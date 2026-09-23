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Pardubické béčko a Vsetín drží v první lize neporazitelnost, uspěly v prodloužení

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  21:26
Chomutovský brankář Pavel Jekel magnetizuje pohledem puk, stejně tak domácí...

Chomutovský brankář Pavel Jekel magnetizuje pohledem puk, stejně tak domácí Petr Ton (v bílém). | foto: MAFRA

Litoměřický fanoušek diriguje po gólu domácích publikum.
Richard Lobo, trenér Chomutova.
Litoměřice slaví třetí gól, zleva Dominik Sklenář, Matěj Přibyl a Jan Kern.
Matyáš Svoboda z Chomutova střílí na branku, kterou hájí Martin Michajlov.
6 fotografií
Pardubické béčko porazilo v 5. kole první hokejové ligy doma v Chrudimi pražskou Slavii 6:5 v prodloužení a v šestém zápase v sezoně utrpělo první bodovou ztrátu. V čele tabulky si ovšem drží čtyřbodový náskok před druhým Vsetínem, který vyhrál v Kolíně 2:1 v prodloužení a zvládl vítězně i pátý duel v ročníku.

Záložní tým Dynama neudržel proti Slavii třígólové vedení. Ve třetí třetině vyrovnal dvěma trefami Tomáš Trunda, který si v 54. minutě v početní výhodě vynutil prodloužení. V čase 63:44 rozhodl zápas Denis Kusý.

Vedle Pardubic B zůstává bez porážky jen Vsetín, třebaže prohrával v Kolíně od 4. minuty po brance Matěje Chalupy. V polovině druhé části vyrovnal Lukáš Adámek a v čase 64:19 otočil výsledek Tomáš Šmerha. Pro Kozly to byla teprve druhá prohra v šestém utkání v ročníku.

Obhájce triumfu v první lize Jihlava vyhrála v derby v Třebíči 2:1 v prodloužení a uspěla po dvou porážkách. Ve třetím utkání venku si připsala první body. Duklu dostal do vedení ve 47. minutě Albert Michnáč, ale 117 sekund před vypršením běžné hrací doby vyrovnal v power play Ladislav Bittner. Po 50 sekundách nastavení rozhodl svou premiérovou trefou v šestém duelu v druhé nejvyšší české soutěži lotyšský bek Ralfs Bergmanis.

Zlín podlehl Táboru 0:1 a utrpěl třetí porážku za sebou. Ve třetím utkání doma neuspěl poprvé. Jedinou branku vstřelil po 101 sekundách druhé části v přesilové hře Pavel Novák. Brankář Matyáš Mařík udržel poprvé v ročníku čisté konto. Tábor se radoval ze čtvrté výhry z uplynulých pěti duelů. Horácká Slavia prohrála potřetí v řadě.

Frýdek-Místek zdolal nováčka Havířov 3:2 po samostatných nájezdech a doma uspěl ve třetím ze čtyř zápasů v sezoně. Vítězný gól v rozstřelu dal sedmnáctiletý slovenský útočník Michal Lazovský. Havířov prohrál i pátý duel v ročníku, ale dosáhl alespoň na druhý bod.

Třetí výhru za sebou oslavil Přerov, který zvítězil v Sokolově 3:1. O vítězný gól Zubrů se postaral ve 44. minutě polský obránce Ihnat Kašalevič, který se prosadil hned ve své premiéře v první lize. Baník nenavázal na poslední dvě výhry a připsal si čtvrtou porážku v ročníku.

Litoměřice zdolaly Chomutov 5:1 a zvítězily podruhé z posledních pěti zápasů. Třemi body za dva góly a jednu asistenci k tomu pomohl Petr Ton. Piráti prohráli pátý ze šesti duelů v novém ročníku.

