V létě dostal Mikeska absolutní důvěru v tvorbě kádru, stal se sportovním manažerem týmu. V této pozici nahradil Pavla Hanáka, který v Přerově působil deset let. „Samozřejmě není snadné ho nahradit. Někdy to vypadá tak, že nemusím nic dělat, a pak se čtyři dny nezvednu od počítače. Ale je to pro mě příjemná odpovědnost,“ hlásal tenkrát Mikeska.
V Přerově neví, co bude. Klub by rád semifinále, ale řešit musí i vlastní existenci
Zvolil cestu mládí, na soupisce Zubrů je pouze šest třicátníků a 40letý veterán Jiří Krisl. Omlazení kouč a manažer na podzim odůvodnil slovy: „Náš cíl je dostat hráče na vyšší úroveň. Vybírali jsme hokejisty, u kterých očekáváme, že udělají krok dopředu. Takové, kteří se buď mohou ustálit v první lize, posunout se v týmové hierarchii, nebo udělat krok do Extraligy.“
V aktuálním ročníku to dlouho vypadalo na poklidnou sezonu ve středu tabulky. Přerov však dohnala vyrovnanost Maxa ligy a výsledková krize po novém roce. Z posledních deseti zápasů vyhráli jen jeden.
Cíl? Bojovnost
Trénování se nově ujmou tři koučové. Jestli budou na stejné úrovni, nebo v určité hierarchii, Přerov neobjasnil. Prvním je dosavadní asistent Petr Dočkal, jenž u Zubrů působí v různých rolích celou svou trenérskou kariéru. K němu se přidá David Kudělka, kouč dorostu a bývalý extraligový hráč, který nakoukl i do zámořské AHL a ECHL.
Třetím do party bude zkušený 74letý Jaroslav Beck. Pro něj to bude návrat k A-týmu Přerova, který trénoval naposledy v sezoně 2008/2009. V současnosti byl asistentem u mládeže Zubrů, předtím naposledy vedl druholigový slovenský tým HK Březno před čtyřmi lety. Ze všech nových trenérů má právě Beck nejzajímavější životopis. Byl generálním manažerem Olomouce v sezoně 93/94, kdy vyhrála extraligu. Na začátku století byl také asistentem trenéra reprezentační osmnáctky.
Nové trio se na střídačce poprvé představí v sobotu proti druhé Slavii. „Bude to boj spíš o tom, abychom k zápasu přistoupili úplně jinak než k posledním utkáním. I změny v realizačním týmu by měly být impulzem. Chceme se prezentovat extrémně bojovným výkonem po celých šedesát minut utkání,“ uvedl na klubovém webu jeden z trenérů Dočkal.