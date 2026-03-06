Zlín vyřadil v předkole play off první ligy Pardubice B, čeká ho Slavia


  20:54
Do čtvrtfinále první ligy postoupili hokejisté Zlína. Loňský finalista v předkole vyřadil Pardubice B 2:1 na zápasy, v rozhodujícím duelu v Chrudimi hosté vyhráli jednoznačně 5:1. V dalším kole play off se Zlín utká s vítězem základní části Slavií Praha.

Zlínský kapitán Petr Holík | foto: Salač JanMAFRA

Už po třech minutách sice dostal pardubický tým do vedení Daniel Herčík, ale pak se ve zlínském dresu prosadili stejní střelci jako ve středu, kdy moravský klub na svém ledě odvrátil hrozící vyřazení. Vyrovnal Lukáš Válek, druhý gól Beranů přidal ještě v první třetině Richard Jarůšek a další hokejista s dlouholetými zkušenostmi z nejvyšší soutěže Petr Holík pak využil přesilovku.

Zato Dynamo v závěrečném dějství tříminutovou početní výhodu promarnilo a udeřili naopak opět hosté. Zlínský postup pojistili Lukáš Heš a Bedřich Köhler, brankář Daniel Huf k němu pomohl 26 zásahy.

Maxa liga
3. kolo 6. 3. 2026 18:00
HC Dynamo Pardubice B : RI Okna Berani Zlín 1:5 (1:2, 0:1, 0:2)
Góly:
03:02 Herčík (Rákos)
Góly:
06:32 Válek (Kverka, Zavřel)
17:50 Jarůšek (Rachůnek, Čáp)
38:27 Holík (Jarůšek, Říčka)
53:06 Heš
56:48 Köhler (Sedláček)
Sestavy:
Matěcha (Vondraš) – Kolář (A), Chabada, Švec, Nedbal (C), Voženílek, Tvrdík, Lučan – Kaplan, Rákos (A), Herčík – Formánek, Urban, Kalužík – Stránský, Jevtěchov, Žálčík – Pavlata, Rouha, Štěpánek – T. Zeman.
Sestavy:
Huf (Čiliak) – Štibingr, Ondračka, Zavřel, Talafa, A. Salonen, Riedl (A), Čáp – Jarůšek, Holík (C), Rachůnek – Válek, Kverka, Šlahař – Paukku, Heš, Říčka – Köhler, Sadovikov, Sedláček (A) – Gago.

Rozhodčí: Micka, Wagner – Zídek, Polák

Počet diváků: 387

Stav série: 1:2

Výsledky

Nejčtenější

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Postupová matematika: tři týmy jsou ve čtvrtfinále, o co se hraje v posledním kole?

Potyčka v utkání Sparty s Plzní.

Zbývá poslední kolo. A pořád je o co hrát. Jistotu čtvrtfinále už mají tři mužstva ze čtyř, jasno je také o složení postupující dvanáctky do play off. Jak aktuálně vypadá situace v tabulce hokejové...

Sparta vybouchla v Hradci, Kladno otočilo s Kometou. Derby pro Třinec, slaví i Plzeň

David Němeček ze Sparty padá po kontaktu s Connorem Bunnamanem z Hradce Králové.

V 50. kole hokejové extraligy nezvládla Sparta klíčový duel o nejlepší čtyřku, Hradci Králové podlehla 3:6. Kladno zvítězilo 4:2 nad mistrovskou Kometou, Pardubice udolaly Karlovy Vary 4:3 po...

Liberec a Plzeň mají jisté čtvrtfinále, play off si zahrají také Kladno a Olomouc

Plzeňští hokejisté se radují z vedoucí trefy proti Mladé Boleslavi.

Předposlední kolo hokejové extraligy určilo další dva čtvrtfinalisty. Liberec získal jistotu výhrou 4:0 nad Hradcem, Plzeň po vítězství 2:0 v Mladé Boleslavi. O čtvrtou příčku kromě Hradce dál...

Měli jsme starý tým, ale co čekat? Nahoře si myslí, že to dělají dobře, štve Tlustého

Nový asistent trenéra Kladna Jiří Tlustý.

Uzavřel bizarní sázku, že půjde naboso z letiště domů, když čeští hokejisté porazí Kanadu ve čtvrtfinále olympijských her. Jiří Tlustý ale zázrak nečekal. V dalším díle podcastu Prodloužení kritizuje...

Extraliga chystá nabité předkolo. S mistry, Třincem i Spartou. Jak vypadají dvojice?

Momentka z utkání Sparta - Kladno.

