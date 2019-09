S Přerovem chtějí České Budějovice odčinit středeční debakl

Hokej

Zvětšit fotografii Momentka z utkání Jihlava - České Budějovice. | foto: Petr Lemberk, MAFRA

dnes 11:37

Hrůza, děs. Z toho bolely oči. To už tady nikdy nechci vidět. Taková ostuda, co to mělo znamenat? Fanoušci českobudějovických hokejistů odcházeli ve středu večer z Budvar arény naštvaní. Domácí celek po dvou třetinách s mladíky z Litoměřic prohrával 0:4 a nakonec padl 2:6. První gól Jihočechů dal až ve 48. minutě Jiří Šimánek.