Úleva, Přerov udrží první hokejovou ligu. Alespoň výsledkově mu už sestup nehrozí

Je ovšem třeba připomenout, že se stále řeší také ekonomické fungování klubu. Na začátku loňského roku skončilo dlouholeté partnerství klubu a generálního partnera pivovaru Zubr, jenž zajišťoval takřka čtvrtinu klubového rozpočtu.
Jednatel hokejového Přerova Tomáš Pluháček v listopadu tvrdil, že pokud klub nesežene do února nového generálního partnera, profesionální celek nejspíš zanikne.
Fanoušci Přerova si nyní ale nejspíš mohou oddechnout. Kromě záchrany druhé nejvyšší soutěže totiž podle informací MF DNES vyjde i ekonomická záchrana klubu – rozpočet na příští sezonu by měl být zajištěn. A to i navzdory tomu, že se nového generálního partnera dosud najít nepodařilo.
Nicméně hokejový celek, který hraje první ligu nepřetržitě od roku 2015, přilákal vícero menších sponzorů, kteří dohromady dokážou klubovou kasu patřičně saturovat. Posledním takovým partnerem, jenž rozšířil klubové portfolio, je firma Meopta, která klub v minulosti již dlouho podporovala.
Ostatně, hokejový stadion v Přerově nese název Meo Arena, Meo je i jednou z klubových přezdívek. „Meopta vždy patřila k Přerovu a Přerov k Meoptě. Proto jsme hrdí, že znovu můžeme aktivně podporovat přerovský hokej a stát po boku klubu HC Zubr Přerov,“ stojí v prohlášení na webu hokejistů.
A sportovní stránka? Dvě kola před koncem základní části Maxa ligy je Přerov dvanáctý. Desáté místo zajišťuje účast v předkole play off, čtrnácté zase sestup. Poslední Chomutov a předposlední Poruba ztrácejí na Přerov už šest bodů, avšak oba mají se Zubry horší vzájemnou bilanci, proto se před ně nemohou dostat.
Přerovskou krizi odnesl kouč Mikeska. Nahrazují jej hned tři noví trenéři
„Myslím, že se nám uvolní ruce, nebudeme v zápasech tolik roztřepaní, můžeme si ulevit. Ale teď máme před sebou cíl zabojovat o postup do předkola play off,“ řekl útočník Jan Hanák po utkání se Slavií, které bylo pro Přerov po odvolání kouče Mikesky prvním zápasem s novým trenérským štábem.
Zubři prohráli už popáté v řadě, na desáté místo nicméně ztrácí jen dva body. Zítra se představí na ledě třetí Jihlavy, základní část uzavřou v sobotu domácím zápasem s 11. Sokolovem. V play off Zubři nechyběli od svého postupu do první ligy ani jednou. Letos ale byly na programu důležitější věci...