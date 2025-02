Zlín se chce v derby vzchopit. Vsetín chystá odvetu za tři porážky

Se čtyřmi body (3+1) je nejproduktivnějším hráčem hokejových bitev Vsetína se Zlínem v letošní prvoligové sezoně. Svoje góly a nahrávky by ale Luboš Rob mladší vyměnil alespoň za jedno vítězství. Poslední – čtvrtou – šanci před play off má dnes, kdy se Vsetín pokusí vrátit krajskému rivalovi předchozí tři těsné porážky.

„Všechny zápasy byly vyrovnané. Hrál se kvalitní hokej. Poprvé po sestupu z extraligy hraje Zlín nahoře. Bohužel jsme nezvládli prodloužení nebo nájezdy, které nám dlouhodobě nejdou. Chceme konečně vyhrát a dostat Zlín pod sebe,“ říká Rob mladší před středečním šlágrem Maxa ligy na Lapači.

Luboš Rob v dresu Vsetína

Situace se vyvinula tak, že vzájemný duel bude také soubojem o první místo. Dává to derby ještě větší šťávu?

Vždycky je to vyhecované. Je to jiný zápas než ostatní v základní části. Má náboj v hledišti i na hřišti. A tím, že se utkáme o první místo, bude ještě zajímavější.

Může výsledek napovědět o vítězi základní části, nebo je ještě brzy? Vloží se do něj ještě někdo kromě vás?

Kdybychom zvítězili a odskočili na šest bodů, bylo by to nadějné. V opačném případě bychom museli na konci získat o bod více, protože Zlín má lepší vzájemné zápasy. Třebíč ztrácí sedm bodů, to stejné Poruba, když zvládne dohrávku. To jsou skoro tři kola. Že to budeme my, nebo Zlín, dávám nějakých osmdesát procent.

Vnímáte, že už se blíží play off? Že první místo může být letos důležitější než jindy?

Jestli se nepletu, tak poslední dva vítězové základní části vypadli hned ve čtvrtfinále. My jsme byli dvakrát druzí a nahradili jsme prvního. Ještě jsme ho nevyhráli, ale pro sebevědomí by bylo dobré, kdyby se nám to povedlo.

Ve všech třech utkáních jste Zlín celkem jasně přestříleli. Bylo frustrující pak prohrát?

Asi jsme měli navrch, ale více bodů šlo za soupeřem. Ve Zlíně jsme pokaždé dotahovali, takže za remízu jsme museli být rádi.

Čím vás trápí gólman Huf?

V sezoně je střídají, ale na nás jde vždycky on. Nevyšel mu snad jenom jeden zápas loni ve finále (1:8). Na první ligu je to nadstandardní brankář a na nás se ještě více vyhecuje.