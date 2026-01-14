Svetry versus Oranjes. Stadion pro open air víkend v Povrlech roste do krásy

Petr Bílek
  13:56
Zleva? Borovice! Zprava? Dobrý! Vrch Dobrý. V romantických kulisách, které při úterní inspekci zvýrazňoval sníh, si český hokej po dvou letech užije zápasy pod širým nebem. Hlavním bodem Povrly Outdoor Hockey Games na přelomu ledna a února bude souboj Svetrů proti Oranjes. Tedy prvoligové derby Chomutova s Litoměřicemi.

„Nastoupíme v dresosvetrech. Nebo prostě ve svetrech,“ láká do hlediště Jiří Sochor, majitel pořádajících chomutovských Pirátů. Vizuální podobu klub teprve fanouškům představí.

A to samé Litoměřice. „Dresy jsou ve výrobě. Bude to naše klasická, ale netradiční barva, kterou jsme dlouho nepoužili. Oranžová. Naposledy byla jako třetí sada snad před pěti lety. Nynější trikoty budou laděné do zimy,“ prozradil marketingový a provozní manažer kališníků Miroslav Kejmar.

Štamprle pro kouče, pozor na lobíky. Rivalové už řeší nevšední Winter Classic

Povrly, dvoutisícová severočeská obec, budou v obležení na konci měsíce. V pátek 30. ledna se utkají univerzitní ústečtí North Wings s Riders Pardubice. V sobotu 31. ledna po šťavnatém retro trháku Pirátů s Ústím, tedy i Radka Dudy s Milanem Antošem, bude zlatým hřebem zmiňované derby. V neděli dojde zase na druholigové derby Ústí nad Labem s Děčínem, mezi nimiž Povrly leží. A nadto se chystá kupa mládežnických mačů a turnaje.

Program hlavních zápasů

Logo chomutovského Winter Classic, nazvaného Povrly Outdoor Hockey Games 2026.

Pátek 30. ledna
18.00 Univerzitní liga North Wings Ústí nad Labem – Riders Pardubice

Sobota 31. ledna
15.30 Osmé finále Piráti Chomutov – Slovan Ústí nad Labem, retro
17.30 První liga Piráti Chomutov – Stadion Litoměřic

Neděle 1. února
17.30 Druhá liga Slovan Ústí nad Labem – HC Děčín

„Postavili jsme tribunu pro tisíc diváků, další vyroste týden před akcí, abychom doplnili kapacitu na dva a půl tisíce fanoušků. Přibude velkoplošná obrazovka, VIP prostory, stánky s občerstvením, zázemí pro návštěvníky, posílíme také osvětlení kvůli přenosu České televize,“ vyjmenoval Sochor, co už hotové je a co ještě se dodělá.

Věří, že minimálně hlavní zápas fanoušci vyprodají. „Jinak nevím, co lidem nabídnout. Rozjíždíme kampaň, která by mohla spustit velký zájem,“ představuje si šéf. Litoměřice lístky prodávají i na svém stadionu. „Taková akce v Česku dlouho nebyla, řada se jich zrušila. Lidé jsou skeptičtí, takže asi budou vstupenky kupovat na poslední chvíli,“ odhaduje Kejmar.

Co další zápasy, je ve hvězdách. Všechny kluby své příznivce burcují. „Kapacita je velká, snad ji i my vyprodáme,“ modlí se za Děčín jeho marketingový šéf Jakub Kohout. „My jsme kolem desátého místa, Ústí hraje o záchranu. Potkat se v jiné době a bojovat na špičce, vypadalo by to jinak.“

OBRAZEM: Jak vypadala největší hokejová návštěva v Česku? Brno stále drží rekord

Naposledy se venku utkaly Karlovy Vary s Plzní, extraligové open air derby západočeských rivalů však hostil sportovní areál u skokanského můstku v německém Klingenthalu.

Do organizace zápasů promluví i počasí, v zimě vrtošivé.

„Vím od Viktora Hübla, že s Litvínovem hráli v Německu za deště,“ zmínil Sochor nynějšího trenéra Pirátů a pět let starý šlágr se Spartou na fotbalovém stadionu v Drážďanech. „Ideální déšť není, ale odehrát se to i s ním dá. Na sněhové přeháňky budeme mít kluky s hrably, proto jsou v plánu i tři komerční přestávky za třetinu. A kdyby se mlžila plexiskla, budou připravení kluci se stěrkou. Snažíme se předvídat, ale co počasí udělá, to ví jen ten nahoře.“

Celá akce bude stát milion a čtvrt. Sochor věří, že díky příslibu dotace z Ústeckého kraje, sponzorské pomoci a prodeje lístků v cenách do maximálně 300 korun bude rozpočet vyrovnaný. „Chtěli bychom, aby to byla nula k nule.“

Povrly, 13. 1. 2026. Zimní stadion Jiřího Svobody, přípravy na Povrly Outdoor Hockey Games.

Nejtěžší je podle majitele Pirátů všechny přípravné práce zkoordinovat. A taky udělat harmonogram zápasů včetně rozpisu šaten. Na Zimním stadionu Jiřího Svobody, pojmenovaném podle ředitele místních Kovohutí perzekvovaného komunisty, jsou totiž prostory omezené.

Všechny týmy se musí připravit na specifické podmínky. „Budou se řešit věci typu chrániče na nože, protože budete přecházet venkem a jedním špatným šlápnutím si ztupíte nože. A pak taky hráči nejspíš budou mít černé proužky pod očima kvůli umělému osvětlení. Když bude mráz, hokejisté si vezmou asi jednu vrstvu prádla navíc,“ tipuje Kejmar.

Francouz za Ústí, Duda za Piráty. Retro finále rivalů zpestří Winter Classic

Zážitek to bude pro všechny. „Viktor Hübl říkal, že se to nedá s ničím jiným srovnat,“ slyšel Sochor. „Bude to obří akce s přesahem až za náš kraj. Pozvání nás potěšilo,“ děkuje Kohout z Děčína.

Půjde o zápasy typu jednou za život. Včetně bitvy Svetrů proti Oranjes.

Povrly, 13. 1. 2026. Zimní stadion Jiřího Svobody, přípravy na Povrly Outdoor Hockey Games.
Povrly, 13. 1. 2026. Zimní stadion Jiřího Svobody, přípravy na Povrly Outdoor Hockey Games.
Povrly, 13. 1. 2026. Zimní stadion Jiřího Svobody, přípravy na Povrly Outdoor Hockey Games. Jiří Sochor, majitel hokejových Pirátů Chomutov.
Povrly, 13. 1. 2026. Zimní stadion Jiřího Svobody, přípravy na Povrly Outdoor Hockey Games.
13 fotografií