Maxa liga
5. kolo 23. 9. 2026 18:00
SC Retia Kolín : VHK ROBE Vsetín 1:2P (1:0, 0:1, 0:0 - 0:1)
Góly:
03:51 Chalupa
Góly:
29:25 L. Adámek (Š. Bláha, A. Koláček)
64:19 Šmerha
Sestavy:
Kasal (Soukup) – Vlasák, Kolmann (C), Piegl, Černohorský, Hampl, T. Moravec, Adamec – Hašek, Chalupa, P. Svoboda – Závora, Šimek, P. Moravec – Ouřada, Pokorný, Zvagulis – Dlouhý (A), Pajer, Hora.
Sestavy:
Miroslav Svoboda (Pavlíček) – Slováček (C), Weinhold, Šalda, Kříženecký, Jenáček, Zahradníček (A), Stodůlka – Suchý, Půček, Jandus – Straka, Šmerha, Klhůfek (A) – E. Pospíšil, Costa, Plos – Š. Bláha, L. Adámek, A. Koláček.

Rozhodčí: Wagner, Horák – Juránek, Teršíp

Počet diváků: 1020

Maxa liga
5. kolo 23. 9. 2026 18:00
HC Dynamo Pardubice B : HC Slavia Praha 6:5P (3:1, 2:2, 0:2 - 1:0)
Góly:
01:32 Hrníčko (Kaplan, Kalužík)
01:45 Pavlata (Stránský, Hauser)
15:47 Macek (Tvrdík)
28:37 Rolinek (Pavlata, Kolář)
35:50 Formánek (Stránský)
63:44 Kusý (Kaplan, Chabada)
Góly:
18:21 Elias (Havránek, Šťovíček)
29:52 Gaspar (Berka, Piskáček)
36:09 Knotek (Kočí)
49:55 Trunda (Kružík)
53:51 Trunda (Havlín)
Sestavy:
Matěcha (Tuláček) – Kolář (A), Chabada, Vápeník, Nedbal (C), Švec, Tvrdík, Voženílek – Formánek, Rákos (A), Kusý – Kaplan, Hrníčko, Kalužík – Hauser, Stránský, Pavlata – Štěpánek, Rolinek, Macek.
Sestavy:
Ebenstreit (16. Pavelka) – Havlín, Holý (C), Piskáček, Gaspar (A), Havránek, Kočí, Hrdinka – Šťovíček, Knotek (A), Elias – M. Beran, Gricius, Kružík – Berka, Trunda, Průžek – Židlický, Tichý, Polák.

Rozhodčí: Zavřel, Jechoutek – Král’, Raszka

Počet diváků: 282

Maxa liga
5. kolo 23. 9. 2026 17:30
SK Horácká Slavia Třebíč : HC Dukla Jihlava HC Dukla Jihlava 1:2P (0:0, 0:0, 1:1 - 0:1)
Góly:
58:03 Bittner (Psota, Dočekal)
Góly:
46:05 Michnáč
60:50 Bergmanis (Burkov)
Sestavy:
Mičán (Jan Brož) – Poledna, Stehlík, Bartejs, T. Müller, E. Mareš, Bukač, Ošmera – Dočekal (C), Bittner (A), Psota – Kozlík, Nahodil (A), Rob – Malý, Michálek, Ferda – Jan Kučera, Vodný, V. Brož.
Sestavy:
A. Beran (Žajdlík) – Ozols, Bergmanis, Dundáček, L. Mareš, Rimko, Riedl, Srdínko – Štefančík, Kulda, Winder – Čachotský (C), Menšík, Cachnín – Harkabus (A), Kuprijanov, Burkov – Jaroslav Brož, Lhoták, Michnáč.

Rozhodčí: Kostourek, Veselý – Jindra, Zídek

Počet diváků: 2500

Maxa liga
5. kolo 23. 9. 2026 18:00
HC Stadion Litoměřice : Piráti Chomutov 5:1 (0:0, 3:0, 2:1)
Góly:
24:16 Ton (Koštoval, Tomov)
29:48 Sklenář (Daníček, Špilka)
31:33 Přibyl (Sklenář, Ton)
42:50 Jelínek (Pavlák, Suhrada)
46:15 Ton (Špilka, Hrabík)
Góly:
58:07 Šilar (Hanzl, Bareš)
Sestavy:
Michajlov (Volevecký) – Suhrada (A), Pavlák, Smetana (C), J. Tůma, Tomov, Koštoval, Samson – Pšenička, Hrabík, J. Pospíšil – Ton, Kern (A), Přibyl – Holčák, Hujer, Jelínek – Sklenář, Špilka, Daníček – R. Chlán.
Sestavy:
Jekel (Málek) – Žovinec (C), Krutil, Baránek, Vandas, Matějíček, Kadeřávek, Konvalinka – O. Bláha, Hanzl, Bareš – Boucher, Přikryl (A), Coskey – Redlich, Badinka, M. Tůma (A) – T. Svoboda, Šilar, Matyáš Svoboda – Šprynar.

