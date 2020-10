Přerovští hokejisté přišli po kontumaci o bod, neoprávněně nasadili Kacetla

Kacetla do Přerova uvolnilo formou takzvaných střídavých startů Brno, které jej pro aktuální sezonu získalo na hostování z Pardubic. Dynamo si však do dohody s Kometou dalo podmínku, že Kacetl nesmí nastoupit proti Vrchlabí, které je prvoligovou farmou Pardubic.

„Pardubice postoupily Ondřeje Kacetla na hostování do Brna s tím, že si do hostovacích lístků přímo zanesly, že další postoupení hráče ze strany Brna do nižší soutěže může být. Ale jen s výjimkou nastoupení Kacetla do utkání proti Vrchlabí,“ uvedl ředitel extraligy Josef Řezníček pro sport.cz.

Právě Východočeši po zápase na porušení podmínky upozornili.

„My jsme o žádné takové podmínce neměli ani tušení, takže nás velice překvapilo, když nám hned po zápase volali lidé z Pardubic a informovali nás o této skutečnosti. Je dobře, že jsme ten zápas vyhráli i na ledě a pro Přerov to znamená ztrátu pouze jednoho bodu. Vždy je lepší, když se rozhoduje na ledě a ne u zeleného stolu,“ uvedl sportovní manažer Vrchlabí Jiří Jakubec na klubovém webu.