Leží na nás deka, připouští prostějovský kouč. Zubři se chystají na nevraživost

Trenér Přerova Michal Mikeska.

Na prvoligové derby se připravují i hokejisté Přerova. Už dnes v 17.00 na domácím stadionu hostí Prostějov. Oba celky by si přály lepší umístění v tabulce, prostějovští Jestřábi jsou předposlední, Zubři o místo před nimi. „Po prvních dvou kolech jsme měli šest bodů, to se nám na tabulku dívalo lépe. Máme sice dva mače k dobru, ale na to se nemůžeme spoléhat. Nikdo nechce být dvanáctý. Chybí nám jedna výhra navíc, musíme si ji vzít v dalších zápasech,“ velí trenér Přerova Michal Mikeska.

Jaká je před derby atmosféra v kabině?

Prohráli jsme dvakrát po sobě, což není nikomu příjemné. Takže vlastně derby bude soubojem o dvanácté a třinácté místo, a to nechce nikdo. O to víc doufám, že to bude z naší strany bojovné.

Prostějov minulý víkend vyměnil trenéra, ovlivnilo to nějak vaši přípravu?

Ne, ne. My se koukli na poslední dva zápasy, jestli s tím trenérem, nebo tím, je jedno. Snažíme se připravit hlavně na svoji hru. Víme, kde nás tlačí bota, kde máme svoje mezery. To bylo to, na co jsme se zaměřovali.

Předpokládám, že domácí atmosféra je při derby vítaný bonus, ale loni v žádném ze čtyř případů, kdy se derby hrálo, nezvítězil domácí celek.

Doufám, že se to změní. Doma vždycky hrajete s malým procentem výhody. Znáte zimák, znáte led, trénujete tam denně. Víte, jak se odráží mantinely, máte za sebou diváky. Měla by to být výhoda, snad to potvrdíme.

Existuje pro Přerov v základní části podobně důležitý zápas, jako je derby s Prostějovem?

Co jsem pochopil fanouškovskou situaci, tak s Prostějovem je to jednoznačně největší událost. Nevraživost je na maximum. Pokud to mám brát jako trenér a hráč, tak každý zápas, kdy se měříme se špičkou naší ligy – Zlínem, Porubou a Vsetínem – je pro nás do jisté míry svátek, protože se porovnáváme s nejlepšími hráči.

Sezona už je v plném proudu, jaké jsou ambice Přerova do konce základní části?

Chceme se pohybovat okolo šestky. Loni nám přímý postup do play off utekl o bod, takže zase chceme být v této hladině. Nelítáme v oblacích, nebudeme prohlašovat, že chceme být třetí. To jsou tajná přání, která se neříkají. Ale nechceme být alibisti, já určitě ne, a říkat, že chceme být do desátého místa. Chceme ťukat na šestku.