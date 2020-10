Po píseckých hokejistech museli do karantény i ti táborští

„Odehráli jsme minulou středu duel s Kobrou Praha. Ve čtvrtek jsme měli volno a od pátku měli někteří kluci příznaky onemocnění. U některých se ale onemocnění zhoršilo tak, že museli jít k lékaři a následně i na testy. Ty odhalily, že máme v týmu covid-19,“ popisuje táborský trenér Arpád Györi.



Následný postup byl pro Kohouty obdobný jako u dalších sportovních celků. „Od pátku jsme zrušili tréninky. Od čtvrtka jsme se nepotkali, takže možná už by nám pár dní mohla běžet karanténa. Konzultujeme všechno s Krajskou hygienickou stanicí v Českých Budějovicích. Věříme, že na přelomu týdne už se do tréninku vrátíme,“ přeje si Györi, jenž na konci září oslavil 50. narozeniny.

Táborští nesehráli ani sobotní derby s Pískem, který upadl do karantény ještě o pár dní dříve. „Když jsme měli hrát, tak nemohly hrát ostatní týmy. Teď to postihlo nás. Projde si tím asi každý, ale horší je, že se to mužstvům vrací,“ zmiňuje bývalý křídelní útočník.

Další zápasy v nedohlednu

Jeden z favoritů zažil trable s koronavirem už před startem sezony. „Ke konci přípravy nám vypadli soupeři a 14 dní jsme nehráli. Částečně i kvůli tomu jsme ztratili v prodloužení první duel s Havlíčkovým Brodem, kdy jsme nevyužili vedení 4:1. Ale sedm bodů ze tří zápasů je dobrý vstup,“ hodnotí Györi úvod, kdy kromě porážky tým porazil Cheb a Kobru Praha.

Dnešní souboj s Příbramí se tak hrát nebude, stejně jako sobotní v Klatovech. „Je to nepříjemné. Snažíte se zlepšovat výkon, tým se sehrává. Dlouho se nehrálo a celkově úroveň hry na začátku sezony nikdy není taková. A s těmito problémy je to ještě horší,“ lituje.

Hrát dnes nebude ani Písek proti Chebu. Králové nenastoupí ani v sobotu v Příbrami, která rovněž oznámila podezření na covid-19 ve svém kádru.