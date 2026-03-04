Zlín odvrátil vyřazení, vynutil si rozhodující zápas. Tábor končí, dál postupuje Třebíč

Zlín, který po pondělní prohře 1:3 na ledě soupeře musel doma uspět, odvetu zvládl. Berani dali v první třetině tři branky v rozmezí sedmi minut, o všechny trefy se postarali hráči s dlouholetými zkušenostmi z české nejvyšší soutěže. Richard Jarůšek, Lukáš Válek a Petr Holík.
Hosté sice dokázali ještě před první sirénou snížit, jenže po gólech Jakuba Šlahaře a Tomáše Ondračky vedl Zlín už 5:1. Pardubice B už dokázaly pouze snížit na 4:5, rozhodující zápas se bude hrát na jejich ledě v pátek.
V utkání mezi Táborem a Třebíčí se na první branku čekalo až do 36. minuty, Jihočechy poslal do vedení Martin Weinhold. Třebíč dokázala vyrovnat zásluhou Tomáše Vandase a tři minuty před koncem základní hrací doby dostal Tomáš Svoboda hosty do vedení.
Tábor devět vteřin před koncem třetí třetiny vyrovnal, po gólu Davida Bernada se hrálo prodloužení. V tom se trefil už po 38 vteřinách Jan Kučera a poslal Horáckou Slavii do čtvrtfinále, kde narazí na druhý Kolín.
09:17 Jarůšek (Riedl, Rachůnek)
10:26 Válek (Šlahař)
16:45 Holík (Rachůnek, A. Salonen)
21:45 Šlahař (Holík, Ondračka)
32:31 Ondračka (Holík, Rachůnek)
19:54 Rouha (Nedbal, Švec)
38:12 Jevtěchov
56:02 Žálčík (Formánek, Chabada)
59:05 Macek (Formánek, Žálčík)
Huf (Čiliak) – Čáp, Ondračka, Zavřel, Talafa, A. Salonen, Riedl (A), Štibingr – Jarůšek, Holík (C), Rachůnek – Válek, Kverka, Šlahař – Paukku, Heš, Říčka – Köhler, Sadovikov, Sedláček (A) – Gago.
Vondraš (Moustafa) – Kolář (A), Chabada, Švec, Nedbal (C), Voženílek, Tvrdík, Lučan, Rájek – Kaplan, Rákos (A), Kalužík – Formánek, Urban, Macek – Pavlata, Jevtěchov, Žálčík – T. Zeman, Rouha, Štěpánek.
Rozhodčí: Mrkva, Šico – Rakušan, Vašíček
Počet diváků: 2168
Stav série: 1:1
35:40 Weinhold (Bernad)
59:51 Hruška (Bernad, Pech)
46:32 T. Vandas
56:52 Tomáš Svoboda (Kučera, Michálek)
60:38 Dočekal (Michálek, Kučera)
Žajdlík (Málek) – Kříž, Plášil, Bernad, Weinhold, Hubata, Suchánek, Cícha – Hruška, Pech (C), Červený – Matai, Mertl, Valský – Jungwirth, Handl, Všetečka – T. Doležal, Zadražil, Babka – Dančišin.
Mičán (Bizoň) – Matějíček, Stehlík, Tureček, T. Vandas, E. Mareš, Furch, Štebih, Dočekal (C) – Bittner, Psota, Kučera – Michálek, Tomáš Svoboda, Ondráček – Vodný, Tecl, V. Brož – Kuba, Veselský.
Rozhodčí: Petružálek, Turhobr – Maštalíř, Hájková
Počet diváků: 2932
Stav série: 0:2