Zlín vyřadil v předkole play off první ligy Pardubice B, čeká ho Slavia

Už po třech minutách sice dostal pardubický tým do vedení Daniel Herčík, ale pak se ve zlínském dresu prosadili stejní střelci jako ve středu, kdy moravský klub na svém ledě odvrátil hrozící vyřazení. Vyrovnal Lukáš Válek, druhý gól Beranů přidal ještě v první třetině Richard Jarůšek a další hokejista s dlouholetými zkušenostmi z nejvyšší soutěže Petr Holík pak využil přesilovku.
Zato Dynamo v závěrečném dějství tříminutovou početní výhodu promarnilo a udeřili naopak opět hosté. Zlínský postup pojistili Lukáš Heš a Bedřich Köhler, brankář Daniel Huf k němu pomohl 26 zásahy.
03:02 Herčík (Rákos)
06:32 Válek (Kverka, Zavřel)
17:50 Jarůšek (Rachůnek, Čáp)
38:27 Holík (Jarůšek, Říčka)
53:06 Heš
56:48 Köhler (Sedláček)
Matěcha (Vondraš) – Kolář (A), Chabada, Švec, Nedbal (C), Voženílek, Tvrdík, Lučan – Kaplan, Rákos (A), Herčík – Formánek, Urban, Kalužík – Stránský, Jevtěchov, Žálčík – Pavlata, Rouha, Štěpánek – T. Zeman.
Huf (Čiliak) – Štibingr, Ondračka, Zavřel, Talafa, A. Salonen, Riedl (A), Čáp – Jarůšek, Holík (C), Rachůnek – Válek, Kverka, Šlahař – Paukku, Heš, Říčka – Köhler, Sadovikov, Sedláček (A) – Gago.
Rozhodčí: Micka, Wagner – Zídek, Polák
Počet diváků: 387
Stav série: 1:2