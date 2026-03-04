Zlín odvrátil vyřazení, vynutil si rozhodující zápas. Tábor končí, dál postupuje Třebíč

Autor: ,
  21:25
Hokejisté Zlína odvrátili na domácím ledě hrozící vyřazení z play off první ligy. Po výhře 5:4 nad Pardubicemi B rozhodne jejich sérii předkola páteční třetí zápas. Sezona naopak skončila pro nováčka z Tábora, který podlehl Třebíči 0:2 v sérii po domácí porážce 2:3 po prodloužení.
Fotogalerie2

Zlínští hokejisté se radují z gólu proti béčku Pardubic. | foto: Jan SalačMAFRA

Zlín, který po pondělní prohře 1:3 na ledě soupeře musel doma uspět, odvetu zvládl. Berani dali v první třetině tři branky v rozmezí sedmi minut, o všechny trefy se postarali hráči s dlouholetými zkušenostmi z české nejvyšší soutěže. Richard Jarůšek, Lukáš Válek a Petr Holík.

Hosté sice dokázali ještě před první sirénou snížit, jenže po gólech Jakuba Šlahaře a Tomáše Ondračky vedl Zlín už 5:1. Pardubice B už dokázaly pouze snížit na 4:5, rozhodující zápas se bude hrát na jejich ledě v pátek.

V utkání mezi Táborem a Třebíčí se na první branku čekalo až do 36. minuty, Jihočechy poslal do vedení Martin Weinhold. Třebíč dokázala vyrovnat zásluhou Tomáše Vandase a tři minuty před koncem základní hrací doby dostal Tomáš Svoboda hosty do vedení.

Tábor devět vteřin před koncem třetí třetiny vyrovnal, po gólu Davida Bernada se hrálo prodloužení. V tom se trefil už po 38 vteřinách Jan Kučera a poslal Horáckou Slavii do čtvrtfinále, kde narazí na druhý Kolín.

Maxa liga
2. kolo 4. 3. 2026 17:30
RI Okna Berani Zlín : HC Dynamo Pardubice B 5:4 (3:1, 2:1, 0:2)
Góly:
09:17 Jarůšek (Riedl, Rachůnek)
10:26 Válek (Šlahař)
16:45 Holík (Rachůnek, A. Salonen)
21:45 Šlahař (Holík, Ondračka)
32:31 Ondračka (Holík, Rachůnek)
Góly:
19:54 Rouha (Nedbal, Švec)
38:12 Jevtěchov
56:02 Žálčík (Formánek, Chabada)
59:05 Macek (Formánek, Žálčík)
Sestavy:
Huf (Čiliak) – Čáp, Ondračka, Zavřel, Talafa, A. Salonen, Riedl (A), Štibingr – Jarůšek, Holík (C), Rachůnek – Válek, Kverka, Šlahař – Paukku, Heš, Říčka – Köhler, Sadovikov, Sedláček (A) – Gago.
Sestavy:
Vondraš (Moustafa) – Kolář (A), Chabada, Švec, Nedbal (C), Voženílek, Tvrdík, Lučan, Rájek – Kaplan, Rákos (A), Kalužík – Formánek, Urban, Macek – Pavlata, Jevtěchov, Žálčík – T. Zeman, Rouha, Štěpánek.

Rozhodčí: Mrkva, Šico – Rakušan, Vašíček

Počet diváků: 2168

Stav série: 1:1

Maxa liga
2. kolo 4. 3. 2026 18:00
HC Tábor : SK Horácká Slavia Třebíč 2:3P (0:0, 1:0, 1:2 - 0:1)
Góly:
35:40 Weinhold (Bernad)
59:51 Hruška (Bernad, Pech)
Góly:
46:32 T. Vandas
56:52 Tomáš Svoboda (Kučera, Michálek)
60:38 Dočekal (Michálek, Kučera)
Sestavy:
Žajdlík (Málek) – Kříž, Plášil, Bernad, Weinhold, Hubata, Suchánek, Cícha – Hruška, Pech (C), Červený – Matai, Mertl, Valský – Jungwirth, Handl, Všetečka – T. Doležal, Zadražil, Babka – Dančišin.
Sestavy:
Mičán (Bizoň) – Matějíček, Stehlík, Tureček, T. Vandas, E. Mareš, Furch, Štebih, Dočekal (C) – Bittner, Psota, Kučera – Michálek, Tomáš Svoboda, Ondráček – Vodný, Tecl, V. Brož – Kuba, Veselský.

