„Máme od obce potvrzený pronájem tamního stadionu, zbývá vyřešit administrativní věci, které by konání akce, kterou jsme pojmenovali Povrly Outdoor Games, neměly ohrozit,“ prozradil Roman Jüngling z pirátského marketingu.

Povrly, dvoutisícová obec na hlavním tahu mezi Ústím nad Labem a Děčínem, měla hostit druholigové derby ústeckých a mosteckých Lvů, jenže prvně jmenovaný klub kvůli dluhům akci odpískal. Při prvním zveřejnění své vize plánoval, že se na otevřený stadion při vybudování montované tribuny vejde víc než tisícovka diváků. Ve druhé, skromnější variantě počítal s pětistovkou fanoušků.

„Rádi bychom, aby se jednalo o vícedenní akci, v jejímž rámci se uskuteční i zápasy dalších seniorských soutěží. Vrcholem samozřejmě bude sobotní duel našeho áčka s Litoměřicemi, před kterým náš dorost vyzve v extraligovém derby Litvínov,“ informoval Jüngling. „Chceme zapojit i další mládežníky z našeho klubu i Ústeckého kraje, konkrétní podobu akce ladíme.“

Do Povrlů to mají blíž Litoměřice, jen 30 kilometrů, zato Chomutov bude muset vážit hodinovou cestu dlouhou 75 kilometrů. Na hlavní zápas Povrly Outdoor Games mají majitelé permanentních vstupenek Pirátů předkupní právo.

Otevřený Zimní stadion Jiřího Svobody v Povrlech na Ústecku.

„Nápad sehrát utkání v Povrlech přišel ze strany Chomutova. Logicky si vybrali za soupeře právě nás. S vedením města Povrly máme dlouholeté vztahy. Produkčně to ale jde za Chomutovem, my se vlastně jenom vezeme,“ uvedl na klubovém webu Jan Fišera, předseda Stadionu Litoměřice. „Čekají nás další jednání, kde se třeba dozvíme to, jak se na tom budeme případně organizačně podílet.“

Nebude to pro hokejový Chomutov jediný speciální zápas v sezoně. Už 8. listopadu proti Frýdku-Místku pořádá výroční střetnutí, klub totiž slaví osmdesátiny.

„Utkání odehrajeme v replikách dresů ze sezony 1952/1953, která byla naší druhou v nejvyšší soutěži a v níž jsme poprvé hráli finálovou skupinu,“ uvedl kreativní šéf pirátského marketingu. S barevností dresů pomohla umělá inteligence.

A do třetice zápas ve výjimečném aranžmá, krátce po chuťovce pod širým nebem přijde na řadu už osmý ročník projektu Piráti Chomutov pro nemocnici. „Debata ohledně přesného termínu nás se zástupci nemocnice ještě čeká, ale rádi bychom hráli tento zápas jednu únorovou sobotu,“ řekl Jüngling.

Nový ročník Maxa ligy odstartuje Chomutov ve středu 10. září doma se Sokolovem. Hracími dny soutěže zůstávají středy a soboty s vloženými pondělky, které budou Piráti nejspíš měnit za neděle s buly v 15.30 hodin kvůli dětem. V ostatních dnech jejich zápasy začnou v půl šesté večer.