Přišel jsem udělat týmový úspěch. Svoboda o Zlíně, zranění i motivaci

Černé scénáře se ale nenaplnily, útočník Přemysl Svoboda, který v loňské semifinále s Litoměřicemi trápil Berany až do sedmého rozhodujícího utkání, se stihl vykurýrovat na stěžejní část sezony.

„Přišel jsem do Zlína udělat týmový úspěch,“ říká Svoboda.

To byl hlavní důvod, proč jste si vybral Zlín?

Hraju hokej proto, abych vyhrával trofeje, abych byl v týmu, který je vyhrává. Zlín má vysoké ambice. Dávalo mi to smysl. Sezona se bude hodnotit podle play off. Musíme hrábnout, abychom udělali radost sobě i fanouškům.

Těch chodí ve Zlíně nejvíc v celé Maxa lize.

Každý hokejista chce hrát před diváky. I ve druhé německé lize bývají návštěvy kolem tří tisíc lidí. Ve Zlíně je to stejné, ale nejde to říct o všech týmech v lize. Na některých stadionech jich přijde pět set.

Fakta Vsetín převzal pohár pro vítěze základní části Před sobotním domácím zápasem proti Jihlavě se s trofejí pro vítěze hokejové Maxa ligy fotili fanoušci, po utkání ji zvedli nad hlavu hráči Robe Vsetín. Triumf v dlouhodobé části soutěže zpečetili výhrou 4:2, celkově získali 108 bodů a první ligu vyhráli po dlouhých 31 letech. „V play off nám to nic nezaručuje, ale myslím, že jsme na dobré cestě. Díky borci,“ vzkázal hráčům trenér Vsetína Jiří Weintritt. Stejně jako Zlín začne i Vsetín čtvrtfinálovou sérii v neděli doma, jejich soupeři vzejdou z předkola.

S Kaufbeurenem jste rozvázal smlouvu na váš popud?

Necítil jsem se tam šťastně. Trenér mi dával méně času, pak se ještě změnil. Chtěl jsem se vrátit do Česka.

Přitom jste dělal v průměru bod na zápas.

Hlavně jsem je nastřádal do listopadu. Pak byla přestávka, po které jsem se po týdnu vrátil do Německa a už jsem nenavázal na svoje výkony.

Jak s vámi zamávalo zranění při zlínské premiéře?

Chvilku jsem nevěděl, na jak dlouho to bude. Jakmile jsem to zjistil, přenastavil jsem hlavu a šel den po dni. Když jsem mohl naskočit do zápasu, byl jsem šťastný, že můžu zase hrát. V prvních dvou jsem odehrál jedno střídání, abych měl starty pro případnou baráž. Závěr základní části jsem pak bral jako přípravu na play off. Chtěl jsem být každý zápas lepší a cítit se lépe, což se docela podařilo.

Po sobotním závěrečném duelu základní části s béčkem Pardubic, který jste prohráli, jste ale byl dost naštvaný. Po třetí inkasované brance jste málem vzteky roztřískal hokejku.

Byl jsem hodně naštvaný. Za stavu 1:2 to bylo ještě hratelné. Jdu do zápasu vyhrát, a ne se dívat, jak nás budou vodit. Musíme chtít vyhrát každý zápas. Měli jsme do toho dát více.

Když jste přestoupil do Zlína, vedl soutěž, nakonec jste skončili druzí. Berete to?

Už nemůžeme koukat, co bylo. Těším se na play off. Doufám, že v něm budeme vypadat dobře a vyhrávat zápasy, pojedeme na vítězné vlně.

Bedřich Köhler ze Zlína (vpravo) se snaží tečovat puk v utkání proti Pardubicím B.

Loni jste Zlín s Litoměřicemi dotlačili až do sedmého utkání. Připomněli vám vzájemnou sérii noví spoluhráči?

Nějaké pošťuchovačky byly. Ale to je minulost. Ted jsem Zlíňák. Můžeme klidně jít znovu na Litoměřice. Nevadilo by mi to.

Smlouvu tady máte do konce sezony. Tušíte, jestli budete pokračovat?

Tyhle věci řeším po sezoně. Když budu hrát dobře, třeba dostanu nabídku na příští. Vedení chce hráče, kteří vyhrávají, a ne kteří prohrávají.