Rozhodčí: Petružálek, Matoušek – Dědek, Bertlík

Počet diváků: 884

Maxa liga
5. kolo 23. 9. 2026 17:30
RI Okna Berani Zlín : HC Tábor 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
Góly:
Góly:
21:41 P. Novák (Pech, Eichler)
Sestavy:
Kantor (Huf) – Šenkeřík (A), Port, Ondračka, Škůrek, Zavřel, Guévin, Talafa – Jarůšek (A), Heš, Číp – Válek, Holík (C), Doktor – Paukku, Holba, Říčka – P. Sedláček, Sadovikov, Köhler – Vaculík.
Sestavy:
Mařík (F. Novotný) – Cícha, Kvasnička, Eichler, Benda, Haman, J. Šedivý – Valský, Mertl (A), Tomáš Chlubna – Slavíček, Pech (C), Jungwirth – Drančák, Prokeš (A), P. Novák – Babka, Dančišin, Zadražil – Všetečka.

Rozhodčí: Čamra, Bernat – Maňák, Černohlávek

Počet diváků: 1650

Maxa liga
5. kolo 23. 9. 2026 18:00
HC Baník Sokolov : HC ZUBR Přerov 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)
Góly:
25:29 Csamangó (Štebih)
Góly:
11:02 Mácha (Žálčík)
43:29 Kašalevič (Černý, Mozr)
59:29 Ministr (Černý, Mrázek)
Sestavy:
Dybal (Habal) – Štebih, Klejna, Pulpán (C), Perčič, Rulík, J. Müller, Dorot – Vracovský, Kverka (A), Šiler – Šik, Osmík, Dalecký (A) – Dommers, Jan Kučera, Csamangó – Šlechta, M. Adámek, Janata – Lučkin.
Sestavy:
Kavan (Schnattinger) – Krisl (C), Černý, Zdráhal, Mozr, Zbořil (A), Šišák, Kašalevič, Svozil – Ministr, M. Novák (A), Mrázek – Mácha, Skuhrovec, Žálčík – Březina, Čechmánek, Hradil – Chludil, D. Moravec, Vehovský.

Rozhodčí: Valenta, Turhobr – Kokrment, Malý

Počet diváků: 481

Maxa liga
5. kolo 23. 9. 2026 17:00
HC Frýdek-Místek : AZ Havířov 3:2N (1:0, 0:1, 1:1 - 0:0)s.n.2:1
Góly:
15:47 Ostřížek (Hrbas, Ročák)
44:13 Ročák (Ižacký)
Lazovský
Góly:
38:13 Zaťovič
59:50 Stříteský (Razgals)
Sestavy:
Dolejš (Javorek) – Ročák, Hrbas, Průšek, Prčík, Zielinski, Aubrecht, Rašner – Matiaško, Ostřížek (C), Kofroň (A) – Ižacký, Střondala, Lednický – Gerych, Macháček, Lazovský – R. Švančara, Indrst, Haas.
Sestavy:
Žukov (s.n. Kořének) – Hromádka, Stříteský, Bilčík, Chroboček (A), Ševčík, Teper – Razgals, Jáchym, Kotala (C) – Kucsera, Süss, Zaťovič (A) – O. Šedivý, Bednář, Šuhaj – Tvrdý, Glas, Kordule – Koudelný.

Rozhodčí: Rapák, Gebauer – Hanzlík, Bartoň

Počet diváků: 1368

Tabulka:

1.Pardubice B6510023:1117
2.Vsetín5320021:613
3.Přerov6400215:1212
4.Kolín6221119:1711
5.Tábor6310213:1111
6.Litoměřice6211219:179
7.Frýdek-Místek6121217:198
8.Sokolov6202218:218
9.Třebíč6202211:158
10.Jihlava6120315:197
11.Slavia Praha6201316:217
Zlín6201316:217
13.Chomutov6100513:213
14.Havířov500238:132
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