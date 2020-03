Předkolo přinese souboj Slavií, Jihlava má respekt k Porubě i jejímu kouči

Ve zcela nové pozici půjdou letos jihlavští hokejisté do play off Chance ligy. Zatímco v předchozích prvoligových sezonách patřili vždy k největším favoritům, a tudíž série začínali většinou až do finále na domácím ledě, tentokrát půjdou už do předkola coby papírový outsider. Jejich soupeřem bude dnes a zítra Poruba.



„Nekoukali jsme, jaký soupeř na nás vyjde, my jsme hlavně chtěli vyhrát tu horší skupinu, která bojovala o předkolo. A to se nám povedlo,“ přiznal hlavní trenér Dukly Viktor Ujčík.

Pro něj osobně bude letošní play off také jednou velkou premiérou, poprvé totiž povede Duklu v roli hlavního kouče.

„Na tom, že chci vyhrát, se ale nic nemění. V tomhle směru je to všechno pořád stejné,“ ujišťoval bývalý reprezentační útočník, který má doma tři tituly mistra světa.

Bilance nahrává Porubě

S Porubou se Jihlava v sezoně 2019/20 potkala dvakrát a v obou případech jí podlehla (1:2 a 2:4).

„Já z těch zápasů ale moc vycházet nechci. Jednak proto, že jsem byl jen u jednoho, a to navíc na opačné straně stál na střídačce úplně jiný trenér než teď. V současné době vede Porubu František Výborný, což je zkušený trenér se spoustou úspěchů v zádech, takže lze očekávat, že tým na play off dobře připraví,“ zamýšlel se Ujčík.

To však v žádném případě neznamená, že by se Dukla dopředu vzdávala naděje na úspěch. Naopak. „Chceme postoupit, nebudeme se za nic schovávat,“ hlásil trenér jihlavských hokejistů. „Máme respekt k soupeři, protože v první části sezony byl lepší než my, a tudíž bojoval v lepší skupině, nicméně teď se začíná s čistým stolem.“

Z ledu soupeře by si Dukla ráda odvezla minimálně jedno vítězství. „Hned první zápas pro nás bude testem, jak na tom opravdu jsme. Neměli jsme teď moc možnost ověřit si formu s kvalitnějšími soupeři. I když Prostějov a hlavně Třebíč hrály výborně,“ připomněl týmy, které v horší skupině nejvíc dýchaly Jihlavě na záda.

Třebíč je v psychické pohodě

Druhou dvojici předkola play off tvoří Slavia Praha a už zmiňovaná Horácká Slavia Třebíč.

„Čeká nás souboj s útočným týmem, který má hodně mladých kluků, tudíž to bude hlavně o bruslení,“ uvedl na adresu soupeře třebíčský útočník Tomáš Havránek.

Přesto jsou podle něj právě za Slavii v Třebíči rádi. „Dá se s ní hrát,“ připomněl Havránek dva letošní duely, z nichž jeden dotáhli do vítězného konce Pražané a druhý Horácká Slavia. „Uvidíme, jak to dopadne v play off.“

Co se psychické pohody týká, měla by být výhoda na straně Třebíče, která v sobotu v Kadani vyhrála už podvanácté v řadě! Naopak Slavia naposledy uspěla v polovině února.

„Samozřejmě bychom chtěli udržet naši vítěznou sérii co nejdéle i v play off,“ hlásil Havránek. „Jedna výhra z Prahy by byla moc dobrá, dvě by ale byly ještě lepší,“ dodal s úsměvem.