevič, který se prosadil hned ve své premiéře v první lize. Baník nenavázal na poslední dvě výhry a připsal si čtvrtou porážku v ročníku.
Litoměřice zdolaly Chomutov 5:1 a zvítězily podruhé z posledních pěti zápasů. Třemi body za dva góly a jednu asistenci k tomu pomohl Petr Ton. Piráti prohráli pátý ze šesti duelů v novém ročníku.
03:51 Chalupa
29:25 L. Adámek (Š. Bláha, A. Koláček)
64:19 Šmerha
Kasal (Soukup) – Vlasák, Kolmann (C), Piegl, Černohorský, Hampl, T. Moravec, Adamec – Hašek, Chalupa, P. Svoboda – Závora, Šimek, P. Moravec – Ouřada, Pokorný, Zvagulis – Dlouhý (A), Pajer, Hora.
Miroslav Svoboda (Pavlíček) – Slováček (C), Weinhold, Šalda, Kříženecký, Jenáček, Zahradníček (A), Stodůlka – Suchý, Půček, Jandus – Straka, Šmerha, Klhůfek (A) – E. Pospíšil, Costa, Plos – Š. Bláha, L. Adámek, A. Koláček.
Rozhodčí: Wagner, Horák – Juránek, Teršíp
Počet diváků: 1020
01:32 Hrníčko (Kaplan, Kalužík)
01:45 Pavlata (Stránský, Hauser)
15:47 Macek (Tvrdík)
28:37 Rolinek (Pavlata, Kolář)
35:50 Formánek (Stránský)
63:44 Kusý (Kaplan, Chabada)
18:21 Elias (Havránek, Šťovíček)
29:52 Gaspar (Berka, Piskáček)
36:09 Knotek (Kočí)
49:55 Trunda (Kružík)
53:51 Trunda (Havlín)
Matěcha (Tuláček) – Kolář (A), Chabada, Vápeník, Nedbal (C), Švec, Tvrdík, Voženílek – Formánek, Rákos (A), Kusý – Kaplan, Hrníčko, Kalužík – Hauser, Stránský, Pavlata – Štěpánek, Rolinek, Macek.
Ebenstreit (16. Pavelka) – Havlín, Holý (C), Piskáček, Gaspar (A), Havránek, Kočí, Hrdinka – Šťovíček, Knotek (A), Elias – M. Beran, Gricius, Kružík – Berka, Trunda, Průžek – Židlický, Tichý, Polák.
Rozhodčí: Zavřel, Jechoutek – Král’, Raszka
Počet diváků: 282
58:03 Bittner (Psota, Dočekal)
46:05 Michnáč
60:50 Bergmanis (Burkov)
Mičán (Jan Brož) – Poledna, Stehlík, Bartejs, T. Müller, E. Mareš, Bukač, Ošmera – Dočekal (C), Bittner (A), Psota – Kozlík, Nahodil (A), Rob – Malý, Michálek, Ferda – Jan Kučera, Vodný, V. Brož.
A. Beran (Žajdlík) – Ozols, Bergmanis, Dundáček, L. Mareš, Rimko, Riedl, Srdínko – Štefančík, Kulda, Winder – Čachotský (C), Menšík, Cachnín – Harkabus (A), Kuprijanov, Burkov – Jaroslav Brož, Lhoták, Michnáč.
Rozhodčí: Kostourek, Veselý – Jindra, Zídek
Počet diváků: 2500
24:16 Ton (Koštoval, Tomov)
29:48 Sklenář (Daníček, Špilka)
31:33 Přibyl (Sklenář, Ton)
42:50 Jelínek (Pavlák, Suhrada)
46:15 Ton (Špilka, Hrabík)
58:07 Šilar (Hanzl, Bareš)
Michajlov (Volevecký) – Suhrada (A), Pavlák, Smetana (C), J. Tůma, Tomov, Koštoval, Samson – Pšenička, Hrabík, J. Pospíšil – Ton, Kern (A), Přibyl – Holčák, Hujer, Jelínek – Sklenář, Špilka, Daníček – R. Chlán.
