Pohled na rozšíření juniorské extraligy: Každý klub by měl vědět, kde je jeho místo

Podle mnohých kritiků se však jedná o krok zpět, který ublíží výchově mladých hráčů. „Rozšíření jednoznačně sníží konkurenci,“ myslí si sportovní manažer mládeže u přerovských hokejistů Vladimír Kočara. Dřívější kouč A mužstva Zubrů byl společně s Františkem Ptáčkem, bývalým extraligovým hráčem s 1 210 starty, jediným mužem, který se při hlasování proti návrhu vymezil.

Rozšíření naproti tomu podpořilo osm hlasujících, a protože deset zbylých členů Sportovní komise bylo omluveno, schází jen, aby vše na svém lednovém zasedání schválil výkonný výbor.

„Myslím si, že v Česku momentálně nemáme tolik kvalitních hráčů, aby se soutěž rozšiřovala,“ tvrdí Kočara. Sám si přál obrácený postup. „Nadhodil jsem myšlenku, abychom výhledově extraligu zúžili. To by podle mě bylo zajímavější a zvýšilo by to konkurenci. Samozřejmě jen zúžení nestačí, jde to ruku v ruce s tréninkovým procesem,“ dodal Kočara.

Jeho Přerov by přitom z rozšíření soutěže profitoval. Přerovští junioři jsou momentálně ve východní skupině Ligy juniorů, druhé nejvyšší soutěže, na prvním místě.

„Nehlasoval jsem za Přerov. Musíme postavit český hokej na první místo, jinak se daleko nedostaneme. Každý klub by měl vědět, kde je jeho místo na slunci,“ prohlásil Kočara. Soutěž má podle něj jiné favority, přesto je reálné, že si přerovští junioři příští sezonu extraligu zahrají.

„Nebudu říkat, že tam nechceme. Kluky k tomu motivujeme a určitě budeme chtít do postupových bojů zasáhnout. Znamenalo by to pro nás ovšem těžkou práci a přiznám, že by to přineslo i ekonomické starosti, doba je nesmírně obtížná. Navíc naši nejlepší kluci většinou odchází do jiných klubů nebo do zahraničí,“ připustil Kočara.

Tenhle ročník je extrém

Do zahraničí odešlo mimo jiné i trio přerovských odchovanců, jež momentálně zápolí na juniorském mistrovství světa. Gólman Tomáš Suchánek, bek Stanislav Svozil, kapitán nároďáku, a útočník Martin Ryšavý. Všichni borci hrající v zámořských klubech se podepsali pod překvapující výhru s kanadským výběrem 5:2, první v historii samostatné České republiky.

„Spíše mě zaskočilo, že to Kanada neunesla. Jde vidět, že jsou kluci nachystaní. Prošli spolu už více šampionátů a letos vytvořili konkurenceschopný mančaft. I v rozhovorech jde vidět, jak drží pospolu. Věřím jim,“ vyhlíží Kočara.

Tomáš Suchánek už získal ocenění pro muže zápasu a coby brankář si za dva zápasy připsal hned tři gólové asistence, čímž stanovil nový rekord na juniorském světovém šampionátu.

Stanislav Svozil v akci proti Švédsku.

„Tomovi to moc přeji. Po mistrovství osmnáctek na něm nikdo nenechal suchou nitku. On to však zvládl během dvou let neskutečným způsobem a chytá parádně,“ chválil Kočara, jeden ze strůjců kvalitní přerovské líhně. „Snažíme se i v našich podmínkách vychovávat hráče nejlépe, jak umíme. Tenhle ročník je extrém. Mít takhle tři kluky na mistrovství, v důležitých rolích, je paráda,“ cení si. Kapitán Svozil letos pokukoval po NHL, Columbus však nakonec Přerovana poslal do juniorské WHL.

„Top světového hokeje spočívá v komplexnosti. Standa neskutečně hru cítí a vnímá. Směrem dopředu je geniální. Dozadu má rezervy v bruslení. Sám ví, na čem pracovat. A tam, kde působí, na tom pracují,“ míní Kočara.