Přerovští hokejisté našli formu. Ukázali to i v derby s Prostějovem

Naposledy prohráli 8. ledna v Sokolově, od té doby zvítězili sedmkrát v řadě a znovu se vrátili do boje o první šestku, která zajišťuje postup do čtvrtfinále play off.

O jejich formě se o víkendu přesvědčili i Jestřábi. Prostějovští ztroskotali hlavně na gólmanovi Josefu Němečkovi, jenž pochytal všech osmadvacet pokusů. Němeček v brance nahradil jedničku Michala Postavu, společně mají přerovští gólmani jen v lednu už tři čistá konta.

„Jednoznačně bylo důležité to, že jsme nevstřelili branku, myslím si, že jsme měli dost střeleckých příležitostí, dostávali jsme se před gólmana hostů, ale on na všechno viděl,“ popisoval domácí trenér Martin Janeček. „Málo jsme chodili před gólmana a gólman, který vidí, chytá. To byla alfa a omega dnešního duelu,“ podotkl.

Přerov rozhodl až ve třetí třetině. Nejprve se šikovnou tečí prosadil Daniel Indrák, pro něhož to byl nejlepší možný dárek k sobotním třiadvacátým narozeninám. Střelou do prázdné brány pak deset vteřin před koncem pečetil výsledek Antonín Pechanec.

„Ve třetí třetině jsme čekali největší tlak soupeře, paradoxně jsme ale měli dvě tři gólovky my. Ve finále nám tam spadl i jeden gól. Poměrně bez problému a profesionálně jsme pak zvládli domácí power play. Byl to skvělý zápas,“ usmíval se Mikeska.