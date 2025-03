Beran zná Čachotského fígly. Ale víc neřeknu, nechci nikomu radit, smál se

A zatímco on sám si byl v brankovišti s přibývajícím časem čím dál jistější, sebevědomí hostujícího celku viditelně chřadlo. Nakonec vyhrála Jihlava 3:0 a srovnala svoji sérii na 2:2.

„Jsme moc rádi, že to takhle dopadlo. I za stavu 1:3 se sice série dá otočit, nicméně tahle varianta je samozřejmě mnohem lepší,“ oddechl si jeden z hrdinů pondělního utkání.

Už ve středu večer se oba soupeři znovu potkají ve Vsetíně.

Jaké pro vás bylo čtvrté utkání?

Bylo zase hodně náročné. Naštěstí jsme tentokrát dobře začali, dali jsme první gól a Čagy (útočník Tomáš Čachotský) pak přidal i druhý a třetí. Ve zbytku zápasu jsme potom hlavně bránili výsledek. A ubránili ho. Povedlo se nám to především díky velké obětavosti.

Tři ze čtyř dosavadních duelů skončily s nulou na kontě vstřelených gólů pro jedno z mužstev. Jednou udržel čisté konto váš vsetínský kolega – Švéd Tomas Rydén, a dokonce hned dvakrát jste vynuloval soupeře vy. Naladil jste ideálně svoji formu?

Hodně je to práce kluků přede mnou. V play off hrají všichni obětavě dozadu, blokují střely, a když se k tomu přidám i já, je to super. Úspěchu jdeme naproti jako tým.

Proč všechno to, co jste nyní vyjmenoval, nefungovalo hned v prvním domácím souboji v neděli? Výsledek 0:5 vypadal dost hrozivě...

Nevím. Prostě nám tam na začátku padl hloupý gól, hra se rozpadla a už se nám nepodařilo zápas otočit. O to víc jsme rádi, že druhý den to vyšlo.

Můžete se ještě vůbec navzájem se Vsetínem něčím překvapit?

Je jasné, že máme soupeře dobře nastudovaného, víme, jak hraje... Ovšem na druhou stranu je každý zápas jiný. Nikdy nebudete mít někoho přečteného úplně na sto procent, ale můžete vědět, jakým stylem se bude chtít prezentovat.

Když už jsme u studování soupeře, dá se říct, že zakončení, které tentokrát zvolil při trestném střílení váš spoluhráč Tomáš Čachotský, bylo dost překvapivé. Většinou přece sahá k blafáku...

(usmívá se) Řekněme, že nějaká jeho řešení nájezdů znám, ale víc bych k tomuto tématu už nic říkat nechtěl. Mohl bych totiž někomu nerad poradit.

Série teď vlastně startuje znovu od začátku. Co podle vás bude ve středu potřeba na ledě předvést, aby se miska vah znovu přiklonila na vaši stranu?

Musíme hrát zase dobře odzadu, podat týmový výkon a věřit, že Vsetín dokážeme na jeho ledě porazit. A pokud možno dát gól jako první. To by nám mohlo pomoct.

A naopak vy byste se měl znovu proměnit v kouzelníka, který pochytá všechno, co na něj půjde. Mám pravdu?

Jasně, čím míň gólu dostanu, tím větší naše šance bude.

V Pelhřimově letos chodí na play off spousta diváků, prakticky pokaždé bylo vyprodáno. Skvělá atmosféra se ovšem podává i Na Lapači, souhlasíte?

Samozřejmě. Na obou stadionech byla parádní kulisa, kterou si fakt maximálně užívám. Je to něco fantastického.