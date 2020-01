Hokejisté Přerova válí, zato Prostějov hazarduje se sezonou

Přerov vykročil za třetí výhrou po sobě v 16. minutě, kdy otevřel skóre Roman Pšurný. Na začátku třetí třetiny sice vyrovnal v přesilové hře Nicolas Hlava, ale v čase 60:42 rozhodl Tomáš Doležal.

V ošemetné situaci se naopak ocitli Prostějovští a nutno říct, že vlastní vinou. Porážka 2:3 ve Frýdku-Místku pro ně znamenala opuštění desátého místa, posledního, které ještě znamená účast v předkole play off.

Nejspíš ještě teď Jestřábi netuší, jak mohli utkání takto ztratit, v první třetině totiž vedli po trefách Janduse a veterána Divíška 2:0 a domácí nevěděli, kam skočit. „Začátek jsme zaspali, vstoupili jsme laxně a smrdělo to tím, že jsme mohli dostat ne dva, ale pět gólů,“ uznal frýdecko-místecký kouč Vlastimil Wojnar.

Jenže Jestřábi o náskok po první přestávce zase přišli. „Věděli jsme, že ve druhé části domácí přeřadí na vyšší rychlostní stupeň, to se taky potvrdilo a poměr střel (18:3) avizoval to, co se pak stalo v závěru třetiny, tedy že soupeř vyrovnal na 2:2,“ mrzelo prostějovského kouče Ladislava Lubinu.

Ve 49. minutě domácí zápas otočili gólem Hrehorčáka na 3:2 a Prostějov už nedokázal překonat šestnáctiletého gólmana Tomáše Suchánka, odchovance Přerova, jehož koupil Třinec. „Řekl bych, že zápas rozhodly dva naše stupidní fauly,“ štvalo Lubinu.

Prostějov po dobrém rozjezdu nadstavby a čtyřech výhrách v řadě mohl atakovat i devátou Jihlavu.

Jenže v přímém souboji s Duklou doma padl 1:3 a ztratil i následující dva zápasy. Kvůli tomu před sebe pustil Třebíč a jen o bod zpět je Frýdek-Místek. Zpět se mohou Jestřábi vrátit už dnes, když ve své hale od 18 hodin přivítají právě devátou Horáckou Slavii