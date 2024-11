Přerov ovládl druhé derby. Někteří se musí víc prosadit, lamentoval Říha

Domácí Prostějov, který před pár týdny angažoval nového trenéra Miloše Říhu, pocítil hořkost porážky po třech výhrách v řadě. Bohužel pro domácí fanoušky to bylo právě v derby. „Co jsem pochopil fanouškovskou situaci, tak s Prostějovem je to jednoznačně největší událost sezony. Nevraživost je na maximum,“ přiblížil atmosféru derby přerovský trenér Michal Mikeska.

Jestřábi zůstávají po porážce na dvanáctém místě se ztrátou třinácti bodů na příčky zajišťující předkolo play off.

Alarmující je pro Prostějovské i domácí bilance derby. Na vlastním stadionu totiž prohráli už třetí v řadě. První vzájemný mač Prostějova a Přerova v letošní sezoně skončil výhrou Zubrů 2:0.

„Každý trenér chce vyhrát 10:0, takže to se nám pokazilo už ve druhé třetině,“ povídal po zápase v dobrém rozmaru Mikeska. „Věděli jsme, že Prostějov jde nahoru, šlo to vidět. Herně byli hrozně silní v soubojích, dělalo nám to problém,“ připustil přerovský trenér.

Zubři šli do vedení už v šesté minutě zásluhou Radima Hradila. Spolehnout se navíc mohli i na pevnou defenzivu, napříč celou soutěží inkasovali druhý nejmenší počet branek. Přesto ve druhé části přišlo srovnání z hole Jana Zdráhala, který využil přesilovku.

„Věřil jsem si, vzpomínal jsem na minulý zápas, který se mi tady povedl,“ připomněl přerovský gólman Josef Němeček lednové čisté konto a výhru 2:0 na ledě rivala. „Rána Zdráhala mě nějak zvláštně trefila, odrazila se od mé lapačky do ramene a spadla do brány. Byl to smolnější gól, ale nijak mě to nerozhodilo,“ popsal Němeček vyrovnávací trefu Prostějova.

„Někteří naši hráči se musí víc prosadit i přesto, že soupeř je sebevíc nepříjemný,“ má jasno prostějovský trenér Miloš Říha. „Na to, jak soupeř hraje složitě, tak jsme my hráli příliš složitě. Nejsem spokojený s tím, co jsme odvedli, tím pádem ani s výsledkem. Soupeři jsme to usnadnili,“ lamentoval Říha. Derby rozhodl ve třetí části přesnou trefou 38letý forvard forvard Roman Pšurný.