Další půlrok je pryč a s ním i základní část hokejové extraligy. Páteční závěrečné 52. kolo oproti tomu předešlému mnoho nezměnilo, definitivně ale určilo posledního čtvrtfinalistu a hlavně rozhodlo...

6. března 2026  20:54

Moses hattrickem vystřílel čtvrtfinále pro Hradec. Sparta i Třinec prohrály

Aktualizujeme
Hokejisté Hradce Králové oslavují gól proti Boleslavi.

Hradec Králové je posledním jistým čtvrtfinalistou v hokejové extralize. V závěrečném 52. kole základní části porazil doma Mladou Boleslav 3:1 a uhájil čtvrté místo. Všechny branky vstřelil americký...

6. března 2026  20:43,  aktualizováno  20:48

V NHL se uzavírají přestupy. Aktivní je hlavně Buffalo a Minnesota

Aktualizujeme
Nick Foligno se raduje z gólu proti Bostonu.

V pátek ve 21 hodin středoevropského času končí v NHL možnost přestupů. Manažeři týmů tak mají poslední možnost vyladit kádry pro play off zámořské hokejové soutěže. Kdo se kam stěhuje sledujte v...

6. března 2026  14:55,  aktualizováno  20:41

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice v předkole, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. O titul bojuje dvanáct týmů, osm z nich zahajuje svou cestu v předkole od 9. března, nejlepší čtveřice postoupila...

6. března 2026  20:26

Trejd s Čechem na úvod. Zadák Jiříček se v NHL podruhé stěhuje, míří do Philadelphie

Český obránce David Jiříček nastoupil poprvé v dresu Minnesoty.

První výměna v den uzávěrky. A hned s českou účastí. David Jiříček v hokejové NHL znovu po roce a čtvrt mění působiště, Minnesota jej náhradou za křídelníka Bobbyho Brinka vytrejdovala do...

6. března 2026  16:55,  aktualizováno  18:08

Nový rekord! Na zápasy hokejové Sparty chodí nejvíc lidí v historii

Fanoušci hokejové Sparty.

Hokejová Sparta láká na špičkový hokej i zábavnou show v pražské O2 areně čím dál víc fanoušků. V této sezoně přišlo na jejich zápasy o 451 fanoušků více než v předchozí. Poprvé v historii se tak...

6. března 2026  15:18

Zůstane Jarůšek ve Zlíně? O další angažmá si řekl: Už vím, jak to bude

Richard Jarůšek v modrém zlínském dresu v zápase s Pardubicemi B.

Spolu s Tomášem Rachůnkem přišel do Zlína těsně před koncem základní části hokejové Maxa ligy, za deset zápasů ale stihl Richard Jarůšek šest gólů a dvě asistence. I proto by měl v týmu Beranů...

6. března 2026  14:08

Nadšení i pomačkaná helma. Chmelař po první trefě v NHL zářil: Fantastické emoce

Jaroslav Chmelař z New York Rangers slaví se spoluhráči gól v utkání proti...

Hráči Toronta zakládali útočnou akci, puk ale ve středním pásmu ztratili a Jaroslav Chmelař ujížděl na soupeřovu bránu. Kotouč si navedl na forhend a zakončil do horního růžku. Pro hokejistu New York...

6. března 2026  13:24

Trojka, hodnotí sezonu majitel táborského hokejového klubu. Tým chce omladit

Táborský gólman Roman Málek mladší zasahuje.

Trochu divoká úvodní sezona a nakonec přijatelný výsledek. Táborští hokejisté až do závěrečného kola základní části bojovali o účast v play off. To se jim povedlo, ale po dvou prohrách v prodloužení...

6. března 2026  12:25

Vaněček vychytal čisté konto, Chmelař slavil premiérovou trefu v NHL

Vítek Vaněček z Utahu zasahuje v utkání s Philadelphií.

Souboj českých hokejových brankářů Dana Vladaře a Vítka Vaněčka v zápase NHL mezi Philadelphií a Utahem ovládl druhý jmenovaný. Výhru 3:0 podpořil čistým kontem s 16 zákroky, Vladař kryl 20 z 22...

6. března 2026  6:46,  aktualizováno  8:29

Není vzrušení málo? V extralize se konečně o něco hraje, formát je ale k diskuzi

Závar před bránou Sparty v utkání s Hradcem Králové.

V situaci, kdy dvanáct ze čtrnácti týmů postupuje do play off a základní část hokejové extraligy dlouho klouže na hraně fádnosti, protože kluby hrají jen o lepší umístění a nikoliv o samotný kýžený...

6. března 2026