Rozhodčí: Petružálek, Turhobr – Maštalíř, Hájková

Počet diváků: 2932

Stav série: 0:2

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
New Jersey vs. TorontoHokej - - 5. 3. 2026:New Jersey vs. Toronto //www.idnes.cz/sport
5. 3. 01:00
  • 2.41
  • 4.01
  • 2.64
Detroit vs. VegasHokej - - 5. 3. 2026:Detroit vs. Vegas //www.idnes.cz/sport
5. 3. 01:00
  • 2.22
  • 3.98
  • 2.92
Seattle vs. St. LouisHokej - - 5. 3. 2026:Seattle vs. St. Louis //www.idnes.cz/sport
5. 3. 04:00
  • 2.08
  • 4.06
  • 3.14
Anaheim vs. NY IslandersHokej - - 5. 3. 2026:Anaheim vs. NY Islanders //www.idnes.cz/sport
5. 3. 04:00
  • 2.62
  • 4.04
  • 2.41
Vancouver vs. CarolinaHokej - - 5. 3. 2026:Vancouver vs. Carolina //www.idnes.cz/sport
5. 3. 04:00
  • 5.11
  • 4.81
  • 1.56
Columbus vs. FloridaHokej - - 6. 3. 2026:Columbus vs. Florida //www.idnes.cz/sport
6. 3. 01:00
  • 2.25
  • 3.80
  • 2.70
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Sparta vybouchla v Hradci, Kladno otočilo s Kometou. Derby pro Třinec, slaví i Plzeň

David Němeček ze Sparty padá po kontaktu s Connorem Bunnamanem z Hradce Králové.

V 50. kole hokejové extraligy nezvládla Sparta klíčový duel o nejlepší čtyřku, Hradci Králové podlehla 3:6. Kladno zvítězilo 4:2 nad mistrovskou Kometou, Pardubice udolaly Karlovy Vary 4:3 po...

Měli jsme starý tým, ale co čekat? Nahoře si myslí, že to dělají dobře, štve Tlustého

Nový asistent trenéra Kladna Jiří Tlustý.

Uzavřel bizarní sázku, že půjde naboso z letiště domů, když čeští hokejisté porazí Kanadu ve čtvrtfinále olympijských her. Jiří Tlustý ale zázrak nečekal. V dalším díle podcastu Prodloužení kritizuje...

Trump se opět chlubil vítězstvím hokejistů. Někteří pozvání do Bílého domu odmítli

Američtí hokejisté tleskají v Kongresu.

Ještě v neděli, krátce poté, co porazili v napínavém olympijském finále Kanadu, zavolal hráčům a pronesl: „Zvu vás k sobě!“ A tak se také stalo. Americký prezident Donald Trump v úterý přivítal zlaté...

Pardubice mají jistý triumf v základní části. Výhry slaví i Sparta, Hradec a Liberec

Pardubičtí hokejisté slaví gól na ledě Litvínova.

Pardubičtí hokejisté si výhrou 4:1 na ledě beznadějně posledního Litvínova zajistili triumf v základní části extraligy. Pomohla jim prohra druhé Plzně 0:3 na Spartě, která si polepšila v boji o...

Zlín odvrátil vyřazení, vynutil si rozhodující zápas. Tábor končí, dál postupuje Třebíč

Zlínští hokejisté se radují z gólu proti béčku Pardubic.

Hokejisté Zlína odvrátili na domácím ledě hrozící vyřazení z play off první ligy. Po výhře 5:4 nad Pardubicemi B rozhodne jejich sérii předkola páteční třetí zápas. Sezona naopak skončila pro nováčka...

4. března 2026  21:25

Liberec a Plzeň mají jisté čtvrtfinále, play off si zahrají také Kladno a Olomouc

Plzeňští hokejisté se radují z vedoucí trefy proti Mladé Boleslavi.

Předposlední kolo hokejové extraligy určilo další dva čtvrtfinalisty. Liberec získal jistotu výhrou 4:0 nad Hradcem, Plzeň po vítězství 2:0 v Mladé Boleslavi. O čtvrtou příčku kromě Hradce dál...

4. března 2026  21:19

Postupová matematika: tři týmy jsou ve čtvrtfinále, o co se hraje v posledním kole?

Potyčka v utkání Sparty s Plzní.

Zbývá poslední kolo. A pořád je o co hrát. Jistotu čtvrtfinále už mají tři mužstva ze čtyř, jasno je také o složení postupující dvanáctky do play off. Jak aktuálně vypadá situace v tabulce hokejové...