Jekel (Málek) – Žovinec (C), Krutil, Baránek, Vandas, Matějíček, Kadeřávek, Konvalinka – O. Bláha, Hanzl, Bareš – Boucher, Přikryl (A), Coskey – Redlich, Badinka, M. Tůma (A) – T. Svoboda, Šilar, Matyáš Svoboda – Šprynar.
Rozhodčí: Petružálek, Matoušek – Dědek, Bertlík
Počet diváků: 884
21:41 P. Novák (Pech, Eichler)
Kantor (Huf) – Šenkeřík (A), Port, Ondračka, Škůrek, Zavřel, Guévin, Talafa – Jarůšek (A), Heš, Číp – Válek, Holík (C), Doktor – Paukku, Holba, Říčka – P. Sedláček, Sadovikov, Köhler – Vaculík.
Mařík (F. Novotný) – Cícha, Kvasnička, Eichler, Benda, Haman, J. Šedivý – Valský, Mertl (A), Tomáš Chlubna – Slavíček, Pech (C), Jungwirth – Drančák, Prokeš (A), P. Novák – Babka, Dančišin, Zadražil – Všetečka.
Rozhodčí: Čamra, Bernat – Maňák, Černohlávek
Počet diváků: 1650
25:29 Csamangó (Štebih)
11:02 Mácha (Žálčík)
43:29 Kašalevič (Černý, Mozr)
59:29 Ministr (Černý, Mrázek)
Dybal (Habal) – Štebih, Klejna, Pulpán (C), Perčič, Rulík, J. Müller, Dorot – Vracovský, Kverka (A), Šiler – Šik, Osmík, Dalecký (A) – Dommers, Jan Kučera, Csamangó – Šlechta, M. Adámek, Janata – Lučkin.
Kavan (Schnattinger) – Krisl (C), Černý, Zdráhal, Mozr, Zbořil (A), Šišák, Kašalevič, Svozil – Ministr, M. Novák (A), Mrázek – Mácha, Skuhrovec, Žálčík – Březina, Čechmánek, Hradil – Chludil, D. Moravec, Vehovský.
Rozhodčí: Valenta, Turhobr – Kokrment, Malý
Počet diváků: 481
15:47 Ostřížek (Hrbas, Ročák)
44:13 Ročák (Ižacký)
Lazovský
38:13 Zaťovič
59:50 Stříteský (Razgals)
Dolejš (Javorek) – Ročák, Hrbas, Průšek, Prčík, Zielinski, Aubrecht, Rašner – Matiaško, Ostřížek (C), Kofroň (A) – Ižacký, Střondala, Lednický – Gerych, Macháček, Lazovský – R. Švančara, Indrst, Haas.
Žukov (s.n. Kořének) – Hromádka, Stříteský, Bilčík, Chroboček (A), Ševčík, Teper – Razgals, Jáchym, Kotala (C) – Kucsera, Süss, Zaťovič (A) – O. Šedivý, Bednář, Šuhaj – Tvrdý, Glas, Kordule – Koudelný.
Rozhodčí: Rapák, Gebauer – Hanzlík, Bartoň
Počet diváků: 1368
Tabulka:
|1.
|Pardubice B
|6
|5
|1
|0
|0
|23:11
|17
|2.
|Vsetín
|5
|3
|2
|0
|0
|21:6
|13
|3.
|Přerov
|6
|4
|0
|0
|2
|15:12
|12
|4.
|Kolín
|6
|2
|2
|1
|1
|19:17
|11
|5.
|Tábor
|6
|3
|1
|0
|2
|13:11
|11
|6.
|Litoměřice
|6
|2
|1
|1
|2
|19:17
|9
|7.
|Frýdek-Místek
|6
|1
|2
|1
|2
|17:19
|8
|8.
|Sokolov
|6
|2
|0
|2
|2
|18:21
|8
|9.
|Třebíč
|6
|2
|0
|2
|2
|11:15
|8
|10.
|Jihlava
|6
|1
|2
|0
|3
|15:19
|7
|11.
|Slavia Praha
|6
|2
|0
|1
|3
|16:21
|7
|Zlín
|6
|2
|0
|1
|3
|16:21
|7
|13.
|Chomutov
|6
|1
|0
|0
|5
|13:21
|3
|14.
|Havířov
|5
|0
|0
|2
|3
|8:13
|2