4. března 2026  20:42

Vzhůru na nákupy! Boston věří v lepší časy, Pastrňák volá po posilách: Zasloužíme si je

Pavel Zacha (18) a David Pastrňák (88) slaví gól Boston Bruins.

Loni touto dobou se zbavili posledních šancí na play off a šli do výprodeje. Hokejový Boston opustil i ostřílený lídr Brad Marchand, klub se soustředil na budoucnost. Stačil však jediný rok a Bruins...

4. března 2026  19:20

Další dva roky pro oporu. Mám ke Spartě speciální vztah, těšilo Řepíka po podpisu

Sparťan Michal Řepík slaví druhý gól v zápase s Plzní.

Platí za dlouholetého tahouna hokejové Sparty. A ve spolupráci s pražským klubem bude Michal Řepík pokračovat minimálně další dva roky. Zkušený útočník, jemuž po aktuální sezoně končila smlouva,...

4. března 2026  18:33

Kodýtek zamíří do Švýcarska, od příští sezony bude hrát za Ambri-Piotta

Petr Kodýtek (vlevo) s Adamem Klapkou se radují z gólu proti Maďarsku.

Petr Kodýtek bude od příští sezony působit ve švýcarském týmu Ambri-Piotta. Sedmadvacetiletý český hokejista podepsal smlouvu do roku 2028. Účastník loňského mistrovství světa aktuálně hraje v IFK...

4. března 2026  17:18

Čtvrtfinále? Sparta by se musela stěhovat z O₂ areny, přednost má krasobruslení

Pražská O2 arena před začátkem semifinálové série mezi Spartou a brněnskou...

Blíží se další návrat? Hokejová Sparta teď řeší starosti hlavně se závěrem základní části extraligy, do kterého vstupuje už jen s teoretickou šancí na přímý postup do čtvrtfinále. S největší...

4. března 2026  13:03

Hokejová Slavia mění majitele, většinu si koupil podnikatel Kucharzyk

Kapitán hokejové Slavie Jan Holý míří v euforii ke střídačce se spoluhráčem...

Novým majitelem hokejové Slavie Praha je Jozef Kucharzyk ze společnosti Easyflyers, která se loni stala hlavním partnerem klubu. Kucharzyk získal prostřednictvím své firmy JK Sport Investment...

4. března 2026  11:23

Slovan ať jde cestou Chomutova. Za Piráty se semklo celé město, radí Hübl rivalům

Legendární hokejista Viktor Hübl v pozici jednoho z trenérů v Chomutově

Extraligu zachraňoval v Litvínově jako hráč, první ligu v Chomutově coby trenér. V prvním případě měl Viktor Hübl propocené tričko z pohybu, ve druhém z nervů. „Už jsem zažil zápas o všechno. A spíš...

4. března 2026  9:20

Nečas překonal Dostála, Nosek se vrátil do sestavy Floridy po zranění

Martin Nečas z Colorado Avalanche střílí na bránu Anaheim Ducks.

V úterý hokejová NHL nabídla jedenáct zápasů. Skvělou formu opět potvrdil colorádský Martin Nečas, jenž jednou překonal krajana v bráně Anaheimu Lukáše Dostála a podpořil tak výhru lídra soutěže 5:1....

4. března 2026  7:15,  aktualizováno  8:24

Hormonální rovnováha po 40? Existuje přírodní cesta, jak se cítit lépe
Hormonální rovnováha po 40? Existuje přírodní cesta, jak se cítit lépe

Únava, výkyvy nálad, problémy se spánkem nebo náhlé pocení. Po čtyřicítce se hormonální změny hlásí o slovo častěji, než si myslíme. Existuje ale...

Hubenější a v top formě. Brízgala: Čísla jdou bokem, po 13 letech chceme play off

Kladenský brankář Adam Brízgala

Je mu sedmadvacet, už trénoval i s reprezentací, ale play off? Pro kladenského brankáře Adama Brízgalu v dospělém hokeji neznámá kapitola. V extralize ani ťuk, v první lize jediný zápas. Teď může...

4. března 2026  8:23

Frölunda popáté ovládla Ligu mistrů, finále s Luleou rozhodla v prodloužení

Střelec vítězného gólu Frölundy Jere Innala slaví s pohárem pro vítěze Ligy...

Hokejisté Frölundy popáté ovládli Ligu mistrů. Ve finále doma v Göteborgu zvítězili nad dalším švédským týmem Luleou 3:2 v prodloužení a navázali na úspěchy z let 2016, 2017, 2019 a 2020. V čase...

3. března 2026  23:11

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.